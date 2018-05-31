 МИД уволил консула в Гамбурге Марушинца за антисемитские заявления

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Украины.

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"Приказ об увольнении В.Марушинца с должности и дипломатической службы выдан 30.05.2018 года. Копия дисциплинарного дела и результатов служебного расследования, резонансные действия которого могут содержать признаки уголовного преступления (разжигание межнациональной вражды), будет передана для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

По данным МИД, дисциплинарная комиссия по рассмотрению дисциплинарных дел ведомства провела служебное расследование, по результатам которого пришла к заключению, что действия В.Марущинца расцениваются как "нарушение Присяги государственного служащего, правил этичного поведения государственных служащих, действия, которые вредят авторитету государственной службы".

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"Комиссия считает, что действия В.Марушинца являются несовместимыми с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы", - говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Украины Климкин ранее заявил в Twitter: "Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в...МИД во всех деталях основательно разберемся".

Позже спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца проинформировала, что В.Марушинец отстранен от выполнения служебных обязанностей на время проверки.