 В списке кандидатов на покушение - одесский активист и сотрудник ФСБ РФ, находившийся в Украине, - Луценко о деле журналиста Бабченко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Говоря о спецоперации с "убийством" А.Бабченко, генпрокурор сказал, что в этом списке – один из одесских проукраинских активистов и бывший сотрудник ФСБ РФ, находящийся на территории Украины.
"Герман Борис Львович (подозреваемый в организации "убийства" А.Бабченко. – Ред.) обратился (уже можно обнародовать – этот человек уже обнародовал в Фейсбуке свою фамилию) к Цымбалюку, бывшему добровольцу АТО, с тем, чтобы тот совершил убийство Бабченко Аркадия Аркадьевича. После этого Цымбалюк пришел в Службу безопасности Украины и вступил в оперативную игру, чтобы разоблачить и организатора, которым, по нашей версии, выступает господин Герман. Ряд других агентов СБУ содействовали проведению этой операции", - рассказал генпрокурор.
По его словам, Б.Герман несколько раз встречался с Алексеем Цымбалюком и на одной из встреч дал 20 тыс. долларов как половину суммы за убийство журналиста А.Бабченко, вторую часть должен был отдать после убийства.
"На следующей встрече он (Б.Герман. – Ред.) сказал, что у него есть еще заказ, и назвал фамилию одного из одесских проукраинских активистов, потом сказал на следующей встрече: "У меня есть заказ" и назвал бывшего офицера ФСБ России, который сейчас находится на территории Украины. А дальше сказал: "Вообще-то список – около 30 человек", - привел данные генпрокурор.
Ю.Луценко подчеркнул, что инсценировка убийства была важна для того, чтобы узнать имена других "фигурантов списка".
"Заказчик находится на территории Российской Федерации. На сегодняшний день я не могу разглашать определенную доказательную базу, которая есть. Но она будет расширена", - заверил он.
Генпрокурор также рассказал, что сейчас происходят экспертные действия с двумя телефонами Б.Германа.
"Из этого списка мы знаем трех лиц. Об остальных мы не смогли узнать", - сказал он, добавив, что правоохранители рассчитывают узнать фигурантов в результате возможной сделки Б.Германа со следствием.
По словам Ю.Луценко, правоохранители рассчитывали, что "после якобы исполнения убийства этот организатор встретится с якобы киллером и расскажет ему обо всем списке".
"Чтобы обезопасить этих людей, мы пошли на эту суточную спецоперацию", - пояснил он.
Отвечая на вопрос о том, кто знал о сути спецоперации с А.Бабченко, генпрокурор сказал: "Думаю, что обо всем этом знали не более 10 человек в правоохранительной системе Украины. И знали врачи, которые перевозили (А.Бабченко – Ред.)… Знали некоторые сотрудники оперативной, следственной, прокурорской группы, знали руководители ведомств… Правда, не знали санитары морга, где он лежал под простынкой, слушая по телевизору все добрые слова, которые о нем были сказаны".
Ю.Луценко также сообщил, что у Б.Германа уже проходили обыски по делу о незаконной торговле оружием, и "уже так где-то полгода".
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
Допишите, можно знатно пропиарится.
А активист из Одессы, на которого толсто намекал Луценко - это, конечно, Стерженко, который сам себя защитил
Замечательный народ Украины имеет такую клоунскую власть. И , главное, что тупых с каждым годом становится все больше. Иначе объяснить все происходящее просто невозможно.
Тогда почему так быстро свернули операцию? Было бы в конце 30 воскресших...
Видимо, нехилое бабло дали ольгинцам, чтобы заболтать тему. Пригорает у кацапов знатно!
Борис Герман, за словами адвоката, - виконавчий директор українсько-німецького підприємства «Шмайсер». Як каже Солодко, єдиного неурядового підприємства з виготовлення зброї в Україні.
«Воно (підприємство, ред.) має давні виробничі взаємини з Міністерством оборони України, сам Борис відомий своєю волонтерською діяльністю для потреб АТО», - пише адвокат.
За його словами, замовників вбивства Бабченка не встановили і не шукали. Також Євген Солодко зазначає, що з розмов Бориса з підставним кіллером можна дізнатися про неодноразові обшуки квартири Бориса Германа та заводу компанії співробітниками СБУ впродовж останніх півроку.
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За його словами, саме «кіллер» пропонує жертв та провокує. Разом з тим, списку, так званих, потенційних жертв, у матеріалах немає.
Журналіст Володимир Бойко зазначає, що Борис Герман був помічником-консультантом народних депутатів України Михайла Гончарова (V скликання) та Ігоря Плохого (VІ скликання).
«Сам підозрюваний Герман стверджує, що до нього звернувся співробітник Департаменту контррозвідки СБУ та попрохав допомогти викрити ворожого агента. Будучи залежним від СБУ як підприємець, який здійснює поставки для потреб Збройних Сил, Герман погодився й передав гроші, отримані від кураторів з ДКР, «кілеру» (як ми тепер знаємо, він також був агентом СБУ). Герман назвав слідству прізвище співробітника СБУ, який попрохав його передати гроші, та номер його телефону», - пише Володимир Бойко.
https://hromadskeradio.org/news/2018/05/31/pidpryyemec-borys-german-hto-takyy-pidozryuvanyy-v-organizaciyi-vbyvstva-arkadiya-babchenka
постівисері є кацяпські жопи - а не пійшов би ти на ту пляху, тією своєю кацяпською жопою?!
до побачення), іди
И попал сюда по закону о "вынужденных еврейских беженцах".
100% даже не знаешь кто бюргермайстер у тебя в городе!
...арш линкс, дорогой!
https://www.youtube.com/watch?v=T2VwNFN2m3A
Может вернусь однако
печатные, рукописные, в электронном виде...
какие эти списки (молчу про сам перечень фамилий)
их можно показать... они натуральные или... эфимерные?
Російський "водій" - куди там Зайцевій ...
https://www.facebook.com/7yamy/videos/459524941116127/
С одной стороны - заказное убийство, его имитация с дезинформированием всех и вся.
И с другой стороны - умножение на 0 цели имитации смерти журналиста (заказчик уверен в достижении цели, соответственно, журналист вне опасности) выходом на публику СБУ и самого Бабченко с сообщением - "Ну что, кацапы, как мы вас на.бали?!", откровения Бабченко, откровения "исполнителя" и т.д.
И все бы ничего, мы к "покушению тепловизором" уже привычные, но в этом случае на кону - репутация государства. В смысле - насколько можно верить его официальным заявлениям.
Нас поставили в один ряд с мордором, ни одному слову официальных представителей которого верить нельзя.
А теперь вопрос - кому это выгодно?
Да! Потому что по дргому нельзя получить улики назказчика.
сидят в одной камере волк, медведь, лиса и петух, волка спрашивают,- за что сидишь, косой? да, за разбой отвечает
-а ты за что, медведь?
-да сейфы я вскрывал
-а ты
Йюляпетрикевна, чем провинилась?
-та завптицефермой была, за недоимку, налоговую…
-ну а ты то за что,
Югапетюня, загремел?
-да я это, политический, пионэров в жопу клевал…