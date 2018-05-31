 "Впервые мы их, а не они нас и это прекрасно: "киллером" Бабченко является бывший иеродиакон УПЦ (МП) Аристарх, активист "Правого сектора" Алексей Цымбалюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: В морге я воскрес, снял футболку и умылся. Включил телевизор и сел смотреть новости о моем "убийстве", - Бабченко

"Сейчас много кто ищет фоточки Бабченка в Чечне,Грузии и т,д. Не могу понять нафига. Отстранитесь от персоналий. Реально впервые СБУ ударила по зубам фсив на опережение. Не ищут убийцу, это всегда не просто, особенно если работают люди лично никак не связаные с жертвой. Впервые мы их, а не они нас и это прекрасно", - написал Цимбалюк.

"Прекрасно, что в службе работают талантливые молодые опера к которым спокойно идешь с информацией о заказе на убийство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчикам за $$$$. Честно не знаю как сложится моя судьба дальше, немного на нервах. Но точно знаю, что оперативник который все это дело тащил на себе, следователь в деле - люди чести. Люди которые реально пашут для того чтобы жизнь в Украине была безопасной. Жаканчик,тебе отдельный респект и уважуха, ты реально вытащил всю эту муть на своем горбу, ну и ты реально настоящий. СБУ меня не кинуло, у меня все хорошо", - подчеркнул Цимбалюк.

"Пишу с открытым так сказать забралом. После обнародования записи получения мною аванса за убийство человека,без изменения моего голоса шифроваться смысла не вижу. А главное спасибо всем друзьям за поддержку. Вместе мы сила. Никаких интервью в ближайшее время не будет. Идет следствие, я давал подписку о неразглашении", - резюмировал участник спецоперации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исполнительный директор предприятия по производству оружия в Украине, - адвокат Солодко о подозреваемом в организации убийства Бабченко Германе

В 2006-м году Цимбалюк принял постриг в монахи, и с тех пор он - Аристарх. Сначала был иеродиаконом в православной церкви Московского патриархата, затем - Киевского. Разочаровавшись в обоих, стал монахом-отшельником на Закарпатье.





Аристарх до сих пор в монашеском чине, но стал волонтером на российско-украинской войне. Однажды он решил, что не является настолько праведным, чтобы помогать украинским военным молитвой, и ушел на фронт. Свой путь на Донбассе Цимбалюк начинал в подразделении медицинской эвакуации "Госпитальеры".





В январе 2017 года о Цимбалюке вышел сюжет на Hromadske.doc.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".