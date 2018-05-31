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 Политика Украины
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Все про:прокуратура (3144) Бабченко Аркадий (81) Герман_Борис (1)

 Прокуратура просит суд арестовать Германа за подготовку теракта с убийством Бабченко, его адвокаты считают ходатайство необоснованным

Прокуроры Главной военной прокуратуры Украины просят Шевченковский районный суд Киева избрать меру пресечения в виде содержания под стражей для Бориса Германа, который подозревается в подготовке террористического акта с убийством журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите: Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман заявил, что сотрудничал с украинской контрразведкой. ВИДЕО

В ходатайстве прокуратуры говорится о том, что 6 апреля 2018 года Б.Герман предложил активисту "Правого сектора" Алексею Цымбалюку убить А.Бабченко, но тот сообщил об этом правоохранительным органам и был "привлечен к проведению негласных следственных действий".

18 апреля во время встречи подозреваемый передал А.Цымбалюку 14 тыс. долларов задатка на совершение убийства. 3 мая Б.Герман дал ему еще 1 тыс. долларов на приобретение оружия с глушителем.

"29 мая А.Цымбалюк сообщил Б.Герману о совершении теракта, в результате которого погиб Бабченко", - говорится в ходатайстве.

30 мая Б.Герман был задержан сотрудниками СБУ. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ объявила о подозрении гражданину, подозреваемому в организации покушения на Бабченко

В свою очередь адвокат Валерий Поваров считает, что нет никаких оснований говорить, что А.Герман готовил теракт и назвал действия следствия "пиар-ходом".

Адвокат Евгений Солодко указал, что подозрение Б.Герману безосновательно и неаргументированно, а также не приведены доказательства рисков, что подозреваемый может скрыться от следствия.

Адвокат также привел позитивные характеристики Б.Германа и факты помощи украинским военным и добровольческим батальонам.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

Источник: https://censor.net.ua/n3069148
 
   
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Всех холуев хуйла на желтые воды уран добывать!
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Банда воров превратила Украину в дешёвый захолустный театр ,где разыгрываются тупые пьесы хреновыми актёрами а мы увы ,всё это терпим ...
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А никто и не говорил,что у тебя честь имеется ... Прокуратура просит суд арестовать Германа за подготовку теракта с убийством Бабченко, его адвокаты считают ходатайство необоснованным - Цензор.НЕТ 3814
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Ну к этому случаю Ваш комментарий не относится.. А так его можно копировать и вставлять под любой новостью в любой стране.
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Это агония ,театр уже горит ,но клоуны по инерции ещё не вышли из ролей ... Прокуратура просит суд арестовать Германа за подготовку теракта с убийством Бабченко, его адвокаты считают ходатайство необоснованным - Цензор.НЕТ 2
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Артем Семехін - Вся правда про доступне розмитнення!
Також про те як відволікають українців цим вбивством!
Будь-ласка поширте це відео про торгівлю України з Рашею!

https://youtu.be/2TeFntS6dy0
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Это хорошо что он жив.Бабченко.. Но международном арене, Украина стала выглядить не заслуживающий доверия... Они должны были оповестить между народные организации что это спец операция﻿.
Все знают, что Россия терро-государство даже без Бабченко .

Все дело в обмане имеет плохой привкус. У нас об этом сообщили целые СМИ. Именно так.
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Ага, "оповестить международные организации, что это спец-операция"...
Секретная такая себе спец-операция...
Оповестить, ага...
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А северный поток не имеет плохой привкус? Или милиардные инвестиции Франции в Россию? А бесконечное блеяние про озабоченность? Хватит уже рассказывать нам что правильно а что нет. Наши спецслужбы поступили как считали нужным.
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~А северный поток не имеет плохой привкус?~

Конечно! Это проект Шредера. Это, как и Меркель, Политическая шлюха.
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вот как раз они НЕ должны были оповестить международные организации именно потому, что это спец операция﻿. знают двое - знает свинья.

и здесь нет никакого обмана - речь идет об угрозе убийства реального человека, а не мальчика в трусиках.
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Россия заказывает еврею убить одного из тысячи журналистов кто ненавидит Россию. Еврей нанимает правосека-раскольникова, который ненавидит Россию и евреев убить по заказу России журналиста, который ненавидит Россию.
Ну вроде пока все логично
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Прокугатуга просит арестовать Анну Герман? Прокуратура просит суд арестовать Германа за подготовку теракта с убийством Бабченко, его адвокаты считают ходатайство необоснованным - Цензор.НЕТ 6335
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Таки посадили на 60 суток без залога Прокуратура просит суд арестовать Германа за подготовку теракта с убийством Бабченко, его адвокаты считают ходатайство необоснованным - Цензор.НЕТ 7939 Прокуратура просит суд арестовать Германа за подготовку теракта с убийством Бабченко, его адвокаты считают ходатайство необоснованным - Цензор.НЕТ 6554
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Какое образование у всей этой шушеры ? Базарное Винницкое ?
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Странные какие-то адвокаты - "считают ходатайство об аресте (только вдумайтесь) НЕ ОБОСНОВАННЫМ"!!!
Пипец, куда катится Мир...
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С каких это пор наём убийцы или даже само убийство-"террористический акт" ?
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Зависит от цели, мотивов. Если лишить жизни конкретного человека ради денег или ненависти к нему, то это убийство. А если с целью запугать остальных - это теракт.
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"Секретний агент СБУ" буде сидіти в "секретних тюрмах СБУ"..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура просит суд арестовать Германа за подготовку теракта с убийством Бабченко, его адвокаты считают ходатайство необоснованным
 
 
 
 
 
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