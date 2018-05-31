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Все про:Луценко (7018) покушение (718) ФСБ (1221) Бабченко Аркадий (81) Стерненко (38)

 В списке кандидатов на покушение - одесский активист и сотрудник ФСБ РФ, находившийся в Украине, - Луценко о деле журналиста Бабченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что, кроме журналиста Аркадия Бабченко, в списке из 30-ти человек, в отношении которых готовились покушения, указаны одесский активист и бывший сотрудник ФСБ РФ, находящийся в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите: Суд избирает меру пресечения подозреваемому в организации убийства Бабченко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Говоря о спецоперации с "убийством" А.Бабченко, генпрокурор сказал, что в этом списке – один из одесских проукраинских активистов и бывший сотрудник ФСБ РФ, находящийся на территории Украины.

"Герман Борис Львович (подозреваемый в организации "убийства" А.Бабченко. – Ред.) обратился (уже можно обнародовать – этот человек уже обнародовал в Фейсбуке свою фамилию) к Цымбалюку, бывшему добровольцу АТО, с тем, чтобы тот совершил убийство Бабченко Аркадия Аркадьевича. После этого Цымбалюк пришел в Службу безопасности Украины и вступил в оперативную игру, чтобы разоблачить и организатора, которым, по нашей версии, выступает господин Герман. Ряд других агентов СБУ содействовали проведению этой операции", - рассказал генпрокурор.

По его словам, Б.Герман несколько раз встречался с Алексеем Цымбалюком и на одной из встреч дал 20 тыс. долларов как половину суммы за убийство журналиста А.Бабченко, вторую часть должен был отдать после убийства.

"На следующей встрече он (Б.Герман. – Ред.) сказал, что у него есть еще заказ, и назвал фамилию одного из одесских проукраинских активистов, потом сказал на следующей встрече: "У меня есть заказ" и назвал бывшего офицера ФСБ России, который сейчас находится на территории Украины. А дальше сказал: "Вообще-то список – около 30 человек", - привел данные генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесский активист Стерненко назвал возможных заказчиков покушения на него

Ю.Луценко подчеркнул, что инсценировка убийства была важна для того, чтобы узнать имена других "фигурантов списка".

"Заказчик находится на территории Российской Федерации. На сегодняшний день я не могу разглашать определенную доказательную базу, которая есть. Но она будет расширена", - заверил он.

Генпрокурор также рассказал, что сейчас происходят экспертные действия с двумя телефонами Б.Германа.

"Из этого списка мы знаем трех лиц. Об остальных мы не смогли узнать", - сказал он, добавив, что правоохранители рассчитывают узнать фигурантов в результате возможной сделки Б.Германа со следствием.

По словам Ю.Луценко, правоохранители рассчитывали, что "после якобы исполнения убийства этот организатор встретится с якобы киллером и расскажет ему обо всем списке".

"Чтобы обезопасить этих людей, мы пошли на эту суточную спецоперацию", - пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Впервые мы их, а не они нас и это прекрасно: "киллером" Бабченко является бывший иеродиакон УПЦ (МП) Аристарх, активист "Правого сектора" Алексей Цымбалюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отвечая на вопрос о том, кто знал о сути спецоперации с А.Бабченко, генпрокурор сказал: "Думаю, что обо всем этом знали не более 10 человек в правоохранительной системе Украины. И знали врачи, которые перевозили (А.Бабченко – Ред.)… Знали некоторые сотрудники оперативной, следственной, прокурорской группы, знали руководители ведомств… Правда, не знали санитары морга, где он лежал под простынкой, слушая по телевизору все добрые слова, которые о нем были сказаны".

Ю.Луценко также сообщил, что у Б.Германа уже проходили обыски по делу о незаконной торговле оружием, и "уже так где-то полгода".

