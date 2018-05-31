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 Политика Украины
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Все про:G7 (210) Луценко (7018) посол (1201) Бабченко Аркадий (81)

 ГПУ и СБУ в пятницу пояснят послам G7 обстоятельства спецоперации с участием Бабченко, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак в пятницу встретятся с дипломатами G7, чтобы пояснять необходимость проведения спецоперации с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

"Завтра (в пятницу) в Генпрокуратуре с главой Службы безопасности Украины и причастными офицерами состоится встреча с дипломатами G7. Мы поясним все, что мы можем в рамках тайны следствия пояснить", - заявил генпрокурор в эфире одного из украинских телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул: "Уверен, что дипломатия займет позицию, которую озвучивает, например, руководитель дипломатической службы Великобритании, который четко говорит "страна должна защищаться, а Россия должна быть наказана".

По словам генпрокурора, встреча была инициирована "практически обеими сторонами".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Не правда, что в Украине не раскрываются теракты": Луценко разочарован реакцией политикума на "убийство" Бабченко, Сарган опубликовала список "зрадофилов". ВИДЕО

"Надеюсь, что завтра мы сможем международным партнёрам пояснить, что Украина находится в особой ситуации - мы в войне и наши границы и линия разграничения не защищены.... Одно глубокое сожаление - не та цена, чтобы иметь список запланированных жертв Кремля. Думаю, что как люди они со мной согласятся", - подытожил генпрокурор.

Также Луценко добавил, что о спецоперации знали до 10 человек, включая главу государства, и признал, что, вероятно, министр иностранных дел Павел Климкин также должен был быть в курсе, что помогло бы не допустить такой бурной реакции международной общественности.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

Адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный - директор компании по производству оружия СП "Шмайсер" Борис Герман.

Монах-волонтер, активист "Правого сектора" Алексей Цимбалюк заявил, что является тем человеком, которому заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, после чего он обратился в Службу безопасности Украины.

31 мая Шевченковский районный суд Киева определил Борису Герману, подозреваемому в оргназации покушения на российского журналиста Арекадия Бабченко, меру персечения в виде 60 суток содержания под стражей, без возможности залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3069157
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Вы думайте за страну,а не за спецпослов заморских стран.
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Спецпослы заморских стран хоть иногда должны думать головой,а не задницей.
Ведут себя как дети в детском саду.
Даже как то неудобно за них.
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Спецпослы заморских стран ...
...Ведут себя как дети в детском саду. (с)

Очень и очень вероятно,что некоторые из этих "спецпослов" состоят на жаловании у хуйла.
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Може нам з цими "замоскімі странамі" взагалі стосунки розірвати? Бо вони красти заважають, якогось суду вимагають...
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Я не знаю что они там кому красть мешают,но по последней истерике на ровном месте похоже что там ума не сильно много.
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Связи надо разрывать с некоторыми близлежащими странами. Должен признать,
до некоторых пор. Любая война заканчивается миром.
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Любая война заканчивается миром. (с)

Вот только заключение "мира" не всегда бывает однозначным:бывает-с потерей территорий,а бывает и с контрибуциями.
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Спецпослы представляют нашу страну и должны отстаивать наши интересы.Или нет?
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Где представляют? Вообще никто никому
не должен...
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Я не понял что речь идёт о послах иностранных государств.
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А Вы думайте головой.

Если б не спецпослы "заморских стран", то как минимум в Виннице уже давно был бы рос.флаг а петро алексеевич замом. местного губернатора.
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Не преувеличивайте , но и не преуменьшайте.
Главное,уважайте себя...
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Нищий долго извинялся, в Ж... пальцем ковырялся.....
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Луцик, не забудь прихватить с собой список зрадофилов, который твоя сарган состряпала, порадуй послов! ГПУ и СБУ в пятницу пояснят послам G7 обстоятельства спецоперации с участием Бабченко, - Луценко - Цензор.НЕТ 6503
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Никто вашей воровской компании не верит и никогда не поверит а самое главное ,что вам не верит народ УКРАИНЫ !!!
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Какой то новый народ: украины. Кто такие?
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Месяц позанимались Насировым, месяц Зайцевой, месяц Найемом, месяц Бабченко. Так и время проходит у генерального прокурора. Херня хернёй - работа для студента, а бума на всю деревню.
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Штаб-квартира НАТО сообщила.
На одном из полигонов Украины страны НАТО построят кибер-полигон против РАБссияких шакалов педофила.Ориентировочная стоимость проекта 6 миллионов долларов.Хакерам РАБссии Кранты...
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кибер-полигон за 6 миллионов долларов?
ГПУ і СБУ в п'ятницю пояснять послам G7 обставини спецоперації за участю Бабченка, - Луценко - Цензор.НЕТ 3431

