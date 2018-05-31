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 В морге я воскрес, снял футболку и умылся. Включил телевизор и сел смотреть новости о моем "убийстве", - Бабченко

Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал, как проходила инсценировка его убийства.

Об этом он рассказал в интервью BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Речь не шла о фейке, речь шла о спецоперации, - заявил Бабченко. - Подготовка шла долго, месяц. Когда решили, что делаем в этот день, пришел гример. Мы тренировались падать. Меня загримировали. Кровь была натуральная. Все было по-настоящему".

"Жена позвонила в полицию и "скорую помощь". Приехал наряд и врачи, - продолжил Бабченко. - Меня положили на носилки, спустили в карету ["скорой помощи"]. Легенда была, что я еще живой".

"Мы отъехали, потом я "умер". "Скорая" сообщила о факте моей смерти. После этого меня отвезли в морг. Пока ворота не закрылись, в морге я изображал мертвого", - рассказал журналист

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"В морге завели в комнату санитара, там я воскрес, снял футболку и умылся. Включил телевизор и сел смотреть новости о моем "убийстве". После этого меня отвезли в безопасное место. Закончилось все только в пять утра", - сообщил журналист.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

Источник: https://censor.net.ua/n3069129
 
   
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- Бабченко воскрес!

- Воистину воскрес!
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Уже была одна, из которой СМИ наперебой лепили героиню. Сравченко.
На очереди решили скормить пиплу Наебабченко.
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Аркаша! Ша! Возьми на полутона тише, брось арапа заправлять.
Не подсаживайся ближе, и хватит Одессу маму вспоминать.
хватит понтоваться. А то судьба такая , может и отвернуться на время.
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«Вчера СБУ буднично и бессовестно, натянуло глаз на известное место, не кому-нибудь ФСБ.»
================
Из интернета:
«СК России и ФСБ возбудили против СБУ дело по статье «Злостное наебалово». (ц) 😀😂👍
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Мавзолейная корпорация по уничтожению Бесланов Норд Остов Кемерова не успокоится никогда....всё написано у чЛеноликого чЛенина......
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еще пару дней назад народ не имел понятия, кто такой Бабченко.. а ща прям героя слепили и барыга с пгокугогом пиарятся вовсю..
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Вы знаете , этот перфекционизм лишний раз говорит нам о том , что нашим криворуким политиканам раздай хоть все козыри из колоды , они всё равно останутся в дураках , да ещё и с шестёрками на погонах !
Идея отличная . Но Клоун и Рюкзачник способны испохабить всё .
Ну не дал Бог мозгов !
Только лизать и воровать .
Но , согласитесь , в наших реалиях и это совсем неплохо !
Я вот , например , на Сейшелах не был . И сын женился без квартиры в Киеве ...
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Лучше бы он молчал и не позорил себя и Украину в целом
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ морге я воскрес, снял футболку и умылся. Включил телевизор и сел смотреть новости о моем "убийстве", - Бабченко
 
 
 
 
 
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