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Все про:Бабченко Аркадий (81) Богачук Олег (586) Кравченко Руслан (20) Герман_Борис (1)

 Сотрудничество подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа с контрразведкой не подтверждается, - прокурор Кравченко. ВИДЕО

Прокурор ГПУ Руслан Кравченко опровергает слова подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа о его сотрудничестве с украинской контрразведкой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кравченко заявил журналистам после судебного заседания.  

Прокурор отметил: "Это целиком неправда то, что он заявил, потому что нашими доказательствами подтверждается то, что он организовал исполнение террористического акта, который заключался в убийстве журналиста Бабченко.

Также у нас есть неоспоримые доказательства, что он нашел исполнителя этого преступления. Также есть доказательства, что он передал 14 тысяч долларов США, а потом 1 тысчу долларов США.

Потом у нас также есть доказательства - рассекреченный протокол исполнения постановленя контроля за преступлением, рассекречены данные разговоров, расшифрованы разговоры, а также переписка, что он нацеливал исполнителя, чтобы он быстрее исполнил данный заказ. 

Также по словам Кравченко Цимбалюк проходит в этом деле как свидетель. "Он сознательный гражданин, есть только свидетелем, который сообщил СБУ и сотрудничал как свидетель СБУ. Он не есть агентом СБУ. Также как и подозреваемый не есть агентом СБУ. 

Отвечая на вопрос о том, проверили ли слова Германа (о сотрудничестве с контрразведкой СБУ), Кравченко отметил: "Та информация, которой мы владеем - она не подтверждается. Это неправда. Он не есть и не был агентом СБУ или контрразведки, которая есть структурным подразделением СБУ".

"Сам подозреваемыый, заявляя такие нелогичные ответы и слова, он сам не понимает, что контрразведка входит в состав СБУ".

Также, по словам Кравченко, слова Германа о сотрудничестве с контрразведкой были проверены во время перерыва в судебном заседании.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

