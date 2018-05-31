 Суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Суд поддержал прокуроров и определил меру персечения Борису Герману, подозреваемому в оргназации покушения на российского журналиста Арекадия Бабченко, в виде 60 суток содержания под стражей, без возможности залога.

Начало судебного заседания





Подозреваемый Борис Герман

Адвокат Евгений Солодко

Прокурор Роман Кравченко

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".