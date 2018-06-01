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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7018) расследование (2276) Бабченко Аркадий (81) Герман_Борис (1)

 СБУ располагает списком людей, которых хотели убить вместе с Бабченко, им предоставят охрану, - Луценко

У Службы безопасности Украины есть список из 30 людей, которых хотели убить вместе с российским журналистом Аркадием Бабченко. Им всем предоставят охрану.

Об этом в эфире "1+1" сказал генеральный прокур Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"На одной из встреч гражданин Герман, и это зафиксировано на аудио и видео согласно решению суда, предоставил "киллеру" половину суммы в 15 тысяч долларов. На следующей встрече господин Герман сообщает, что у него есть еще больший список. Он предлагает убить еще одного человека - активиста Евромайдана из Одессы. На следующей встрече он сообщает: "У меня есть для тебя еще одна жертва". Это - бывший офицер ФСБ России, который оттуда сбежал и проживает на территории Украины. И вообще список составляет около 30 человек.

Смотрите: Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман заявил, что сотрудничал с украинской контрразведкой. ВИДЕО

В этой ситуации я считаю абсолютно правильные действия и следователя, и прокурора в том, что они пошли на инсценировку убийства для того, чтобы после якобы выполненного заказа гражданин Герман пошел на большую открытость и, вероятно, предоставил якобы киллеру полный список жертв. Была вероятность 100%, что он это сделает? Нет, не было. Но когда речь идет о жизни 27 человек, потому что троих мы уже знали, мне кажется, что это был оправданный шаг, которым пользуются во многих странах мира и в нашей в частности. У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ и все перечисленные в нем люди получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть", - сказал Луценко.

Другая причина инсценировки убийства Бабченко - хотели выйти на заказчика.

Также смотрите: Слова подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о сотрудничестве с контрразведкой не подтверждаются, - прокурор Кравченко. ВИДЕО

"Вопрос второй, почему мы проводили эту спецоперацию. Мы рассчитывали, что после якобы исполнения убийства организатор, в чем мы подозреваем гражданина Германа, пойдет на большую откровенность и так или иначе даст нам больше информации о заказчике. Сейчас мы знаем с его слов, что это спецслужбы Российской Федерации, что он действует по их воле. Но конкретного имени заказчика пока до этих событий у нас не было. И поэтому и инсценировали убийство для того, чтобы вывести Германа на большую откровенность и хотя бы попробовать точнее узнать, кто в Кремле охотится за десятками неугодных российскому режиму граждан", - отметил генпрокурор.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

Адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный - директор компании по производству оружия СП "Шмайсер" Борис Герман.

Монах-волонтер, активист "Правого сектора" Алексей Цимбалюк заявил, что является тем человеком, которому заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, после чего он обратился в Службу безопасности Украины.

31 мая Шевченковский районный суд Киева определил Борису Герману, подозреваемому в оргназации покушения на российского журналиста Бабченко, меру персечения в виде 60 суток содержания под стражей, без возможности залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3069159
 
   
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А чому Генпрокурор просто не спитав у Германа, який всю інформацію передавав в СБУ, показати той список людей? Тобто Генпрокурору та Голові СБУ не докладають про отримані дані від агентів, офіцери СБУ бояться що Грицак та Луценко агенти ФСБ!
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Луценку і Порошенку не варто було піаритись на роботі спецслужб, - генерал СБУ про «смерть» Бабченкаhttp://vgolos.com.ua/news/lutsenku_i_poroshenko_ne_varto_bulo_piarytys_na_roboti_spetssluzhb__general_sbu_pro_smert_babchenka_318321.html


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На кого рассчитан этот бред ?
ФСБ нанимает правосека-батюшку, чтоб тот кого то завалил, при чем дает сразу список на ещё 30 человек. Киллера таких дел обычно валят сразу самого, а тут прям оптовый заказ-список прилагается.

