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Все про:Бабченко Аркадий (81) Богачук Олег (586) мера пресечения (7) Герман_Борис (1)

 Суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

31 мая в Шевченковском районном суде города Киева состоялось заседание по делу №761 / 20190/18 относительно избрании меры пресечения Герману Б.Л - подозреваемого по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (подозреваемого в организации приготовления к террористическому акту, то есть к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Суд поддержал прокуроров и определил меру персечения Борису Герману, подозреваемому в оргназации покушения на российского журналиста Арекадия Бабченко, в виде 60 суток содержания под стражей, без возможности залога.

Суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко 01

Начало судебного заседания


Суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко 02

Подозреваемый Борис Герман 

Суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко 03

Адвокат Евгений Солодко

Суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко 04

Прокурор Роман Кравченко 

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

Источник: https://censor.net.ua/n3069133
 
   
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Всіх звільнити накуй і посадити!
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Уже набухался на радостях?
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порошенко не врет, просто переоценивает свои возможности. но мне интересно, кем бы ты хотел его заменить?
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дЭд, есть альтернатива -Яценюк , как тебе ,шнырь мордовский.?
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альтернативы порошенко нет, тупица ты кремлевская Суд заарештував на 60 діб Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 3158 Суд заарештував на 60 діб Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 5303
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Кто как не Лолита? Порношенко наш президент навсегда
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Опять бомбардировка гавном от специалиста.
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Спокойно и уверенно дердится... тварь
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Когда в СБУ молотком по пальцам сыграют "Лунную сонату" Бетховена, он уже не будет таким наглым. Суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко - Цензор.НЕТ 7602
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А теперь копайте, ройте землю, иначе обосретесь на весь мир. Удачи. Докажите козломордым кацам, что они пид......сы.
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Докажите козломордым кацам, что они пид......сы.



разве это нужно кому-то доказывать? ) это и так давно всем вменяемым известно.
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Я не понял. Я что-то пропустил??? Какой-то 200-й таки нарисовался? Иначе, как понять вот это "привело"(с)???
подозреваемого в организации приготовления к террористическому акту, то есть к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека Источник: https://censor.net.ua/n3069133
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Не обращай внимания на такие мелочи....... Сейчас надо решать вопрос кардинально... Суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко - Цензор.НЕТ 1909 Ребятам не до тонкостей.....
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Бабченко был дублером. На случай гибели основного состава.
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С бхангом легче, норд с зюйдом сойдутся

Чем плохо мероприятие СБУ(судя по лайкам)

О переподчинении УВКР и 8 управления разговоры велись давно и таки передали СБУ( это к предыдущей ветке)
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С почином. Там еще 60 по 60 минимум светит. А ты не шпионь.
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я думаю что этого рузькава ляшка осудят и благополучно соевое сбу потом поменяет на какого нибудь бывшего прокурора или дезертира из дамбаса
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Цирк кровавых клоунов. Три мои комменты и дальше. Censor превращается v Pravda Ru
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Ты и тебе подобные превращают сайт в говно, ретранслируя кацапов.
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Так цапы сидят под украинскими никами типо тебя и провоцируют разногласия и вражду между украинцами чтобы потом перебить украинцев по одному. Так они делали всегда и 100 лет назад и 350.
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Ты туп,как 1000 За катов солнца,если думаешь , что до сих пор не идентифицирован , как мордовецвася. ...
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так цензор сам частенько ретранслирует кацапов,того же гиркина
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в смысле" превращается"? так уже давно превратился Суд заарештував на 60 діб Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 226
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Что-то дело стало очень запутанным и мутным. У меня ещё больше вопросов и ещё больше сомнений. Герман заявил что он тоже был завербован СБУ. Выбежала девочка судья которое дорожащим голосом пробормотала постановление и убежала.
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ну видно же, что не дурак. выбрал оптимальную стратегию защиты
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Вот именно что не дурак. Зачем вообще ему в это нужно было влазить.
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чужая душа - потемки. не стоит спешить с выводами. рано еще
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Аж не верится - никаких порук, дом. арестов, залогов и браслетов, надо же... так бы каждого ворюгу и сепарюгу
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А так и есть. Но в параллельной вселенной.
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а по другому нельзя. ато хуйло отпадет.
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еще хуже. он лолита маланская.
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Ты зачем тролишь своего собрата по кремлеботскому перу (методичкам), ай нэ-нэ-нэ кучерявенького (NNN )?
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Ты подтирашкой у Педро служишь? Своих мыслей сформулировать не можешь, так чужие подтираешь. Туалетный утенок шоколадный.
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Интересно, Порошенко тоже будет поздравлять Германа, как сотрудника СБУ, с удачно выполненной операцией?
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мне трудно судить. Но все это напоминает шоу.и не знаешь, плакать или смеяться. Сначала Грузин с Волком и Зайцем, которые почему то свалили в РФ, потом Гадя. теперь это. А про убийство шеремета, Окуевой.и прочих тишина.......
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Сомневаюсь я чё-то, что это чепушило переживёт эти 60 суток...
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Мне понравилось, как Винник на канале 112 сказал, почему так театрально было на пресс конференции. Ну так суспильство требует результатов работы СБУ, вот это да. То есть суспильство виновато, мы вынуждены.
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На Цензорі всі верещать дафай нам атчот! Ну ось і дають. По просьбє трудящіхся.
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Наверное поэтому они регулярно кормят нас новостями с найдеными складами оружия в каких-то посадках. Мне лично вообще непонятно как они их находят если не сами закапывают. Тут тоже показали арсенал оружия в лучших традициях. У Гади вообще был целый фургон оружия. Такое чувство что они нас всех за идиотов держат
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нужно было рвать портрет Порошенко, а не прикидываться сверхсекретным агентом Суд заарештував на 60 діб Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 7112
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Уж скоро полночь...а Герман вже сидить. Суд заарештував на 60 діб Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 7027 Змінився сценарій п'єси.
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Как только агент Лолита Порношенко узурировала власть в Украине начался такой треш и маразм какой может быть только в Украине. Боюсь даже домой в Украину возвращаться как бы в "агенты кремля" не записали а потом лишив гражданства не выдали ФСБ
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Натан Ходж, журналист CNN, комментируя дело Бабченко, пишет: "Журналист жив, но правда в Киеве в среду умерла". Обозреватель CNN Джилл Догерти назвала эту историю "дикой" и задумалась, кто же теперь будет верить Украине?

