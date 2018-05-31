 В списке кандидатов на покушение - одесский активист и сотрудник ФСБ РФ, находившийся в Украине, - Луценко о деле журналиста Бабченко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите: Суд избирает меру пресечения подозреваемому в организации убийства Бабченко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Говоря о спецоперации с "убийством" А.Бабченко, генпрокурор сказал, что в этом списке – один из одесских проукраинских активистов и бывший сотрудник ФСБ РФ, находящийся на территории Украины.

"Герман Борис Львович (подозреваемый в организации "убийства" А.Бабченко. – Ред.) обратился (уже можно обнародовать – этот человек уже обнародовал в Фейсбуке свою фамилию) к Цымбалюку, бывшему добровольцу АТО, с тем, чтобы тот совершил убийство Бабченко Аркадия Аркадьевича. После этого Цымбалюк пришел в Службу безопасности Украины и вступил в оперативную игру, чтобы разоблачить и организатора, которым, по нашей версии, выступает господин Герман. Ряд других агентов СБУ содействовали проведению этой операции", - рассказал генпрокурор.

По его словам, Б.Герман несколько раз встречался с Алексеем Цымбалюком и на одной из встреч дал 20 тыс. долларов как половину суммы за убийство журналиста А.Бабченко, вторую часть должен был отдать после убийства.

"На следующей встрече он (Б.Герман. – Ред.) сказал, что у него есть еще заказ, и назвал фамилию одного из одесских проукраинских активистов, потом сказал на следующей встрече: "У меня есть заказ" и назвал бывшего офицера ФСБ России, который сейчас находится на территории Украины. А дальше сказал: "Вообще-то список – около 30 человек", - привел данные генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесский активист Стерненко назвал возможных заказчиков покушения на него

Ю.Луценко подчеркнул, что инсценировка убийства была важна для того, чтобы узнать имена других "фигурантов списка".

"Заказчик находится на территории Российской Федерации. На сегодняшний день я не могу разглашать определенную доказательную базу, которая есть. Но она будет расширена", - заверил он.

Генпрокурор также рассказал, что сейчас происходят экспертные действия с двумя телефонами Б.Германа.

"Из этого списка мы знаем трех лиц. Об остальных мы не смогли узнать", - сказал он, добавив, что правоохранители рассчитывают узнать фигурантов в результате возможной сделки Б.Германа со следствием.

По словам Ю.Луценко, правоохранители рассчитывали, что "после якобы исполнения убийства этот организатор встретится с якобы киллером и расскажет ему обо всем списке".

"Чтобы обезопасить этих людей, мы пошли на эту суточную спецоперацию", - пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Впервые мы их, а не они нас и это прекрасно: "киллером" Бабченко является бывший иеродиакон УПЦ (МП) Аристарх, активист "Правого сектора" Алексей Цымбалюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отвечая на вопрос о том, кто знал о сути спецоперации с А.Бабченко, генпрокурор сказал: "Думаю, что обо всем этом знали не более 10 человек в правоохранительной системе Украины. И знали врачи, которые перевозили (А.Бабченко – Ред.)… Знали некоторые сотрудники оперативной, следственной, прокурорской группы, знали руководители ведомств… Правда, не знали санитары морга, где он лежал под простынкой, слушая по телевизору все добрые слова, которые о нем были сказаны".

Ю.Луценко также сообщил, что у Б.Германа уже проходили обыски по делу о незаконной торговле оружием, и "уже так где-то полгода".

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".