 Автомобиль, сбивший подростка-велосипедиста, не из кортежа Президента, - АП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-службы Администрации, предоставленном по запросу Українських Новин.

"Это неправда. Данный автомобиль не является частью кортежа Президента", - сказано в нем.

На уточняющий вопрос о том, не являлся ли автомобиль, сбивший подростка, сопровождавшим кортеж пресс-служба ответила отрицательно.

Ранее СМИ сообщили, что кортеж Порошенко сбил 13-летнего велосипедиста в Киеве.