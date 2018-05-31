 Обстрел боевиками вооруженных формирований РФ населенного пункта Чермалык задокументировано наблюдателями СЦКК

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщила Украинская сторона СЦКК

В сообщении отмечается: "Так, 31 мая, по результатам фотофиксации проведенной наблюдателями СЦКК, было установлено, что обстрел населенного пункта Чермалык противник начал утром, около 9.10 минут, применяя артсистемы 122 калибра, и минометы калибра 82 и 120 миллиметров.

В частности, зафиксировано попадания мины во двор частного дома по адресу улица Б. Хмельницкого 39.

В результате взрыва 82 мм мины поврежден фасад жилого дома, и приусадебный участок.

В общем, по району населенного пункта Чермалык, противник выпустил этого дня не менее 30 снарядов и мин.

Указанные материалы фотофиксации переданы СММ ОБСЕ.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что систематические обстрелы мирных населенных пунктов с запрещенного оружия и попытки обвинить в этом ВСУ, свидетельствуют о явной заинтересованности главарей оккупационной администрации РФ в дальнейшем обострении конфликта, и сознательное нежелание соблюдать Минских договоренностей о режиме прекращения огня".