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Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
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Все про:критика (209) Порошенко (14874) Бабченко Аркадий (81)

 "Для чего это делается? Расколоть государство! Не дождетесь!", - Порошенко о критиках власти за спецоперацию с Бабченко

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что никому не удастся расколоть Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на празднике последнего звонка в Ямницком лицее в Ивано-Франковской области в четверг.

Смотрите: "Не правда, что в Украине не раскрываются теракты": Луценко разочарован реакцией политикума на "убийство" Бабченко, Сарган опубликовала список "зрадофилов". ВИДЕО

"Враг хочет, чтобы мы были разъединены, финансирует отдельные политические движения и партии посредством денег, которые запачканы кровью оккупированных территорий, финансируют наемных убийц, которые должны убивать журналистов для того, чтобы потом обвинить украинскую власть в бездеятельности", - сказал глава государства.

По его словам, когда выяснилось, что убийства не произошло и журналист жив, "они (отдельные политические движения. - Ред.) начинают высказывать обеспокоенность, опять-таки, действиями украинской власти, забыв прокомментировать действия страны, которая послала этих убийц к нам, финансируют их и ждет этих сообщений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Введение в заблуждение СМИ всегда имеет свою цену", - экс-чиновник Пентагона рассказал о возможных последствиях спецоперации "Бабченко"

П.Порошенко подчеркнул, что это делается для того, чтобы расколоть Украину. "Для чего это делается? Расколоть государство! Не дождетесь!" - отметил глава государства.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

Источник: https://censor.net.ua/n3069105
 
   
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давайте скажем правду всі ті хто обсирає українську владу і корчеться від любої позитивної новини є ідейними ворогами україни ! їх реально треба репресувати разом з ватою бо вони заодно вони хочуть програшу українсьої держави !
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А критиковать власть можно или за критику тоже в утиль?
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Хотелось бы увидеть хоть один пост с критикой, а не критиканством или примитивным обгаживанием...
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Ну вот я сегодня написал так с лёгкой критикой этой спец операции со смертью-воскрешением Бабченко и сразу вылили на меня кучу говна.А раньше критиковал Саакашвили с таким же результатом.Общения просто нет.народ не может аргумунтировать свою позицию и слушать аргументы других.Мне кажется что Украине как социосистеме наступает "крышка" и Мордор нас просто сомнет,если честно.Все ненавидят друг друга:патриоты Порошенко,порохоботы зрадофилов,солдаты офицеров,офицеры "пузатых"генералов.Молодежь живёт совсем другой жизнью чем старики.У нас розлом везде.и Этот сайт тему пример.
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А кто только что заявил это - "патриоты Порошенко" в смысле ненавидят?

Это однозначное определение патриота - тот, кто ненавидит Порошенко и есть патриот?
Очень легко выглядеть патриотом, если их так определять...

