 О спецоперации узнал на следующий день после информации об убийстве Бабченко, - Гройсман

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"На момент моей реакции за день до того, как была пресс-конференция, я ничего об этом не знал. Меня не проинформировала СБУ. Утром, после моей достаточно эмоциональной реакции, меня проинформировали, что проводится спецоперация, что он жив. Я сказал "Слава Богу, что человек жив!", - рассказал премьер.

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Гройсман также отметил работу спецслужб, задействованных в операции. "Много сейчас дискуссий, "надо было так делать", "надо было иначе"… Я могу сказать единственное, - если удалось спасти жизнь Аркадия Бабченко, его семьи, и это сделали реальные профессиональные ребята из СБУ в сотрудничестве с другими правоохранительным органами, то слава Богу", - сказал он.

"Я знал об этом уже утром, поэтому я ничего не комментировал именно с учетом этого. Знал, что в 17:00 будет пресс-конференция и силовые структуры все расскажут, объяснят, будут рассказывать, что происходило. Но, очевидно, есть российский след", - считает Гройсман.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".