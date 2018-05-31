 В морге я воскрес, снял футболку и умылся. Включил телевизор и сел смотреть новости о моем "убийстве", - Бабченко

Об этом он рассказал в интервью BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Речь не шла о фейке, речь шла о спецоперации, - заявил Бабченко. - Подготовка шла долго, месяц. Когда решили, что делаем в этот день, пришел гример. Мы тренировались падать. Меня загримировали. Кровь была натуральная. Все было по-настоящему".

"Жена позвонила в полицию и "скорую помощь". Приехал наряд и врачи, - продолжил Бабченко. - Меня положили на носилки, спустили в карету ["скорой помощи"]. Легенда была, что я еще живой".

"Мы отъехали, потом я "умер". "Скорая" сообщила о факте моей смерти. После этого меня отвезли в морг. Пока ворота не закрылись, в морге я изображал мертвого", - рассказал журналист

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"В морге завели в комнату санитара, там я воскрес, снял футболку и умылся. Включил телевизор и сел смотреть новости о моем "убийстве". После этого меня отвезли в безопасное место. Закончилось все только в пять утра", - сообщил журналист.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".