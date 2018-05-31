 "Год мы пытались получить вид на жительство", - Бабченко опроверг заявление МИД Чехии о том, что он не обращался с запросом на проживание. ВИДЕО

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

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Напомним, ранее пресс-служба Министерства внутренних дел Чехии сообщала, что Аркадий Бабченко в течение времени, проведенного в стране, не обращался за разрешением на временное или постоянное проживание в Чехии.

"Вчера МИД Праги говорит, что Бабченко не обращался к нам за документами на получение вида на жительство. Да ты че ребета! Да неужели! Год мы пытались получить вид на жительство, а сейчас я оказывается не обращался. Через посольство Нидерландов просили дать мне возможность подать документы в Чехии. На это мне ответили, что документы могу подать только в Москве. Сейчас разбежался и поехал подавать документы в Москве. В итоге из Праги пришлось уехать. Потом какое-то время я пожил в Тель-Авиве", - рассказывает Бабченко.

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Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".