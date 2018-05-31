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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:заказное убийство (40) СБУ (12534) Бабченко Аркадий (81)

 "Впервые мы их, а не они нас и это прекрасно: "киллером" Бабченко является бывший иеродиакон УПЦ (МП) Аристарх, активист "Правого сектора" Алексей Цымбалюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Монах-волонтер, активист "Правого сектора" Алексей Цимбалюк, бывший иеродиакон Украинской православной церкви (Московского патриархата) и Украинской православной церкви Киевского патриархата Аристарх, заявил, что является тем человеком, которому заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, после чего он обратился в Службу безопасности Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: В морге я воскрес, снял футболку и умылся. Включил телевизор и сел смотреть новости о моем "убийстве", - Бабченко

"Сейчас много кто ищет фоточки Бабченка в Чечне,Грузии и т,д. Не могу понять нафига. Отстранитесь от персоналий. Реально впервые СБУ ударила по зубам фсив на опережение. Не ищут убийцу, это всегда не просто, особенно если работают люди лично никак не связаные с жертвой. Впервые мы их, а не они нас и это прекрасно", - написал Цимбалюк.

"Прекрасно, что в службе работают талантливые молодые опера к которым спокойно идешь с информацией о заказе на убийство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчикам за $$$$. Честно не знаю как сложится моя судьба дальше, немного на нервах. Но точно знаю, что оперативник который все это дело тащил на себе, следователь в деле - люди чести. Люди которые реально пашут для того чтобы жизнь в Украине была безопасной. Жаканчик,тебе отдельный респект и уважуха, ты реально вытащил всю эту муть на своем горбу, ну и ты реально настоящий. СБУ меня не кинуло, у меня все хорошо", - подчеркнул Цимбалюк.

"Пишу с открытым так сказать забралом. После обнародования записи получения мною аванса за убийство человека,без изменения моего голоса шифроваться смысла не вижу. А главное спасибо всем друзьям за поддержку. Вместе мы сила. Никаких интервью в ближайшее время не будет. Идет следствие, я давал подписку о неразглашении", - резюмировал участник спецоперации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исполнительный директор предприятия по производству оружия в Украине, - адвокат Солодко о подозреваемом в организации убийства Бабченко Германе

В 2006-м году Цимбалюк принял постриг в монахи, и с тех пор он - Аристарх. Сначала был иеродиаконом в православной церкви Московского патриархата, затем - Киевского. Разочаровавшись в обоих, стал монахом-отшельником на Закарпатье.

Впервые мы их, а не они нас и это прекрасно: киллером Бабченко является бывший иеродиакон УПЦ (МП) Аристарх, активист Правого сектора Алексей Цымбалюк 01
Впервые мы их, а не они нас и это прекрасно: киллером Бабченко является бывший иеродиакон УПЦ (МП) Аристарх, активист Правого сектора Алексей Цымбалюк 02

Аристарх до сих пор в монашеском чине, но стал волонтером на российско-украинской войне. Однажды он решил, что не является настолько праведным, чтобы помогать украинским военным молитвой, и ушел на фронт. Свой путь на Донбассе Цимбалюк начинал в подразделении медицинской эвакуации "Госпитальеры". 

Впервые мы их, а не они нас и это прекрасно: киллером Бабченко является бывший иеродиакон УПЦ (МП) Аристарх, активист Правого сектора Алексей Цымбалюк 03
Впервые мы их, а не они нас и это прекрасно: киллером Бабченко является бывший иеродиакон УПЦ (МП) Аристарх, активист Правого сектора Алексей Цымбалюк 04

В январе 2017 года о Цимбалюке вышел сюжет на Hromadske.doc.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

Впервые мы их, а не они нас и это прекрасно: киллером Бабченко является бывший иеродиакон УПЦ (МП) Аристарх, активист Правого сектора Алексей Цымбалюк 05