Люди Вы в своем уме ?
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Так где Юрик сказал что список Герман передал киллеру ?
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Так а где Югик взял список ? У Германа ? А кто дал Герману ?
А теперь немного истории:
Всем известный маньяк Чикатило совершил 53 убийства рядовых граждан, на это ему понадобилось 11 лет. А вот теперь вопрос, чем думало ФСБ (ведь все ссылаются на него) поручая 1 человеку (не важно Герману или этому батюшке) убить 30 человек. И какой смысл давать сразу весь список ?
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Герман посредник.
Список ему вполне мог дать Пивоваркин.
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да хоть 34 посредник.
1) какой смысл поручать это 1 человеку, ведь нужно быть полнейшим дауном чтобы не понимать что даже самый гениальный убийца максимум это 3 резонансных убийства, камеры, свидетели, регистраторы, моб.операторы ну засветится полюбому.
2) какой смысл давать сразу весь список ??? Что мешает давать следующего, после успешного выполнения предыдущего задания.
Это понятно ребенку, а ФСБ типа нет.
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Смысл давать весь список посреднику для уменьшения контактов что бы уменьшить вероятность засветиться заказчику
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Та все фігня. Сташенно цікаво, скільки разів в цьому списку Геращенко числиться..? СБУ располагает списком людей, которых хотели убить вместе с Бабченко, им предоставят охрану, - Луценко - Цензор.НЕТ 8244
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Даже в самых сказочных боевиках максимум заказывают 2. Завалить 30 человек не под силу даже супергероям. После 1, максимум 2 киллер становится разыскиваемым, какой смысл ему список с 30 давать. Какой смысл давать 30 если он ещё и 1 не грохнул. Это тупейший развод, как на это можно вестись.
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так тож сисюрити ляжка, супер гейрой СБУ располагает списком людей, которых хотели убить вместе с Бабченко, им предоставят охрану, - Луценко - Цензор.НЕТ 7300
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Та да ,большой рыбы в сетях нема ,так хоть большой список можно лохам втюхать ... СБУ располагает списком людей, которых хотели убить вместе с Бабченко, им предоставят охрану, - Луценко - Цензор.НЕТ 4600
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Все равно не понимаю смысл этой операции, если в итоге кто заказчик выяснить не удалось????
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Для дегенератов,так как ни США ни Великобритания ее не поняли. Даже рашка не поняла.
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Кто именно в США и Великобритании чего то не понял ?
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А що з цього приводу кажуть в Монголії?.. СБУ располагает списком людей, которых хотели убить вместе с Бабченко, им предоставят охрану, - Луценко - Цензор.НЕТ 9437
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Пиар дешёвый ,вот и весь смысл ,но так-как эти люди хорошо умеют только воровать ,то и результат такой !
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Одно о нем известно точно-дибил полный.
Делать заказ батюшке сразу на 30 человек-это надо быть стратегом ещё тем.
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вы знаете, в нашем государстве так повелось, что дорога дана только дуракам (на них легче потом свалить траблы) все ио и директора, руководители у нас простые дураки.
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шайка шакалов Порошенко решили попиариться. лохи вам верять.
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Надо Германа теперь хорошо о0ранять что бы он головой об шконку не ударился.
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Хотели узнать кто организовывает убийства в Киеве от раши?
Узнали. Фонд хуйла. Кто то сомневался ?
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Кому то так хочется представить украинские спецслужбы идиотами,что впору начать выяснять кто заказчик.
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тут государство уже 4 года идиотами представляют а вы о какомто СБУ!
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Не все операции оканчиваются задуманным, но похоже, что её завершение идёт правильным путём.
Надо ещё и по другим направлениям работать. Мне понравилась фотожаба

СБУ располагает списком людей, которых хотели убить вместе с Бабченко, им предоставят охрану, - Луценко - Цензор.НЕТ 1432

