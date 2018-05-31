 Прокуратура просит суд арестовать Германа за подготовку теракта с убийством Бабченко, его адвокаты считают ходатайство необоснованным

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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В ходатайстве прокуратуры говорится о том, что 6 апреля 2018 года Б.Герман предложил активисту "Правого сектора" Алексею Цымбалюку убить А.Бабченко, но тот сообщил об этом правоохранительным органам и был "привлечен к проведению негласных следственных действий".

18 апреля во время встречи подозреваемый передал А.Цымбалюку 14 тыс. долларов задатка на совершение убийства. 3 мая Б.Герман дал ему еще 1 тыс. долларов на приобретение оружия с глушителем.

"29 мая А.Цымбалюк сообщил Б.Герману о совершении теракта, в результате которого погиб Бабченко", - говорится в ходатайстве.

30 мая Б.Герман был задержан сотрудниками СБУ.

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В свою очередь адвокат Валерий Поваров считает, что нет никаких оснований говорить, что А.Герман готовил теракт и назвал действия следствия "пиар-ходом".

Адвокат Евгений Солодко указал, что подозрение Б.Герману безосновательно и неаргументированно, а также не приведены доказательства рисков, что подозреваемый может скрыться от следствия.

Адвокат также привел позитивные характеристики Б.Германа и факты помощи украинским военным и добровольческим батальонам.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".