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 "Я принимаю его решение" - мать Кольченко о голодовке сына

Лариса Кольченко, мать украинского политзаключенного Александра Кольченко, удерживаемого в РФ, заявила, что не сможет повлиять на сына, чтобы он изменил решение о голодании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лариса Кольченко сообщила в эфире Громадського TV.

"Я принимаю его решение, я могу его только поддержать. Я за него очень переживаю, так, боюсь за его здоровье. Но я знаю, что он не изменит своего решения, я не смогу на него повлиять, я его только поддерживаю ", - сказала она.

Сейчас мать Александра опасается, что поскольку он объявил голодовку - его изолируют, а следовательно не пустят к нему. Она также сообщила, что отговаривала сына от голодания, потому что он имеет дефицит веса.

Также смотрите: У сына дефицит веса, я отговаривала его от голодовки: не стоит рассчитывать на сострадание и милосердие со стороны России, - мать Кольченко. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 31 мая осужденный по делу "крымских террористов" Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Источник: https://censor.net.ua/n3069136
 
 
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