Источник: https://censor.net.ua/n3069135
 
   
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С "исполнителем" вчера уже было более менее ясно что он бывший АТО-шник, и что он сам пришел в СБУ. Тут больше интересно кто посредник и кто заказчик. Кто передавал деньги посреднику и как. Кто в том списке 30-ти человек о котором говорили на бифинге. Ещё непонятно зачем нам показали фотки арсенала оружия.
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Заказчик СБУ, передавал деньги "заказчику" - находящемуся под следствием в СБУ директору завода, на который 2-й год наезжает СБУ. Похоже это будет лебединая песня грицака и луценко, так облажаться......
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Не-не-не... там до дна еще падать и падать)))) Никаких лебединых песней, только хардкор!))))))
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Заказчик должен быть из РФ. Те что в Украине это всё посредники. Что-то всё идёт к тому что лучше бы вообще они молчали. Отчитались бы тихо что предотвратили убийство и всё. Главное в этом всё всё же что Бабченко жив. Лучший показатель работы силовиков это когда ничего не происходит. Людям не нужен пиар.
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смотрел на неизуродованное интелектом ебло грицака на брифинге и мои сомнения все возрастали и возрастали....
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Трохи кітікета і все виправляється.
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Ну да лебединная песня плавно перерастающая в кукареканье а затем в мощное блеянье Один в один как с минометером Надюхи которой сепары 80 мм подогнали и дали мощный боекомплект Ящиков по моему с 20 120 мм мин Но кэпа баржи с которой супостаты обрушали бы купол Почему то нету А жаль Хотелось бы посмотреть на самого дэбильного капитана баржи
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Не, ну правосека с такой репутацией нанимать в киллеры Бабченку - это нужно быть редким шлемазлом.
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они решили сэкономить пеце деньги и одним пуком убить двух зайцев!)
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Пеце денег они не сэкономили, в виду отсутствия расходов как таковых при любом раскладе. Да и заяц один получился, зато какой жирный.
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Этот чел травы обкурился.
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Заказное убийство предупредить невозможно,его можно раскрыть,но это не в силах Сбу там конченные непрофессионалы,а в этом деле главное пометить правый сектор
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вот Вам бы возглавить, враг бы живым не ушел
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анитересный персонаж заказывал ну не какой он не директор он пайщик "Вперше ми їх, а не вони нас, і це прекрасно: "кілером" Бабченка є колишній ієродиякон УПЦ (МП) Аристарх, активіст "Правого сектора" Олексій Цимбалюк - Цензор.НЕТ 3077 Зато связи к куму хуйла тянутся "Вперше ми їх, а не вони нас, і це прекрасно: "кілером" Бабченка є колишній ієродиякон УПЦ (МП) Аристарх, активіст "Правого сектора" Олексій Цимбалюк - Цензор.НЕТ 3077
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Неужели сегодня 1 Апреля? "Вперше ми їх, а не вони нас, і це прекрасно: "кілером" Бабченка є колишній ієродиякон УПЦ (МП) Аристарх, активіст "Правого сектора" Олексій Цимбалюк - Цензор.НЕТ 9825
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Если кто то решит написать книгу по реальным событиям, скажут выдумал... Сюр полный.
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Правдавда, она обычно так и выглядит, а вот в придуманных историях ритендующих на "правду" всё как-то чересчур логично и прямолинейно...
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Як говорила мати - Якщо дуреннь то назавжди !
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Да никакие это не кацапы и никакие не ольгинские. Знаю все эти ники давно, 99% из них люто топят за Жюльку путинскую. ВОт от них то вся вонь и зрада, недовольно рожей крутят. Я уже давно подметил, и чем ближе к выборам тем сильней видна тенденция, так вот в любых темах где позитив или что то хорошее для Украины, эта жюльконутая банда максимально яростно начинает скулёж -- и то не так, и то не нравица, и то плохо. А связь очень простая. Чем хуже дела в Украине, чем больше проблем - тем выше рейтинг Жюльки!! Всё просто. Жюльконутым сейчас кровь с носа нужно что б дела в Украине шли как можно хуже, им нужно максимум негатива. Тогда можно поносить власть и визжать что только Жюлька спасёт Украину. Любые успехи и позитив для Украины, это минус рейтинга Жюльки. Просто понаблюдайте за Жюльконутой бандой -- все новости где позитив и хорошее для Украины там сразу вылазит вся эта свора, и начинает яростно поносить, искать зраду, выливают тонны грязи. Жюльке нужен рейтинг, а значит ей сейчас чем хуже в Украине тем лутше.
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Как странно совпали пути Ольгинской нечести и людей поддерживающих Юльку😳
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Как странно, совпали пути Ольгинской нечести и людей поддерживающих Лолиту? Лолиту на царство? Кто как не Лолита?! "Вперше ми їх, а не вони нас, і це прекрасно: "кілером" Бабченка є колишній ієродиякон УПЦ (МП) Аристарх, активіст "Правого сектора" Олексій Цимбалюк - Цензор.НЕТ 9792
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Дурнику, навіть Руставі-2, що цю дурню опупбілкувало, уже давно вибачилося!
Твоє ФСБ прокололося, не той підпис вставили.
Річ у тім, що ща законом підпис президента має містити всі літери прізвища без скорочень та ініціали, один або два. Ви багато знаєте людей, які все життя так підписуються? Отож! У 2005р Проршенко не був президентом і підписувався дещо інакше, без ініціалів і скорочував довгувате прізвище. А ФСБшники, що фабрикували ту мульку, виявилися тупими та ледачими і взяли підпис із статті про 5 презижента України - Порошенка у Вікіпедії. При чому, наклали підпис без змін, під тим само кутом, як він на зразку! Хоч би нахилили трохи, трохи розтягнули чи стиснули, це просто робиться, ні, тупо скопіювали і ляпнули!
Просто дурити того, хто хоче бути обдуреним.
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это одни и теже люди.ничего странного.Не забывайте МАЙДАН отправил Юльку на пенсию не просто так.
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Проблемы украинского сообщества что во всём две крайности. Есть или "зрада" или "перемога", другого не дано. Если не поддерживашь Порошенко значит агент кремля, или топишь за Юлю. Если не поддерживаешь Юлю значит порохобот. Может хватит? Если я никого не поддерживаю, я не ватник, я просто не хочу хавать лапшу, я за объективность. Я не хочу что бы власть Украины ссала людям в уши как это делают в РФ.
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А я как раз вижу, считающих себя супер умными и хитрыми, а на самом деле тупые, и без признаков интеллекта, как ФСБшных 'герои' потирали потные ручейки в предвкушении. Это же просто прекрасная провокация. АТОшник, к тому же из 'Правого Сектора', убивает российского оппозиционного-журналиста. Я думаю его планировали сдать, если бы все пошло по написанному. Страшно представить если бы получилось. ФСБ, как и их главный фюрер, считают что все можно купить за деньги. На нет, совесть у некоторых не продаётся 😄
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Людям это сложно. Нужно разжевать, положить в рот, а потом ещё их челюстями подвигать.
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Понеслось гімно по трубах...жгіте есчо,кацапські баклани.
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Прийміть мене в ПС в МП,я,вже був. Всеядний агент усіх утворень. - Шо,то, за паразит ??? - Херой ?
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МП, КП, "Правый сектор"... Во дают! А это случайно не продолжение инсценировки?
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Ну был в Мп потом першёл в Киев пошёл на фронт и не в строевики контрактосы или там мобики а в ДУК "Вперше ми їх, а не вони нас, і це прекрасно: "кілером" Бабченка є колишній ієродиякон УПЦ (МП) Аристарх, активіст "Правого сектора" Олексій Цимбалюк - Цензор.НЕТ 8334 уважуха мужику
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Ну теперь и "Правый сектор" Лолита зачистит и конкурента завода Ленинская Кузня (Кузница на Рыбальском)

