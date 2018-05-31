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 Политика Украины
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Все про:Киев (15936) Садовый (314) самоуправление (72) Самопомич (818)

 Депутаты "Самопомочи" разработали законопроект, который введет в Киеве реальное самоуправление, - Садовый

На данный момент Киев живет без реального местного самоуправления. Чтобы изменить ситуацию, депутаты от "Самопомочи" совместно с коллегами разработали и зарегистрировали в Верховной Раде соответствующий законопроект.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый, сообщает Телеканал новостей "24".

"Мэр, которого избирают киевляне, бесправен. Все реальные полномочия – у главы КГГА. А на самом деле – на Банковой. Без согласования оттуда мэр даже заместителей себе назначить не может. Не говоря уже о таком абсурде как назначение Президентом глав районов. Более чем 50-миллиардный бюджет столицы – тоже не последний аргумент держать статус кво", - говорится в заметке Садового.

Он отметил, что "Самопомич" планирует изменить эту ситуацию. Следовательно, члены партии под руководством вице-спикера парламента Оксаны Сыроид разработали и совместно с коллегами из других фракций зарегистрировали законопроект "О столице Украины – городе Киеве".

Садовый также перечислил ключевые положения, предусматривает предлагаемый проект закона:

- избранный общиной мэр Киева получает все исполнительные полномочия;

- мэр и его администрация подотчетны только общине и городскому совету, а не Администрации Президента;

- количество депутатов Киевсовета сокращается до 25. Депутаты работают на постоянной основе;

- Киев получает право на формирование новых районов. Это позволит отойти от нелогичного районирования и перейти к историческим районным образованиям;

- в новых районах образуются районные советы и исполкомы, к которым переходят функции самоуправления от РГА.

Лидер "Самопомочи" убежден, что такой закон является новым шансом для развития Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3069138
 
