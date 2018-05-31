 "В Киеве у меня дед родом из под Геническа", - Бабченко намерен получить гражданство Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Украина имеет право защищать свои нацинтересы и свою территорию, - пресс-секретарь Еврокомиссии Косьянчич об инсценировке убийства Бабченко

"В Киеве у меня дед родом из под Геническа. Я, в принципе, имею право на получение гражданства.. но надо искать, надо доказывать. Вид на жительство мне дали с формулировкой "за заслуги перед Украиной", с тех пор я живу в Киеве", - пояснил Бабченко.

"Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство, был. Я не стал отказываться, скажу честно", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, о чем шла речь во время его встречи с представителем администрации президента Украины.

Комментируя встречу с президентом Украины Петром Порошенко, А.Бабченко сказал: "После этой спецоперации, когда президент этой страны приглашает, предлагает приехать, … отказываться будет невежливо. Эта страна дала мне где жить, эта страна дала мне убежище, эта страна провела спецоперацию по спасению моей жизни. Я благодарен за это. Президент этой страны является олицетворением этой страны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело об убийстве Бабченко было пиаром, поэтому Следственный комитет РФ закроет его тихо, - адвокат Новиков

Отвечая на вопрос, не считает ли он, что политики, в том числе П.Порошенко, используют эту ситуацию для того, чтобы набрать баллы в будущей президентской кампании, А.Бабченко сказал: "Политики используют любую ситуацию… Естественно, все будут пиариться на любом громком случае".

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".