 С начала суток ранен один наш воин. Враг четыре раза применил тяжелое вооружение. Наиболее напряженная обстановка была под Чермалыком и Павлополем, - ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечерней сводке ООС.

В сообщении отмечается: "Российско-оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением тяжелого вооружения - 122-мм артиллерийских систем, 120 и 82-мм минометов.

Наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Чермалык и Павлополь, где подразделения Объединенных сил вели активные оборонительные действия.

По состоянию на 18.00 один наш защитник легко ранен.

Объединенные силы продолжают выполнять задачи в боевом режиме".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток украинские воины дважды подавляли огневую активность врага на Донбассе, потерь нет, - ООС