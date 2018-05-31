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 Политика Украины
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Все про:гражданство (816) убежище (214) Чехия (781) Бабченко Аркадий (81)

 "Год мы пытались получить вид на жительство", - Бабченко опроверг заявление МИД Чехии о том, что он не обращался с запросом на проживание. ВИДЕО

Российский журналист Аркадий Бабченко, который принял участие в спецоперации по инсценировке собственного убийства, год пытался получить вид на жительство в Чехии.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте: "В Киеве у меня дед родом из под Геническа", - Бабченко намерен получить гражданство Украины

Напомним, ранее пресс-служба Министерства внутренних дел Чехии сообщала, что Аркадий Бабченко в течение времени, проведенного в стране, не обращался за разрешением на временное или постоянное проживание в Чехии.

"Вчера МИД Праги говорит, что Бабченко не обращался к нам за документами на получение вида на жительство. Да ты че ребета! Да неужели! Год мы пытались получить вид на жительство, а сейчас я оказывается не обращался. Через посольство Нидерландов просили дать мне возможность подать документы в Чехии. На это мне ответили, что документы могу подать только в Москве. Сейчас разбежался и поехал подавать документы в Москве. В итоге из Праги пришлось уехать. Потом какое-то время я пожил в Тель-Авиве", - рассказывает Бабченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исполнительный директор предприятия по производству оружия в Украине, - адвокат Солодко о подозреваемом в организации убийства Бабченко Германе

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

Источник: https://censor.net.ua/n3069119
 
   
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пидстава у чехов одна - ПОДСТАВА.... На это мне ответили, что документы могу подать только в Москве. ..(с)

