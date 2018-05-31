 ГПУ и СБУ в пятницу пояснят послам G7 обстоятельства спецоперации с участием Бабченко, - Луценко

"Завтра (в пятницу) в Генпрокуратуре с главой Службы безопасности Украины и причастными офицерами состоится встреча с дипломатами G7. Мы поясним все, что мы можем в рамках тайны следствия пояснить", - заявил генпрокурор в эфире одного из украинских телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул: "Уверен, что дипломатия займет позицию, которую озвучивает, например, руководитель дипломатической службы Великобритании, который четко говорит "страна должна защищаться, а Россия должна быть наказана".
По словам генпрокурора, встреча была инициирована "практически обеими сторонами".
"Надеюсь, что завтра мы сможем международным партнёрам пояснить, что Украина находится в особой ситуации - мы в войне и наши границы и линия разграничения не защищены.... Одно глубокое сожаление - не та цена, чтобы иметь список запланированных жертв Кремля. Думаю, что как люди они со мной согласятся", - подытожил генпрокурор.
Также Луценко добавил, что о спецоперации знали до 10 человек, включая главу государства, и признал, что, вероятно, министр иностранных дел Павел Климкин также должен был быть в курсе, что помогло бы не допустить такой бурной реакции международной общественности.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
Адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный - директор компании по производству оружия СП "Шмайсер" Борис Герман.
Монах-волонтер, активист "Правого сектора" Алексей Цимбалюк заявил, что является тем человеком, которому заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, после чего он обратился в Службу безопасности Украины.
31 мая Шевченковский районный суд Киева определил Борису Герману, подозреваемому в оргназации покушения на российского журналиста Арекадия Бабченко, меру персечения в виде 60 суток содержания под стражей, без возможности залога.
Ведут себя как дети в детском саду.
Даже как то неудобно за них.
...Ведут себя как дети в детском саду. (с)
Очень и очень вероятно,что некоторые из этих "спецпослов" состоят на жаловании у хуйла.
до некоторых пор. Любая война заканчивается миром.
Вот только заключение "мира" не всегда бывает однозначным:бывает-с потерей территорий,а бывает и с контрибуциями.
не должен...
Если б не спецпослы "заморских стран", то как минимум в Виннице уже давно был бы рос.флаг а петро алексеевич замом. местного губернатора.
Главное,уважайте себя...
На одном из полигонов Украины страны НАТО построят кибер-полигон против РАБссияких шакалов педофила.Ориентировочная стоимость проекта 6 миллионов долларов.Хакерам РАБссии Кранты...
Ты в своем уме? Ты хоть понимаешь, что сморозил?
А ПОЧЕМУ ЖЕ ВЫ ВИЗЫ С РАШЕЙ НЕ ВВОДИТЕ? Не разрываете дипотношения с рашей? Ведь украинцы об этом говорят, но власть включает дурака
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Україна збільшила торгівлю з Росією вперше з 2013-го
https://biz.nv.ua/ukr/economics/natorhuvali-ukrajina-zbilshila-torhivlju-z-rosijeju-vpershe-z-2013-ho-2462004.html
Обсяг торгівлі України з Росією виріс вперше за чотири роки. Показники зовнішньоекономічної діяльності з країною-агресором у 2017 році добряче зросли.
https://24tv.ua/ukrayina_tag1119
https://24tv.ua/obsyag_torgivli_ukrayini_z_rosiyeyu_viris_vpershe_za_4_roki_n947780
=АМИНЬ=
Не ганьбились би хоч на світовій арені придурки шиколядні
Источник:https://censor.net.ua/n3069157
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"И что же мы им расскажем в этот раз"
- Да знаем дед, твой случай...
- Так это ж не тот случай!...
- И этот, знаем...