Источник: https://censor.net.ua/n3069154
 
 
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А я думав Грицак собі пустить кулю в лоб! А вони вирішили таки все заперечувати, ну пішли по тупому варіанту, як завжди!
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Не подумал, что все чем занимается наше СБУ - это и есть в основном контразведка.
И то, что контразведка и разведка как то мочат друг друга - это полный бред больного воображения старперов-штырлицов
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Всяке буває коли СБУ керує прапорщик. Якщо Герман працює на ФСБ то все виглядає дуже цікаво, під виглядом спецоперації СБУ ліквідовують Бабченка і вішають вбивство на СБУ! Слава Богу що вбивство не відбулось, кіллер (який дружить з СБУ, яка прєлєсть) зрозумів що його на цей раз просто вб'ють після виконання замовлення і пішов в СБУ здаватись, в черговий раз!
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Не нужно спешить с выводами, я уже написал в другой теме.
Этот перец пока будет выкручиваться как уж, играя в великого комбинатора.
С такими знают как работать, даже прапорщик
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В 3-Рейхе Абвер, Гестапо и СД следили друг за другом и стучали друг на друга. Хотя к данному случаю это вряд ли относится
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Игорюня зачем так жыть? Целый день сидеть в интернете и гнать зраду в комментах это ж и без пули в лоб помереть можно. На всякий случай сообщаю тебе что за окном уже лето и солнышко светит, а девочки ходят у сукнях и радуют глаза.
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Тобто Герман брехав про контррозвідку. Але для чого він це робив, якщо знав про те, що не доведе?
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Якщо так, то ми ще багато чого "цікавого" почуємо
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Навіщо Герману брехати? Він мав замовити вбивство, загинути разом з кіллером, а потім ФСБ надало би докази його причетності до СБУ!
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І його і кіллера причетності до СБУ. Саме тому обрали кіллера, який дружить з СБУ, є другом відомих фейсбучних спікерів. Тільки Бабченка міг вбити інший кілер, а потім після смерті Бабченка, підставного кіллера та замовника все це сплило б на поверхню!
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Действительно Игорюня, зачем преступнику брехать и отрицать? Глупости какие то. И россия тоже Боинг не сбивала и военных с оружием в Украину не посылала, ну зачем им врать правда Игорешка?
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Там сам чорт не розбере, хто, кому і що бреше.
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Далі буде. Нічого не будемо відкидати, але якби було співробітництво Германа із контррозвідкою, то щось із доказів би залишилося.
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Это все информационный шум для забивания эфира, бомбардировка медиа. Никто из читателей особо не будет разбираться, правда это или нет. Тут важно быстро насрать кучку и побежать дальше, пока зрадофилы и ольгинские все это будут размазывать в комментариях.
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Вспомни про миллион кацапских версий сбития MH17, там аналогичная техника. Главное - высмеять ситуацию, завалить абсурдными заявлениями. Слова подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о сотрудничестве с контрразведкой не подтверждаются, - прокурор Кравченко - Цензор.НЕТ 671
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Нормально
Так скоро дійдемо до "лося" та іншопланетян...
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Проколовся з контррозвідкою.На черзі а-ля інфаркт.Ще швидку не викликали?
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Можно про сотрудничество с Мосадом заявить, а если не прокатит - приплести ЦРУ или МИ6...
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если бы кто-то рассказал что за Бабченко(, только кратко
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Это один из немногих честных граждан РФ, который открыто заявляет, что его страна - агрессор.
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не заморачивайся, чувак дурником прикинувся.
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Та это школота без мамкиного спроса по клаве копытцами постукивает. Слова підозрюваного в організації вбивства Бабченка Германа про співпрацю з контррозвідкою не підтверджуються, - прокурор Кравченко - Цензор.НЕТ 4191 Слова підозрюваного в організації вбивства Бабченка Германа про співпрацю з контррозвідкою не підтверджуються, - прокурор Кравченко - Цензор.НЕТ 6693 надергали картинок из азиатских реклам Мальдив и пытаются фотожол освоить. Типа этого......


Не обращай внимания, оно само успокоится...... ну или мамка спать погонит. Слова підозрюваного в організації вбивства Бабченка Германа про співпрацю з контррозвідкою не підтверджуються, - прокурор Кравченко - Цензор.НЕТ 1050
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оу, в нас же уведомления отмечаются, не прошло и полгода..
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Сейчас, по этому поводу никаких заявлений от кацапов (кроме классики про русофобию и недопустимое поведение Украины) нет.
Словно воды в рот набрали.
Будь это фейк, вой бы стоял не слабый...
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Nu vot jasno pojesnyl.Jest perepiski,jest telefonyje razgovory,dal dengi avans,nesomnevajus sto jest razgovory i perepyski s kuratorami Moskve toze tut FSB kak i poniatno
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Нашим зрадовонючкам все равно не хватает, им нужно что бы СБУ приложение на смартфон выпустило и там всем заранее доказательства рассылало с подробным описанием всех операций. И то скорее всего будут не довольны. Какая же каша у них в голове... с такими идиотами и врагов не нужно.
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И шоб с обновлениями СБУ не тормозило...
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ну так ясное дело...он что угодно может ляпать там!лол!а вы еще это обсуждайте Слова подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о сотрудничестве с контрразведкой не подтверждаются, - прокурор Кравченко - Цензор.НЕТ 4523
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"Підозрюваний не знає, що департамент контррозвідки входить саме до СБУ, це не окремий орган!
Сам підозрюваний не розуміє, де він співпрацював. Те, що підозрюваний на даний час не надав покази, а тільки заявляє про причетність українських спецслужб до організації злочину підтверджує висновки слідства, що вказаний злочин організовано за допомогою представників Російської Федерації" !! Щ
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Да, похоже заготовку он не туда подсунул, она была приготовлена на после убийства...
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завтра он скажет что Грицак с другой планеты...и вообше он гуманоид.