Bild называет спецоперацию "невиданным шпионским триллером", однако отмечает, что остается много туманных и противоречивых моментов в этом деле.

ABC, рассказав всю историю со "смертью" и "воскрешением", только удивляется: "Ок. Но зачем Бабченко нужно было притворятся мертвым? Мы этого не знаем. Власти также этого не уточнили".

The Independent предполагает, что после инсценировки этого убийства доверие к Украине останется под вопросом. "В конце концов, это была страна, которая настаивала, что ей можно хоть в чем-то доверять больше, чем восточному соседу… Наверное, еще могут быть представлены серьезные доказательства, которые позволят достойно выйти из этой все еще неясной спецоперации. Но в фейковой истории есть и другие, более очевидные последствия", - говорится в сообщении.

В частности, есть угроза, что СМИ больше не будут воспринимать за чистую монету официальные заявления из Украины, а новости об угрозах журналистам будут подвергаться сомнению на каждом шагу
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а кто такой этот танат ходж? тоже как и вальцман имеет щирую реформаторскую национальность?
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бк

Четвер, 31 травня 2018, 21:52

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Борис Герман, підозрюваний в організації "вбивства" журналіста Аркадія Бабченка, заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою.


Про це він розповів на засіданні з обрання запобіжного заходу в четвер.
"Я співпрацюю з внутрішньою розвідкою з приводу виявлення на території України впливу Російської Федерації з приводу зміни влади України", - сказав Герман.
Він також сказав, що "контррозвідка конфліктує з СБУ", і "замість того, щоб захищати державу, вони починають тягнути ковдру на себе".
Герман запевняє, що його задачі полягали у вивченні "потоків коштів, які приходять в Україну" з Росії, терористичних груп, політичних партій та діячів, які фінансуються людьми з оточення Володимира Путіна.
"Нам був наданий список 30 осіб, яких вони хотіли би знищити на території України, який одразу ж був переданий в контррозвідку", - заявив так званий організатор вбивства Бабченка.
Герман зазначив, що епізод "вбивства" Бабченка був частиною його роботи.
"Ми чудово знали, що не буде ніякого вбивства, що це все буде інсценовано", - запевнив Герман.
За його словами, все це "робилось лише на благо держави".
"Усі дії, які були зроблені, були для того, щоб не було ніяких смертей і щоб виявити якомога більше зрадників", - наголосив Герман.
Також Герман запевнив, що ухилятися від слідства не буде.
Соня Лукашова, для УП
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Московский ниндзя, весь в черном, весь тайный и гибридный, крался так бесшумно, что был похож на тень. Но тут кто-то из СБУ его обоссал... Суд заарештував на 60 діб Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 5443
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...я уже давно многим вещам не удивлюсь - но эти клоуны очень стараются...., но это уже даже не комедия...
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это зашквар адвоката который не привёл доказательств сотрудничества с контриками из СБУ чёто мямлил про завод оружейный чуть ли не 2й Арсенал Суд заарештував на 60 діб Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 7628 Где подозреваемый был детектор и обеспечивал ВСУ снайперскими комплексами Суд заарештував на 60 діб Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 1642 ну по заводу зашквар и потеха вышла Суд заарештував на 60 діб Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 7628
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ага а имя куратора не назвал и не связался с ним Суд заарештував на 60 діб Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 8119 адвокат не нашёл как и чеки с волонтёрки Суд заарештував на 60 діб Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 8119
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Пашинского изнасиловали в ипальник
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Мне не один из них не нравится. Отвратительные личности.
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это честнейшие шлеперы сегодняшнего ...