 
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Я когда то надеялся , что Кличко как Киевлянин наведет порядок . ..... Всех в утиль , вы неспособны думать о стране , городе , только о кошельке . Суки !
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все так - друзі педаліка будують нове житло для чергових "лохів", нищать парки і озера
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А...
Я кожного дня подорожую Києвом і бачу все на власні очі. З останнього- озеро на масиві Райдужний та парк Перемоги.
Не вірте журналіздам та журношлюхам.
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И что там на озере Радужном?Пара шашлычных деревянных?А что в парке Победы?Перекопана вся правая сторона парка,вырублены кусты и до сих пор нифига не застроено?А что насчет грязных мусорных остановок,когда мусор не убирается по нескольку дней?
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Миротворец стукач подпедаликовый?Нет там никакого благоустрия,а есть полный бардак,в том же парке Победы вечно загаженые мусорки стоят неделями,и парк весь в помойку превратили.Так что ври да не завирайся.Это ты иногородним будешь сказки рассказывать про благоустройство
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-- а ты сам, когда на рынок, чи базар идёшь -- о ком думаешь -- об Кличке, ли об киевлянах? *)
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"Киевлянин"....он из киргизского села приблудился.В своей речи порядок навести не может,а ты хочешь чтобы в городе-миллионнике порядок навел.
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Токо, пусть будет не Львовское, а Лембергское! -- в Киеве...
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Львов уже очистил от мусора? Взялся за Киев?
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Самопомощь себя обнулила подголосовывая ворам !!!
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Єдина , дійсно парламентська партія в Верховній Раді - це "Самопоміч"..
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Я подивлюсь, як ти будеш сміятися першого квітня 2019 року..
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скорее самонемочь, за 11 лет в родном городе с мусором засрались по самые уши, теперь в парламент и столицу перебрались
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з сміттям нам петрик лєксєєвич дуже "допоміг", за що на чергових виборах він отримає велике "дякую" від всіх львівян до речі, ніколи в голову не закрадалася думка, чого Садового вдруге обрали мером Львова?
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садовый обещал выборцам мусорозавод чуть не за десяток лет до офшоренка, так, что не надо ля-ля. А то, шо избрали дважды, то - такое, киевляне тоже не без греха - придурков хватает - голосовали то за леню-космоса(дважды), то за боксера с отбитыми мозгами, но с толпой левочкино-фирташевских менеджеров за спиной.
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ну і що? петрик наобіцяв перед виборами стільки....
а.для будівництва сміттєпереробного заводу першочергово потрібні 2 речі:
1) велика земельна ділянка на території області(яку Садовому не виділять)
2) серйозні фінансові інвестиції
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Во Львове уже все хорошо. Теперь за мой город решили взяться.
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Реальне самоврядування - это когда у кого патронов больше .
В этой жизни ничто не реально .
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Не треба нічого більше говорити і обіцяти!!!
Міський голова Львова Андрій Садовий заявив про свою підтримку лідера Партії регіонів Віктора Януковича на посаду Президента України. Він запевнив і про готовність сприяти перемозі лідера Партії регіонів на виборах за допомогою свого медіа-ресурсу. Те, що мер Львова вирішив на виборах підтримати Януковича, у Партії регіонів сприйняли схвально.
http://zik.ua/ua/analytics/2009/10/14/200183﻿
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ти краще напиши, хто був засновником партії ригів
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Що? З Києва тепер сміттєвози поповзуть?
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Мы достигли той стадии развития , когда каждое безумие - возможно .
И это прекрасно , господа .
Если всё сложится хорошо , мы укажем последующим поколениям , что так жить нельзя . Хотя , это есть историческая сверхзадача наших соседей - свинособак .
А если всё сложится неудачно , мы просто бездарно умрём .
А это обидно .
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То что у Садового завышенные амбиции и его как магнтитом тянет в Киев - вещь очевидная, однако хук правой ( Кличко тут не при чем) может окончательно отправить прыткого претендента со своей Самопощью в политический нокаут.
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Депутати від "Самопомочі" розробили законопроект, який введе у Києві реальне самоврядування, - Садовий - Цензор.НЕТ 5624
Знайомтеся це Олександр Кірш. Народний депутат України від партії "Народний Фронт".
На цьому фото він солодко спить під час недавнього вечірнього засідання Верховної Ради.
Кірш отримує зарплату більше 70 000 гривен в місяць. З бюджету України. Тобто з наших з вами кишень. Ми платимо такі Величезні Гроші, цьому абсолютно непотрібному персонажу. За міцний сон і хороший апетит. Більше МІЛЬЙОНА гривень у рік йде з бюджету на утримання такого "праціника". Абсолютно незрозуміло, що він взагалі робить в Парламенті. І швидше за все він сам цього не знає. Для Олександра Вікторовича головне вчасно встигнути зайняти чергу у столовій, ну і отримати зарплату на картку. А якщо пощастить ще й "премію" за натискання потрібних кнопок. А це уже особисто від Арсенія Петровича.
Ось такий "Народний Обранець". До речі Мажоритарник від Харкова. І мені дуже цікаво, як самі харківчани оцінюють роботу свого представника в Парламенті? Чи задоволені своїм вибором?
Mihail Shnayder
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Ну все. Кияни, готуйтеся тонути в смітті.
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Да уже давно они мусор в Европу продают, самовывозом, не знал?
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"Реальное самоуправление" для кого?Для кучки чиновников,которые реально будут качать бабло из бюджета на "реальное самоуправление"))).Не смешите...
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Не ну куда оно лезет? Куда? Ты мусор не могло организовать. Гнида рыгоанальная.
http://zik.ua/news/2009/10/14/sadovyy__za_yanukovycha_200183

Было такое? Уйди скотина и не отсвечивай чма. Самонемоч. Лезет оно с советами.
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во львове уже реальное самоуправление?
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Значит скоро опять свалку подпалят.

Зачем президенту рисковать?
Нужно всех вменяемых до выборов убрать.
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Нет уж спасибо, в Киеве пока вывозят мусор и меня это вполне устраивает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутаты "Самопомочи" разработали законопроект, который введет в Киеве реальное самоуправление, - Садовый
 
 
 
 
 
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