т.е. мвд чехов работает в связке с кацапами
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Захід не дав прихистку, але сьогодні чути докори з Заходу про те, що вберегли життя Бабченко.. Дивні діяння твої, Господе..
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Нічого дивного для бюрократії. І Господь тут ні до чого.
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Наверно Саакашвили тоже так "гражданство" давали. А потом в мешке вывозили. "Год мы пытались получить вид на жительство", - Бабченко опроверг заявление МИД Чехии о том, что он не обращался с запросом на проживание - Цензор.НЕТ 8018
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Будет смешно, если окажется, что его в Чехии ждет готовенький паспорт и гражданство, год уже
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В ОБЩЕМ ЗАПАДУ - ПОЗОРИЩЕ! Выгнали человека и потом машут пальчиком, ойойой, не уберегли, айайай... Постыдные методы ловли убийцы...
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Что с каждым днем мутняги становится все больше и больше....
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Прекрасный из Бабченка выйдет новоиспеченный гражданин Украины - если уж у него с Чехией и Израилем не срослось...)))
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у израиля хорошо с абрамовичем сростается*)
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Дійсно так, що спочатку російські опозиціонери пишуть все правильно, навіть краще за українських журналістів. Але проходить час і вони починають всіх вчити як треба думати і взагалі шукають братерства. Це не про Бабченка, якого я не знаю, але загальна тенденція саме така.
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Просто относительно Бабченка такое впечатление, что гражданство Украины он хочет получить исключительно за отсутствием более выгодного для него варианта...
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Ні- він не просив громадянства України. І, на мою думку- воно йому не треба. Він про свою країну має піклуватися.
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Через рашку просити? І як йому це зробити і залишитися живим?
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Так, як він просив в Чехії і Ізраїлі. Тобто йому це відомо і він це знає.
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Громадянство та дозвіл на проживання- різні речі.
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Дуже важко відрізнити опозиційного російського журналіста від того, якого підготувало ФСБ, тому чехи не фіксували звернення Бабченка щодо громадянства.
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Только законспирированный агент ФСБ булет просить ВНЖ в Чехии через посольство Нидерландов. 😀😀
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Так это что получается, СБУ опять лохонулись?! "Год мы пытались получить вид на жительство", - Бабченко опроверг заявление МИД Чехии о том, что он не обращался с запросом на проживание - Цензор.НЕТ 530 во всей этой истории ФСБшник только Бабченко? "Год мы пытались получить вид на жительство", - Бабченко опроверг заявление МИД Чехии о том, что он не обращался с запросом на проживание - Цензор.НЕТ 5513 Та не, не может быть.....
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Выходит он еврей?.Если жил в Израиле. Там не евреев не держут
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В Ізраїлі 40% арабів, а також з'являється форумчанин, що постійно мешкає в Ізраїлі (той, що у складі російських військ в Чечні вбивав).
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черновецкий - видный космонавт, еврей или набитый кошелек?
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Да, русские они разных национальностей, особенно хуйло.
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Взагалі я лише погодився з усіма вашими твердженнями про Чернівецького. Не знав, що це із пар...😁
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Так і я в цьому переконався, коли побачив як його люди роздавали гроші на виборах мера.
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Там мусульмане даже в Кнессете (парламент). Молчал бы о чем не знаешь.
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Значит для птицы - говоруна даю ссылку сайта кнессета Израиля. Это так у них парламент называется.Найди мне там хоть одного мусульманина.Знаток хренов.Я слышал, что там есть представители от территорий, где живут арабы.Но эти представители - евреи, а не арабы. Вообщем ищи, знаток. Фамилию напишешь мусульманина и фракцию кнессета, в которую он входит.Удачи не желаю.
http://knesset.gov.il/main/ru/home.asp
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Потомки палестинцев, не пожелавших покинуть эту землю после создания еврейского государства, израильские арабы сегодня представляют почти полуторамиллионный электорат, то есть 20 % населения Израиля. По вероисповеданию они в подавляющем большинстве мусульмане.
В распущенном в декабре Кнессете у израильских арабов было 11 мест из 120. На этот раз им предсказывают от 12 до 14 мест.тыц
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Ще є ліванці, що мешкають в Ізраїлі.
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Главное чтобы новоиспеченные граждане Украины не баллотировались в Раду. Там и без них агентов хуйла до фига .
А вообще ВНЖ- 5 лет, ПМЖ - 5 лет и только потом гражданство Украины. Запад делает так
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Не ведитесь! Бабченко агент Кремля! Вся эта заваруха, чтобы получить ему Гражданство Украины! Звание Героя! И избраться депутатом в РАДу! Затем продолжить организовывать то, что не смогла сделать Савченко! Вот!
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Савченко хотела завершить Люстрацию ( от слова ЛЮСТРА) 😀😀😀
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Бабченко должен продолжить. Люстру ФСБ приказало не трогать!
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Без люстры люстрация не получиться - человеческий фактор мешает
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Все тянутся к свету! Даже сорняки и поганки!
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Максимка! Привет! Ты каждый день пишешь, что не собираешься со мной дискутировать, но неизменно первый начинаешь диалог! Я чувствую, что ты ко мне неравнодушен. Мне приятно конечно, но все же... Придерживаюсь традиционных взглядов на мужскую дружбу!
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Я так и знал,шо только у тебя умишка хватит на подобный дебильный ник. Шо там в твоей помойке с расследованием убийства Политковской,зверек?
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Огласить результаты расследования? Или провокационный вопрос не подразумевает ответ? Расскажите мне тогда про убийство Кеннеди!
