 Депутаты "Самопомочи" разработали законопроект, который введет в Киеве реальное самоуправление, - Садовый

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый, сообщает Телеканал новостей "24".
"Мэр, которого избирают киевляне, бесправен. Все реальные полномочия – у главы КГГА. А на самом деле – на Банковой. Без согласования оттуда мэр даже заместителей себе назначить не может. Не говоря уже о таком абсурде как назначение Президентом глав районов. Более чем 50-миллиардный бюджет столицы – тоже не последний аргумент держать статус кво", - говорится в заметке Садового.
Он отметил, что "Самопомич" планирует изменить эту ситуацию. Следовательно, члены партии под руководством вице-спикера парламента Оксаны Сыроид разработали и совместно с коллегами из других фракций зарегистрировали законопроект "О столице Украины – городе Киеве".
Садовый также перечислил ключевые положения, предусматривает предлагаемый проект закона:
- избранный общиной мэр Киева получает все исполнительные полномочия;
- мэр и его администрация подотчетны только общине и городскому совету, а не Администрации Президента;
- количество депутатов Киевсовета сокращается до 25. Депутаты работают на постоянной основе;
- Киев получает право на формирование новых районов. Это позволит отойти от нелогичного районирования и перейти к историческим районным образованиям;
- в новых районах образуются районные советы и исполкомы, к которым переходят функции самоуправления от РГА.
Лидер "Самопомочи" убежден, что такой закон является новым шансом для развития Киева.
Я кожного дня подорожую Києвом і бачу все на власні очі. З останнього- озеро на масиві Райдужний та парк Перемоги.
Не вірте журналіздам та журношлюхам.
а.для будівництва сміттєпереробного заводу першочергово потрібні 2 речі:
1) велика земельна ділянка на території області(яку Садовому не виділять)
2) серйозні фінансові інвестиції
В этой жизни ничто не реально .
Міський голова Львова Андрій Садовий заявив про свою підтримку лідера Партії регіонів Віктора Януковича на посаду Президента України. Він запевнив і про готовність сприяти перемозі лідера Партії регіонів на виборах за допомогою свого медіа-ресурсу. Те, що мер Львова вирішив на виборах підтримати Януковича, у Партії регіонів сприйняли схвально.
http://zik.ua/ua/analytics/2009/10/14/200183
И это прекрасно , господа .
Если всё сложится хорошо , мы укажем последующим поколениям , что так жить нельзя . Хотя , это есть историческая сверхзадача наших соседей - свинособак .
А если всё сложится неудачно , мы просто бездарно умрём .
А это обидно .
Знайомтеся це Олександр Кірш. Народний депутат України від партії "Народний Фронт".
На цьому фото він солодко спить під час недавнього вечірнього засідання Верховної Ради.
Кірш отримує зарплату більше 70 000 гривен в місяць. З бюджету України. Тобто з наших з вами кишень. Ми платимо такі Величезні Гроші, цьому абсолютно непотрібному персонажу. За міцний сон і хороший апетит. Більше МІЛЬЙОНА гривень у рік йде з бюджету на утримання такого "праціника". Абсолютно незрозуміло, що він взагалі робить в Парламенті. І швидше за все він сам цього не знає. Для Олександра Вікторовича головне вчасно встигнути зайняти чергу у столовій, ну і отримати зарплату на картку. А якщо пощастить ще й "премію" за натискання потрібних кнопок. А це уже особисто від Арсенія Петровича.
Ось такий "Народний Обранець". До речі Мажоритарник від Харкова. І мені дуже цікаво, як самі харківчани оцінюють роботу свого представника в Парламенті? Чи задоволені своїм вибором?
Mihail Shnayder
http://zik.ua/news/2009/10/14/sadovyy__za_yanukovycha_200183
Было такое? Уйди скотина и не отсвечивай чма. Самонемоч. Лезет оно с советами.
Зачем президенту рисковать?
Нужно всех вменяемых до выборов убрать.