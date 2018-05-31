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 Политика Украины
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Все про:Арьев (498) Ягланд (56) Сенцов (463)

 О деле Сенцова с Россией надо говорить, но результатом не обязательно должно стать его освобождение, - Ягланд

Народный депутат Украины, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев рассказал о своем разговоре о судьбе голодающего в РФ Олеге Сенцове с Генсеком Совета Европы Ягландом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Арьев отметил: "Много видел видел цинизма в отечественной политике. Но такого изысканного, как у европейских друзей Путина еще надо поискать! Генсек Совета Европы Ягланд только что сказал что о деле Сенцова с Россией надо говорить, правда, следствием не обязательно должно стать его освобождение. И еще упрекнул,что от Сенцова и многих других политзаключенных нет представления в ЕСПЧ! Вот такой глава основной европейской институции, созданной для защиты демократии и прав человека. Полное разочарование".

Также читайте: Генсек СЕ Ягланд, поздравляя Путина, не вспомнил о незаконных "выборах" в Крыму, - Арьев. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3069111
 
   
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тогда Европа - одна большая консерва. Или так не бывает?
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Не буває і немає такого.
Люди- різні, а нЕлюди- однакові.
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Майдан назавжди змінив історію не лише України, але й Європи і світу - Президент - Офіційне інтернет-представництво ...

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21 нояб. 2015 г. · Майдан назавжди змінив історію не лише України, але й Європи і світу - Президент ... стосується не тільки її історії, він стосується майбутнього Європи, трансатлантичного союзу і усіх тих ...
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Олександр ОлесьПАМ'ЯТАЙ
Коли Україна за право

життя З катами боролась, жила

і вмирала, І ждала, хотіла лише

співчуття, Європа мовчала.

Коли Україна в нерівній

борьбі Вся сходила кров'ю і

слізьми стікала І дружної помочі ждала

собі, Європа мовчала.

Коли Україна в залізнім

ярмі Робила на пана і в

ранах орала, Коли ворушились і скелі

німі, Європа мовчала.

Коли Україна криваві

жнива Зібравши для ката, сама

умирала І з голоду навіть згубила

слова, Європа мовчала.

Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в

демона зла, Європа мовчала.

Олександр Олесь 22. 08. 1931.
Джерело: "НЕЗБОРИМА НАЦІЯ"
2001 рік, жовтень, число 10 (187)
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в нас мона таке писать првним словом...не стидайся!...ЦН-норм*)
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сфабрикованное дело.. не обязательно должно быть освобождение?
а что?новый срок что ли?
что он несет...
чтоб он до есчп дошел там годы уйдут, если они будут бумажки рашки принимать за правду
как их ордера в интерполе
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Ягланду похер, он известный сообщник путлера.
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скоти ще й ,ті хто підгавкують йому з-за шенгену..
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Нормально?Так может к нам такое отношение из-за двойных стандартов власти?
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что вообще в пасе рашка делает?
какой смысл ее нахождения там? они плюют на них прямым текстом
а они их просят "останьтесь"...
че за мазохизм? ну не нужны они там, выгоните их оттуда
как из всех европейский институтов
интерпор и др
понапринимали во все двери их, теперь сидят с свиньями за одним столом..
в оон в совбезе оон получили место
потом в g7 приняли...
никто же монголию не зовет в пасе?
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И еще этим гавнюкам не нравится то,как наши спецслужбы,в кои-то веки,смогли защетить человека и поймать российского заказчика?Может быть ищ-за этого такие речи?.
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может стоить сменить риторику и с трибуны СЕ открыто говорить в глаза засранцам,что они засранцы.Аграмунт тоже был сосулькой тупинской но после того как его "распиарили" его карьера чиновника закончилась.
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толку от представления еспч?он че дураком прикидывается?
как он будет доказывать свою невиновность, когда все раша ведомости будут писульки "правильные" отправлять в ответ? он так до посинения может ждать решения
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угу, можети не совобождение .
просто посадить рядом с ним путина !
и все... он будет настолко счастлив что никакой совбоды не попросит.
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Я , конечно , понимаю все рошеновские резоны и хотелки . Но !
Представьте , освободите вы этого Сенцова , пришпилит ему Петья какую-нибудь железяку на впавшую от голодовок грудь , ещё и доизбирут его в какой-нибудь спонсируемый государством балаган .
А он осмотрится и начнёт искать продавца гранатомёта и каких-нибудь миномётов , чтобы поразить ураганной атакой самоё святое , что у нас есть - нашу маланскую власть .
И шо потом делать ???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныО деле Сенцова с Россией надо говорить, но результатом не обязательно должно стать его освобождение, - Ягланд
 
 
 
 
 
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