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

Источник: https://censor.net.ua/n3069143
 
   
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Кенеди в списках тех нет ?
Допишите, можно знатно пропиарится. В списке кандидатов на покушение - одесский активист и сотрудник ФСБ РФ, находившийся в Украине, - Луценко о деле журналиста Бабченко - Цензор.НЕТ 4243
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Нет . В этом списке сам Луценко, его красавица- жена, плюс всемизвестный кум.
А активист из Одессы, на которого толсто намекал Луценко - это, конечно, Стерженко, который сам себя защитил
Замечательный народ Украины имеет такую клоунскую власть. И , главное, что тупых с каждым годом становится все больше. Иначе объяснить все происходящее просто невозможно.
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Вряд ли - скорее всего, Труханов...)))
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Ага, Стерненко в своей жизни успел ещё и офицером ФСБ побывать...
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А чи не краще було б кумові югкові трішки помовчати?
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Да. Рыбачить нуна в тишине, а то рыбу распугает.
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Ещё чего! Не для того он в плокулолы пошёл, чтоб молчать!
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Одесский активист - Стерненко, наверное?
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"инсценировка убийства была важна для того, чтобы узнать имена других "фигурантов списка""

Тогда почему так быстро свернули операцию? Было бы в конце 30 воскресших...
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Не печалься - подрастешь, пойдешь в школу и обязательно что-то умное напишешь..)
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Будет 30 отдельных спектаклей. На их основе потом снимут сериал в жанре "трэш".
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3 сезона можно будет замутить...)))

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Редакция - подозреваемый в покушении на убийство.
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Все одна и та же шобла ольгинских атакует каждую новость про Бабченко. Ребята, вы хоть на пересменку ходите. В списке кандидатов на покушение - одесский активист и сотрудник ФСБ РФ, находившийся в Украине, - Луценко о деле журналиста Бабченко - Цензор.НЕТ 4764
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да тут не понять - ольгинские уходят- шоколадніе приходят!
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Кацатроллей набегают орды не только на Цензоре.

Видимо, нехилое бабло дали ольгинцам, чтобы заболтать тему. Пригорает у кацапов знатно!
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Адвокат Євген Солодко вважає обвинувачення київського підприємця Бориса Германа в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка притягненим за вуха.
Борис Герман, за словами адвоката, - виконавчий директор українсько-німецького підприємства «Шмайсер». Як каже Солодко, єдиного неурядового підприємства з виготовлення зброї в Україні.
«Воно (підприємство, ред.) має давні виробничі взаємини з Міністерством оборони України, сам Борис відомий своєю волонтерською діяльністю для потреб АТО», - пише адвокат.
За його словами, замовників вбивства Бабченка не встановили і не шукали. Також Євген Солодко зазначає, що з розмов Бориса з підставним кіллером можна дізнатися про неодноразові обшуки квартири Бориса Германа та заводу компанії співробітниками СБУ впродовж останніх півроку.
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За його словами, саме «кіллер» пропонує жертв та провокує. Разом з тим, списку, так званих, потенційних жертв, у матеріалах немає.
Журналіст Володимир Бойко зазначає, що Борис Герман був помічником-консультантом народних депутатів України Михайла Гончарова (V скликання) та Ігоря Плохого (VІ скликання).
«Сам підозрюваний Герман стверджує, що до нього звернувся співробітник Департаменту контррозвідки СБУ та попрохав допомогти викрити ворожого агента. Будучи залежним від СБУ як підприємець, який здійснює поставки для потреб Збройних Сил, Герман погодився й передав гроші, отримані від кураторів з ДКР, «кілеру» (як ми тепер знаємо, він також був агентом СБУ). Герман назвав слідству прізвище співробітника СБУ, який попрохав його передати гроші, та номер його телефону», - пише Володимир Бойко.

