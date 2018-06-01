 Введение миротворцев на Донбасс обсудят на заседании глав МИД "нормандской четверки", - Порошенко провел встречу с главой МИД ФРГ Маасом

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Президент Украины Петр Порошенко принял министра иностранных дел ФРГ Хейко Мааса, который находится в Украине со своим первым визитом.

Были детально обсуждено развитие ситуации на Донбассе и скоординированы дальнейшие шаги для активизации мирного процесса. Петр Порошенко отметил решение Хейко Мааса посетить контактную линию для того, чтобы лично ознакомиться с ситуацией, которая сложилась в результате российской агрессии.

Стороны подчеркнули важность скорейшего развертывания многонациональной операции по поддержанию мира под эгидой ООН, создаст благоприятную атмосферу для реализации Минских договоренностей. Была поддержана идея рассмотреть этот вопрос в рамках следующего заседания министров иностранных дел стран Нормандского формата.

Особое внимание было уделено вопросу освобождения украинских политзаключенных и заложников, включая состояние их здоровья, в частности, Олега Сенцова, Владимира Балуха.

Президент Украины подчеркнул, что Россия до сих пор остается источником дестабилизации ситуации в Украине, о чем свидетельствует попытка покушения на оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко. Петр Порошенко отметил, что благодаря удачной спецоперации удалось идентифицировать организаторов преступления.

Глава государства также отметил, что недавний отчет, в очередной раз доказывает причастность России к сбитиюя самолета МН17, подтверждает не только необходимость привлечения Москвы к международно-правовой ответственности, в частности из-за дальнейшего усиления санкций, но и выработки надежных гарантий недопущения подобных преступлений со стороны России.

Петр Порошенко отметил, что реализация "Северного потока II" создает дополнительные риски для безопасности поставок газа в Европу и дает дополнительную политическую преимущество для России и формирует у агрессора представление о его полную безнаказанность.

Стороны также обсудили вопросы подготовки к 20-му саммита Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе 9 июля.

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