Ты в своем уме? Ты хоть понимаешь, что сморозил?
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Jhon, ты когда у немцев лишнюю тарелку супа выпрашиваешь грозишся повторить или просто сопли пускаешь?
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Когда объяснят нам смысл этой операции? Украинцы желают знать
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операция бессмысленна - чтоб мозги засрать народу.
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Похоже на то. Они видимо рассчитывают что Народ Украины впадает в безразличие по примеру России. Похоже они (Спрут KGB) верят в байку про "aдиннарот" и "мышибратья".
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Скорее всего хотели послушать какой-нибудь разговор с кураторами из ФСБ,выйте на сеть и т.д.Но лохонулись.Белка конечно посадят,а вот дальше конечно все.
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кто верит в это бред от великого главнокомандующего и его шакалов- Грицака и Югу Плокулола?
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таки недопоняли "партнеры" "гениальность" спецоперации. И видно уже и позвонили "гениальному"
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Это не самое интересное ,самое интересное,что Югик сказал,что доказательств причастности россии у них нет ,кроме слов задержанного ,от которых тот естественно откажется на суде в первую очередь аж бегом !!!
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КацаКрысины Педофила в Ютьюбе на Гоффно исходят,Бабченко предал РАБссию.... ГПУ и СБУ в пятницу пояснят послам G7 обстоятельства спецоперации с участием Бабченко, - Луценко - Цензор.НЕТ 4238
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Все, за что не берется наш гениальный прокурор, все через *опу. Талант, однако.))))
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Михо и Юлька до сих пор там. И похоже неплохо там себя чувствуют.
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Я так розумію, що слід затиритися десь так на тиждень кавою, водою, снеками та поп-корном і всістись позручніше, бо "настає час ох-хуїтельних історій"! ГПУ и СБУ в пятницу пояснят послам G7 обстоятельства спецоперации с участием Бабченко, - Луценко - Цензор.НЕТ 1169
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РАБссию предавали все,даже генералы Краснов,Доманов,Павлов,Смысловский Власов и еще 200 Хмырей...
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хм, предательство! а перед чем предательство? вот генерал Х завалит хуила - он предатель или спас срашку от одного нечисти?
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Ну послушаем.. Пока что, основное чувство от этого спектакля - недоумение: а шо, проще никак нельзя было ?
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"Надеюсь, что завтра мы сможем международным партнёрам пояснить, что Украина находится в особой ситуации - мы в войне и наши границы и линия разграничения не защищены.... Одно глубокое сожаление - не та цена, чтобы иметь список запланированных жертв Кремля. Думаю, что как люди они со мной согласятся", - подытожил генпрокурор. Источник: https://censor.net.ua/n3069157
А ПОЧЕМУ ЖЕ ВЫ ВИЗЫ С РАШЕЙ НЕ ВВОДИТЕ? Не разрываете дипотношения с рашей? Ведь украинцы об этом говорят, но власть включает дурака
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потому что так називаемая "война" есть не более чем имитация
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Україна збільшила торгівлю з Росією вперше з 2013-го

https://biz.nv.ua/ukr/economics/natorhuvali-ukrajina-zbilshila-torhivlju-z-rosijeju-vpershe-z-2013-ho-2462004.html

Обсяг торгівлі України з Росією виріс вперше за чотири роки. Показники зовнішньоекономічної діяльності з країною-агресором у 2017 році добряче зросли.
https://24tv.ua/ukrayina_tag1119

https://24tv.ua/obsyag_torgivli_ukrayini_z_rosiyeyu_viris_vpershe_za_4_roki_n947780
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СкреПОНОСы РАБссии,вы Ваяликае дерьмо так было всегда,и Чечня 2 раза,Грузия,Украина и Сирия в этом не виноваты.. ГПУ и СБУ в пятницу пояснят послам G7 обстоятельства спецоперации с участием Бабченко, - Луценко - Цензор.НЕТ 4898Быдло Мавзолейное Хромосомы ваши с Дыркой в Мильдониевом гоффне...,Путлер Капут!
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Какую бы глупость мы не сделали, мы все всегда объясним... им так кажется...
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Всю ночь будут лихорадочно инфографику лепить....
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Афган погубил СССР,Украина погубит РАБссию.
=АМИНЬ=
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Язык, он конечно, без костей... у Югика, так точно...
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Можна всрацця..
Не ганьбились би хоч на світовій арені придурки шиколядні
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"страна должна защищаться, а Россия должна быть наказана".
Источник:https://censor.net.ua/n3069157

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Эксклюзивные фото ожидания послов, или

"И что же мы им расскажем в этот раз"
ГПУ і СБУ в п'ятницю пояснять послам G7 обставини спецоперації за участю Бабченка, - Луценко - Цензор.НЕТ 2537
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Главное пояснить все послам,а простым гражданам Украины и так все понятно?Луценко вы хоть там поняли что вы на творили?что вы подставили МЗС и Климкина?И что результатов вашей деятельности почти ноль?Если "убили"бабченко то почему только на ночь?Ну и делетанты нами правят!
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Они так привыкли к безнаказанной лжи в Украине, что решили выйти на международную арену...
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Країна повинна захищатись в т.ч. від мародерської мафіозної зграї, яку зараз очолюють вальцмани-гнойсмани-луценки.
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- Вот я расскажу вам один случай...
- Да знаем дед, твой случай...
- Так это ж не тот случай!...
- И этот, знаем...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ и СБУ в пятницу пояснят послам G7 обстоятельства спецоперации с участием Бабченко, - Луценко
 
 
 
 
 
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