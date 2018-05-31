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Все про:Facebook (223) социальные сети (432) Цензор.НЕТ (24) Национальный корпус (97)

 Facebook отключил аккаунт Нацкорпуса, в партии обвинили модераторов соцсети в подыгрывании в гибридной войне на стороне России

Администрация Facebook удалила ряд постов на официальной странице партии Национальный корпус и отключила аккаунт.

Об этом сообщает пресс-служба партии, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня администрация Фейсбук удалила ряд постов на официальной странице партии в соцсети, отключив паблик. Мы очень возмущены таким решением и хотим его обжаловать", - говорится в сообщении.

В партии отмечают, что 5 апреля 2018 года освещали на своей странице в соцсети торжественные события к 4-й годовщине создания официального подразделения в составе Национальной гвардии - полка особого назначения "Азов". "И именно фотографии из этого события привлекли Ваше внимание, что привело к удалению", - говорится в обращении, проиллюстрированном скрин-шотом 4-х фотографий, на которых изображены люди в камуфляжной форме с желтыми штандартами "Азова".

Facebook отключил аккаунт Нацкорпуса, в партии обвинили модераторов соцсети в подыгрывании в гибридной войне на стороне России 01

"Ваши претензии к удаленной публикации нами внимательно рассмотрены. Однако, мы считаем, что эти фотографии не могут нарушить правила использования страниц Фейсбук и ваши стандарты сообщества. На всех четырех фотографиях изображено официальное лого полка "Азов", который имеет все зарегистрированные права и всегда используется во время торжественных событий и любых других событий и заданий от Национальной гвардии Украины", - говорится в обращении.

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В партии отмечают, что офис Facebook восточноевропейского региона находится в Москве, ежемесячно удаляются тысячи проукраинских публикаций, а пользователи блокируются. "Считаем такие действия модераторов заангажированными и шовинистическими, которые выглядят подыгрыванием в гибридной войне на стороне России против нашей страны", - заявляют в "Национальном корпусе".

"Призываем обратить внимание на эту ситуацию руководство социальной сети Facebook и ее владельца Марка Цукерберга… Мы настаиваем на восстановлении нашей страницы. Просим также указать ссылку на конкретный пункт правил использование страниц Фейсбук и стандартов сообщества, который мы якобы нарушили", - говорится в обращении партии.

Источник: https://censor.net.ua/n3069144
 
 
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Этих аваковских шестёрок скоро и в Украине выключат !!!
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Шо такоє, Захарчєнко апять в наступлєніє па сінькє сабрался?
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тебе моск уже отключили, но Азов поможет отключить все остальное, тем более оно никому и не нужно Facebook отключил аккаунт Нацкорпуса, в партии обвинили модераторов соцсети в подыгрывании в гибридной войне на стороне России - Цензор.НЕТ 3322
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*иденбергові піддзявкувачі вже не розрізняють свастику та стилізоване лого "Ідея нації"? Некошерні пости були в спільноті?
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