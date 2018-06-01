 СБУ располагает списком людей, которых хотели убить вместе с Бабченко, им предоставят охрану, - Луценко

Об этом в эфире "1+1" сказал генеральный прокур Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"На одной из встреч гражданин Герман, и это зафиксировано на аудио и видео согласно решению суда, предоставил "киллеру" половину суммы в 15 тысяч долларов. На следующей встрече господин Герман сообщает, что у него есть еще больший список. Он предлагает убить еще одного человека - активиста Евромайдана из Одессы. На следующей встрече он сообщает: "У меня есть для тебя еще одна жертва". Это - бывший офицер ФСБ России, который оттуда сбежал и проживает на территории Украины. И вообще список составляет около 30 человек.
В этой ситуации я считаю абсолютно правильные действия и следователя, и прокурора в том, что они пошли на инсценировку убийства для того, чтобы после якобы выполненного заказа гражданин Герман пошел на большую открытость и, вероятно, предоставил якобы киллеру полный список жертв. Была вероятность 100%, что он это сделает? Нет, не было. Но когда речь идет о жизни 27 человек, потому что троих мы уже знали, мне кажется, что это был оправданный шаг, которым пользуются во многих странах мира и в нашей в частности. У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ и все перечисленные в нем люди получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть", - сказал Луценко.
Другая причина инсценировки убийства Бабченко - хотели выйти на заказчика.
"Вопрос второй, почему мы проводили эту спецоперацию. Мы рассчитывали, что после якобы исполнения убийства организатор, в чем мы подозреваем гражданина Германа, пойдет на большую откровенность и так или иначе даст нам больше информации о заказчике. Сейчас мы знаем с его слов, что это спецслужбы Российской Федерации, что он действует по их воле. Но конкретного имени заказчика пока до этих событий у нас не было. И поэтому и инсценировали убийство для того, чтобы вывести Германа на большую откровенность и хотя бы попробовать точнее узнать, кто в Кремле охотится за десятками неугодных российскому режиму граждан", - отметил генпрокурор.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
Адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный - директор компании по производству оружия СП "Шмайсер" Борис Герман.
Монах-волонтер, активист "Правого сектора" Алексей Цимбалюк заявил, что является тем человеком, которому заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, после чего он обратился в Службу безопасности Украины.
31 мая Шевченковский районный суд Киева определил Борису Герману, подозреваемому в оргназации покушения на российского журналиста Бабченко, меру персечения в виде 60 суток содержания под стражей, без возможности залога.
ФСБ нанимает правосека-батюшку, чтоб тот кого то завалил, при чем дает сразу список на ещё 30 человек. Киллера таких дел обычно валят сразу самого, а тут прям оптовый заказ-список прилагается.
Люди Вы в своем уме ?
А теперь немного истории:
Всем известный маньяк Чикатило совершил 53 убийства рядовых граждан, на это ему понадобилось 11 лет. А вот теперь вопрос, чем думало ФСБ (ведь все ссылаются на него) поручая 1 человеку (не важно Герману или этому батюшке) убить 30 человек. И какой смысл давать сразу весь список ?
Список ему вполне мог дать Пивоваркин.
1) какой смысл поручать это 1 человеку, ведь нужно быть полнейшим дауном чтобы не понимать что даже самый гениальный убийца максимум это 3 резонансных убийства, камеры, свидетели, регистраторы, моб.операторы ну засветится полюбому.
2) какой смысл давать сразу весь список ??? Что мешает давать следующего, после успешного выполнения предыдущего задания.
Это понятно ребенку, а ФСБ типа нет.
Делать заказ батюшке сразу на 30 человек-это надо быть стратегом ещё тем.
Узнали. Фонд хуйла. Кто то сомневался ?
Надо ещё и по другим направлениям работать. Мне понравилась фотожаба
на грани гениальности, ещё бы на английском надписи сделать.
Какую цель преследуешь?
Заболтать важную тему?
Им это - украинцам? У своего божества научился - и нашим и вашим, говоря им?
СБУ, после инсценировки убийства, на следующий день заявляет "Ха, как мы кацапов развели!", чем, собственно, мало того, что снова делает Бабченко потенциальной жертвой, так еще и лишает себя возможности спасти 29 человек из списка, которых "гражданин Герман" подсуетил бы зарекомендавовшему себя "исполнителю".
Так?
59 мин назад
Давайте уже тогда серьезно до конца. Подозреваемый в организации убийства Аркадия Бабченко заявил в суде, что окружение Сергея Пашинского финансируется из фонда Владимира Путина.
Для понимания, Сергей Пашинский - глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Заявление прозвучало под присягой, во время заседания суда по избранию меры пресечения. На том же заседании Борис Герман дал показания, на основании которых его арестовали.
Я правильно понимаю, что СБУ, ГПУ и Нацполиция уже начали негласные следственные мероприятия по проверке этого факта?
Только в самой контрразведке об этом не знают.))
