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 С начала суток ранен один наш воин. Враг четыре раза применил тяжелое вооружение. Наиболее напряженная обстановка была под Чермалыком и Павлополем, - ООС

По состоянию на 18 часов 31 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечерней сводке ООС. 

В сообщении отмечается: "Российско-оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением тяжелого вооружения - 122-мм артиллерийских систем, 120 и 82-мм минометов.

Наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Чермалык и Павлополь, где подразделения Объединенных сил вели активные оборонительные действия.

По состоянию на 18.00 один наш защитник легко ранен.

Объединенные силы продолжают выполнять задачи в боевом режиме".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток украинские воины дважды подавляли огневую активность врага на Донбассе, потерь нет, - ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3069126
 
 
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Отож, не хватает комплексов типа ADATS (10км), в идеале SPIKE NLOS(25 км).
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Артилерія повинна бути підведена до лінії розмежування з дозволом роботи не тільки у відповідь а й на випередження по розвіданих цілях.. Застосовувати інструмент закриття КПП на лінії розмежування на довгі терміни та на довгих ділянках лінії розмежування при обстрілах орків, а тим більш - при загибелі воїнів ЗСУ.. Ніякого "обміну товарами" з даунбасітами.. Відмовитись від масованих атак , хоч політики визнаючи свій рейтинг , можуть і спробувати погнати ЗСУ в атаку - не заслужили ще даунбасіти визволення .. Тільки невеличкі "жаб'ячі" стрибки для тиску на лінію оборони орків.. Перемогти виключно політико-дипломатичними засобами не можна, але це можливо, якщо до них додати ще й військовий та економічний тиск.. Яйця потрібно мати владі..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток ранен один наш воин. Враг четыре раза применил тяжелое вооружение. Наиболее напряженная обстановка была под Чермалыком и Павлополем, - ООС
 
 
 
 
 
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