P.S.: Итак, об организаторе «покушения на убийство» Аркадия Бабченко - его зовут Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер», единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране. Оно имеет давние производственные отношения с Министерством обороны Украины, сам Борис известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО. Именно его оптика стоит стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения. Юрист по образованию он давно выбрал для себя любимое дело - оружие. Сегодня Шевченковский суд будет избирать ему меру пресечения. Чем же аргументирует СБУ необходимость содержания под стражей? Во-первых, заказчики убийства Бабченко, судя из документов, так и остались неустановленными. Их даже не искали. Во-вторых, из разговоров Бориса с «киллером» следует, что его квартира и завод за последние полгода неоднократно обыскивались той же СБУ с сотрудниками которой пришлось поделиться - в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов. Это много, очень много. Третье - в переписке в мессенджерах речь идет о чем угодно, но не об убийстве, а вот предположений «киллера» и допрашивающего его сотрудника сколько угодно. Да, списка потенциальных жертв в материалах тоже нет. Сам «киллер», действуя уже в рамках протокола о контроле за совершением преступления, предлагает «грохнуть» неких Тодора Пановского и Богданова, говоря о том, что последнего ненавидит «..з 14-го року». Провоцирует? Очень похоже. И последнее - а в чем интерес Бориса? Непонятно, а мотив должен быть установлен...Дело странное, но брифинг Генерального прокурора уже состоялся. Значит, будут, выпучив глаза, будут доказывать даже несуществующее..
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Что же вы такие уроды? Зачем спамите неугодные аргументированные комментарии? Пока писал ответ комментатору GSM, его уже убрали! Комментарий основательный, скорее всего сука-модератор подсуетился.
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это не тот "цензор" что был пяток годов ранее! пичалька!
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Однако Мордор переиграл сам себя!) Думали своими ватными мозгами, что поставили на Гаскольника) пГавосека,а потом расскажут в своих новостях, что православный нацик замочил журналиста?!) Ан нет! Хер вам по всей морде!!!))) И не успели ликвидировать и получили вах свидетеля!!! Службе респект и уважуха!
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Я вапще улыбаюсь с этого цирка а почему не учительницу украинского, или препода информатики нанять в киллеры?

