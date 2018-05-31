 По факту ДТП с полицейским спецавтомобилем, в котором пострадал 13-летний мальчик, начато уголовное производство, - полиция Киева

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева
В сообщении отмечается: "Автопроисшествие с участием полицейского автомобиля, который выполнял спецзадание, случилось на улице Григоренко в Дарницком районе около 21 часов. "Фольксваген" сбил мальчика, который ехал на велосипеде. В результате ребенок получил телесные повреждения, "скорая" доставила его в больницу.
По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники районной прокуратуры и управления внутренней безопасности. Проводится осмотр места аварии и устанавливаются все обстоятельства ДТП. После проведения первоочередных следственных действий будет определен орган, который будет проводить расследование.
Оба сотрудников полиции, находившихся в автомобиле, в присутствии граждан и понятых прошли тест на "Драгер": прибор показал, что правоохранители не употребляли алкоголь.
Кроме того, полицейских доставляют к врачу-наркологу, чтобы отобрать биологические образцы для проведения исследования на установление состояния опьянения".
А то всё убрал из за Саакашвили, петя парашенка запретил бутусову это.
ваши недалекие организмы будут преданы суду и посажены за решётку.
Отже, потрібно обсирати авакяна.
ты ври-ври, да не завирайся. внизу- видео с показаниями свидетельницы. ребенок ШЕЛ, а не не ехал!
Можно представить себе "итог" этого "уголовного дела", если, не стесняясь, лгут в глаза с самого начала!!!
Видео тут! 4.29 минута.
https://www.facebook.com/pg/dtp.kiev.ua/posts/
А как вы хотели, ведь полиция расследует инциндент с полицейским автомобилем...