И я написал и пишу, что только спасение Бабченко не может быть финалом спецоперации, должна быть адекватная реакция мира, без потери доверия к Украине...
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Патріоти повинні любити офшори, відпочинок на мальдівах, котли, там, різні, ну, само собою, шоу зі свинячою кров'ю і просмаленими дірками в T-shirt їм також повинно бути в кайф. А лежати в моргу і дивитися сюжети про своє вбивство - це щось неймовірне. Зрозуміло, що не всі можуть претендувати на такий антураж. Тоді доведеться обійтись власною кров'ю і спостерігати за своїм похороном разом зі святими на небесах.
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Цей сайт приклад тому, що проплачені боти намагаються створити «розлом» це стара пісенька, ще партія регіонів за вказівками з маськви ділила Україну на «три сорти», нічого у вас не вийде, розломщікі-фєдєральщікі
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Думал будут восторги, ан нет! - сплошные провокаторы...
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Инсценировка Киевом
покушения на российского
журналиста Аркадия Бабченко,
похожая не на «секретную
операцию», а на «цирковое
шоу», привлекла внимание
всего мира и вызвала много
вопросов.
Однако, если Киев не представит
доказательств подлинного
«заговора» Кремля, то это станет
«голом в свои ворота» и приведёт
к долгосрочной утрате доверия к
Украине.
Об этом пишет немецкое издание
Deutsche Welle, передает
сегодня ИноТВ .
Новость об убийстве российского
журналиста Аркадия Бабченко
разлетелась по всему миру,
политики из разных стран
выразили своё сочувствие и
возмущение, в том числе
президент Германии Штайнмайер,
пишет журналист Deutsche Welle
Максим Драбок. Но позже
произошёл «удивительный
поворот»: убийство было только
инсценировано украинской
спецслужбой СБУ, якобы для того,
чтобы выйти на настоящих
заговорщиков против Бабченко.
«Однако действия СБУ вызывают
много серьёзных вопросов, и если
на них не будут даны ответы, то
это нанесёт ущерб доверию к
Украине», - отмечает автор
материала.
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Отож до и вино!но народ этого не поймёт.До в нас або перемога,аба зрада!!!!
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У вас завжди путін і «можем павтаріть» і снова путін
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Блін, а про Щрьодера щось цікаве вони не хочуть розказати світовій спільноті ???
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Передай рускоязичному (от дивина!) дойчє вєллє, що докази вже надані.
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Что бі уже не делал Порошенко какие бі акци не проводил его просто уже не воспринимает народ и каждая акция перерезание ленточек открытие реставрированной школі візівает взрів сарказма в инете например я купила майонез и не могу откріть надо презид пригласить торжественно разрезать єтим вісказано все отношение к нему и к его блюдолизам простите шоколаднім лизунам блюдолизі то по линии МВД
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Страна, которая послала этих убийц к нам неизвестна т.к. следствие еще не закончено.

Говорить о том, что Враг хочет, чтобы мы были разъединены, мы с каждым днем все больше разъеденяемся на тех кто за порошенко и тех кто против, Тех кто против с каждым днем становиться больше.
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А есть и за Оффшоренко, кроме его семьи и приближенных?...
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больше 50% избирателей на прошлых выбоорах... в том числе и я.
Еще есть вопросы?
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Ты за себя говори, а те "больше 50% избирателей на прошлых выбоорах..." уже проклинают тот день, когда отдали свой голос за соевого барыгу.
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Совместная
успешная операция ФСБ-СБУ по дискредитации государства Украина... Нас с
вами... Удалась вполне...
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Успокойся, говоря "нас с вами", Yuriy Yurieffимеет в виду украинцев, а не порохососов.
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Кто раскалывает Украину, так это парашенко, на палю його на Хортыци або хортам згодуваты
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Не ссыте порохоботы, Украина как никогда едина в намерении забить клиновый кол в ваше мерзкое нутро!

Вчера соевые показали что смотрят на украинцев как на быдло...но облом, большинство не схавало замануху щедро припоавленую дерьмом....ещё раз для идиотов....нах нам ваши спектакли погорелого театра.......АНТИКОР СУД WILL COME TRUE!!!!!
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Что-то мало "единых" клюнуло на пост, хотя "единых" форумчан больше четырёх с половиной (50 на 50, что под флагом Великобритании единый украинец) на форуме.
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на пост порохобота, единого на форуме, отрабатывающего рошенки под флагом Белорусской ССР, вообще никто не "клюнул")))
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Ни что так не разваливает государство как коррупция.

