 ГПУ и СБУ в пятницу пояснят послам G7 обстоятельства спецоперации с участием Бабченко, - Луценко

"Завтра (в пятницу) в Генпрокуратуре с главой Службы безопасности Украины и причастными офицерами состоится встреча с дипломатами G7. Мы поясним все, что мы можем в рамках тайны следствия пояснить", - заявил генпрокурор в эфире одного из украинских телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул: "Уверен, что дипломатия займет позицию, которую озвучивает, например, руководитель дипломатической службы Великобритании, который четко говорит "страна должна защищаться, а Россия должна быть наказана".

По словам генпрокурора, встреча была инициирована "практически обеими сторонами".

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"Надеюсь, что завтра мы сможем международным партнёрам пояснить, что Украина находится в особой ситуации - мы в войне и наши границы и линия разграничения не защищены.... Одно глубокое сожаление - не та цена, чтобы иметь список запланированных жертв Кремля. Думаю, что как люди они со мной согласятся", - подытожил генпрокурор.

Также Луценко добавил, что о спецоперации знали до 10 человек, включая главу государства, и признал, что, вероятно, министр иностранных дел Павел Климкин также должен был быть в курсе, что помогло бы не допустить такой бурной реакции международной общественности.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

Адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный - директор компании по производству оружия СП "Шмайсер" Борис Герман.

Монах-волонтер, активист "Правого сектора" Алексей Цимбалюк заявил, что является тем человеком, которому заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, после чего он обратился в Службу безопасности Украины.

31 мая Шевченковский районный суд Киева определил Борису Герману, подозреваемому в оргназации покушения на российского журналиста Арекадия Бабченко, меру персечения в виде 60 суток содержания под стражей, без возможности залога.