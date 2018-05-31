 ОБСЕ зафиксировала 151 взрыв на Донбассе за сутки, на Луганщине наемники обстреляли беспилотник миссии

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 29 мая в 19:30 30 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В Донецкой области СММ задокументировала около 130 взрывыв против 215 взрывов в предыдущий отчетный период. Огневая активность была зафиксирована в районе Донецкой фильтровальной станции, Ясиноватой, Светлодарска и Горловки.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала болше нарушений прекращения огня, включая 21 взрыв, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (2 взрыва)", - сказано в отчете. На Луганщине миссия зафиксировала огневую активность вблизи Николаевки, Станицы Луганской и Золотого.

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При этом, на неконтролируемой правительством Украины территории в направлении беспилотного летательного мини-аппарата СММ был направлен огонь из стрелкового оружия.

В частности, когда наблюдатели находились на расстоянии около 600 м от поселка Криничанское (прежнее название Красногвардейское, в 42 км на запад от Луганска) и запускали одновременно три беспилотника, они услышали 20 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 800-900 м с северо-запада в районе, где пролетал один из беспилотников. По оценке миссии, огонь был направлен на беспилотник, но миссии удалось посадить его без повреждения.

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