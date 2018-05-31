 "Для чего это делается? Расколоть государство! Не дождетесь!", - Порошенко о критиках власти за спецоперацию с Бабченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на празднике последнего звонка в Ямницком лицее в Ивано-Франковской области в четверг.
"Враг хочет, чтобы мы были разъединены, финансирует отдельные политические движения и партии посредством денег, которые запачканы кровью оккупированных территорий, финансируют наемных убийц, которые должны убивать журналистов для того, чтобы потом обвинить украинскую власть в бездеятельности", - сказал глава государства.
По его словам, когда выяснилось, что убийства не произошло и журналист жив, "они (отдельные политические движения. - Ред.) начинают высказывать обеспокоенность, опять-таки, действиями украинской власти, забыв прокомментировать действия страны, которая послала этих убийц к нам, финансируют их и ждет этих сообщений".
П.Порошенко подчеркнул, что это делается для того, чтобы расколоть Украину. "Для чего это делается? Расколоть государство! Не дождетесь!" - отметил глава государства.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
Это однозначное определение патриота - тот, кто ненавидит Порошенко и есть патриот?
Очень легко выглядеть патриотом, если их так определять...
И я написал и пишу, что только спасение Бабченко не может быть финалом спецоперации, должна быть адекватная реакция мира, без потери доверия к Украине...
покушения на российского
журналиста Аркадия Бабченко,
похожая не на «секретную
операцию», а на «цирковое
шоу», привлекла внимание
всего мира и вызвала много
вопросов.
Однако, если Киев не представит
доказательств подлинного
«заговора» Кремля, то это станет
«голом в свои ворота» и приведёт
к долгосрочной утрате доверия к
Украине.
Об этом пишет немецкое издание
Deutsche Welle, передает
сегодня ИноТВ .
Новость об убийстве российского
журналиста Аркадия Бабченко
разлетелась по всему миру,
политики из разных стран
выразили своё сочувствие и
возмущение, в том числе
президент Германии Штайнмайер,
пишет журналист Deutsche Welle
Максим Драбок. Но позже
произошёл «удивительный
поворот»: убийство было только
инсценировано украинской
спецслужбой СБУ, якобы для того,
чтобы выйти на настоящих
заговорщиков против Бабченко.
«Однако действия СБУ вызывают
много серьёзных вопросов, и если
на них не будут даны ответы, то
это нанесёт ущерб доверию к
Украине», - отмечает автор
материала.
Говорить о том, что Враг хочет, чтобы мы были разъединены, мы с каждым днем все больше разъеденяемся на тех кто за порошенко и тех кто против, Тех кто против с каждым днем становиться больше.
Еще есть вопросы?
успешная операция ФСБ-СБУ по дискредитации государства Украина... Нас с
вами... Удалась вполне...
Вчера соевые показали что смотрят на украинцев как на быдло...но облом, большинство не схавало замануху щедро припоавленую дерьмом....ещё раз для идиотов....нах нам ваши спектакли погорелого театра.......АНТИКОР СУД WILL COME TRUE!!!!!
После депортации Саакашвили поступила информация, что в Украине отменили коррупционную схему «Роттердам плюс», началось активное строительство реальной стены на границе с РФ, Насиров, Труханов и прочие коррупционеры уже в СИЗО, таможня начала работать на 100% по-белому, пропали налоговые ямы, браконьеры перестали нелегально добывать янтарь, а ВСУ отказались закупать БТРы по тройной цене.
Так вот, кто в Украине курировал мафию и мародерствовал во время войны!
Критка будет позже ... похоже ...
вот солидарен с Семеном:
" ...
1) Виконавець - друг волонтера Шовкошитного, громадянин України. Співпрацює з СБУ. (https://bit.ly/2H9MseO).
2) Замовник ( «Г») якого затримували (для чого спочатку оголосили що Бабченко вбитий) за інформацією адвокатів (https://bit.ly/2J2U5JR) виявився громадянином України, бізнесменом. Заявляє (може I бреше), що взяти участь у передачі грошей його попросили якісь особи з департамента контррозвідки СБУ, нібито називає контактні дані «куратора». Нібито стверджує що теж співпрацює з СБУ (ще раз - може і бреше).
3) Замовник замовника (з РФ) проходить у справі як «невстановлена особа». Тобто хто це ми не знаємо
Я не зовсім розумію навіщо кіллерам з РФ наймати першу-ліпшу людину який відразу пішов і розповів все в СБУ. Адже у нас відсутній візовий режим і громадяни РФ (як і «днровци» ) спокійно вьезжают, проживають і виїжджають з території України коли хочуть.
Я не розумію для чого вчора весь день робити офіційні заяви про смерть Бабченка, а сьогодні спостерігати як роблять обурені заяви вже наші західні партнери і міжнародна преса? Я не розумію навіщо ставити під удар імідж України і довіру до українських інститутів влади?
Хочу публічно звернутися до генерального прокурора. Юрій Віталійович. Я дуже хочу пишатися СБУ і МВС. Дуже хочу бачити їх перемоги. Чесно.
Я готовий навіть «вибачитися перед СБУ» як ви хочете) З мене не убуде. Поясніть тільки:
1) У чому сенс цієї спецоперації?
2) Причому тут ви і Петро Порошенко?
Дякую"
особистість «замовника» була відома заздалегідь. Не було ніякої необхідності добу морочити людям голову. Він для суду не настільки важливий. Щоб ризикувати душевним здоров'ям мільйонів і репутацією України.
(какая то мразь заспамила, правда глаз колет?)
Может пластинку пора менять?
