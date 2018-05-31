 За вымогательство денег с граждан на Донетчине задержана группа рэкетиров, - ГПУ. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Работники прокуратуры Донецкой области совместно со следователями ГУНП в Донецкой области и сотрудниками ГО БКОП УСБ Украины в Донецкой области разоблачили членов преступной группы в составе 8 человек, которые в течение двух месяцев требовали у местного предпринимателя деньги в сумме 11 тысч долларов США и незаконно завладели принадлежащим ему транспортным средством.

Свои преступные действия злоумышленники сопровождали угрозами применения насилия к потерпевшему и его близким родственникам.

Установлено, что в состав группы входили ранее судимые жители г.. Краматорска и Киева, среди которых лица, выполняющие роль так называемых "смотрящих", а также члены известных в 90-е годы преступных группировок "Авдышева" и "17-й участок ".

При этом члены группы использовали жесткие меры конспирации, в том числе вели контрнаблюдение по месту совершения преступления с целью выявления сотрудников правоохранительных органов, а также использовали специальные технические средства для поиска соответствующей аудио- и видеоаппаратуры у пострадавшего.

В настоящее время мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Извещены о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, или с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением или уничтожением имущества, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевшему) УК Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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