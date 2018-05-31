 Военнослужащие Юрий Довганик и Константин Гранов скончались от ран в больнице им. Мечникова, - советник председателя Днепропетровской ОГА Губа

Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.

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"Очень больно ... Сегодня в областной больнице Мечникова остановились сердца наших Героев: Юрий Довганик, 47 лет. Получил осколочное ранение во время вражеского обстрела 22 мая, 24 бригада. Константин Гранов, 34 года. Получил пулевое ранение в голову от вражеского снайпера 27 мая, 92 бригада", - сообщила она.

"Вечная память погибшим Героям! Ранения головы были несовместимы с жизнью, врачи боролись до последней минуты. Выражаем соболезнования семьям , собратьям , медицинскому персоналу", - резюмировала Губа.