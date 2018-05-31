 О деле Сенцова с Россией надо говорить, но результатом не обязательно должно стать его освобождение, - Ягланд

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Арьев отметил: "Много видел видел цинизма в отечественной политике. Но такого изысканного, как у европейских друзей Путина еще надо поискать! Генсек Совета Европы Ягланд только что сказал что о деле Сенцова с Россией надо говорить, правда, следствием не обязательно должно стать его освобождение. И еще упрекнул,что от Сенцова и многих других политзаключенных нет представления в ЕСПЧ! Вот такой глава основной европейской институции, созданной для защиты демократии и прав человека. Полное разочарование".
Люди- різні, а нЕлюди- однакові.
Майдан назавжди змінив історію не лише України, але й Європи і світу - Президент - Офіційне інтернет-представництво ...
www.president.gov.ua › news › majdan-...
21 нояб. 2015 г. · Майдан назавжди змінив історію не лише України, але й Європи і світу - Президент ... стосується не тільки її історії, він стосується майбутнього Європи, трансатлантичного союзу і усіх тих ...
"Будет очень-очень плохо, если Россия уйдет", - генсек Совета Европы Ягланд призывает не допустить выхода России из организации, - Financial Times
Ягланд - человек-мразь! Точней человекообразное.
Коли Україна за право
життя З катами боролась, жила
і вмирала, І ждала, хотіла лише
співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній
борьбі Вся сходила кров'ю і
слізьми стікала І дружної помочі ждала
собі, Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім
ярмі Робила на пана і в
ранах орала, Коли ворушились і скелі
німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві
жнива Зібравши для ката, сама
умирала І з голоду навіть згубила
слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в
демона зла, Європа мовчала.
Олександр Олесь 22. 08. 1931.
Джерело: "НЕЗБОРИМА НАЦІЯ"
2001 рік, жовтень, число 10 (187)
АРАС!
а что?новый срок что ли?
что он несет...
чтоб он до есчп дошел там годы уйдут, если они будут бумажки рашки принимать за правду
как их ордера в интерполе
какой смысл ее нахождения там? они плюют на них прямым текстом
а они их просят "останьтесь"...
че за мазохизм? ну не нужны они там, выгоните их оттуда
как из всех европейский институтов
интерпор и др
понапринимали во все двери их, теперь сидят с свиньями за одним столом..
в оон в совбезе оон получили место
потом в g7 приняли...
никто же монголию не зовет в пасе?
как он будет доказывать свою невиновность, когда все раша ведомости будут писульки "правильные" отправлять в ответ? он так до посинения может ждать решения
просто посадить рядом с ним путина !
и все... он будет настолко счастлив что никакой совбоды не попросит.
Представьте , освободите вы этого Сенцова , пришпилит ему Петья какую-нибудь железяку на впавшую от голодовок грудь , ещё и доизбирут его в какой-нибудь спонсируемый государством балаган .
А он осмотрится и начнёт искать продавца гранатомёта и каких-нибудь миномётов , чтобы поразить ураганной атакой самоё святое , что у нас есть - нашу маланскую власть .
И шо потом делать ???