Депутат НУНС Геннадий Москаль говорит, чтоупотребленное президентом "шлепер" - это давнее еврейское слово. "Поскольку я родился в Черновцах, то это слово мне знакомо", - сказал он в комментарии Gazeta.ua. "Шлепер - этоеврей, который не наследует традиций не пить, не курить, ведет себя не как другие евреи общины.14 февр. 2011 г.


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В чем заключается мотив преступления? Зачем Герман заказал Бабченко?
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Все тобі розжуй, та ще і до рота поклади.
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Натан Ходж, журналист CNN, комментируя дело Бабченко, пишет: "Журналист жив, но правда в Киеве в среду умерла". Обозреватель CNN Джилл Догерти назвала эту историю "дикой" и задумалась, кто же теперь будет верить Украине?

Bild называет спецоперацию "невиданным шпионским триллером", однако отмечает, что остается много туманных и противоречивых моментов в этом деле.

ABC, рассказав всю историю со "смертью" и "воскрешением", только удивляется: "Ок. Но зачем Бабченко нужно было притворятся мертвым? Мы этого не знаем. Власти также этого не уточнили".

The Independent предполагает, что после инсценировки этого убийства доверие к Украине останется под вопросом. "В конце концов, это была страна, которая настаивала, что ей можно хоть в чем-то доверять больше, чем восточному соседу… Наверное, еще могут быть представлены серьезные доказательства, которые позволят достойно выйти из этой все еще неясной спецоперации. Но в фейковой истории есть и другие, более очевидные последствия", - говорится в сообщении.

В частности, есть угроза, что СМИ больше не будут воспринимать за чистую монету официальные заявления из Украины, а новости об угрозах журналистам будут подвергаться сомнению на каждом шагу
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Да нет у него мотива. Объясняется только вербовкой только непонятно чей именно, и зачем это ему тоже непонятно.
Его версия выглядит правдоподобно вначале что его завербовало СБУ для раскрытия агентурной сети радикалов которые готовили переворот по заказу РФ. А так как он связан с госзаказами не мог отказать. Ну и тут может несколько вариантов или он был завербован ФСБ, или СБУ котарая работает на ФСБ. Или же СБУ в очередной раз перемудрили и вышли сами на себя. По факту сейчас выглядит так что Герман завербованный СБУ должен был сделать фейковый заказ чтобы раскрить сеть радикадов. Радикал оказался нормальным и пошел в СБУ. Ну и дальше бред и нестыковки. Тогда они должны были задержать "исполнителя" при получении денег. Короче в этой истории кто-то пи*дит.
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Или же СБУ в очередной раз перемудрили и вышли сами на себя--ну как то так, получается Суд заарештував на 60 діб Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 903
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Не задавай логических вопросов Greg а то тебя ольгинцы-порохоботы запишут в "агенты кремля". Нужно славить Президента а иначе агент кремля.
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Натан Ходж, журналист CNN, комментируя дело Бабченко, пишет: "Журналист жив, но правда в Киеве в среду умерла". Обозреватель CNN Джилл Догерти назвала эту историю "дикой" и задумалась, кто же теперь будет верить Украине?

Bild называет спецоперацию "невиданным шпионским триллером", однако отмечает, что остается много туманных и противоречивых моментов в этом деле.

ABC, рассказав всю историю со "смертью" и "воскрешением", только удивляется: "Ок. Но зачем Бабченко нужно было притворятся мертвым? Мы этого не знаем. Власти также этого не уточнили".

The Independent предполагает, что после инсценировки этого убийства доверие к Украине останется под вопросом. "В конце концов, это была страна, которая настаивала, что ей можно хоть в чем-то доверять больше, чем восточному соседу… Наверное, еще могут быть представлены серьезные доказательства, которые позволят достойно выйти из этой все еще неясной спецоперации. Но в фейковой истории есть и другие, более очевидные последствия", - говорится в сообщении.