КОНТРАЗВЕДКА ЭТО И ЕСТЬ СБУ!
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Судя по тому, как позорно огласили решение суда, то там все обосрались от заявления Германыча. Он ведь еще упомянул лучшего другана президента - Ахметова, который башляет с нашего кармана террористам. Хотя это всем давно известно. Просто бизнес и ничего личного.
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Даже если деда справоцировало СБУ это не снимает с него ответственности.Только вот где же доказательства участия ФСБ?Луценко с грицаком хотели хайпануть ,а лучше бы работали как нидерландские следователи по мн-17.Ну и климкин в Совбезе ООН это как Вишенка на торта,окраса всего действа!МОЛОДЦЫ!!!!Разоблачили так разоблачили👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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Если даже глава МИДа не владел информациец, то это означает лишь то, что СБУ сработало на отлично, и, вообще, никакой утечки не было...
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так він мав на увазі контррозвідку підерації
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По чьему заданию Герман заказал Бабченко? Где доказательства того что за спиной Германа стоят российские спецслужбы?
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On sam skazal sto u nego drug putinskom fonde rabotajet.Putinski fond i jest FSB. Слова подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о сотрудничестве с контрразведкой не подтверждаются, - прокурор Кравченко - Цензор.НЕТ 4543
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Tut molodoj prokuror on svoju reputaciju nebudet portit.Nenado vsex stavyt v odnu stupenku.
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Так передача остальных 15 тысяч за выполнение была?
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Прокурор отметил: "Это целиком неправда то, что он заявил, потому что нашими доказательствами подтверждается то, что он организовал исполнение террористического акта, который заключался в убийстве журналиста Бабченко. Источник: https://censor.net.ua/n306915
шедевр от реформированной прокуратуры - как участие в заказном убийстве опровергает шашни с контрразведкой?
Это как путен завещал - уж коли разведчик, то человек хороший...
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Потому что контрразведка это и есть СБУ. А он говорит так, буд то контрразведка это отдельная структура.
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А когда вербуют всю структурную систематику учить заставляют?
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Нечего объяснять, он бы итак знал что работает на СБУ. И без обид сябр, но не вам говорит о реформах, из страны где 20 лет сидит совковое пугало и КГБ с законами советских времен.
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А ваш не пугало? Он что ли в Европу приведет?
Там нет схем, откатов и решалово - он что, сам себя в тюрьму посадит?
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Не знаю приведет или нет, но сидеть 20 лет как Лукашенко узурпируя власть у нас никто не будет. Сидеть в стране марионетке РФ и хмыкать при таком раскладе на чужие реформы это ппц, бревно из своего глаза вытащите для начала и за Павла Гриба слитого ФСБ обоснуйте чушки кремлевские.
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Страна - марионетка, т.е. и беларусы, в том числе, или власть?
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Конечно нет. Я очень уважаю и люблю Беларусь и беларусов, и понимаю как им тяжело и практически невозможно самостоятельно выйти из под влияния кремля и поменять власть в собственной стране. Мы не забудем Жизневского и тех беларусов кто воевал и воюет за Украину сейчас. Поэтому вдвойне неприятно когда представитель этой страны включает дурачка и проецирует методички россиянских ботов.
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У нас двойная пропаганда и сильно согласованная, а главное - непрерывная, чтобы не успевали задумываться...
Года два назад ещё был натурально "Час ненависти", также был "Клуб редакторов", мне в нём запомнилось как сидели и тужились - как бы обосрать акцию, кажется во Львове, по поеданию православного младенца... Не знаю - есть ли ещё эти передачи или нет, настолько там всё примитивно, но - согласовано...
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Извиняюсь за то что некорректо высказался ранее и заставил тебя подумать о том, что у меня целиком негативное отношение ко всей Беларуси.
У нас полезных идиотов тоже хватает, даже по цензору это видно. 4 год идет война, а этим с позволения людям все еще нужно доказывать что враг у ворот и не спит. Так что я прекрасно понимаю о чем ты говоришь. Одно радует что половина из них живет только в интернете, а вторая пишет из ольгино.
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Я очень уважаю и люблю Беларусь и беларусов, и понимаю как им тяжело и практически невозможно самостоятельно выйти из под влияния кремля и поменять власть в собственной стране. Мы не забудем Жизневского и тех беларусов кто воевал и воюет за Украину сейчас. Поэтому вдвойне неприятно когда представитель этой страны включает дурачка и проецирует методички россиянских ботов.
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засрали эфир Бабченко. Вот фигура. Прямо в прэзиденты вместо Пэтра. И журналист, и покушение на него, и пострадал - все как надо. Ещё зеленкой осталось помазать, трусы снять , чтоб по майдану с голой жопой погулял - и в народные депутаты.
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Также есть доказательства, что он передал 14 тысяч долларов США, а потом 1 тысчу долларов США.
Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан, - Грицак
...а 35 кусков в подоходный налог ушло?
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Говорили что 10 тысяч он типа себе оставил как посредник. Отдал 15, то есть ещё 15 должен был заплатить после выполнения. Вот тут неизвестно передал он деньги после выполнения или нет.
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10 + 15 -- это не 40! 15 +15 тоже не 40.
Где деньги, Зин?! *)
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Нет! -- деньги это средство... ...а меня нтересуют возможности...*)
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Что тебе не понятно? 10 он взял себе, 15 заплатил авансом, и еще 15 должен был передать после выполнения. 10+15+15 = ?
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...а... ... я ж не при деребане...

