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Все про:Бабченко Аркадий (81) Кравченко Руслан (20) Герман_Борис (1)

 Слова подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о сотрудничестве с контрразведкой не подтверждаются, - прокурор Кравченко. ВИДЕО

Прокурор ГПУ Руслан Кравченко опровергает слова подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа о его сотрудничестве с украинской контрразведкой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кравченко заявил журналистам после судебного заседания.  

Прокурор отметил: "Это целиком неправда то, что он заявил, потому что нашими доказательствами подтверждается то, что он организовал исполнение террористического акта, который заключался в убийстве журналиста Бабченко.

Также у нас есть неоспоримые доказательства, что он нашел исполнителя этого преступления. Также есть доказательства, что он передал 14 тысяч долларов США, а потом 1 тысчу долларов США.

Потом у нас также есть доказательства - рассекреченный протокол исполнения постановленя контроля за преступлением, рассекречены данные разговоров, расшифрованы разговоры, а также переписка, что он нацеливал исполнителя, чтобы он быстрее исполнил данный заказ. 

Также по словам Кравченко Цимбалюк проходит в этом деле как свидетель. "Он сознательный гражданин, есть только свидетелем, который сообщил СБУ и сотрудничал как свидетель СБУ. Он не есть агентом СБУ. Также как и подозреваемый не есть агентом СБУ. 

Отвечая на вопрос о том, проверили ли слова Германа (о сотрудничестве с контрразведкой СБУ), Кравченко отметил: "Та информация, которой мы владеем - она не подтверждается. Это неправда. Он не есть и не был агентом СБУ или контрразведки, которая есть структурным подразделением СБУ".

"Сам подозреваемыый, заявляя такие нелогичные ответы и слова, он сам не понимает, что контрразведка входит в состав СБУ".

Также, по словам Кравченко, слова Германа о сотрудничестве с контрразведкой были проверены во время перерыва в судебном заседании.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

Источник: https://censor.net.ua/n3069154
 
 
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А я думав Грицак собі пустить кулю в лоб! А вони вирішили таки все заперечувати, ну пішли по тупому варіанту, як завжди!
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Не подумал, что все чем занимается наше СБУ - это и есть в основном контразведка.
И то, что контразведка и разведка как то мочат друг друга - это полный бред больного воображения старперов-штырлицов
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Всяке буває коли СБУ керує прапорщик. Якщо Герман працює на ФСБ то все виглядає дуже цікаво, під виглядом спецоперації СБУ ліквідовують Бабченка і вішають вбивство на СБУ! Слава Богу що вбивство не відбулось, кіллер (який дружить з СБУ, яка прєлєсть) зрозумів що його на цей раз просто вб'ють після виконання замовлення і пішов в СБУ здаватись, в черговий раз!
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Не нужно спешить с выводами, я уже написал в другой теме.
Этот перец пока будет выкручиваться как уж, играя в великого комбинатора.
С такими знают как работать, даже прапорщик
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Тобто Герман брехав про контррозвідку. Але для чого він це робив, якщо знав про те, що не доведе?
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Якщо так, то ми ще багато чого "цікавого" почуємо
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Навіщо Герману брехати? Він мав замовити вбивство, загинути разом з кіллером, а потім ФСБ надало би докази його причетності до СБУ!
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І його і кіллера причетності до СБУ. Саме тому обрали кіллера, який дружить з СБУ, є другом відомих фейсбучних спікерів. Тільки Бабченка міг вбити інший кілер, а потім після смерті Бабченка, підставного кіллера та замовника все це сплило б на поверхню!
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Там сам чорт не розбере, хто, кому і що бреше.
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Далі буде. Нічого не будемо відкидати, але якби було співробітництво Германа із контррозвідкою, то щось із доказів би залишилося.
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Это все информационный шум для забивания эфира, бомбардировка медиа. Никто из читателей особо не будет разбираться, правда это или нет. Тут важно быстро насрать кучку и побежать дальше, пока зрадофилы и ольгинские все это будут размазывать в комментариях.
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Вспомни про миллион кацапских версий сбития MH17, там аналогичная техника. Главное - высмеять ситуацию, завалить абсурдными заявлениями. Слова подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о сотрудничестве с контрразведкой не подтверждаются, - прокурор Кравченко - Цензор.НЕТ 671
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Нормально
Так скоро дійдемо до "лося" та іншопланетян...
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Проколовся з контррозвідкою.На черзі а-ля інфаркт.Ще швидку не викликали?
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Можно про сотрудничество с Мосадом заявить, а если не прокатит - приплести ЦРУ или МИ6...
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если бы кто-то рассказал что за Бабченко(, только кратко
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Это один из немногих честных граждан РФ, который открыто заявляет, что его страна - агрессор.
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оу, в нас же уведомления отмечаются, не прошло и полгода..
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Сейчас, по этому поводу никаких заявлений от кацапов (кроме классики про русофобию и недопустимое поведение Украины) нет.
Словно воды в рот набрали.
Будь это фейк, вой бы стоял не слабый...
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Вой стоит неслабый, весь Запад в шоке от хохлов
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Nu vot jasno pojesnyl.Jest perepiski,jest telefonyje razgovory,dal dengi avans,nesomnevajus sto jest razgovory i perepyski s kuratorami Moskve toze tut FSB kak i poniatno
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ну так ясное дело...он что угодно может ляпать там!лол!а вы еще это обсуждайте Слова подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о сотрудничестве с контрразведкой не подтверждаются, - прокурор Кравченко - Цензор.НЕТ 4523
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"Підозрюваний не знає, що департамент контррозвідки входить саме до СБУ, це не окремий орган!
Сам підозрюваний не розуміє, де він співпрацював. Те, що підозрюваний на даний час не надав покази, а тільки заявляє про причетність українських спецслужб до організації злочину підтверджує висновки слідства, що вказаний злочин організовано за допомогою представників Російської Федерації" !! Щ
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Участник АТО Алексей Цымбалюк не является "убийцей" журналиста Аркадия Бабченко. Об этом в четверг, 31 мая, заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии Громадскому.
"Это какой-то больной человек. Не распространяйте дешевых фейков. На заборе люди могут что угодно написать", - сказала Гитлянская.
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завтра он скажет что Грицак с другой планеты...и вообше он гуманоид.


КОНТРАЗВЕДКА ЭТО И ЕСТЬ СБУ!
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Судя по тому, как позорно огласили решение суда, то там все обосрались от заявления Германыча. Он ведь еще упомянул лучшего другана президента - Ахметова, который башляет с нашего кармана террористам. Хотя это всем давно известно. Просто бизнес и ничего личного.
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Даже если деда справоцировало СБУ это не снимает с него ответственности.Только вот где же доказательства участия ФСБ?Луценко с грицаком хотели хайпануть ,а лучше бы работали как нидерландские следователи по мн-17.Ну и климкин в Совбезе ООН это как Вишенка на торта,окраса всего действа!МОЛОДЦЫ!!!!Разоблачили так разоблачили👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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Если даже глава МИДа не владел информациец, то это означает лишь то, что СБУ сработало на отлично, и, вообще, никакой утечки не было...
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