После депортации Саакашвили поступила информация, что в Украине отменили коррупционную схему «Роттердам плюс», началось активное строительство реальной стены на границе с РФ, Насиров, Труханов и прочие коррупционеры уже в СИЗО, таможня начала работать на 100% по-белому, пропали налоговые ямы, браконьеры перестали нелегально добывать янтарь, а ВСУ отказались закупать БТРы по тройной цене.
Так вот, кто в Украине курировал мафию и мародерствовал во время войны!
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ну пока это не критика ... это так, народ желает понять, ЧТО ЭТО БЫЛО и ЗАЧЕМ?
Критка будет позже ... похоже ...
вот солидарен с Семеном:
" ...
1) Виконавець - друг волонтера Шовкошитного, громадянин України. Співпрацює з СБУ. (https://bit.ly/2H9MseO).
2) Замовник ( «Г») якого затримували (для чого спочатку оголосили що Бабченко вбитий) за інформацією адвокатів (https://bit.ly/2J2U5JR) виявився громадянином України, бізнесменом. Заявляє (може I бреше), що взяти участь у передачі грошей його попросили якісь особи з департамента контррозвідки СБУ, нібито називає контактні дані «куратора». Нібито стверджує що теж співпрацює з СБУ (ще раз - може і бреше).
3) Замовник замовника (з РФ) проходить у справі як «невстановлена ​​особа». Тобто хто це ми не знаємо

Я не зовсім розумію навіщо кіллерам з РФ наймати першу-ліпшу людину який відразу пішов і розповів все в СБУ. Адже у нас відсутній візовий режим і громадяни РФ (як і «днровци» ) спокійно вьезжают, проживають і виїжджають з території України коли хочуть.
Я не розумію для чого вчора весь день робити офіційні заяви про смерть Бабченка, а сьогодні спостерігати як роблять обурені заяви вже наші західні партнери і міжнародна преса? Я не розумію навіщо ставити під удар імідж України і довіру до українських інститутів влади?

Хочу публічно звернутися до генерального прокурора. Юрій Віталійович. Я дуже хочу пишатися СБУ і МВС. Дуже хочу бачити їх перемоги. Чесно.

Я готовий навіть «вибачитися перед СБУ» як ви хочете) З мене не убуде. Поясніть тільки:
1) У чому сенс цієї спецоперації?
2) Причому тут ви і Петро Порошенко?
Дякую"
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Але ось те що виявляється :
особистість «замовника» була відома заздалегідь. Не було ніякої необхідності добу морочити людям голову. Він для суду не настільки важливий. Щоб ризикувати душевним здоров'ям мільйонів і репутацією України.

