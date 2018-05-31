 "Я принимаю его решение" - мать Кольченко о голодовке сына

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лариса Кольченко сообщила в эфире Громадського TV.

"Я принимаю его решение, я могу его только поддержать. Я за него очень переживаю, так, боюсь за его здоровье. Но я знаю, что он не изменит своего решения, я не смогу на него повлиять, я его только поддерживаю ", - сказала она.

Сейчас мать Александра опасается, что поскольку он объявил голодовку - его изолируют, а следовательно не пустят к нему. Она также сообщила, что отговаривала сына от голодания, потому что он имеет дефицит веса.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 31 мая осужденный по делу "крымских террористов" Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.