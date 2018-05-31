 ВСУ переориентировались с участия в международных миротворческих учениях на учения с боевой составляющей, - Генштаб

Об этом врио начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВСУ Валентин Левчик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В последние годы мы уже практически отошли от практики участия в учениях миротворческой тематики. То есть, многонациональные учения, к которым привлекаются украинские подразделения, в первую очередь, направлены на подготовку к отражению вооруженной агрессии против Украины, и, по сути, является интегрированным элементом подготовки Вооруженных Сил Украины", - отметил Левчик.

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По его словам, ценность таких международных учений для подразделений украинской армии заключается в возможности получения боевого опыта Вооруженных сил ведущих стран мира и в повышении уровня совместимости, что позволяет украинским подразделениям действовать совместно с подразделениями других государств. Кроме того, международные учения способствуют эффективному реформированию Вооруженных Сил Украины и внедрению стандартов НАТО в их повседневной деятельности.

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