Здаётся Петя после выборов отправится прямико в "феофанию", снимать пост-президентский синдром трепанацией черепа... Ты шо так за кресло трястись!
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за директора невинного поведай "Вперше ми їх, а не вони нас, і це прекрасно: "кілером" Бабченка є колишній ієродиякон УПЦ (МП) Аристарх, активіст "Правого сектора" Олексій Цимбалюк - Цензор.НЕТ 1483 потешь меня как бабай кадыровцев "Вперше ми їх, а не вони нас, і це прекрасно: "кілером" Бабченка є колишній ієродиякон УПЦ (МП) Аристарх, активіст "Правого сектора" Олексій Цимбалюк - Цензор.НЕТ 1483
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не треба цих казок...заказником був МУРАЄВ усі 150 %.....а виконавцем вілкул....і не треба іх прикривати.....
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Задуманное кацапами не прошло.Следствие,которое кацапы так быстро открыли,должно было найти именно украинского преступника(а как иначе).А затем заявить на весь мир,что Украина страна убийц.Украинский розыгрыш получился на 100%.Кацапы клюнули на украинский крючек и теперь не вооруженным глазом видно,кто все это готовил и для чего.
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наивный? идиот? шоколадный?
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А может кто-то качает нового персонажа для продажи? А что, потом на OLX - продам порохобота 70-го уровня, б/у в отличном состоянии
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Та кацапів там ніяких не було. Просто СБУ вирішило нагнути бізнесмена й придумало всю цю "спецоперацію".
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У СБУ заперечили інформацію про особу "кілера" Бабченка

Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська спростувала інформацію, що волонтер, учасник бойових дій на Донбасі Олексій Цимбалюк є виконавцем "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка.

Цимбалюк на своїй сторінці в Facebook назвав себе "кілером", який за легендою СБУ вбив російського журналіста.
У коментарі Українській правді Гітлянська заявила, що інформація є фейком, а "справжній виконавець такого б у Facebook не писав".
"Я не знаю хто це і ніякого посту не бачила. Щодо справжнього прізвища нічого не можу сказат", - сказала вона.
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як же дурні радіють! забули як рік тому раділи з затримання сбу перекладача Гросі? також були і відео і пресконференція! і що далі?
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Короче дело было так: выпили Луценко с Грицаком, в буру перекинулись, еще выпили, еще перекинулись, а потом им стало скучно. И Луценко говорит Грицаку: "А давай о чем-то поспорим". Грицак ему отвечает: "Давай, а о чем?". Луценко: "О том, например, что лохи позорные, в смысле наши с тобой сограждане, за последние 4 года созрели до того, что запросто поверят абсолютно в любую муйню, которую мы им подсунем. Грицак хотел сказать, мол, что тут спорить, он в этом и не сомневается, но от скуки сказал: "А давай!".

