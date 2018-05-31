 Слова подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о сотрудничестве с контрразведкой не подтверждаются, - прокурор Кравченко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кравченко заявил журналистам после судебного заседания.

Прокурор отметил: "Это целиком неправда то, что он заявил, потому что нашими доказательствами подтверждается то, что он организовал исполнение террористического акта, который заключался в убийстве журналиста Бабченко.

Также у нас есть неоспоримые доказательства, что он нашел исполнителя этого преступления. Также есть доказательства, что он передал 14 тысяч долларов США, а потом 1 тысчу долларов США.

Потом у нас также есть доказательства - рассекреченный протокол исполнения постановленя контроля за преступлением, рассекречены данные разговоров, расшифрованы разговоры, а также переписка, что он нацеливал исполнителя, чтобы он быстрее исполнил данный заказ.

Также по словам Кравченко Цимбалюк проходит в этом деле как свидетель. "Он сознательный гражданин, есть только свидетелем, который сообщил СБУ и сотрудничал как свидетель СБУ. Он не есть агентом СБУ. Также как и подозреваемый не есть агентом СБУ.

Отвечая на вопрос о том, проверили ли слова Германа (о сотрудничестве с контрразведкой СБУ), Кравченко отметил: "Та информация, которой мы владеем - она не подтверждается. Это неправда. Он не есть и не был агентом СБУ или контрразведки, которая есть структурным подразделением СБУ".

"Сам подозреваемыый, заявляя такие нелогичные ответы и слова, он сам не понимает, что контрразведка входит в состав СБУ".

Также, по словам Кравченко, слова Германа о сотрудничестве с контрразведкой были проверены во время перерыва в судебном заседании.

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Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".