на грани гениальности, ещё бы на английском надписи сделать.
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Я бы тоже при случае "завалил" человек тридцать соседей по даче. Как начнут косилками греметь с утра до ночи, но жаль тридцати штук.
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Для чего твой высер здесь?
Какую цель преследуешь?
Заболтать важную тему?
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Ну, может они прочитают и им стыдно станет.
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А ты знаешь - что означает слово стыд?
Им это - украинцам? У своего божества научился - и нашим и вашим, говоря им?
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Ну, если список!... тада канечно!...
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Все как и с Боингом, еще когда мир даже не знал о сбитом самолете, москали уже орали что сбили военный транспортник Ан-26. Но поняв что попали в гражданский самолет, тут же все потерли. Боты местные так же палятся, особенно Игорюня Lоликов.
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Как-то тепловизором отсвечивает весь этот боевик..
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К сожалению, триллер "толик и тепловизор" был исключительно для внутреннего пользования. А в этом случае придется доказывать что-то G7.
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Итак, "гражданин Герман", проникшись доверием к "исполнителю", обещает разместить еще пару заказов.
СБУ, после инсценировки убийства, на следующий день заявляет "Ха, как мы кацапов развели!", чем, собственно, мало того, что снова делает Бабченко потенциальной жертвой, так еще и лишает себя возможности спасти 29 человек из списка, которых "гражданин Герман" подсуетил бы зарекомендавовшему себя "исполнителю".
Так?
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Что и требовалось доказать.Луценко попиарился, операция провалилась.И кстати,дедок посредник соберутся смыться.Т.е. знал что все это постонова?
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Бабченко и другие люди из списка всегда будут под прицелом при нынешней политике в кремле. Москали злопамятные и все равно будут пытаться повторить, как это уже было раньше после срыва покушений на Амину Окуеву и других. Полностью пресечь попытки покушений можна разве что арестовав все российское правительство и верхушку из спецслужб, по другому никак.
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Mustafa Nayyem
59 мин назад
Давайте уже тогда серьезно до конца. Подозреваемый в организации убийства Аркадия Бабченко заявил в суде, что окружение Сергея Пашинского финансируется из фонда Владимира Путина.
Для понимания, Сергей Пашинский - глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Заявление прозвучало под присягой, во время заседания суда по избранию меры пресечения. На том же заседании Борис Герман дал показания, на основании которых его арестовали.
Я правильно понимаю, что СБУ, ГПУ и Нацполиция уже начали негласные следственные мероприятия по проверке этого факта?
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Подозреваемый заявлял, что он и с украинской контрразведкой сотрудничал.
Только в самой контрразведке об этом не знают.))
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Совместная
успешная операция ФСБ-СБУ по дискредитации государства Украина... Нас с
вами... проведена успешно…
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Не думаю.просто Луценко и ко лажанулись.
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не паря не ложанулись они,они даже США не курсанули что проводят спец операцию!они понимают что на выборах им не светит и придется бежать с Украины,банальная подлянка по опусканию страны и есть мнение что не последняя
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Казахстан,политзаключенный!в отличии от тебя задница сидящей на диване или еще на чем то
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Ты меня не знаешь, а уже обвинил за вопрос как типичный деспот. Алга Казакстан!
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Дмитро Гнап
Наразі Генпрокуратура так толком і не пояснила, навіщо було інсценувати саме "вбивство" Аркадія Бабченка. Кажуть, що хотіли таким чином отримати список наступних 30-ти жертв кілера.
Тобто, кілера, після одного успішного вбивства організатори не прибирають. Не обривають з ним всі контакти і зв'язки. А дають список, і далі пункт за пунктом працюють. "Тааак, цього викреслюємо. Ще 29 позицій. Працюємо!"
Один кілер на 30 вбивств? Так виходить?
І ми досі так і не почули ім'я замовника замаху на журналіста. З організатором Борисом Германом - окрема незрозуміла історія. Ну а де відео, на якому він замовляє саме вбивство Бабченка? А не просто шматок, на якому він гроші рахує. Може це гроші за продаж авто? Не зрозуміло.
І чому для викриття верховного замовника знадобилося саме інсценувати вбивство? Якщо таким чином викрили когось з високопоставлених російських політиків чи фсбшників - чудово. Тільки чому досі мовчать СБУ та ГПУ про замовника?
І чим далі мовчать, тим більше ця спеоперація скидається на історію з Савченко/Рубаном, де гепрокурор Луценко теж анонсував викриття цілої мережі ворожих агентів з підготовки терактів. Крім цих двох затриманих божевільних. І чим воно закінчилось наразі?
Зате ми почули багато пафосу і піару з боку влади в цій історії із Аркадієм Бабченком. Генпрокурор, що бризкає слиною і цитує пости "зрадофілів".
Президент, що несамовито піариться на відверненні замаху від журналіста. Подивіться на перше фото - це скрін з його допису в Твіттері. Це вже якась повна втрата адекватності.
І мені чомусь згадався 2014-й рік. Часи Майдану. Коли стало відомо про викрадення Дмитра Булатова - одного з лідерів Автомайдану. Булатова шукали тиждень. Ми з Mykhailo Tkach почали робити власне журналістське розслідування його викрадення. Одразу помітили чимало нестиковок в цій історії. Тобто, викрадення Булатова було більше схоже на його зникнення. На інсценування.
Ті, хто про це повідомив, плуталися в свідченнях стосовно викрадачів. З особистого рахунку Булатова знімалися гроші за покупки в Apple Store під час його "катувань". Травми після цих жорстоких "катувань" не виглядали серозними і не відповідали тому, про що говорив Булатов. І ще багато чого.
Натомість, першою людиною, яка опинилась біля Булатова в клініці, після його визволення став ... народний депутат Петро Порошенко. Ось він на тому історичному знімку в клініці біля Булатова (друге фото).
Ми, журналісти, які виствітлювали події Революції гідності, тоді ще й здивувалися: два місяці не бачили Порошенка на Майдані. Востаннє хіба на тракторі на Банковій. А тут він - як Пилип з конопель виринає біля Булатова з гучними заявами про те, що Булатов: "по звірячому побитий", "з порізаним обличчям", "його катували", "пробили кисті рук". Що потім, не підтвердилось, на щастя.
Тому, в цій історії з гучній спецоперації з Аркадієм Бабченком, я ніяк не можу позбутися відчуття дежавю 4-річної давнини, згадуючи те дивне "викрадення" Дмитра Булатова і несамовитий піар його героя-захисника Петра Порошенка.
Кажуть, старого пса не навчити новим трюкам.
Напевне, так і є. Навіть, коли він обіцяє почати жити по-новому.
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Этим послам уже поясняли в 2014 году что транспортник сбили на 6 500 из рашкиного самолета или пво.
У них все равно котелок не варит.
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Все будет нормально. Ни одно официальное лицо из стран, входящих в G7, пока не высказало критики в сторону Украины по поводу этой спецоперации.
Или я что-то пропустила?
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Да, но они тоже ни черта не понимают что происходит)
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СБУ располагает списком людей, которых хотели убить вместе с Бабченко, им предоставят охрану, - Луценко
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В списке Кеннеди есть?..
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Ой, та за туманом, та нічого не видно...
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СБУ располагает списком людей, которых хотели убить
... дык, эта 40 000 000 украинцев, как минимум...
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При чем по версии СБУ, ФСБ решила что это сможет сделать 1 человек и дала ему весь список.
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СБУ располагает списком людей, которых хотели убить вместе с Бабченко, им предоставят охрану, - Луценко