успешная операция ФСБ-СБУ по дискредитации государства Украина... Нас с
вами... проведена успешно…
Дмитро Гнап
Наразі Генпрокуратура так толком і не пояснила, навіщо було інсценувати саме "вбивство" Аркадія Бабченка. Кажуть, що хотіли таким чином отримати список наступних 30-ти жертв кілера.
Тобто, кілера, після одного успішного вбивства організатори не прибирають. Не обривають з ним всі контакти і зв'язки. А дають список, і далі пункт за пунктом працюють. "Тааак, цього викреслюємо. Ще 29 позицій. Працюємо!"
Один кілер на 30 вбивств? Так виходить?
І ми досі так і не почули ім'я замовника замаху на журналіста. З організатором Борисом Германом - окрема незрозуміла історія. Ну а де відео, на якому він замовляє саме вбивство Бабченка? А не просто шматок, на якому він гроші рахує. Може це гроші за продаж авто? Не зрозуміло.
І чому для викриття верховного замовника знадобилося саме інсценувати вбивство? Якщо таким чином викрили когось з високопоставлених російських політиків чи фсбшників - чудово. Тільки чому досі мовчать СБУ та ГПУ про замовника?
І чим далі мовчать, тим більше ця спеоперація скидається на історію з Савченко/Рубаном, де гепрокурор Луценко теж анонсував викриття цілої мережі ворожих агентів з підготовки терактів. Крім цих двох затриманих божевільних. І чим воно закінчилось наразі?
Зате ми почули багато пафосу і піару з боку влади в цій історії із Аркадієм Бабченком. Генпрокурор, що бризкає слиною і цитує пости "зрадофілів".
Президент, що несамовито піариться на відверненні замаху від журналіста. Подивіться на перше фото - це скрін з його допису в Твіттері. Це вже якась повна втрата адекватності.
І мені чомусь згадався 2014-й рік. Часи Майдану. Коли стало відомо про викрадення Дмитра Булатова - одного з лідерів Автомайдану. Булатова шукали тиждень. Ми з Mykhailo Tkach почали робити власне журналістське розслідування його викрадення. Одразу помітили чимало нестиковок в цій історії. Тобто, викрадення Булатова було більше схоже на його зникнення. На інсценування.
Ті, хто про це повідомив, плуталися в свідченнях стосовно викрадачів. З особистого рахунку Булатова знімалися гроші за покупки в Apple Store під час його "катувань". Травми після цих жорстоких "катувань" не виглядали серозними і не відповідали тому, про що говорив Булатов. І ще багато чого.
Натомість, першою людиною, яка опинилась біля Булатова в клініці, після його визволення став ... народний депутат Петро Порошенко. Ось він на тому історичному знімку в клініці біля Булатова (друге фото).
Ми, журналісти, які виствітлювали події Революції гідності, тоді ще й здивувалися: два місяці не бачили Порошенка на Майдані. Востаннє хіба на тракторі на Банковій. А тут він - як Пилип з конопель виринає біля Булатова з гучними заявами про те, що Булатов: "по звірячому побитий", "з порізаним обличчям", "його катували", "пробили кисті рук". Що потім, не підтвердилось, на щастя.
Тому, в цій історії з гучній спецоперації з Аркадієм Бабченком, я ніяк не можу позбутися відчуття дежавю 4-річної давнини, згадуючи те дивне "викрадення" Дмитра Булатова і несамовитий піар його героя-захисника Петра Порошенка.
Кажуть, старого пса не навчити новим трюкам.
Напевне, так і є. Навіть, коли він обіцяє почати жити по-новому.
У них все равно котелок не варит.
Или я что-то пропустила?
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В списке Кеннеди есть?..
... дык, эта 40 000 000 украинцев, как минимум...
Вот это правильно. Не можем предотвратить реальные заказухи - защитим людей от придуманных.
"Вы говорите, что наше дело пропащее. Клянусь громом, вы даже не подозреваете, как оно плохо! Мы так близко от виселицы, что шея моя уже коченеет от петли. Так и вижу, как болтаемся мы в железных оковах, а над нами кружат вороны...Так и вижу, как болтаемся мы в железных оковах, а над нами кружат вороны. Моряки показывают на нас пальцами во время прилива. "Кто это?" - спрашивает один. "Это Джон Сильвер. Я хорошо его знал", - отвечает другой. Ветер качает повешенных и разносит звон цепей. Вот что грозит каждому из нас из-за Джорджа Мерри, Хендса, Эндерсона и других идиотов!"(с).
И я- нисколько не шучу. Нас уже откровенно записали в идиоты и кретины. Судьба которых- предрешена.
"Он предлагает убить еще одного человека - активиста Евромайдана из Одессы." - это случайно не Стерненко?
Что там международная амнистия по поводу воскрешения Бабченко уже выразила восхищение способностью Украины защитить Бабченко.
После бредового заявления про неспособность защитить было бы последовательно.
Или они в глубоком нокдауне ....
Убивать и кошмарить они могут -- не отнять! А за безопастность Государства не отвечают... -- не по сенькам шапка.
+ с арифметикой у них всегда - ...*)