(какая то мразь заспамила, правда глаз колет?)
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Рідко погоджуюсь з петьою, але тут я з ним згоден... Дивна реакція на врятоване життя від деяких політичних кіл в Україні і від діячів з Заходу..
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Бля,читаю диванных экспердов и диву даюсь. Сам от нашего "многообещающего" прэзидента не в восторге,но это пиз.ец. Прошла новость,что убили журналиста-"пляяя,Порох мудааак!!!" Через день объявили о операции СБУ- опять вой "пляяя,Порох мудааак!!!"
Может пластинку пора менять?
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«Воскрешение» Бабченко: есть разница между секретными операциями и цирковым шоу - Deutsche Welle Май 31, 2018Без рубрикиКомментарии: 1
"Для чего это делается? Расколоть государство! Не дождетесь!", - Порошенко о критиках власти за спецоперацию с Бабченко - Цензор.НЕТ 5537Инсценировка Киевом покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, похожая не на «секретную операцию», а на «цирковое шоу», привлекла внимание всего мира и вызвала много вопросов. Однако, если Киев не представит доказательств подлинного «заговора» Кремля, то это станет «голом в свои ворота» и приведёт к долгосрочной утрате доверия к Украине.
Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle, передает сегодня ИноТВ.
Новость об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко разлетелась по всему миру, политики из разных стран выразили своё сочувствие и возмущение, в том числе президент Германии Штайнмайер, пишет журналист Deutsche Welle Максим Драбок. Но позже произошёл «удивительный поворот»: убийство было только инсценировано украинской спецслужбой СБУ, якобы для того, чтобы выйти на настоящих заговорщиков против Бабченко.
«Однако действия СБУ вызывают много серьёзных вопросов, и если на них не будут даны ответы, то это нанесёт ущерб доверию к Украине», - отмечает автор материала.
В частности, возникает вопрос: действительно ли была нужна эта инсценировка?
- Что заставило Бабченко ввязаться в дешевый спектакль от позорной украинской власти?
Для того чтобы расследовать запланированное преступление, необязательно его инсценировать. Возможно, Киев хотел привлечь максимальное внимание, и только подобное инсценированное покушение привлекло бы внимание СМИ во всём мире. Киев планировал обвинить Россию (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) на фоне возмущённой мировой общественности. Однако вместо этого Кремль может сейчас обвинить Киев в введении международного сообщества в заблуждение.
Можно ли после этого доверять Украине, задаётся вопросом автор статьи.
«Есть разница между «секретными операциями» и «цирковым шоу». Как должен реагировать мир, если подобный случай произойдёт в следующий раз? Должен ли он подождать день-другой, чтобы удостовериться, что преступление действительно произошло?» - вопрошает автор. Киевское правительство окажется «вне игры», если не представит доказательств того, что действия спецслужб были оправданы. И даже если эти доказательства появятся, есть риск, что доверие к стране будет в долгосрочной перспективе утрачено.
Как отмечается в статье, человек, который якобы получил от Москвы заказ на убийство Бабченко, сотрудничал с украинскими спецслужбами. По данным генерального прокурора Юрия Луценко, украинские спецслужбы смогли своевременно раскрыть планы покушения и «завербовать» киллера.
- СБУ совершила прокол в инсценировке убийства Бабченко «До сих пор отсутствует полная картина, Киев должен многое объяснить. В противном случае Россия может получить прерогативу в толковании произошедшего, и «спецоперация» может оказаться для Киева классическим голом в собственные ворота», - резюмирует автор Deutsche Welle.
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Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать вас на сайте Deutsche Welle на русском языке. Предлагаем вашему вниманию новости и аналитику, комментарии и репортажи из Германии и Европы. Мы представляем немецкий и европейский взгляд на события в России, Беларуси, на Украине,(С)
- торг здесь неуместен!"))
Инго Маннтойфель, руководитель отдела Европы и главный редактор русской редакции DW
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А как Deutsche Welle лоббирует СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 не хотите рассказать????
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Да куда там ... Путі з Шрьодером у дьосна ...
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И шо? Если расскажет то клоунада с покушением на никому не известного корреспондента перестанет быть клоунадой?
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Пэтя,ты сухари суши а вопли твои лживые уже никого не впечатляют и не только в Украине !!!
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Госпді, спасітєль ти наш відкриваючий очі на брехню "Петі", ти від імені всієї вселенної пишеш чи тільки про грішну Землю?
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Спамьте всех шоколадных! Шабаш свой устроили. Противно смотреть на всех этих жополизов. Превращают в помойку все, до чего дотянутся. Такое впечатление, что это сайт "Рошена" .
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Ну если говорить серьёзно то всё это уже АГОНИЯ режима ,хорошо ,что она в виде комедии !!!
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Не путать! Порошенко и его порохоботы - это не есть государство! Это 3-4% от государства!
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"Это 3-4% от государства!"
ты ошибься.

более 50% избирателей проголосовало за Порошенко на прошлых выборах... Более точной информации пока нет.
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имел в виду, что более свежую инфу, мы получим на следующих выборах. Вот там и посмотрим.

