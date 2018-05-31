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Все про:СБУ (12534) Бабченко Аркадий (81)

 СБУ объявила о подозрении гражданину, подозреваемому в организации покушения на Бабченко

В уголовном производстве о подготовке террористического акта против российского журналиста Аркадия Бабченко гражданину Украины "Г" 30 мая т.г. объявлено сообщение о подозрении в приготовлении к организации совершения террористического акта, имевшего привести к гибели человека, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Объявлено о подозрении в совершении преступления организатору террористического акта против Аркадия Бабченко

 31 мая в суд внесено ходатайство о применении к указанному подозреваемого исключительного пресечения - содержание под стражей. СБ Украины еще раз подчеркивает, что в указанном уголовном производстве с целью получения сведений о совершении особо тяжкого преступления и лиц, его совершающих в соответствии с требованиями статей 246, 271 Уголовно-процессуального кодекса Украины сотрудниками Службы безопасности Украины проводилась негласное следственное (сыскное) действие - контроль за совершением преступления в форме имитации обстановки преступления.

Это мероприятие проводилось во исполнение постановления прокурора Генеральной прокуратуры Украины - процессуального руководителя, который по закону уполномочен на принятие такого процессуального решения. Имитирование обстановки преступления - это негласное следственное (сыскная) действие, которое заключается в действиях следователя или уполномоченного лица с использованием имитационных средств, которые создают у окружающих представление о совершение реального преступления, с целью его предотвращения и разоблачения известных или неизвестных лиц, которые планировали или заказывали его совершения.

Действующий Уголовный процессуальный кодекс Украины, который на этапе подготовки и принятия получил положительное заключение Венецианской комиссии, уполномочивает только прокурора, а не следователя или его руководителя, принимать решения об осуществлении контроля за совершением преступления. Такая правовая процедура является предохранителем безосновательного ограничения прав граждан и обеспечивает недопущение злоупотреблений и провокаций.

Подчеркнем, что контроль за совершением преступления проводится тогда, когда другим способом получить сведения о преступлении, и лиц к этому причастных, невозможно. Благодаря проведению указанной негласного следственного (розыскного) действия в установленный законом способ удалось не допустить гибели журналиста Бабченко, пресечь преступление, полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления и получить сведения о возможных потенциальных жертв против которых готовились и имели готовиться террористические акты и убийства.

То есть, те негативные моменты, которые были нанесены публичным интересам путем распространения информации о якобы гибели Бабченко, полностью оправданы недопущением доведение до конца террористического акта против указанного журналиста и предупреждением возможных преступлений против других лиц.

Практика Европейского суда по правам человека свидетельствует, что указанной судебной инстанцией признаются надлежащими и допустимыми доказательствами материалы, полученные правоохранительными органами в ходе осуществления контроля с совершением преступления с использованием "тайных агентов", если это сделано в соответствии с законом, и не допущено провокации. Например, дела "Люди против Швейцарии" 1992 г., "Калабро против Италии" 2002 г".

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

Источник: https://censor.net.ua/n3069139
 
   
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Суд повинен був розпочатися о 17 годині.. Чому воно ще й досі не прикрито в СІЗО до початку серпня?
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Так кому долбанное Сбу предъявило подозрение ,гражданину Х,ну это же явная лажа ,смеётся весь мир
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Разницы между фсб и Сбу на данное время нету,быдло.
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лови:
Андрей Смирнов

Утренний выпуск новостей.
(слабонервным не читать)
По сообщениям личных источников в комфортабельных казематах СБУ, задержанный подозреваемый в деле Бабченко настойчиво заявляет, что заказчиком всего происходящего было МВД, называет анкетные данные конкретного куратора и его номер телефона.
Но следствие непоколебимо и в вручённом подозрении заказчик «неустановленное следствием лицо».
Кстати о подозрении.
Эти же суровые источники сообщают, что подозреваемый был задержан вчера в 13:00, а подозрение было вручено лишь в 22:43, что свидетельствует о грамотной, подготовленной и уверенной работе следователей и их начальников.
Ну а теперь о погоде...
Нет, забыл.
Следствие квалифицирует все события по ч.3 ст. 258 УК - Террористический акт.
Теперь точно о погоде. Сегодня ребята будет жарко.
UPD: вношу коррективы по «заказчику». Не МВД, а ДКР - Департамент контрразведки СБУ.
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он сознался в подготовке убийства но он знал, что будет инсценировка)) это феерично)) СБУ объявила о подозрении гражданину, подозреваемому в организации покушения на Бабченко - Цензор.НЕТ 1093
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какие поставки для нужд ВСУ мог предложить "цех" который даже свой сайт обновить с 13го года не могёт СБУ объявила о подозрении гражданину, подозреваемому в организации покушения на Бабченко - Цензор.НЕТ 8373 Его в тендерах на поставки нету СБУ объявила о подозрении гражданину, подозреваемому в организации покушения на Бабченко - Цензор.НЕТ 8373 Во то нескладуха
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Евгений Солодко
2 ч ·

И что? - заканчивается второй час ожидания в суде. Передумали санкцию избирать или боятся, что суду сказать нечего будет? Как в сказке: «Я медведя поймал! - Так веди сюда. - да он меня не пускает». Ждем
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у работает адвокат во всю только после директора ему веры нету
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веры больше нет шутам типа Югика и Ко ... очередной позор и стыд за Державу ...
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ага пусть дальше потешает нас поставками с цеха СБУ объявила о подозрении гражданину, подозреваемому в организации покушения на Бабченко - Цензор.НЕТ 5453 клоун
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Это реальная новость или подождать недельку?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ объявила о подозрении гражданину, подозреваемому в организации покушения на Бабченко
 
 
 
 
 
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