https://hromadskeradio.org/news/2018/05/31/pidpryyemec-borys-german-hto-takyy-pidozryuvanyy-v-organizaciyi-vbyvstva-arkadiya-babchenka
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Адвокат просто делает свою работу. В списке кандидатов на покушение - одесский активист и сотрудник ФСБ РФ, находившийся в Украине, - Луценко о деле журналиста Бабченко - Цензор.НЕТ 4169
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Це вже брехня по селу, ніхто би просто так не погодився на таке.
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Если у Германа есть записи этих разговоров с контрразведчиком, это будет интересно...
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Зрештою, як виглядає, саме співробітник СБУ виявиться справжнім агентом ФСБ, який передав гроші "замовнику" замаху на Бабченка.
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Меня морда лица Югика всегда веселит и поднимает настроение Но почему то в голове всегда вертится стишок --- ( Ой прийшла до мене Тай на ліжко сіла --- Питаю хто ти ? --- Горячка біла )
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Новинский , Ахметов , Вилкулы , Рабинович , Медвейчук , Бойко - вопрососов не вызывают ? А да , это спутники ..... соевого счастья .
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Ничего Югик,пойдёшь на вторую ходку ,будешь там петухов веселить своими рассказками ... В списке кандидатов на покушение - одесский активист и сотрудник ФСБ РФ, находившийся в Украине, - Луценко о деле журналиста Бабченко - Цензор.НЕТ 4465
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Так лето уже В списке кандидатов на покушение - одесский активист и сотрудник ФСБ РФ, находившийся в Украине, - Луценко о деле журналиста Бабченко - Цензор.НЕТ 9572пойди на речку покупайся ... В списке кандидатов на покушение - одесский активист и сотрудник ФСБ РФ, находившийся в Украине, - Луценко о деле журналиста Бабченко - Цензор.НЕТ 9572
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а що чоколятний цех - так знайшли кацяпських замовників, чи тільки цей вася)г)) є?!
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С кацапским заказчиком вышло, как в том анекдоте про "Виагру" - я выпил, а она не пришла...)))
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Я пока что вижу, как ты, нечоколятный цех, прикрываешь жопу ФСБ. Странно, зачем бы тебе, украинцу, это делать... В списке кандидатов на покушение - одесский активист и сотрудник ФСБ РФ, находившийся в Украине, - Луценко о деле журналиста Бабченко - Цензор.НЕТ 7997
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Угу методы припудреного алкаша и мажоров от СБУ Просто таки до немогу испужали фэсэбэ Прям таки сцатся начнут по ночам Особливо их шокировало что в допр упекли не кацапоидов А обыкновенных украинцев Особенно впечатлят что бизнесмен и директор завода Резидентом балалаечников подрабатывает По видиму на жизнь не хватает
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та не вже, це вся конкретика відповіді)), москалик, в тебе навіть в твоєму пості висері є кацяпські жопи - а не пійшов би ти на ту пляху, тією своєю кацяпською жопою?!
до побачення), іди В списке кандидатов на покушение - одесский активист и сотрудник ФСБ РФ, находившийся в Украине, - Луценко о деле журналиста Бабченко - Цензор.НЕТ 3457
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Плять! -- от, почему нихто в Мире не знает в лицо немецкого Ген. Прокурора... , а украинского, даже я знаю? *)
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я заню немецкого генплокулола, Ангела звать,не?
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Ты немецем и небыл никогда,просто хитрый украинец с еврейскими корнями.
И попал сюда по закону о "вынужденных еврейских беженцах".

100% даже не знаешь кто бюргермайстер у тебя в городе!
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-- кусик *) -- мне с тобой даже спорить западло! -- одно токо слово скажу: фольксдойч.

...арш линкс, дорогой!
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Ну, Луценка в Германии тоже в лицо знают - успел еще давно отметиться...)))
https://www.youtube.com/watch?v=T2VwNFN2m3A
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Весь мир смеётся с соевых подонков,сумасшествие уже зашкаливает,для них выборы срывают крышу
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ты еще здесь, беги в кассу зарплату убвили. Нужно возвращать залог за киллера.
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кацап каждый твой пост ту оплачивает 1 патрон для ВСУ
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Юрик лучше ты пил чем говорил за время твоей коденции ты полный ноль не приговоров не посадок
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Дорогой Аркадий, ты был одним из лучших людей на этой войне, на фронте и далеко за фронтом.Источник: https://censor.net.ua/r3068718
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Кто кака я за бояркой пошел через лес
Может вернусь однако
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что значит - списки...
печатные, рукописные, в электронном виде...
какие эти списки (молчу про сам перечень фамилий)
их можно показать... они натуральные или... эфимерные?
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Югик и Пеця в любом списке должны идти первыми номерами!
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20К зелени, 30 потенциалов. Вроде не хилая сумма для Сейшел рисуется В списке кандидатов на покушение - одесский активист и сотрудник ФСБ РФ, находившийся в Украине, - Луценко о деле журналиста Бабченко - Цензор.НЕТ 102
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Неужели это может доставить удовольствие?(((
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Не зовсім по темі - дайвате цього на когось обміняємо ?


