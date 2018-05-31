 СБУ объявила о подозрении гражданину, подозреваемому в организации покушения на Бабченко

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Объявлено о подозрении в совершении преступления организатору террористического акта против Аркадия Бабченко

31 мая в суд внесено ходатайство о применении к указанному подозреваемого исключительного пресечения - содержание под стражей. СБ Украины еще раз подчеркивает, что в указанном уголовном производстве с целью получения сведений о совершении особо тяжкого преступления и лиц, его совершающих в соответствии с требованиями статей 246, 271 Уголовно-процессуального кодекса Украины сотрудниками Службы безопасности Украины проводилась негласное следственное (сыскное) действие - контроль за совершением преступления в форме имитации обстановки преступления.

Это мероприятие проводилось во исполнение постановления прокурора Генеральной прокуратуры Украины - процессуального руководителя, который по закону уполномочен на принятие такого процессуального решения. Имитирование обстановки преступления - это негласное следственное (сыскная) действие, которое заключается в действиях следователя или уполномоченного лица с использованием имитационных средств, которые создают у окружающих представление о совершение реального преступления, с целью его предотвращения и разоблачения известных или неизвестных лиц, которые планировали или заказывали его совершения.

Действующий Уголовный процессуальный кодекс Украины, который на этапе подготовки и принятия получил положительное заключение Венецианской комиссии, уполномочивает только прокурора, а не следователя или его руководителя, принимать решения об осуществлении контроля за совершением преступления. Такая правовая процедура является предохранителем безосновательного ограничения прав граждан и обеспечивает недопущение злоупотреблений и провокаций.

Подчеркнем, что контроль за совершением преступления проводится тогда, когда другим способом получить сведения о преступлении, и лиц к этому причастных, невозможно. Благодаря проведению указанной негласного следственного (розыскного) действия в установленный законом способ удалось не допустить гибели журналиста Бабченко, пресечь преступление, полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления и получить сведения о возможных потенциальных жертв против которых готовились и имели готовиться террористические акты и убийства.

То есть, те негативные моменты, которые были нанесены публичным интересам путем распространения информации о якобы гибели Бабченко, полностью оправданы недопущением доведение до конца террористического акта против указанного журналиста и предупреждением возможных преступлений против других лиц.

Практика Европейского суда по правам человека свидетельствует, что указанной судебной инстанцией признаются надлежащими и допустимыми доказательствами материалы, полученные правоохранительными органами в ходе осуществления контроля с совершением преступления с использованием "тайных агентов", если это сделано в соответствии с законом, и не допущено провокации. Например, дела "Люди против Швейцарии" 1992 г., "Калабро против Италии" 2002 г".

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".