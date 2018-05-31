 "Впервые мы их, а не они нас и это прекрасно: "киллером" Бабченко является бывший иеродиакон УПЦ (МП) Аристарх, активист "Правого сектора" Алексей Цымбалюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас много кто ищет фоточки Бабченка в Чечне,Грузии и т,д. Не могу понять нафига. Отстранитесь от персоналий. Реально впервые СБУ ударила по зубам фсив на опережение. Не ищут убийцу, это всегда не просто, особенно если работают люди лично никак не связаные с жертвой. Впервые мы их, а не они нас и это прекрасно", - написал Цимбалюк.
"Прекрасно, что в службе работают талантливые молодые опера к которым спокойно идешь с информацией о заказе на убийство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчикам за $$$$. Честно не знаю как сложится моя судьба дальше, немного на нервах. Но точно знаю, что оперативник который все это дело тащил на себе, следователь в деле - люди чести. Люди которые реально пашут для того чтобы жизнь в Украине была безопасной. Жаканчик,тебе отдельный респект и уважуха, ты реально вытащил всю эту муть на своем горбу, ну и ты реально настоящий. СБУ меня не кинуло, у меня все хорошо", - подчеркнул Цимбалюк.
"Пишу с открытым так сказать забралом. После обнародования записи получения мною аванса за убийство человека,без изменения моего голоса шифроваться смысла не вижу. А главное спасибо всем друзьям за поддержку. Вместе мы сила. Никаких интервью в ближайшее время не будет. Идет следствие, я давал подписку о неразглашении", - резюмировал участник спецоперации.
В 2006-м году Цимбалюк принял постриг в монахи, и с тех пор он - Аристарх. Сначала был иеродиаконом в православной церкви Московского патриархата, затем - Киевского. Разочаровавшись в обоих, стал монахом-отшельником на Закарпатье.
Аристарх до сих пор в монашеском чине, но стал волонтером на российско-украинской войне. Однажды он решил, что не является настолько праведным, чтобы помогать украинским военным молитвой, и ушел на фронт. Свой путь на Донбассе Цимбалюк начинал в подразделении медицинской эвакуации "Госпитальеры".
В январе 2017 года о Цимбалюке вышел сюжет на Hromadske.doc.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
Твоє ФСБ прокололося, не той підпис вставили.
Річ у тім, що ща законом підпис президента має містити всі літери прізвища без скорочень та ініціали, один або два. Ви багато знаєте людей, які все життя так підписуються? Отож! У 2005р Проршенко не був президентом і підписувався дещо інакше, без ініціалів і скорочував довгувате прізвище. А ФСБшники, що фабрикували ту мульку, виявилися тупими та ледачими і взяли підпис із статті про 5 презижента України - Порошенка у Вікіпедії. При чому, наклали підпис без змін, під тим само кутом, як він на зразку! Хоч би нахилили трохи, трохи розтягнули чи стиснули, це просто робиться, ні, тупо скопіювали і ляпнули!
Просто дурити того, хто хоче бути обдуреним.
P.S.: Итак, об организаторе «покушения на убийство» Аркадия Бабченко - его зовут Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер», единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране. Оно имеет давние производственные отношения с Министерством обороны Украины, сам Борис известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО. Именно его оптика стоит стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения. Юрист по образованию он давно выбрал для себя любимое дело - оружие. Сегодня Шевченковский суд будет избирать ему меру пресечения. Чем же аргументирует СБУ необходимость содержания под стражей? Во-первых, заказчики убийства Бабченко, судя из документов, так и остались неустановленными. Их даже не искали. Во-вторых, из разговоров Бориса с «киллером» следует, что его квартира и завод за последние полгода неоднократно обыскивались той же СБУ с сотрудниками которой пришлось поделиться - в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов. Это много, очень много. Третье - в переписке в мессенджерах речь идет о чем угодно, но не об убийстве, а вот предположений «киллера» и допрашивающего его сотрудника сколько угодно. Да, списка потенциальных жертв в материалах тоже нет. Сам «киллер», действуя уже в рамках протокола о контроле за совершением преступления, предлагает «грохнуть» неких Тодора Пановского и Богданова, говоря о том, что последнего ненавидит «..з 14-го року». Провоцирует? Очень похоже. И последнее - а в чем интерес Бориса? Непонятно, а мотив должен быть установлен...Дело странное, но брифинг Генерального прокурора уже состоялся. Значит, будут, выпучив глаза, будут доказывать даже несуществующее..
Здаётся Петя после выборов отправится прямико в "феофанию", снимать пост-президентский синдром трепанацией черепа... Ты шо так за кресло трястись!
Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська спростувала інформацію, що волонтер, учасник бойових дій на Донбасі Олексій Цимбалюк є виконавцем "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка.
Цимбалюк на своїй сторінці в Facebook назвав себе "кілером", який за легендою СБУ вбив російського журналіста.
У коментарі Українській правді Гітлянська заявила, що інформація є фейком, а "справжній виконавець такого б у Facebook не писав".
"Я не знаю хто це і ніякого посту не бачила. Щодо справжнього прізвища нічого не можу сказат", - сказала вона.
Вот так родилась задумка спецоперации с Бабченко.
Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин...-
Враг не ведал, дурачина, - тот, кому все поручил он,
Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин. (с)
Людина!
Завжди поважав таких.
Слава Україні!
СБУ такие же тупые овцы родом из СеруСеру, как и их братья "ЧиКисты" из ФСБ.
Про таких украинцы говорят :"Яке їхало - таке й здибало".
Все они от одной мамы и одной сиськой вскормлены,
Или вы, наивные, вправду верите, что все институты страны засмерделись (Прокуратура, суды, ДВП, "мусарня", НАЗК, АП, ВРУ и КМУ а СБУ такое блистательное, что хоть в жопу без мыла? Если и иметь в виду последнее - то разве, что без мыла в жопу ПороХУ*ЛА, ДОказать? Пожалуйста..
Где если не предотвращенные то хотя бы раскрытые преступления по Майдану (5 год пошёл!), убийству Шаповала, Хараберюша (только не надо нам рассказывать про девчёнку, заложившую взрывчатку под авто полковника контрразведки), Окуевой, Шеремета, Махаури...
Не слышу??? Поясните, ПОРОХоСОСЫ и ПОРОХоБОТЫ
Молчите? Ну, тогда сосите шиКАЛад и дальше.
Ну теперь и "Правый сектор" Лолита зачистит и конкурента завода Ленинская Кузня (Кузница на Рыбальском)
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Увага! Троль фсб. Паскудить на українських ресурсах. Модератор не встигає змивати його лайно.
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Увага! Намалювався лішнехросомний поребрiк і відклав лайно. Горілки тут немає.Тема Липецької шоколадної фабрики погано розкрита. Куратор буде незадоволений.
На тролiфермi інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ, яка розташована за новою адресою в Пітері: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп. 3. до «роботи» приступила нова зміна.
Лайновброси в мережах на Петра Порошенка, Володимира Гройсмана, Юрiя Луценко, Арсена Авакова та Уряд України йдуть кожних дві-три хвилини.