Російський "водій" - куди там Зайцевій ... В списке кандидатов на покушение - одесский активист и сотрудник ФСБ РФ, находившийся в Украине, - Луценко о деле журналиста Бабченко - Цензор.НЕТ 9615 В списке кандидатов на покушение - одесский активист и сотрудник ФСБ РФ, находившийся в Украине, - Луценко о деле журналиста Бабченко - Цензор.НЕТ 9615
https://www.facebook.com/7yamy/videos/459524941116127/
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Только мне одному это представляется театром абсурда?
С одной стороны - заказное убийство, его имитация с дезинформированием всех и вся.
И с другой стороны - умножение на 0 цели имитации смерти журналиста (заказчик уверен в достижении цели, соответственно, журналист вне опасности) выходом на публику СБУ и самого Бабченко с сообщением - "Ну что, кацапы, как мы вас на.бали?!", откровения Бабченко, откровения "исполнителя" и т.д.
И все бы ничего, мы к "покушению тепловизором" уже привычные, но в этом случае на кону - репутация государства. В смысле - насколько можно верить его официальным заявлениям.
Нас поставили в один ряд с мордором, ни одному слову официальных представителей которого верить нельзя.
А теперь вопрос - кому это выгодно?
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"Только мне одному это представляется театром абсурда?"

Да! Потому что по дргому нельзя получить улики назказчика.
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Я собі уявляю, як мучаться поліцейські в США. )))
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они это тоже далают. Всемирная практика.
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Что делают? На следующий день после имитации убийства выходят вместе с "жертвой" на пресс-конференцию? Перечеркивая полностью всю секретную операцию?
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Уж полночь близится, а Германна всё нет… И вот он ...
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Завжди думав що наймати кілера трошки складніше, а виявляється що можна ледь не в "Від і До" шукати.
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Дивлячись кого потрібно завалити. З таким кілером можно багато наварити потім його викрив. Дивіться продажний АТОшник, зрадник РПЦ і т.п. яби змогли реально підписати на замовлення, це було би дуже круто, для них розуміється
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Давно такого бешенства ватки не было. Даже за Вышинского так жопу не рвали. В списке кандидатов на покушение - одесский активист и сотрудник ФСБ РФ, находившийся в Украине, - Луценко о деле журналиста Бабченко - Цензор.НЕТ 1124
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Неужели этот активист сам депутат от БПП Алексей Гончаренко
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Луценко корупционный казёл вонючий . Свадьба его ублюдочного сына была за деньги Украинских налогоплательщиков .Сабака паганая Луценко ты должен был положить свою жизнь за Украину . но ты вонючая ссука так не зделал . =тварь слабая
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мне антиресно какое оружие сей пухлик для ВСУ поставлял если его так называемый завод даже свт 40 починить не мог в 2012 м
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Мало кто верит в эти сообщения после вчерашнего шоу.
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поставь себе еще лайк для уверенности
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два вопроса: 1. что делает сотрудник фсб у нас? 2. одесский активист это тот, кто у моря квартиры летом предлагает?
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Ну все хана Правому сектору и проукраинским активистам. Заодно и военный заводик отобрали у волонтера АТО Б.Германa. Лолита форевер! Кто как не он?! До сих пор неизвестно расстрелял Украинскую Сотню на Майдане Гидности. Разве они погибли за Лолиту и маразм??? Чем Украина сегодня отличается от России, наверное только большим непрофессионализмом и маразмом.
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два вопроса: 1. что делает сотрудник фсб у нас? 2. одесский активист это тот, кто у моря квартиры летом предлагает?
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Спецоперация по сливу Крыма, Донецка и Луганска была , куда более эффектнее и масштабнее.
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ага с учётом того что при руководстве были кадры кремля да
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навеяло, из прошлого, а как актуально...
сидят в одной камере волк, медведь, лиса и петух, волка спрашивают,- за что сидишь, косой? да, за разбой отвечает
-а ты за что, медведь?
-да сейфы я вскрывал
-а ты Йюля петрикевна, чем провинилась?
-та завптицефермой была, за недоимку, налоговую…
-ну а ты то за что, Юга петюня, загремел?
-да я это, политический, пионэров в жопу клевал…
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Хуйлоботы ,не напрягайтесь!!!Аркадий жив,и это 😀 прекрасно
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ списке кандидатов на покушение - одесский активист и сотрудник ФСБ РФ, находившийся в Украине, - Луценко о деле журналиста Бабченко
 
 
 
 
 
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