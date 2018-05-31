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 Автомобиль, сбивший подростка-велосипедиста, не из кортежа Президента, - АП

Администрация Президента отрицает, что автомобиль из кортежа Президента Петра Порошенко сбил несовершеннолетнего велосипедиста на пешеходном переходе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-службы Администрации, предоставленном по запросу Українських Новин.

"Это неправда. Данный автомобиль не является частью кортежа Президента", - сказано в нем.

На уточняющий вопрос о том, не являлся ли автомобиль, сбивший подростка, сопровождавшим кортеж пресс-служба ответила отрицательно.

Ранее СМИ сообщили, что кортеж Порошенко сбил 13-летнего велосипедиста в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3069156
 
   
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Авжеж, "їх там нєт". Чули вже від торгового партнера порохохряка
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Так я не я і машина не моя. ..
Чиста правда від Брехла Олексійовича
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теперь не отвертится Потрошенко.... за все ответит, и за войну и за снегирей!.... Автомобіль, який збив підлітка-велосипедиста, не з кортежу Президента, - АП - Цензор.НЕТ 1234 Автомобіль, який збив підлітка-велосипедиста, не з кортежу Президента, - АП - Цензор.НЕТ 3594
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Цеж яка трагедія для зрадофілів-пропала можливість якесь гімно повязати з іменем Порошенка а особливо це торкається московської зозулі-вона цілу ніч не буде спати після такої відомості.
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Ага, просто там "случайно" проезжал, перед кортежем. Выполнял "особое задание"....... Автомобіль, який збив підлітка-велосипедиста, не з кортежу Президента, - АП - Цензор.НЕТ 6057
Свидетель заснял на смартфон кортеж со своего балкона.
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Президент Порошенко не ездит кортежами. Ему это ни к чему.
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Ага. Он очень скромный. Он с ними пешком ходит.
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Ясное дело, что мальчик давно завербован ФСБ, в велосипеде бомба, одет был в ватник, в карманах - иконка хуйла и фотографии Тимошенко, Гриценко, Садового и Саакашвили. Так что к утру вечно бухой прокугог обьявит об очередной успешной спецоперации СБУ по предотвращению коварного покушения на мальдивского генералиссимуса
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАвтомобиль, сбивший подростка-велосипедиста, не из кортежа Президента, - АП
 
 
 
 
 
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