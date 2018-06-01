 СБУ располагает списком людей, которых хотели убить вместе с Бабченко, им предоставят охрану, - Луценко

Об этом в эфире "1+1" сказал генеральный прокур Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"На одной из встреч гражданин Герман, и это зафиксировано на аудио и видео согласно решению суда, предоставил "киллеру" половину суммы в 15 тысяч долларов. На следующей встрече господин Герман сообщает, что у него есть еще больший список. Он предлагает убить еще одного человека - активиста Евромайдана из Одессы. На следующей встрече он сообщает: "У меня есть для тебя еще одна жертва". Это - бывший офицер ФСБ России, который оттуда сбежал и проживает на территории Украины. И вообще список составляет около 30 человек.

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В этой ситуации я считаю абсолютно правильные действия и следователя, и прокурора в том, что они пошли на инсценировку убийства для того, чтобы после якобы выполненного заказа гражданин Герман пошел на большую открытость и, вероятно, предоставил якобы киллеру полный список жертв. Была вероятность 100%, что он это сделает? Нет, не было. Но когда речь идет о жизни 27 человек, потому что троих мы уже знали, мне кажется, что это был оправданный шаг, которым пользуются во многих странах мира и в нашей в частности. У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ и все перечисленные в нем люди получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть", - сказал Луценко.

Другая причина инсценировки убийства Бабченко - хотели выйти на заказчика.

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"Вопрос второй, почему мы проводили эту спецоперацию. Мы рассчитывали, что после якобы исполнения убийства организатор, в чем мы подозреваем гражданина Германа, пойдет на большую откровенность и так или иначе даст нам больше информации о заказчике. Сейчас мы знаем с его слов, что это спецслужбы Российской Федерации, что он действует по их воле. Но конкретного имени заказчика пока до этих событий у нас не было. И поэтому и инсценировали убийство для того, чтобы вывести Германа на большую откровенность и хотя бы попробовать точнее узнать, кто в Кремле охотится за десятками неугодных российскому режиму граждан", - отметил генпрокурор.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

Адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный - директор компании по производству оружия СП "Шмайсер" Борис Герман.

Монах-волонтер, активист "Правого сектора" Алексей Цимбалюк заявил, что является тем человеком, которому заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, после чего он обратился в Службу безопасности Украины.

31 мая Шевченковский районный суд Киева определил Борису Герману, подозреваемому в оргназации покушения на российского журналиста Бабченко, меру персечения в виде 60 суток содержания под стражей, без возможности залога.