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 Происшествия
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 По факту ДТП с полицейским спецавтомобилем, в котором пострадал 13-летний мальчик, начато уголовное производство, - полиция Киева

Ребенка с телесными повреждениями доставили в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева

В сообщении отмечается: "Автопроисшествие с участием полицейского автомобиля, который выполнял спецзадание, случилось на улице Григоренко в Дарницком районе около 21 часов. "Фольксваген" сбил мальчика, который ехал на велосипеде. В результате ребенок получил телесные повреждения, "скорая" доставила его в больницу.

По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники районной прокуратуры и управления внутренней безопасности. Проводится осмотр места аварии и устанавливаются все обстоятельства ДТП. После проведения первоочередных следственных действий будет определен орган, который будет проводить расследование.

Оба сотрудников полиции, находившихся в автомобиле, в присутствии граждан и понятых прошли тест на "Драгер": прибор показал, что правоохранители не употребляли алкоголь.

Кроме того, полицейских доставляют к врачу-наркологу, чтобы отобрать биологические образцы для проведения исследования на установление состояния опьянения".

Также смотрите: Автомобиль из кортежа Порошенко сбил 13-летнего велосипедиста на переходе в Киеве, - "Українська правда". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3069158
 
 
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Черговий наєбабченко По факту ДТП с полицейским спецавтомобилем, в котором пострадал 13-летний мальчик, начато уголовное производство, - полиция Киеве - Цензор.НЕТ 3136
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Тю. А тут уже таке роздмухали, що я думав за кермом особисто Порошенко їхав...
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Он не был за рулем этого авто, но все равно виноват. Это Вам любой кремлядьский ольгинец и наш зрадоидиот подвтердит!
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хуйло за пультом Бука також не особисто сидів...
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а чего ты так кукарекаешь за своего барина? ты холоп рошеновский? Украинцы никогда не защищают любую сраную власть. так делают только кацапы.
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а что цензор вернул Показывать:всеактивность друзейответы и оценки ?

А то всё убрал из за Саакашвили, петя парашенка запретил бутусову это.
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Сейчас зрадофилы, которые еще вчера кричали про войну между Аваковым и Порошенко, заявят, что Арсен прикрывает Петра. И эти две прямо противоположные мысли легко уживаются в голове зрадофила.
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как ущербны и тупы боты шайки парашенко и его банды )))

ваши недалекие организмы будут преданы суду и посажены за решётку.
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А кортеж президента по Вашему конюхи сопровождают ?
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Більше новин в Україні нема. Сенатор, як так, 11 дітей вмерло, а ти оди вижив? Ти не з дурдому кляпаєш?
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поліцейський автомобіль виконував спецзавдання, тобто здійснював супровід кортеджу президента, я правильно зрозумів ? Але так як авто належить МВС то в склад кортеджу президента не входить, тому нех... гнати на президента.
Отже, потрібно обсирати авакяна.
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Треба просто згідно закону покарати винних,з кортежу вони чи не з кортежу.А хлопчині-швидкого одужання і довгих років життя.
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вот и ответ о том ехал мальчик или шел... ехал.
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от кого "ответ"? от тех, кто даже ДТП оформлять не хотели?)) из-за чего собрались сотни людей и требуют законных действий полиции по оформлению!
ты ври-ври, да не завирайся. внизу- видео с показаниями свидетельницы. ребенок ШЕЛ, а не не ехал!
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Мы эти расследования знаем ,виноватым окажется мальчик ,так-как был под наркотой ,бухой ,с татуировкой путина на гуди и ехал он по заданию путина обрушить купол над зРадой - вот и всё расследование !!! По факту ДТП с полицейским спецавтомобилем, в котором пострадал 13-летний мальчик, начато уголовное производство, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 3758
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МАЛЬЧИК НЕ ЕХАЛ НА ВЕЛОСИПЕДЕ, А ПЕРЕХОДИЛ ДОРОГУ С ВЕЛОСИПЕДОМ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ!!! ЭТО СЛОВА СВИДЕТЕЛЬНИЦЫ!!! ОПЯТЬ ЛОЖЬ!!!
Можно представить себе "итог" этого "уголовного дела", если, не стесняясь, лгут в глаза с самого начала!!!
Видео тут! 4.29 минута.
https://www.facebook.com/pg/dtp.kiev.ua/posts/
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Вот вам и прес-релиз МВД: мальчик ехал, а не катил велосипед, как сообщали ранее свидетели...
А как вы хотели, ведь полиция расследует инциндент с полицейским автомобилем...
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менты не могут быть виноватыми по определению....самое большое чем они рискуют - это увольнение,так что любому менту даже при наличии трупа .......соли на хвост можно насыпать, все равно - ворон ворону, рыбак рыбака,честь мундира,высокое имя, и т.п. короче, to serve & protect ....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту ДТП с полицейским спецавтомобилем, в котором пострадал 13-летний мальчик, начато уголовное производство, - полиция Киева
 
 
 
 
 
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