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Это ты ошибся:
1. За него проголосовало не 50% избирателей. А 50% от принявших участие в выборах. Не голосовал Крым и Донбасс, явка по остальной Украине была намного меньше обычного.
2. Те, кто проголосовал уже сто раз раскаялись.
3. 3-4% - это его текущий рейтинг (причем учитывая возможные фальсификации в пользу власти).
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"Раскаялись..." ??? Точно знаєте ??? Усі ???
І не 50%, а 56 %. В один тур - часу на розгойдування не було.
Чи вже забули коли і як це було ?
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Ну может дубоголовые какие-то и остались. Те, кто ждет еще считанные часы до окончания АТО, доллар по 10 грн., продажу его бизнеса и закрытие офшоров.
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Порошенко наверное мечтает о безграничном и вечном царствовании. Петя, х"й тебе не мясо? Не отождествляй себя с Украиной. Твой дом тюрьма и путин тебе товарищ. Довел страну до ручки, а теперь пиаришься на каждой какашке. Ахметов начал войну и финансирует ее по сей день в прибылях. Медведчук основной куратор войны на востоке - тоже. Кучма - украинофоб и убийца Гонгадзе и Черновола 0 на свободе. Все рыгыоналы на своих местах и в шоколаде. Майдан просто нагло слили. Ворье на ворье и ворьем погоняет. За четыре года только удорожание жизни, полная импотенция власти и безнадега для людей. Шел бы ты, Педрило, лесом в Ростов!.
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"Порошенко наверное мечтает"
завидую тебе, раз ты знаешь о чем мечтает Порошенко.... ))))
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По Конституції 2 строки і все. Тут вам не расєя ...
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Часть коментаторов явно из комы пару дней как вышла, а всё это время им снился сон про успешную и богатую Украину....вы чё реально не догоняете что любое движение власти либо вынуждено под давлением запада, либо в личных интересах, но интересов Украины тут ваще нет!? И не нужно тут чесать про благие намерения, от ОПГ ждать поведения в векторе национальных интересов, тоже самое что верить в Деда Мороза!!
Дико что на 5ом году некоторые дубы верят с сказки...
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"вы чё реально не догоняете"

слава богу у нас есть ты, который все нам обьяснил )))))
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Пожалуйста Рекомендую ещё пару уроков пройти у Луценко которая жЫна гениального прокурора, на тему "Как правильно доить козла"...затем у Гройсмана уточнить "на три буквы" это куда...и поздровляю, вы кандидат в рЫшучи реформаторы
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Бабченко для удовлетворения усех- расстрелять но уже по закону.
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Рашисты захватывают украинские суда! Реакции ноль!
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Цитата дня по темі :...
Все дуже просто. Захід розчарований небажанням влади розкривати резонансні злочини. Для того знайшли так званого організатора і виконавця, котрий прийшов в СБУ. Імітація смерті була для медіа, щоб показати, нібито наші органи в дені і ночі працюють, захищаючи демократію і бла бла бла. А тепер шановні західні партнери, витягайти кошельки і давайте нам ще кредити, бо вже немає чого красти.
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Петручио, а Грицака придется слить. Явно не политик и через чур неподконтролен оказался. Судя по недовольству демократического Запада, след заказчиков может обнаружится совсем не в той стороне куда тыкали пальцем.
Как говорится, заставь дурака богу молиться, так он лоб расшибет. А потому, прощай Вася.
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У сенсі ?? Замовник МО України ??? Чи хто ???
Бабченка ???
А він при чому ???

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Ну, почему сразу МО Украины? У Вас, что, других вариантов нету? )))
В конце концов, давайте подождем развязку. Я думаю, Вам все станет ясно.
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только почему то пуйло слило вашего)))))))))))))
30 мая отправлен в отставку заместитель главы ФСБ генерал Сергей Королев.
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Тема с Бабченко резонансная.Если там реально опубликуют компру на ФСБ то накануне ЧМ 2018 у Рашки дела,мягко скажем -говно.Раша-пропагандон активизировался за последние сутки просто в космических масштабах.Уже одно это о многом говорит.Потоки грязи льют со всех ресурсов,подключив даже европейские консервы типа ДОйЧЕ ВЕЛЛЕ.Кучи никому неизвестных экспердов и уже готовые выводы при том что никакой информации кроме общеизвестной не опубликовано.Идет информационная навала с целью "заболтать" и"замять" что бы увести внимание в другое русло.Вспомним Боинг МН-17.Сколько тогда "версий" и говнопотоков выливал раша-пропагандон,что бы сбить с толку.Чем все это закончилось мы уже видим.Дело подходит к суду.Обвиняемый Россия и Путин.Сейчас происходит тоже самое,ничего нового.
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Збірна Британії їде ? Скрипалів у них травили...
То про що мова ? Там свої інтереси і очєнь бальшая політіка ...
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Пан САМ! Дивлячись скільки тут на форумі налили бруду всілякі експердуни - інакше не скажеш про них - все робиться вірно... Налетіли , як мухи на гівно... Іншого в них не вичитаєш... Ми дивилися брифінг наживо, там брали участь живі нормальні люди , а не актори.. То був не художній фільм...
Впевнений, що компромат вже є і нас чекає дуже цікава розвязка...
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Они что, реально дебилы? Раструбить на весь мир, что рашисты подло в спину убили оппозиционера, потом сказать, что это была такая "спецоперация", в результате которой удалось поймать только какого-то жирдяя-бизнесмена с украинским гражданством, и надеятся на понимание??? Где результаты "спецоперации"?
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Повязати усе ФСБ ... Ну, чіста-канкрєтна ... "Для чого це робиться? Розколоти державу! Не дочекаєтесь!" - Порошенко про критиків влади за спецоперацію з Бабченком - Цензор.НЕТ 8404
Вже завтра ...
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Синдром Бабченко...
Без лишнего шума 30 мая отправлен в отставку заместитель главы ФСБ генерал Сергей Королев.