Вот так родилась задумка спецоперации с Бабченко.
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судя по роже грицака он только в подкидного умеет)
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Судя по физиономии Луценко он только в очко умеет. И, тем не менее, они играли в буру.
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ну беги уже в кассу, заслужил! ))
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А за это, друг мой пьяный,- говорил он Епифану,-
Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин...-
Враг не ведал, дурачина, - тот, кому все поручил он,
Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин. (с)
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сучасний Пересвіт))) Наскільки пам'ятаю, то минулого разу перемога Пересвіта стала вирішальним моментом у війні (битві)
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Респект!
Людина!
Завжди поважав таких.
Слава Україні!
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У кацапо-фашистов сраки рвет второй день.знатно сбу в говно головой кацапню мокнуло
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Чого це "чесне і патріотичне сбу не знешкодить головного агента кремля- Рошена Мальдівського? Бо вона працює на цей злочинний антиукраїнський режим, кришує контрабанду і торгівлю з окупантом на крові
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А хто вбив Вороненкова? Якщо б охоронець не вбив нападника ніхто б і не подумав що кіллер учасник АТО з Дніпра. Фсб головне виставити укрів що це "громадянский конфлікт".
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Дело не в киллере из Днепра. Дело в том, что пока "Лолита" и его воровская щобла "распиливают" страну, солдаты-фронтовики остаются без средство к существованию, потому, что Барыги не проводят реформы, не подымают экономику, не доют солдатам достойных ЗП, страховок, социальных гарантий и реабилитации. Потому они и идут в бандиты и ищут другие зарбоотки. Тем временем главна Кобыла страны вышивает крестиком с агентом ФСБ и главным донбасским сепаратистом Ахметовым. Такая сука никогда не станет такой же как королева Англии, которая во ВМВ работала санитаркой... Почувствуйте разницу, мрази гнилые, вылизывающие очко Главному Вору Украины (ГлаВорУ).
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Я вас всех помирю:
СБУ такие же тупые овцы родом из СеруСеру, как и их братья "ЧиКисты" из ФСБ.
Про таких украинцы говорят :"Яке їхало - таке й здибало".
Все они от одной мамы и одной сиськой вскормлены,
Или вы, наивные, вправду верите, что все институты страны засмерделись (Прокуратура, суды, ДВП, "мусарня", НАЗК, АП, ВРУ и КМУ а СБУ такое блистательное, что хоть в жопу без мыла? Если и иметь в виду последнее - то разве, что без мыла в жопу ПороХУ*ЛА, ДОказать? Пожалуйста..
Где если не предотвращенные то хотя бы раскрытые преступления по Майдану (5 год пошёл!), убийству Шаповала, Хараберюша (только не надо нам рассказывать про девчёнку, заложившую взрывчатку под авто полковника контрразведки), Окуевой, Шеремета, Махаури...
Не слышу??? Поясните, ПОРОХоСОСЫ и ПОРОХоБОТЫ
Молчите? Ну, тогда сосите шиКАЛад и дальше.
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"Кіллер" сам звернувся в СБУ - ось вся "заслуга" СБУ.
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Важко підібрати підходящі слова, щоб висловити вдячність цій мужній людині.
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CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!

Ну теперь и "Правый сектор" Лолита зачистит и конкурента завода Ленинская Кузня (Кузница на Рыбальском)
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Увага! Троль фсб. Паскудить на українських ресурсах. Модератор не встигає змивати його лайно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Впервые мы их, а не они нас и это прекрасно: "киллером" Бабченко является бывший иеродиакон УПЦ (МП) Аристарх, активист "Правого сектора" Алексей Цымбалюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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