Вот это правильно. Не можем предотвратить реальные заказухи - защитим людей от придуманных.
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Юрик уходи в запой, заврался, не выпутаешься без пол-литры.
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Да, плохо дело у нас. Оно настолько плохо... Что я вспоминаю Стивенсона, с его "Островом сокровищ". И эти слова Джона Сильвера:
"Вы говорите, что наше дело пропащее. Клянусь громом, вы даже не подозреваете, как оно плохо! Мы так близко от виселицы, что шея моя уже коченеет от петли. Так и вижу, как болтаемся мы в железных оковах, а над нами кружат вороны...Так и вижу, как болтаемся мы в железных оковах, а над нами кружат вороны. Моряки показывают на нас пальцами во время прилива. "Кто это?" - спрашивает один. "Это Джон Сильвер. Я хорошо его знал", - отвечает другой. Ветер качает повешенных и разносит звон цепей. Вот что грозит каждому из нас из-за Джорджа Мерри, Хендса, Эндерсона и других идиотов!"(с).
И я- нисколько не шучу. Нас уже откровенно записали в идиоты и кретины. Судьба которых- предрешена.
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В этой истории прекрасно всё, и воскрешение Бабченко, и киллер священник, и этот Герман. Который несомненно пи*дит. Непонятно только чего они информацию кусками выдают создавая тем самым театр абсурда для всего мира. Или они всё же на ходу сочиняют, заполняют пробелы?
"Он предлагает убить еще одного человека - активиста Евромайдана из Одессы." - это случайно не Стерненко?
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А сколько людей спасли от неминуемой гибели!...
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Консервы выявляют.
Что там международная амнистия по поводу воскрешения Бабченко уже выразила восхищение способностью Украины защитить Бабченко.
После бредового заявления про неспособность защитить было бы последовательно.
Или они в глубоком нокдауне ....
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Та шо ш тут непонятного?! Всё- предельно понятно. Они лупят эту срань, на наши уши- с колес, отслеживая реакцию Запада. и не успевая, постоянно. А им подсовывают новые задачки, которые, в итоге- станут нерешаемы. И вот тогда- внеочередные выборы- очевидны. И звиздейшн- тоже.
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Короче -- моя думка такая: зная ещё КГБ -- все её последыши -- лохи! -- как и завещал великий Феликс... ...ЦРУ в доле -- за 70е. годы вспомните.
Убивать и кошмарить они могут -- не отнять! А за безопастность Государства не отвечают... -- не по сенькам шапка.
+ с арифметикой у них всегда - ...*)
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Пипл,это просто королевское объяснение зачем нужно было "убивать" бабченко.Ну и как узнали про новые цели?это как?типа пришёл киллер,а ему ещё весь список сразу оп!Кстати,а почему нет второго транша,т.етполной оплаты за убийство?Да ребят,вы я смотрю проФФесионалы!Вы хоть там фильмы хоть какие-нибудь художественные про судебную систему посмотрите для общего развития!Фактов что бы того деда посадить как кот наплакал.А про доказательства причастности ФСБ можно забыть?Да я просто вот побегу и на выборах проголосуют за народный фронт поставившего такого классного парня луценко-просто красунчик!Уделал так ФСБ так уделал!Ну и климкин порадовал ,просто звезда!Порошенко создал просто дрим Тим ,одна перемога!Вот кацапне на радость,они ещё долго будуть носом тыкать наших можновладцив.
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дайте угадаю, грановский, кононенко, ахметов, бондаренко, братья добкины и тд ???? СБУ располагает списком людей, которых хотели убить вместе с Бабченко, им предоставят охрану, - Луценко - Цензор.НЕТ 8610
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Асстанавитесь, следствие зашло в тупик, ещё пару заявлений и Вы сами не разберетесь кто заказчик, кто киллер а кто жертва, оно уже напоминает

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ располагает списком людей, которых хотели убить вместе с Бабченко, им предоставят охрану, - Луценко
 
 
 
 
 
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