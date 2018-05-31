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Все про:вымогательство (237) ГПУ (8687) рэкет (54) Донецкая область (3958) Лысенко Андрей (38)

 За вымогательство денег с граждан на Донетчине задержана группа рэкетиров, - ГПУ. ФОТОрепортаж

В Донецкой области за вымогательство денег задержали 8 членов организованной преступной группировки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко. 

Он отметил: "Работники прокуратуры Донецкой области совместно со следователями ГУНП в Донецкой области и сотрудниками ГО БКОП УСБ Украины в Донецкой области разоблачили членов преступной группы в составе 8 человек, которые в течение двух месяцев требовали у местного предпринимателя деньги в сумме 11 тысч долларов США и незаконно завладели принадлежащим ему транспортным средством.

Свои преступные действия злоумышленники сопровождали угрозами применения насилия к потерпевшему и его близким родственникам.

Установлено, что в состав группы входили ранее судимые жители г.. Краматорска и Киева, среди которых лица, выполняющие роль так называемых "смотрящих", а также члены известных в 90-е годы преступных группировок "Авдышева" и "17-й участок ".

При этом члены группы использовали жесткие меры конспирации, в том числе вели контрнаблюдение по месту совершения преступления с целью выявления сотрудников правоохранительных органов, а также использовали специальные технические средства для поиска соответствующей аудио- и видеоаппаратуры у пострадавшего.

В настоящее время мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Извещены о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, или с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением или уничтожением имущества, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевшему) УК Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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За вымогательство денег с граждан на Донетчине задержана группа рэкетиров, - ГПУ 01
За вымогательство денег с граждан на Донетчине задержана группа рэкетиров, - ГПУ 02
За вымогательство денег с граждан на Донетчине задержана группа рэкетиров, - ГПУ 03
За вымогательство денег с граждан на Донетчине задержана группа рэкетиров, - ГПУ 04

Источник: https://censor.net.ua/n3069121
 
   
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отправить в служебную командировку у донецк..хай тама упражняются..
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А може потрібно згадати : ".. по законах військового часу.." в текстах вироків ? Не нормально коли в тилу діючої армії таке твориться..
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Военного положения нет, следовательно законов военного времени тоже нет. Сопротивлялись бы, положили бы, а так взяли и посадят по закону.
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На второй фотке - красавец с 4-мя ходками. Коренной даунбассит , не иначе.
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.... и состояла, в основном из бывших ментов?
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А вы же мужики, на биткоины надеялись, однако. А они все - в сортире, так мудрецы с динамитом да жеваными и засранными штанами говорят...
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Ой! -- да там блатные -- судя по колью...

Это уже не бандюки -- тут уже совсем другое... -- воры оголодали! ...ну, побачым...
Нехороший знак!
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Чего они все голые, что они там делали между собой?
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Блатные делают свое дело, иные шушеры гундят не в тему.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа вымогательство денег с граждан на Донетчине задержана группа рэкетиров, - ГПУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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