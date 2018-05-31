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 О спецоперации узнал на следующий день после информации об убийстве Бабченко, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман узнал о том, что российский журналист Аркадий Бабченко жив на следующее утро после информации о его убийстве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"На момент моей реакции за день до того, как была пресс-конференция, я ничего об этом не знал. Меня не проинформировала СБУ. Утром, после моей достаточно эмоциональной реакции, меня проинформировали, что проводится спецоперация, что он жив. Я сказал "Слава Богу, что человек жив!", - рассказал премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убежден, что российская тоталитарная машина не простила Бабченко честности и принципиальности, - Гройсман

Гройсман также отметил работу спецслужб, задействованных в операции. "Много сейчас дискуссий, "надо было так делать", "надо было иначе"… Я могу сказать единственное, - если удалось спасти жизнь Аркадия Бабченко, его семьи, и это сделали реальные профессиональные ребята из СБУ в сотрудничестве с другими правоохранительным органами, то слава Богу", - сказал он.

"Я знал об этом уже утром, поэтому я ничего не комментировал именно с учетом этого. Знал, что в 17:00 будет пресс-конференция и силовые структуры все расскажут, объяснят, будут рассказывать, что происходило. Но, очевидно, есть российский след", - считает Гройсман.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

Источник: https://censor.net.ua/n3069107
 
   
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Зоряна взяли за шкіряку і відправили на операцію відразу ж...
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Якщо чесно, мене тоді якось досить насторожила відсутність заяв Шкіряка. А йому, мабуть, просто веліли тримати рот закритим...
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Жаль, что Климкин не знал, а то понес это в ООН!
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Может и по-этому, но скорее все-таки другая причина. Он как неуловимый Джо!
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Дай Бог йому здоровому дожити як мінімум до запланованих 96-и!
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А кто ему теперь сможет чего гарантировать. Случись что, кто поверит теперь? Жизнь его резко подешевела после контактов с СБУ! И этого тупого развода!
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Та і не знав він до цього Бабченка. Звідки він взагалі впав? Якийсь піар на пустому місті. Може він роман написав та треба всім читати? Що за Бабченко?
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У Гройсмана шея длинная, а резьба мелкая. Пока дойдет.
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Теперь все будут отмазываться от этой "спец-операции" по дискредитации Украины...
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Пошли первые нерешительные открещивания )) На самом деле знали все. И это был план по дискредитации Украины. Через агента лолиту.
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Это ещё один плюс к уровню СБУ.
Во время спецоперации о ней должен знать только узкий круг тех, кому положено.
Иначе - риск утечки информации и провала всей затеи.
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твоя наивность граничит с идиотизмом!
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Почитай что-нибудь о работе спецслужб, вумный ты наш. К примеру, "Лабиринт" - мемуары Вальтера Шелленберга. О спецоперациях СД, о которых во время их активной фазы даже Гитлер с Гиммлером могли не знать - только Гейдрих, Шелленберг и узкий круг задействованных лиц.
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не думаю что все из перечисленого читали сопляки- мажоры-бездельники и неуки -наркоманы из сбу
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> не думаю что все из перечисленого читали... <

Из ЧЕГО перечисленного?! Ты о чём говоришь во множественном числе?! КАКОЕ перечисление ты видишь в моём посте?! Я назвал ОДИН источник!!!

О спецоперации узнал на следующий день после информации об убийстве Бабченко, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7630
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мальчик Грося не знал что он по коституции является первым лицом государства? мальчик Грося для битья?
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Первым-вторым-третьим, а СБУ подчиняется президенту.
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могли бы и предупредить что бы премьер не обсирался, а то как то неловко....
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От честно! -- еду позавчера на работу в 16 часов -- в ночную -- город весь в глухих пробках... ...еду переулками. И тут -- заграждения: "дорожные работы" -- и в объезд посылают...
Я дворами -- глядь: три тачилы одну зажали в угол, кругом чуваки в банданах, но у каждого на груди табличка висит -- на оранжневом фоне: Полицай.
...пробаки стояли в Центре -- еле объехал за полчаса...
А Город подумал: Ученья идут! *)
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Назад утром ехал -- никаких "дорожных работ" вдруг нестало... ...отакэ и в Бундесе життя...*)
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Грося, ты как премьер, должен знать один из первых, как мальчик для битья - на другой день!
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Пэтя тебе не доверяет((
Славой не хотел делиться((
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А проблема что Рашка ржет вместе с Уйлом с этого ! Пукан я так понял у них не горит(((
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияО спецоперации узнал на следующий день после информации об убийстве Бабченко, - Гройсман
 
 
 
 
 
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