...А чего он сперва 14, а потом ещё 1 сверху?

передал 14 тысяч долларов США, а потом 1 тысчу
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Я не в курсе почему он так поделил нетривиально. Просто сообщалось что 10 он взял себе за организацию, а 30 тысяч должны были пойти на оплату киллерам.
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Это ты так пишешь... ...Грицак пишет другое...
Но я тебя тоже уважаю! *)
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А где было сказано, что 1 тысяча была передана после "убийства"?
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-- в смысле -- 25 штук где делись?

...я уже тут тоже, вместе с СБУ путаюсь, в числах и фактах...*)
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слова Германа о сотрудничестве с контрразведкой были проверены во время перерыва в судебном заседании.
Операция длилась не один день, а выяснение личности обвиняемого происходит в перерыве судебного заседания? Что-то ситуация дурно пахнет
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Прокурор не является сотрудником СБУ что бы знать о всех агентах, он обязан проверять заявления, что он и сделал.
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Кто видел Петю президента, тот в цирке не смеётся...
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Тут така цікава інфа у португалів , що інсценування вбивства Бабченко сбу допомогали розвідки Британії та сша.
http://www.lavanguardia.com/internacional/20180530/443948446901/asesinato-vivo-periodista-ruso.html
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Ну подразделение ФБР давно работает в Киеве по просьбе Украины и это не было секретом. Официально подписывали контракт о кооперации в прошлом году.
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На данный момент "без 100 гр. не разобраться"........😬=>будет много информации (правда/фейки) из различных "источников"
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"Киллер" - Цымбалюк, гражданин Украины. "Заказчик" - Герман, гражданин Украины, "Заказчик заказчика" - Пивоваркин, гражданин Украины. Как из всего этого кое-кому удается вылепить "российский след" - загадка загадок.
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Вождь Донбабве Захарченко тоже гражданин Украины, по вашей логике там так же нет российского следа?
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Спалили агента. Но дело громкое, его уже ничего не поможет.
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бля, да заткните эту муету бредовую с бабченко сракченко. засрали всё уже.
сколько можно срать вокруг этим бабченко.
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"Жила я только с вами, больше ни с кем"...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудничество подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа с контрразведкой не подтверждается, - прокурор Кравченко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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