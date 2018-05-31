 "Год мы пытались получить вид на жительство", - Бабченко опроверг заявление МИД Чехии о том, что он не обращался с запросом на проживание. ВИДЕО

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
Напомним, ранее пресс-служба Министерства внутренних дел Чехии сообщала, что Аркадий Бабченко в течение времени, проведенного в стране, не обращался за разрешением на временное или постоянное проживание в Чехии.
"Вчера МИД Праги говорит, что Бабченко не обращался к нам за документами на получение вида на жительство. Да ты че ребета! Да неужели! Год мы пытались получить вид на жительство, а сейчас я оказывается не обращался. Через посольство Нидерландов просили дать мне возможность подать документы в Чехии. На это мне ответили, что документы могу подать только в Москве. Сейчас разбежался и поехал подавать документы в Москве. В итоге из Праги пришлось уехать. Потом какое-то время я пожил в Тель-Авиве", - рассказывает Бабченко.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
т.е. мвд чехов работает в связке с кацапами
http://knesset.gov.il/main/ru/home.asp
В распущенном в декабре Кнессете у израильских арабов было 11 мест из 120. На этот раз им предсказывают от 12 до 14 мест.тыц
А вообще ВНЖ- 5 лет, ПМЖ - 5 лет и только потом гражданство Украины. Запад делает так
Не успеваю следить за вашими модификациями
piskunoff 1 минуту назад
Еще не поняли как работает,но на всякий случай моторолу и гиви откопали.
Бабченке следовало бы как раз сейчас свой фонтан прикрутить на время. Достаточно шума сделал, дай мути осесть.
Мне ваш фонтан не мешает, просто вы , наверное, не понимаете, что значит человеку свободному и смелому закрыть рот.
Он знает, что он поставил на кон. Знает об этом и Сенцов, который голодает в тюрьме. Эти люди другие.
Здесь же - журналисты спрашивают - он отвечает. Может, просто нехитрый, может, просто не привык лгать. Я за второе. Читала его посты . У него 200 000 подписчиков. Он никогда не молчал.
Зачем такие нам, нормальным людям...
Бабченко прекрасно троллит путена, то , что он мечтает проехаться на натовском танке по красной площади польностью поддерживаю. Поэтому мне как- то все равно, что там у него с чешским МИДом , главное, что он хороший , живой человек.
Савченко скоро будет никому не интересен...