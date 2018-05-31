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 Обстрел боевиками вооруженных формирований РФ населенного пункта Чермалык задокументировано наблюдателями СЦКК

Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики вооруженных формирований РФ, продолжают нарушать режим прекращения огня вдоль линии разграничения сторон, применяя при этом оружие запрещенную минского договоренностями по мирным жителям Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщила  Украинская сторона СЦКК 

 В сообщении отмечается: "Так, 31 мая, по результатам фотофиксации проведенной наблюдателями СЦКК, было установлено, что обстрел населенного пункта Чермалык противник начал утром, около 9.10 минут, применяя артсистемы 122 калибра, и минометы калибра 82 и 120 миллиметров.
В частности, зафиксировано попадания мины во двор частного дома по адресу улица Б. Хмельницкого 39.

В результате взрыва 82 мм мины поврежден фасад жилого дома, и приусадебный участок.

В общем, по району населенного пункта Чермалык, противник выпустил этого дня не менее 30 снарядов и мин.

Указанные материалы фотофиксации переданы СММ ОБСЕ.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что систематические обстрелы мирных населенных пунктов с запрещенного оружия и попытки обвинить в этом ВСУ, свидетельствуют о явной заинтересованности главарей оккупационной администрации РФ в дальнейшем обострении конфликта, и сознательное нежелание соблюдать Минских договоренностей о режиме прекращения огня".

Обстрел боевиками вооруженных формирований РФ населенного пункта Чермалык задокументировано наблюдателями СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069146
 
 
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