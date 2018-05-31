 Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман заявил, что сотрудничал с украинской контрразведкой. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Борис Герман заявил: "

Шановний суд… А можно я на русском? Мне так проще. Мы сейчас просто сталкиваемся с последствиями проведения спецоперации внутренней разведкой Украины. Я сотрудничаю с этой внутренней разведкой по поводу выявлення на территории Украины воздействий действия Российской Федерации по поводу насильственной смены власти в Украине. Я работаю с по этому поводу уже достаточно давно, уже с полгода.

Так получилось, что ко мне обратился очень давний мой знакомый, который сейчас живет в Москве. И в процессе общения с ним выяснилось, что он занимается в фонде товарища Путина именно организацией беспорядков в Украине. Этот факт был доложен мной руководству внутренней контрразведки, потому что… Ну, я лично считаю, что это контрразведывательная работа, а не работа СБУ. И контрразведка, ну, дала мне возможность и полномочия изучать ихние связи. То есть изучать потоки денег, которые приходят на Украину через кого и кому, какие политические партии и политические деятели, и чем они, и какие террористические группы на каких территориях ими финансируются, как создаются вооруженные запасы оружия, какие у них планы, ну и все остальное. Во-о-от…

У меня нету никаких отрицательных эмоций к Бабченко. У меня нету никаких претензий к Цымбалюку (монах-волонтер, иеродиакон Аристарх, в миру Алексей Цымбалюк, Именно к нему, по данным следствия, Герман обратился за услугами как к "киллеру"). Цымбалюк был выбран для этой своей миссии контрразведкой, потому что он известен по своей деятельности во время АТО. Он батюшка и он никогда в жизни не будет убивать какого-нибудь… ну, любого человека, особенно если это безоружный человек. И когда он выбирался на эту роль, все прекрасно знали, что он сразу же побежит в СБУ и начнет все это рассказывать, потому что их уже там на фронте этому научили. Поэтому мы точно знали, что Цымбалюк… мы знали, что будет инсценировка, это все было известно.

Но! Для того, чтобы взять информацию из российского источника, нам надо было показать какую-то имитацию работы, для того чтобы взять их… ну, иметь доверие. После этого нам был предоставлен ими список 30-ти человек, которых они хотели бы уничтожить на территории Украины, и который тут же был передан в контрразведку. Это все документировано, все известно. Это не было, скажем так, озвучено до сих пор, потому что есть огромное количество кротов во всех этих подразделениях. В СБУ есть очень много людей, которые общаются с Россией. В политике есть огромное количество людей, которые все время ездят и общаются. И они все сливают ненужную информацию. Поэтому эта операция была, скажем так, секретна, чтобы не было слива.

За это время было мною лично выявлено и доложено достаточное количество путей доставки денег на территорию Украины. Политических деятелей, которые пользуются этими деньгами. Политических партий, которые пользуются этими деньгами. Планов личного фонда Путина для свержения власти насильственно на территории Украины. Ради этого всего и делалось. Данный эпизод с Цымбалюком – это, ну просто, ну как бы дорога к этому. Мы прекрасно знали, что не будет никакого убийства. Мы прекрасно знали, что это все будет инсценировано, потому что это было нами и продиктовано.

Есть доказательства для этого всего, документы для этого всего. Делалось это только на благо государства Украина. Никому не интересно иметь здесь Россию. Политически было очень много интересных фактов. Я их знаю, но не имею права их здесь озвучивать, эти факты. Нужно их озвучивать? (смотрит на адвоката, тот утвердительно кивает). Ну есть у нас, например, такая партия, как "Розумна сила". Партия "Розумна сила" финансируется этим фондом – частным фондом Путина. Это было тоже достаточно интересно. В окружении Пашинского есть люди, которые финансируются этими людьми. И я не знаю, как финансируется сам Пашинский. Это надо еще выяснять.

К сожалению, после этого заявления этот контакт может закончиться. Естественно. И я могу попасть в некоторые неприятности по этому поводу. От этих людей. Но достаточное количество было выявлено бандитских формирований тут на местах, которые должны были обеспечиваться оружием. И это оружие было предоставлено контрразведкой, этим майором же. И это оружие было прослежено, где оно лежит, кто им пользуется, какие телефоны. Это все есть как бы. Естественно этой информацией никакой на общи загал. Вы ж должны понимать, что такая информация, которая… ну она, честно говоря, не публична. Я вынужден сегодня, стоя здесь, эту информацию оприлюднувати, ну потому что иначе как?

