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 Политика Украины
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 ВСУ переориентировались с участия в международных миротворческих учениях на учения с боевой составляющей, - Генштаб

Украина отошла от практики участия в международных военных учениях миротворческой тематики и во время учений концентрируется на повышении боевых возможностей ВСУ, необходимых для отражения российской агрессии.

Об этом врио начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВСУ Валентин Левчик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В последние годы мы уже практически отошли от практики участия в учениях миротворческой тематики. То есть, многонациональные учения, к которым привлекаются украинские подразделения, в первую очередь, направлены на подготовку к отражению вооруженной агрессии против Украины, и, по сути, является интегрированным элементом подготовки Вооруженных Сил Украины", - отметил Левчик.

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По его словам, ценность таких международных учений для подразделений украинской армии заключается в возможности получения боевого опыта Вооруженных сил ведущих стран мира и в повышении уровня совместимости, что позволяет украинским подразделениям действовать совместно с подразделениями других государств. Кроме того, международные учения способствуют эффективному реформированию Вооруженных Сил Украины и внедрению стандартов НАТО в их повседневной деятельности.

Также смотрите: Многонациональные военные учения Combined Resolve Х, на которых наши военнослужащие получили высокую оценку, завершились в Германии, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3069152
 
   
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Когда главнокомандующий трус и торгаш, а армия воюет в окопах уже пятый год, То ученя хоть с боевой , хоть с какой то другой ей не поможет. Не может торгаш воевать ему и американская армия проиграет индейцам из Амазонки
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От это правильно... -- нехай НАТО до нас, а не мы в НАТО!
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...а фули? В Германии за бугром воюют АЖ целых 650 военослужащтх! -- в Афгане в основном...
В эту пятницу полдня весь Рейхстаг заседал -- шоб им и дальше воевать...
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За каждого . Ответите .Минаметчики с рюкзаков
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