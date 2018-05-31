 Обвинительный акт в отношении трех экс-чиновников областного МВД по событиям в Одессе 2 мая 2014 года передан в суд, - ГПУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Бывшие руководители городского управления, полка патрульной службы и отдела общественной безопасности ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, а именно: злоупотреблении служебным положением, то есть умышленном, с целью получения для себя неправомерной выгоды неимущественного характера использовании должностным лицом служебного положения путем умышленной бездеятельности вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия, а именно: гибель 48 человек, получение 197 лицами телесных повреждений различной степени тяжести, причинение материального ущерба в сумме почти 214 тыс. грн.

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Кроме того, бывшим руководителям горуправления и полка патрульной службы инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК Украины, то есть заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению вследствие беспомощного состояния, если тот, кто оставил без помощи, обязан был заботиться об этих лицах и мог предоставить им помощь, что привело к смерти 42 человек.

Обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Напоминаем, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

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Ранее, по результатам расследования уголовного производства в отношении событий 2 мая в Одессе, прокуратурой в суд был направлен обвинительный акт относительно бывшего начальника ГУ МВД Украины в Одесской области в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366 УК Украины, по которому идет судебное разбирательство.

Кроме того сообщено о подозрении и объявлен в розыск бывшего заместителя начальника ГУ МВД Украины в Одесской области в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.365 УК Украины.

Также был направлено в суд обвинительный акт в отношении трех бывших работников ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области ч. 1 ст. 365, ч.1 ст. 367 УК Украины по факту незаконного освобождения 4 мая из ИВС ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области 64 человек, задержанных 02 мая.2014 года во время массовых беспорядков в Одессе.

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