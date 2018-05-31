 О деле Сенцова с Россией надо говорить, но результатом не обязательно должно стать его освобождение, - Ягланд

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Арьев отметил: "Много видел видел цинизма в отечественной политике. Но такого изысканного, как у европейских друзей Путина еще надо поискать! Генсек Совета Европы Ягланд только что сказал что о деле Сенцова с Россией надо говорить, правда, следствием не обязательно должно стать его освобождение. И еще упрекнул,что от Сенцова и многих других политзаключенных нет представления в ЕСПЧ! Вот такой глава основной европейской институции, созданной для защиты демократии и прав человека. Полное разочарование".

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