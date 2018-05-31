 "В Киеве у меня дед родом из под Геническа", - Бабченко намерен получить гражданство Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В Киеве у меня дед родом из под Геническа. Я, в принципе, имею право на получение гражданства.. но надо искать, надо доказывать. Вид на жительство мне дали с формулировкой "за заслуги перед Украиной", с тех пор я живу в Киеве", - пояснил Бабченко.
"Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство, был. Я не стал отказываться, скажу честно", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, о чем шла речь во время его встречи с представителем администрации президента Украины.
Комментируя встречу с президентом Украины Петром Порошенко, А.Бабченко сказал: "После этой спецоперации, когда президент этой страны приглашает, предлагает приехать, … отказываться будет невежливо. Эта страна дала мне где жить, эта страна дала мне убежище, эта страна провела спецоперацию по спасению моей жизни. Я благодарен за это. Президент этой страны является олицетворением этой страны".
Отвечая на вопрос, не считает ли он, что политики, в том числе П.Порошенко, используют эту ситуацию для того, чтобы набрать баллы в будущей президентской кампании, А.Бабченко сказал: "Политики используют любую ситуацию… Естественно, все будут пиариться на любом громком случае".
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
А за кого ти?
Welcome to Ukraine, bro!
1. Народженням;
2. Походженням;
3. Набуттям (натуралізація).
П. 2 - якраз для Бабченка
А на нашей, сцуко, вот просто весело и интересно! В какой ещё стране тебе такую репетицию поминок организуют, а?
стал Савченко...
А про громадянство добре подумай- може, своїй країні ти потрібніший, як громадянин?
Добро пожаловать домой в Европу!
Москаль- це вада розвитку мізків, що робить з дитини нЕлюда. Причина- виховання, чи скорше селекція.
3. Житель Севастополя пошёл на работу в Гагаринский парк, а вернулся избитым и без селезёнки. Севастопольца избил битой директор парка Александр Шабанов за то, что рабочий сделал ему замечание и попросил не хамить. Ментам на эту историю плевать, т.к. Шабанов - человек оккупантов по распилу бабла. Рабочий в реанимации - селезёнку удалили https://twitter.com/KrimRt/status/1002109545475342341 (подробности и фото). Напомню, что сотрудники севастопольских парков ещё в 2016 году жаловались оккупантам, Поклонской и Гоблину на неадекватное и жестокое отношение со стороны Шабанова по отношению к сотрудникам парков и животным в зооуголках, а также на отмывание бюджетных средств оккупантов https://primechaniya.ru/home/news/10757/10803/
4. В Бахчисарае оккупанты неожиданно, без объявления войны, закрыли рынок на ЖД, ранее "национализированный" у РАЙПО. Торгаши утром пришли работать, а там замки и печати "судебных приставов". Калитку открыли со словами: "Берите товар и валите".
5. В Симферополе неизвестные украли телефонный кабель и заблокировали возможность вызова "скорой помощи" в Симферополе по короткому номеру "103". Новый уровень процветания https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1002110145772564480
6. "Аксенов приказал ликвидировать очереди в больницах. Министерство здравоохранения Крыма должно отчитаться 10 июня об окончательной ликвидации талонной системы в медучреждениях республики". Местные комментируют: "Методом отстрела?", "Естественного отбора", "Расстрелять", "Окна наших поликлиник всегда открыты для вас", "Странно, везде переходят на эл. номерки, как без них то? С боем? Кто сильней, тот и в кабинет?", "Нет больниц - нет очередей", "Ахах, сначала кадровый дефицит пусть решат". Напомню, что 22 декабря 2017 года Гоблин заявил, что талонная система, которая не позволяла попасть к врачам, была ПОЛНОСТЬЮ ЛИКВИДИРОВАНА. И вот опять - ликвидирует. Ватники, учимся гуглить, чтобы лапша не задерживалась на ушах https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1002127939897643008 (скрин).7. У оккупированного Крыма появился новый смотрящий. Вице-премьер россии Виталий Мутко будет курировать вопросы Крыма и Севастополя в Кабмине Медведева. Это тот самый Мутко, который помогал ФСБшникам мочиться в пробирки российских спортсменов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1002180456958365697 (скрин).8. Появились новые шокирующие фото реки Салгир в Симферополе. Но рекой назвать это язык не поворачивается https://twitter.com/KrimRt/status/1002114027185737729 (фото).9. Ватники в Феодосии нервничают: "Мост открыт! Стоит жара! Море сказка! 