Ну, не знаю, что сказать… Очень это все сложно, потому что наша контрразведка она как-то конфликтует с СБУ. СБУ не обращает на нее внимания, или что? Непонятно. Вместо того, чтобы защищать государство, они начинают тянуть каждый одеяло на себя. Ну и получается, что все вот эти замечательные исследования моей деятельности, они просто уже проанонсированы контрразведкой. СБУ их просто рассказывает. Вместо того, чтобы поговорить между собой и найти что-то общее в защите государства.

Что вам еще сказать… Никто не хотел никакой смерти никаких журналистов. И слава богу, что эта информация попала к нам, потому что если бы она попала не к нам, это была бы смерть этих журналистов. У этих людей по Украине около сотни киллеров. Они все работают просто за деньги. Поэтому эти киллеры все бывшие, скажем, жители Донецкой и Луганской области, которые расселились по всей Украине. Им совершенно без разницы какие-то моральные устои или какие-то желания общественности, или сама Украина. Они нищие люди, которым надо зарабатывать на жизнь. И они зарабатывают тем, чем они могут. Хорошо это или плохо? Плохо! Плохо, что наша СБУ и наша контрразведка узнают об этом очень поздно. Вот что это плохо.

Ну вот как бы… Не знаю, что еще сказать. Немножко нервничаю. То есть все действия предпринятые были основаны для того, чтобы не было никаких смертей, чтобы все было нормально, и выявить как можно больше предателей на территории Украины.

(Наклоняется к своему адвокату, тот шепчет) Что, что? А, конкретно москвич! Это гражданин Украины, зовут его Вячеслав Пивоваркин. Он отвечает в фонде Путина, в частном фонде, за организацию террористических актов и государственного вооруженного переворота на будущих выборах президента, конкретно отвечает за всю Украину. Ну вот и все. Ну может это кажется какая-то сказка и мистика, но это все подтверждается. Так получилось, что этот человек я его знал очень давно, пока он еще жил в Украине.

Как это… Ну уклоняться от следствия, ну это уже не для меня. Ну чего я буду там вот как-то это бегать. А то, что по работе надо ездить и договариваться, чтоб на укрАинской армии были нормальные пистолеты и нормальные оружия современные, так это, по-моему, государство должно приветствовать, а не хватать меня посередине улицы за два часа до самолета лицом в капот и кричать, что я бандит. Ну какой я бандит?! Что, бандитов не видели? У нас бандитов больше в Верховной Раде, чем я. Так что все, что здесь происходит – это все операция внутренней контрразведки. Извините, но это так.

Я просто не посчитал: в СБУ очень много кротов. Я посчитал, что в контрразведке их намного меньше, об этом знают только несколько лиц. Теперь об этом знают все. На здоровье! Я хочу просто обратиться к людям, которые управляют этим государством: займитесь го-су-дарст-вом! А не собой! Потому что скоро не будет ни вас, ни государства, если вы будете так себя вести. Русские очень много денег и сил тратят на то, чтобы забрать Украину. Очень много! А вы ничего не хотите этого видеть или вы вместе с ними. Подумайте об этом. Все, я закончил.

(после паузы и препирательства прокурора и адвоката)

(О своем якобы кураторе в контрразведке) Ну его зовут Дмитрий. Зовут Дима, ну как это людям объяснить? Я с ним общаюсь, но это вопросы такие, закрытые. (Обращаясь к прокурору) А вчера в 11 часов вечера начали мой допрос. Я уже вообще был никакой. Ну вот как это называется "я отказался"? конечно отказался, кто в 11 часов вчера допрашивает человека! Вам скучно в жизни?

Я хочу обратиться к журналистам. Хочу донести до людей одну мысль. Украинцы, перестаньте грызться, начинайте работать и создавать страну. Страна должна стать нормальной. У нас не должно быть пенсионеров на мусорных помойках. У нас не должно быть супербогатых людей, которые обирают всю страну и тут же финансируют войну.

С той стороны мне сказали, что у нас есть товарищ Ахметов, который финансирует войну на Донбассе с той стороны. Это не русские ее финансируют, это финансируют те налоги, которые мы платим и то электричество, которое мы платим сумасшедшее, эти все деньги идут на войну против нас. Схамениться! Иначе вы потеряете эту страну в ближайшие два года. Не будет Украины. И все будут плакать, как это было плохо. Надо все-таки подумать о детях. А вы все думаете о том, как наворовать и убежать. Все, извините.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".