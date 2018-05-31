 Автомобиль, сбивший подростка-велосипедиста, не из кортежа Президента, - АП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-службы Администрации, предоставленном по запросу Українських Новин.
"Это неправда. Данный автомобиль не является частью кортежа Президента", - сказано в нем.
На уточняющий вопрос о том, не являлся ли автомобиль, сбивший подростка, сопровождавшим кортеж пресс-служба ответила отрицательно.
Ранее СМИ сообщили, что кортеж Порошенко сбил 13-летнего велосипедиста в Киеве.
Чиста правда від Брехла Олексійовича
Свидетель заснял на смартфон кортеж со своего балкона.