15:00 время!! Где отдыхающие???!!! (+ фото)". Некоторые ватники после моста переобулись налету: "Вот и хорошо, что их нет", "На курортах Джанкойского района нежатся", "Цены такие, что отдыхать тут не айс", "Рано ещё", "Надеюсь, что в этом году люди хоть заработают", "В Турции", "И Египет открыли тоже", "Последние 4 года после 15 июня начинают только ехать. Вы только сейчас заметили?", "Мало того, что приезжих мало, так еще и местные уезжают по мостику", "И без них хорошо" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1001929346343489540 (фото-скрин).10. Запоребрик советует жителям Евпатории умерить аппетиты: "Товарищи крымчане! Снижайте цены на жилье. Турки снизили цены дальше некуда, и люди кинулись туда. Отдых в Турции на человека из Краснодара с перелетом на 10 дней составляет 11,5 тысяч рублей. Так что думайте, как вам не остаться без отдыхающих". В ответах к посту вата бубнит. Про мост вспомнил только один человек. Короче, мост не помог: "Когда жареный петух клюнет комерсов, только тогда и поймут, что нужно снижать цены", "Из моего круга общения люди предпочитают Турцию. Говорят, там комфортнее и дешевле", "Правильно все автор пишет", "Крым не для нищебродов", "Потом не нойте, что приезжают нищеброды. С такими ценами на жилье и перелет, как им не стать!?", "Дорогие отдыхающие, едьте, куда хотите: хоть в Турцию, хоть в Египет, хоть в Сочи. Крым чище будет. На вас свет клином не сошелся", "Сегодня звонил на материк, в гости приглашал. Неее, говорят, за эти деньги Таиланд, Куба, а Турция так вообще еще должна остаться", "Согласна на все 100%. И на продукты тоже надо снижать цены", "Автор, наверное, с Москвы. Они любят постоянно торговаться, особенно в такси. Им говоришь 150 с одного края в другой, они ныть начинают, типа дорого. Говорят, в Москве дешевле", "Не поняла, а как же мост построят и турист бахатый, как хлынет? При чем тут перелет?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1001935884521000960 (скрин).11. Ватники Ялты поинтересовались у ватников Керчи о жизни после моста: "Керчане, поделитесь впечатлениями, как у вас дела после открытия моста? Ялте очень интересно". Ответы: "Без изменений", "Без изменений, только бензин дорожает", "Пока наплыв приезжих не наблюдается. Только вот китайцев вчера видела. Надеюсь на лето", "Клубника в один день подешевела с 300 до 130 (55 грн). Базар оживился. Мы уже отвыкли от цыган. Может, это и не цыгане. Продают трикотаж. И на вопрос, откуда, иногда отвечают: с Кубани", "Одной клубникой сыт не будешь", "Всё по-прежнему: дураки и дороги", "Мы думали, хоть у вас туристы появились. В Ялте пока людей меньше, чем в прошлом году. Ждём", "В следующем ещё меньше будет. Вступает в силу налог для отдыхающих" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1002173139277795328 (скрин).12. Житель Ялты тоже ударился в поиски туристов на некогда самом загруженном Массандровском пляже https://twitter.com/KrimRt/status/1001837061559799808 (прочтите скрин + фото).13. Ну что, завтра лето. Мост открыли. Запоминаем пустые пляж и набережную Коктебеля - завтра уже будет не протолкнуться https://twitter.com/Kosstik8/status/1002098540452163585 (фото).14. Рашисты хотят, чтобы мы забыли про оккупацию, тысячи смертей, разрушенные города и судьбы, а то им неудобно в украденный Крым добираться: "Надо просто открыть границу нам в Белгороде и Харькове. Пустить поезд 7-8 Петербург-Севастополь-Петербург. Через Мелитополь. А ещё вернуть Украине Донецк. И пустить поезд 47-48 Донецк-Севастополь. Ночний. Швидкий. Донбас. Я верю и жду, что в будущем году после выборов президента на Украине всё изменится. Здорово было бы 2 пути в Крым. По мосту и на поезде, как до 2014 года. Президенты должны вести переговоры, а мы - молиться о дружбе Украины и россии. Я верю! А вы?" https://twitter.com/KrimRt/status/1002106177118003200 (скрин).
P.S. Закончу выпуск не туристами, не новостями послемостовья и даже не тем, что ватники кричат, что их предали, а сообщением крымчанина о злободневном: "Участковый рассказал, что к ним начали приходить стопки жалоб. Поголовное стукачество - сосед на соседа, родня на родню. Некоторые доносы забирает на обработку т.н. "центр Э" ("центр по борьбе с экстремизмом"). Ну что, крымчане, с 1937 годом вас! С совком вас!".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
После этой всемирной лжи, кто теперь уверен, что вообще готовилось
покушение?...
Сказать, как видим, можно что угодно...
А то ноешь тут в неведении!
новость из Украины будет восприниматься как ложь или мистификация... Идиоты!...
война - гибридная и контратаки должны быть не из старых учебников...
И еще - пора внести в Конституцию Украины- голосовать и избираться только после 10 лет реального проживания в Украине. ШОТО депутаты не спешат защищать Украину от Новинских и Саламатиных
успешная операция ФСБ-СБУ по дискредитации государства Украина... Нас с
вами... Удалась вполне...
Ранее волонтер Родион Шовковшитный сообщил, что "киллер" Бабченко сам пришел в СБУ для предотвращения преступления.
https://censor.net.ua/news/3069119/god_my_pytalis_poluchit_vid_na_jitelstvo_babchenko_oproverg_zayavlenie_mid_chehii_o_tom_chto_on_ne_obraschalsya
Он, оказывается, и в Израиле пожил - но, наверное, у него еврейской бабушки не оказалось...
Типовий прояв касабського менталітету - плутати країну та державу.