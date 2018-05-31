 Сотрудничество подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа с контрразведкой не подтверждается, - прокурор Кравченко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кравченко заявил журналистам после судебного заседания.
Прокурор отметил: "Это целиком неправда то, что он заявил, потому что нашими доказательствами подтверждается то, что он организовал исполнение террористического акта, который заключался в убийстве журналиста Бабченко.
Также у нас есть неоспоримые доказательства, что он нашел исполнителя этого преступления. Также есть доказательства, что он передал 14 тысяч долларов США, а потом 1 тысчу долларов США.
Потом у нас также есть доказательства - рассекреченный протокол исполнения постановленя контроля за преступлением, рассекречены данные разговоров, расшифрованы разговоры, а также переписка, что он нацеливал исполнителя, чтобы он быстрее исполнил данный заказ.
Также по словам Кравченко Цимбалюк проходит в этом деле как свидетель. "Он сознательный гражданин, есть только свидетелем, который сообщил СБУ и сотрудничал как свидетель СБУ. Он не есть агентом СБУ. Также как и подозреваемый не есть агентом СБУ.
Отвечая на вопрос о том, проверили ли слова Германа (о сотрудничестве с контрразведкой СБУ), Кравченко отметил: "Та информация, которой мы владеем - она не подтверждается. Это неправда. Он не есть и не был агентом СБУ или контрразведки, которая есть структурным подразделением СБУ".
"Сам подозреваемыый, заявляя такие нелогичные ответы и слова, он сам не понимает, что контрразведка входит в состав СБУ".
Также, по словам Кравченко, слова Германа о сотрудничестве с контрразведкой были проверены во время перерыва в судебном заседании.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
Первое мгновение весны
И то, что контразведка и разведка как то мочат друг друга - это полный бред больного воображения старперов-штырлицов
Этот перец пока будет выкручиваться как уж, играя в великого комбинатора.
С такими знают как работать, даже прапорщик
Як варіант...
Так скоро дійдемо до "лося" та іншопланетян...
Не обращай внимания, оно само успокоится...... ну или мамка спать погонит.
Словно воды в рот набрали.
Будь это фейк, вой бы стоял не слабый...
Сам підозрюваний не розуміє, де він співпрацював. Те, що підозрюваний на даний час не надав покази, а тільки заявляє про причетність українських спецслужб до організації злочину підтверджує висновки слідства, що вказаний злочин організовано за допомогою представників Російської Федерації" !! Щ
КОНТРАЗВЕДКА ЭТО И ЕСТЬ СБУ!
шедевр от реформированной прокуратуры - как участие в заказном убийстве опровергает шашни с контрразведкой?
Это как путен завещал - уж коли разведчик, то человек хороший...
Там нет схем, откатов и решалово - он что, сам себя в тюрьму посадит?
Года два назад ещё был натурально "Час ненависти", также был "Клуб редакторов", мне в нём запомнилось как сидели и тужились - как бы обосрать акцию, кажется во Львове, по поеданию православного младенца... Не знаю - есть ли ещё эти передачи или нет, настолько там всё примитивно, но - согласовано...
У нас полезных идиотов тоже хватает, даже по цензору это видно. 4 год идет война, а этим с позволения людям все еще нужно доказывать что враг у ворот и не спит. Так что я прекрасно понимаю о чем ты говоришь. Одно радует что половина из них живет только в интернете, а вторая пишет из ольгино.
Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан, - Грицак
...а 35 кусков в подоходный налог ушло?
Где деньги, Зин?! *)
...А чего он сперва 14, а потом ещё 1 сверху?
передал 14 тысяч долларов США, а потом 1 тысчу
Но я тебя тоже уважаю! *)
...я уже тут тоже, вместе с СБУ путаюсь, в числах и фактах...*)
Операция длилась не один день, а выяснение личности обвиняемого происходит в перерыве судебного заседания? Что-то ситуация дурно пахнет
http://www.lavanguardia.com/internacional/20180530/443948446901/asesinato-vivo-periodista-ruso.html
сколько можно срать вокруг этим бабченко.