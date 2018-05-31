 Суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Суд поддержал прокуроров и определил меру персечения Борису Герману, подозреваемому в оргназации покушения на российского журналиста Арекадия Бабченко, в виде 60 суток содержания под стражей, без возможности залога.
Начало судебного заседания
Подозреваемый Борис Герман
Адвокат Евгений Солодко
Прокурор Роман Кравченко
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
разве это нужно кому-то доказывать? ) это и так давно всем вменяемым известно.
подозреваемого в организации приготовления к террористическому акту, то есть к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека Источник: https://censor.net.ua/n3069133
Чем плохо мероприятие СБУ(судя по лайкам)
О переподчинении УВКР и 8 управления разговоры велись давно и таки передали СБУ( это к предыдущей ветке)
Bild называет спецоперацию "невиданным шпионским триллером", однако отмечает, что остается много туманных и противоречивых моментов в этом деле.
ABC, рассказав всю историю со "смертью" и "воскрешением", только удивляется: "Ок. Но зачем Бабченко нужно было притворятся мертвым? Мы этого не знаем. Власти также этого не уточнили".
The Independent предполагает, что после инсценировки этого убийства доверие к Украине останется под вопросом. "В конце концов, это была страна, которая настаивала, что ей можно хоть в чем-то доверять больше, чем восточному соседу… Наверное, еще могут быть представлены серьезные доказательства, которые позволят достойно выйти из этой все еще неясной спецоперации. Но в фейковой истории есть и другие, более очевидные последствия", - говорится в сообщении.
В частности, есть угроза, что СМИ больше не будут воспринимать за чистую монету официальные заявления из Украины, а новости об угрозах журналистам будут подвергаться сомнению на каждом шагу
Четвер, 31 травня 2018, 21:52
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Борис Герман, підозрюваний в організації "вбивства" журналіста Аркадія Бабченка, заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою.
Про це він розповів на засіданні з обрання запобіжного заходу в четвер.
"Я співпрацюю з внутрішньою розвідкою з приводу виявлення на території України впливу Російської Федерації з приводу зміни влади України", - сказав Герман.
Він також сказав, що "контррозвідка конфліктує з СБУ", і "замість того, щоб захищати державу, вони починають тягнути ковдру на себе".
Герман запевняє, що його задачі полягали у вивченні "потоків коштів, які приходять в Україну" з Росії, терористичних груп, політичних партій та діячів, які фінансуються людьми з оточення Володимира Путіна.
"Нам був наданий список 30 осіб, яких вони хотіли би знищити на території України, який одразу ж був переданий в контррозвідку", - заявив так званий організатор вбивства Бабченка.
Герман зазначив, що епізод "вбивства" Бабченка був частиною його роботи.
"Ми чудово знали, що не буде ніякого вбивства, що це все буде інсценовано", - запевнив Герман.
За його словами, все це "робилось лише на благо держави".
"Усі дії, які були зроблені, були для того, щоб не було ніяких смертей і щоб виявити якомога більше зрадників", - наголосив Герман.
Також Герман запевнив, що ухилятися від слідства не буде.
Соня Лукашова, для УП
Депутат НУНС Геннадий Москаль говорит, чтоупотребленное президентом "шлепер" - это давнее еврейское слово. "Поскольку я родился в Черновцах, то это слово мне знакомо", - сказал он в комментарии Gazeta.ua. "Шлепер - этоеврей, который не наследует традиций не пить, не курить, ведет себя не как другие евреи общины.14 февр. 2011 г.
Bild называет спецоперацию "невиданным шпионским триллером", однако отмечает, что остается много туманных и противоречивых моментов в этом деле.
ABC, рассказав всю историю со "смертью" и "воскрешением", только удивляется: "Ок. Но зачем Бабченко нужно было притворятся мертвым? Мы этого не знаем. Власти также этого не уточнили".
The Independent предполагает, что после инсценировки этого убийства доверие к Украине останется под вопросом. "В конце концов, это была страна, которая настаивала, что ей можно хоть в чем-то доверять больше, чем восточному соседу… Наверное, еще могут быть представлены серьезные доказательства, которые позволят достойно выйти из этой все еще неясной спецоперации. Но в фейковой истории есть и другие, более очевидные последствия", - говорится в сообщении.
В частности, есть угроза, что СМИ больше не будут воспринимать за чистую монету официальные заявления из Украины, а новости об угрозах журналистам будут подвергаться сомнению на каждом шагу
Его версия выглядит правдоподобно вначале что его завербовало СБУ для раскрытия агентурной сети радикалов которые готовили переворот по заказу РФ. А так как он связан с госзаказами не мог отказать. Ну и тут может несколько вариантов или он был завербован ФСБ, или СБУ котарая работает на ФСБ. Или же СБУ в очередной раз перемудрили и вышли сами на себя. По факту сейчас выглядит так что Герман завербованный СБУ должен был сделать фейковый заказ чтобы раскрить сеть радикадов. Радикал оказался нормальным и пошел в СБУ. Ну и дальше бред и нестыковки. Тогда они должны были задержать "исполнителя" при получении денег. Короче в этой истории кто-то пи*дит.
Bild называет спецоперацию "невиданным шпионским триллером", однако отмечает, что остается много туманных и противоречивых моментов в этом деле.
ABC, рассказав всю историю со "смертью" и "воскрешением", только удивляется: "Ок. Но зачем Бабченко нужно было притворятся мертвым? Мы этого не знаем. Власти также этого не уточнили".
The Independent предполагает, что после инсценировки этого убийства доверие к Украине останется под вопросом. "В конце концов, это была страна, которая настаивала, что ей можно хоть в чем-то доверять больше, чем восточному соседу… Наверное, еще могут быть представлены серьезные доказательства, которые позволят достойно выйти из этой все еще неясной спецоперации. Но в фейковой истории есть и другие, более очевидные последствия", - говорится в сообщении.
В частности, есть угроза, что СМИ больше не будут воспринимать за чистую монету официальные заявления из Украины, а новости об угрозах журналистам будут подвергаться сомнению на каждом шагу
Ну, а доверять мальчикам мутанта Мудакиоса - себя не уважать...
Короче, похоже нас ждет сериал "17 мгновений весны", рассаживаемся удобно перед мониторами