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Мне нравится Ваша реакция!!!
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Почему ник дебильный. Я люблю этого боксера. Считаю его одним из лучших в мире бокса. А бои его одними из самых красивых! Нравится еще Пол Гатти, но там в основном "рубка" а не бокс. А Вы больше любите балет?
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Джо, вы уже Рой??? "Год мы пытались получить вид на жительство", - Бабченко опроверг заявление МИД Чехии о том, что он не обращался с запросом на проживание - Цензор.НЕТ 467
Не успеваю следить за вашими модификациями
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Привет Ксения! Рад видеть! Как настроение? Как Вы думаете Бабченко агент Кремля, как Савченко, или нет?
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пропагандону приходится каждый день под новым ником строчить....шо поделаешь,жрать-то ему надо. "Год мы пытались получить вид на жительство", - Бабченко опроверг заявление МИД Чехии о том, что он не обращался с запросом на проживание - Цензор.НЕТ 9128
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Стать подданным страны-помойки может только клинический дебил.
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Я бы так не говорил, под флагом Страны, выбравшей Президентом Трампа!
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Не понравится - изберем другого. Ты же так и сдохнешь под хуйлом.
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Лучше не переизбирать того кто нравиться, чем переизбирать того, кто не нравится! О! Как я здорово сказал!
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Ти, бідолахо, такою міцною фарбою написав на своєму жигуляторі "Обмам чмо" що довелося тачку перефарбовівати щоби написати "Трамп чмо"? Я вгадав?
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Почти. Краски не было. Откуда она у нас. Финны перестали Тиккурилу завозить! Санкции все же. Но я навозом вылепил на капоте! Полил боярой, чтобы мухи не роились. Но просчитался. Местные алкаши, на второй день слизали вместе с навозом!
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Шо и требовалось доказать. Рабам необходим хозяин.
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Смотри фокус.Минут 15 и от русофашика будут кресты)
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Точно! При чем добрый и заботливый! Который и мост построит и стерхов спасет. И смелый! И на медведе покатается и на дне морском амфору найдет!
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Так теперь после Воскрешения ему и в Россию можно.Как Исусу Христу .Гундяй с Поклонской должны принять.
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абаждите , они пытаются дух царя Николая в тело хуйла засунуть и на престол. Пока трудно процесс идет - нет царских манер у гопника
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В ДНР
piskunoff 1 минуту назад
Еще не поняли как работает,но на всякий случай моторолу и гиви откопали. "Год мы пытались получить вид на жительство", - Бабченко опроверг заявление МИД Чехии о том, что он не обращался с запросом на проживание - Цензор.НЕТ 4814
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"Если у тебя есть фонтан - заткни его, дай отдохнуть и фонтану" (ц) Козьма Прутков.
Бабченке следовало бы как раз сейчас свой фонтан прикрутить на время. Достаточно шума сделал, дай мути осесть.
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А шо не так с моим фонтаном? Шо мне грозит за мой фонтан? Какие спeцслужбы какой страны хотят меня убить за мой фонтан? Какие международные непонятки есть из-за моего личного персонального фонтана? Вам мешает мой фонтан?
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Я имела ввиду то, что вы рекомендуете бабченко помолчать. Нужны ли ему ваши рекомендации. Он будучи в рашке не считался с мнением толпы. А ведь это было просто опасно. Почему, по какой причине он должен молчать в Украине? Ведь он уехал из рашки именно потому, что молчать не хочет и не может.
Мне ваш фонтан не мешает, просто вы , наверное, не понимаете, что значит человеку свободному и смелому закрыть рот.
Он знает, что он поставил на кон. Знает об этом и Сенцов, который голодает в тюрьме. Эти люди другие.
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Да прекрасно я понимаю все. Уж поверьте,за 26 лет жизни в свободной стране я замечательно научился понимать подобные вещи. Я руководился соображениями его безопасности и уже имеющимся резонансом.
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Я думаю, он знает, что делает.
Здесь же - журналисты спрашивают - он отвечает. Может, просто нехитрый, может, просто не привык лгать. Я за второе. Читала его посты . У него 200 000 подписчиков. Он никогда не молчал.
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Ондруша, а ты соображаешь "Год мы пытались получить вид на жительство", - Бабченко опроверг заявление МИД Чехии о том, что он не обращался с запросом на проживание - Цензор.НЕТ 1095
Зачем такие нам, нормальным людям...
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А чого тоді ти прийшов на форум до нормальних людей , андруша смицький?
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Просто в Чехии не знали, что Бабченко вдруг воскреснет и опровергнет их ложь. Вот так вот бывает. Свидетель- вашей лжи оказался- то живым!
Бабченко прекрасно троллит путена, то , что он мечтает проехаться на натовском танке по красной площади польностью поддерживаю. Поэтому мне как- то все равно, что там у него с чешским МИДом , главное, что он хороший , живой человек.
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Этот Бабченко или
Савченко скоро будет никому не интересен...
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Да никак ,сам себя обосрал по самое не хочу
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Что то я МИДу больше доверяю,чем этому проходимцу....там официально всё задекларировано,а тут у него один треп
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Инсценировка убийства Бабченко была проведена с особым цинизмом, поскольку не были предупреждены ни МИД РФ, ни ФСБ, ни российские СМИ 😂ни ботоферма зрадофилов в Украине 😀печалька .....
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Я 4 года читаю в ФБ Бабченко. Никогда он в украинские разборки не влазил, не принимал ничьей стороны. Все очень корректно пишет, гражданство никогда не просил. В целом очень положительный чувак.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Год мы пытались получить вид на жительство", - Бабченко опроверг заявление МИД Чехии о том, что он не обращался с запросом на проживание. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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