"Для чого це робиться? Розколоти державу! Не дочекаєтесь!" - Порошенко про критиків влади за спецоперацію з Бабченком - Цензор.НЕТ 5571
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Как бы там небыло, что бы там было. Но СБУ на высоте. Развели российскую фсб как слепых котят. Молодцы.
Оно то понятно, что фсб с надутой репутацией, как и сама россия. Но все таки.

Порошенко, это бесятся в бессильной злобе подзаборные шавки кремля от своего слабоумия. Не обращайте внимания. Украина им не по зубам.
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Трещат пердаки у ольгинских мразей и домашних зрадодрочеров. И это радует. И что характерно, и те, и другие в унисон визжат одно и тоже, методичка- то общая. ))
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Пан Тарапунька! З язика зняли в мене. Совість у ВАС Є?
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Западние спецслужби имеют достаточно способов и средств получать обьективную информацию из проверенных и надежных источников
Поэтому напрасно Петр Алексеевич со своими "торговыми партнерами" полагает что в ЦРУ работают идиоты, которые платят деньги за разведение аквариумных рыбок и вешание лапши на уши.
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На городі бузина, а в Києві дядько... В мене таке враження, що ця операція була керована і узгоджена якраз із ЦРУ! Рояльчик! Так воно. Думаю, що не помиляюсь!
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Имидж россии в глобальной прострации и обсирации. ))
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Евгений Солодко
3 ч ·

снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения. Юрист по образованию он давно выбрал для себя любимое дело - оружие. Сегодня Шевченковский суд будет избирать ему меру пресечения. Чем же аргументирует СБУ необходимость содержания под стражей? Во-первых, заказчики убийства Бабченко, судя из документов, так и остались неустановленными. Их даже не искали. Во-вторых, из разговоров Бориса с «киллером» следует, что его квартира и завод за последние полгода неоднократно обыскивались той же СБУ с сотрудниками которой пришлось поделиться - в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов. Это много, очень много. Третье - в переписке в мессенджерах речь идет о чем угодно, но не об убийстве, а вот предположений «киллера» и допрашивающего его сотрудника сколько угодно. Да, списка потенциальных жертв в материалах тоже нет. Сам «киллер», действуя уже в рамках протокола о контроле за совершением преступления, предлагает «грохнуть» неких Тодора Пановского и Богданова, говоря о том, что последнего ненавидит «..з 14-го року». Провоцирует? Очень похоже. И последнее - а в чем интерес Бориса? Непонятно, а мотив должен быть установлен...Дело странное, но брифинг Генерального прокурора уже состоялся. Значит, будут, выпучив глаза, будут доказывать даже несуществующее..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Для чего это делается? Расколоть государство! Не дождетесь!", - Порошенко о критиках власти за спецоперацию с Бабченко
 
 
 
 
 
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