В частности, есть угроза, что СМИ больше не будут воспринимать за чистую монету официальные заявления из Украины, а новости об угрозах журналистам будут подвергаться сомнению на каждом шагу
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Интуитивно - не верю, что Герман виноват.
Ну, а доверять мальчикам мутанта Мудакиоса - себя не уважать...
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прЮвет,ру.мордвин,ник давно пора менять,но это не спасет....
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Лично моё мнение.Дед виновен,Все его доводы полное туфта,хотя его могли спровоцировать наши спецслужбы.Но зачем он деньги дал и цель назначил?Он совершил преступление,а вот где же доказательства причастности ФСБ?Зачем было убивать-воскрешать Бабчеко,какая цель?Что это дало?Киллеру дали ещё денег?или орден "за службу в ФСБ"?Зарапортавались Луценко и Ко*.Особенно хорошо климкин сработал!Просто молодцы.Нагродить всех!
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дед - посредник, а не заказчик. заказчики за поребриком, на обосРашке.




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Рошеномізкі, а чому "люстрований і реформований" вашим херантом суд відпустив бразильського сепара Лусваргі? Натомість судять патріота, що приволік його за хобот до сбу... Це також операція під прикриттям?
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Проблема не в наших спец службах,а в наших законах,а вернее в раде которая эти законы издает\не издает.За что судить этого лусварги?Днр признана террористической организацией.А остальные статьи просто дают мало лет.
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Серйозно, москалику? За що його судити? Замість 13 років за участь в бандформуваннях, за дії спрямовані проти суверенитету і державної цілісності України відсидів лише рік за сприяння злочинного рошенівського режиму, що планує амністію для лугандонівських бойовиків, тоді як патріотів- добровольців засуджують і дають великі тюремні терміни
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Президент Трамп объявил о своем решении подарить Аркадию Бабченко танк "Абрамс" M1A2 SEP v.3 для поездки в Москву в честь третьего дня рождения

Суд заарештував на 60 діб Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 9130
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Только шо Югик на плюсах сказал ,что доказухи о причастности ватных спецслужб у них НЕТ ,кроме слов подозреваемого,который на суде конечно от них откажется - короче ВСЁ,КАК ВСЕГДА - ОДНА БРЕХНЯ !!!
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.-Всё, кина не будет. Электричество кончилось...
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... я поки що не отримав переконливих відповідей, ні після брифінгу керівників СБУ/ГПУ, ні після геройських заяв зарані обізнаного Президента, ні після перших повідомлень від слідчих, адвокатів і суддів.
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Сейчас тебя ольгинци-порохоботы назовут агентом кремля
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Я уже ничему не удивляюсь. Как там поживает лось (настоящий) который случайно взорвал склады в Калиновке?
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Журналист Владимир Бойко выдвинул версию, что обвинения Бориса Германа в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко - это был способ решить корпоративный спор между учредителями украинского-германского совместного предприятия "Шмайсер". Об этом он написал в Fаcebook. По данным Бойко, конфликт между учредителям СП "Шмайсер" возник год назад. "Оппоненты Германа договорились с Киево-Святошинского райуправления милиции о регистрации уголовного производства №12017110200005575 от 08.09.2017 по признакам ч.3 ст. 190 УК Украины (мошенничество)"- написал Бойко. И приводит протокол досудебного расследования. Согласно нему Герман середине декабря 2016 года внес в протокол собрания неправдивые данные. Следователь также обвинил 10%-го участника ООО в том, что совместно с владельцем на тот момент 50% доли и директором УНСП Антониной Капилян они провели без кворума собрание и незаконно исключили из состава участников владельца 40% Валерия Павлюка, который и стал инициатором этого уголовного дела, возбужденного в сентябре 2017 года. Суд, рассмотрев это ходатайство 4 апреля этого года, своим определением применил к подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства. Срок действия определения был установлен до 27 мая этого года включительно. "Достать" Германа через полицию его оппоненты не смогли, поскольку судьи последовательно отказывали в избрании меры пресечения из малозначимость преступления. И тогда заказ взял Департамент контрразведки СБУ. Судя по всему, речь идет про примитивно выполненную провокацию, направленную на арест руководителя СП "Шмайсер". с целью забрать у него долю уставного фонда предприятия, которым он, по мнению оппонентов, обладает противоправно. Все это было бы смешно, если бы не международный резонанс, вызванный этой провокацией, и осознание того, что президент Украины, которого в "темную" использовали СБУшники, опустился до уровня шута из передвижного шапито, - написал Бойко.
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Под Рубана косит, у этих доморощенных Штырлицов всегда есть нужная легенда на случай провала.
Короче, похоже нас ждет сериал "17 мгновений весны", рассаживаемся удобно перед мониторами
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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