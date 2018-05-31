 МИД уволил консула в Гамбурге Марушинца за антисемитские заявления

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Украины.
"Приказ об увольнении В.Марушинца с должности и дипломатической службы выдан 30.05.2018 года. Копия дисциплинарного дела и результатов служебного расследования, резонансные действия которого могут содержать признаки уголовного преступления (разжигание межнациональной вражды), будет передана для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
По данным МИД, дисциплинарная комиссия по рассмотрению дисциплинарных дел ведомства провела служебное расследование, по результатам которого пришла к заключению, что действия В.Марущинца расцениваются как "нарушение Присяги государственного служащего, правил этичного поведения государственных служащих, действия, которые вредят авторитету государственной службы".
"Комиссия считает, что действия В.Марушинца являются несовместимыми с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы", - говорится в сообщении.
Напомним, министр иностранных дел Украины Климкин ранее заявил в Twitter: "Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в...МИД во всех деталях основательно разберемся".
Позже спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца проинформировала, что В.Марушинец отстранен от выполнения служебных обязанностей на время проверки.
Евре́йская автоно́мная о́бласть - субъект Российской Федерации, входит в состав Дальневосточного федерального округа.?! а чего-й-то не за полярнім кругом?
и миллиарду с лишним китайцев по барабану, что о них пишут..они єтого не читают, по многим причинам..
Боти, а правда що ви навіть текст статті не читаєте, по платять за пости, і ви читаєте тільки заголовки?
Кстати, правильно делают, мы же гои, скот, а то и хуже, че бы лишний раз не напомнить об этом?
Чето нету антимадагаскарцев, антибрунейцев, антибелороссиян, то есть антибеларусов, антигваделупцев - только мля эти онтесемиты, они везде бл. сцуко, злости нету!
І взагалі кому кортить принижувати інші нації, варто поміркувати над схожістю ствоїх поглядів з росіянами там теж називають усіх іншіх чурками, жидами, хохлами, вузькоглазими, чорножопими і т.і.
На счет увольнения этого ******, скоро он появится на новом хлебном месте, уже нет и не будет доверия Мид Украины.