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 Политика Украины
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Все про:антисемитизм (139) МИД (4568) консул (68) Марушинец (1)

 МИД уволил консула в Гамбурге Марушинца за антисемитские заявления

Консул Генерального консульства Украины в Гамбурге (Германия) Василий Марушинец уволен с должности приказом от 30 мая сего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Украины.

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"Приказ об увольнении В.Марушинца с должности и дипломатической службы выдан 30.05.2018 года. Копия дисциплинарного дела и результатов служебного расследования, резонансные действия которого могут содержать признаки уголовного преступления (разжигание межнациональной вражды), будет передана для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

По данным МИД, дисциплинарная комиссия по рассмотрению дисциплинарных дел ведомства провела служебное расследование, по результатам которого пришла к заключению, что действия В.Марущинца расцениваются как "нарушение Присяги государственного служащего, правил этичного поведения государственных служащих, действия, которые вредят авторитету государственной службы".

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"Комиссия считает, что действия В.Марушинца являются несовместимыми с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы", - говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Украины Климкин ранее заявил в Twitter: "Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в...МИД во всех деталях основательно разберемся".

Позже спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца проинформировала, что В.Марушинец отстранен от выполнения служебных обязанностей на время проверки.

Источник: https://censor.net.ua/n3069112
 
   
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Не думаю,что консул мог бы открыть рот от себя. Без согласия лолиты. Нет тут демократии. Это умышленная диверсия ,чтобы нажать еще больше для вольностей евреев.
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Очередная победа Шария. Фейгин... Марушинец... Следующий кто? Может Климкин? Он удачно в ООН с историей убийства Бабченко выступил...
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евреи постянно ноют про свой сраный холокост-вечно обиженые рожи
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то ли дело на раЖке сплошная политкорректность..!
Евре́йская автоно́мная о́бласть - субъект Российской Федерации, входит в состав Дальневосточного федерального округа.?! а чего-й-то не за полярнім кругом?
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почему если написать "не нравятся китайцы" - то всем пофиг,а если написать "не нравятся евреи"- то сразу вони выше неба?
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потому что ,єто брЄнд...видно не вооруженнім взглядом!
и миллиарду с лишним китайцев по барабану, что о них пишут..они єтого не читают, по многим причинам..
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можна обзивати всіх, крім помазаних МИД уволил консула в Гамбурге Марушинца за антисемитские заявления - Цензор.НЕТ 4704 і, навіть, в цій моїй фразі вже знайдуть антисемітизм
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Ну а чого він чекав. Україною керують євреї. Єврейські торти ліплять. І тут у нього антиєврейський торт...
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А чего он такого сказал, все по Торе, только гоев с негоями местами поменял. МИД уволил консула в Гамбурге Марушинца за антисемитские заявления - Цензор.НЕТ 1554
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Як знав що в коментах одні ксенофоби, антисеміти, та зрадофілітіки ))))) і ніки одні й тіж весь час. Блд навіть не уявляю яку б зарплатню я попросив, щоб займатись цією роботою.

Боти, а правда що ви навіть текст статті не читаєте, по платять за пости, і ви читаєте тільки заголовки?
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И не в евреях дело,дело в том, что власть захватили грязные политиканы!
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Когда-то читал пикабу, с месяцок, и не дали Ди Каприо статуэтку - сколько же высеров дебилы наклепали(фотожаб) и везде совали в постах/коментах. Если до этого мне было на Ди Каприо точно так же как и ему на меня, то после десятой фотожабы - плевался и даже проклинал дебилов и самого мужичка. Так и с этими семитизмами - лезут и лезут, выпячивая себя.

Кстати, правильно делают, мы же гои, скот, а то и хуже, че бы лишний раз не напомнить об этом?
Чето нету антимадагаскарцев, антибрунейцев, антибелороссиян, то есть антибеларусов, антигваделупцев - только мля эти онтесемиты, они везде бл. сцуко, злости нету!
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да, глядючи, что эти твари творят в стране
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Не вмієш контролювати себе - який з тебе дипломат?
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если бы он сказал это про другую национальность- никто бы и не пикнул. задолбала эта шестиугольная вечно-ноющая показушность!
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Правильно зробили, що звільнили. Доречі, доволі швидко за 2 тижня здійснили усі потрібні бюрократичні процедури. І хай це буде уроком для тих хто вважає, що цілком нормально публікувати в соц. мережах вислови на кшталт "Жиди - гівно".
І взагалі кому кортить принижувати інші нації, варто поміркувати над схожістю ствоїх поглядів з росіянами там теж називають усіх іншіх чурками, жидами, хохлами, вузькоглазими, чорножопими і т.і.
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Жиди - не нація, це етнічне угрупування
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Фото записи в трудовой об увольнении по статье в студию. Иначе хрень, через пару месяцеа всплввет на еще более хлебном месте.
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А можно прочесть цитату, за что хоть уволили? А то "все осуждают", а за что конкретно "осуждают" непонятно!
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А шо такое? Тут же все хором кричали, что это Шарий сам страницу создал, что бы оклеветать кристально порядочного человека. Как же так? Опять всрались?
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Нравится мне когда у юдофобов пердаки взрываются
На счет увольнения этого ******, скоро он появится на новом хлебном месте, уже нет и не будет доверия Мид Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД уволил консула в Гамбурге Марушинца за антисемитские заявления
 
 
 
 
 
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