Инсценировка Киевом покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, похожая не на «секретную операцию», а на «цирковое шоу», привлекла внимание всего мира и вызвала много вопросов. Однако, если Киев не представит доказательств подлинного «заговора» Кремля, то это станет «голом в свои ворота» и приведёт к долгосрочной утрате доверия к Украине.
Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle, передает сегодня ИноТВ.
Новость об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко разлетелась по всему миру, политики из разных стран выразили своё сочувствие и возмущение, в том числе президент Германии Штайнмайер, пишет журналист Deutsche Welle Максим Драбок. Но позже произошёл «удивительный поворот»: убийство было только инсценировано украинской спецслужбой СБУ, якобы для того, чтобы выйти на настоящих заговорщиков против Бабченко.
«Однако действия СБУ вызывают много серьёзных вопросов, и если на них не будут даны ответы, то это нанесёт ущерб доверию к Украине», - отмечает автор материала.
В частности, возникает вопрос: действительно ли была нужна эта инсценировка?
- Что заставило Бабченко ввязаться в дешевый спектакль от позорной украинской власти?
Для того чтобы расследовать запланированное преступление, необязательно его инсценировать. Возможно, Киев хотел привлечь максимальное внимание, и только подобное инсценированное покушение привлекло бы внимание СМИ во всём мире. Киев планировал обвинить Россию (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) на фоне возмущённой мировой общественности. Однако вместо этого Кремль может сейчас обвинить Киев в введении международного сообщества в заблуждение.
Можно ли после этого доверять Украине, задаётся вопросом автор статьи.
«Есть разница между «секретными операциями» и «цирковым шоу». Как должен реагировать мир, если подобный случай произойдёт в следующий раз? Должен ли он подождать день-другой, чтобы удостовериться, что преступление действительно произошло?» - вопрошает автор. Киевское правительство окажется «вне игры», если не представит доказательств того, что действия спецслужб были оправданы. И даже если эти доказательства появятся, есть риск, что доверие к стране будет в долгосрочной перспективе утрачено.
Как отмечается в статье, человек, который якобы получил от Москвы заказ на убийство Бабченко, сотрудничал с украинскими спецслужбами. По данным генерального прокурора Юрия Луценко, украинские спецслужбы смогли своевременно раскрыть планы покушения и «завербовать» киллера.
- СБУ совершила прокол в инсценировке убийства Бабченко «До сих пор отсутствует полная картина, Киев должен многое объяснить. В противном случае Россия может получить прерогативу в толковании произошедшего, и «спецоперация» может оказаться для Киева классическим голом в собственные ворота», - резюмирует автор Deutsche Welle.
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- торг здесь неуместен!"))
Инго Маннтойфель, руководитель отдела Европы и главный редактор русской редакции DW
ты ошибься.
более 50% избирателей проголосовало за Порошенко на прошлых выборах... Более точной информации пока нет.
1. За него проголосовало не 50% избирателей. А 50% от принявших участие в выборах. Не голосовал Крым и Донбасс, явка по остальной Украине была намного меньше обычного.
2. Те, кто проголосовал уже сто раз раскаялись.
3. 3-4% - это его текущий рейтинг (причем учитывая возможные фальсификации в пользу власти).
І не 50%, а 56 %. В один тур - часу на розгойдування не було.
Чи вже забули коли і як це було ?
завидую тебе, раз ты знаешь о чем мечтает Порошенко.... ))))
Дико что на 5ом году некоторые дубы верят с сказки...
слава богу у нас есть ты, который все нам обьяснил )))))
Все дуже просто. Захід розчарований небажанням влади розкривати резонансні злочини. Для того знайшли так званого організатора і виконавця, котрий прийшов в СБУ. Імітація смерті була для медіа, щоб показати, нібито наші органи в дені і ночі працюють, захищаючи демократію і бла бла бла. А тепер шановні західні партнери, витягайти кошельки і давайте нам ще кредити, бо вже немає чого красти.
Как говорится, заставь дурака богу молиться, так он лоб расшибет. А потому, прощай Вася.
Бабченка ???
А він при чому ???
В конце концов, давайте подождем развязку. Я думаю, Вам все станет ясно.
30 мая отправлен в отставку заместитель главы ФСБ генерал Сергей Королев.
То про що мова ? Там свої інтереси і очєнь бальшая політіка ...
Впевнений, що компромат вже є і нас чекає дуже цікава розвязка...
Вже завтра ...
Без лишнего шума 30 мая отправлен в отставку заместитель главы ФСБ генерал Сергей Королев.
Оно то понятно, что фсб с надутой репутацией, как и сама россия. Но все таки.
Порошенко, это бесятся в бессильной злобе подзаборные шавки кремля от своего слабоумия. Не обращайте внимания. Украина им не по зубам.
Поэтому напрасно Петр Алексеевич со своими "торговыми партнерами" полагает что в ЦРУ работают идиоты, которые платят деньги за разведение аквариумных рыбок и вешание лапши на уши.
3 ч ·
снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения. Юрист по образованию он давно выбрал для себя любимое дело - оружие. Сегодня Шевченковский суд будет избирать ему меру пресечения. Чем же аргументирует СБУ необходимость содержания под стражей? Во-первых, заказчики убийства Бабченко, судя из документов, так и остались неустановленными. Их даже не искали. Во-вторых, из разговоров Бориса с «киллером» следует, что его квартира и завод за последние полгода неоднократно обыскивались той же СБУ с сотрудниками которой пришлось поделиться - в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов. Это много, очень много. Третье - в переписке в мессенджерах речь идет о чем угодно, но не об убийстве, а вот предположений «киллера» и допрашивающего его сотрудника сколько угодно. Да, списка потенциальных жертв в материалах тоже нет. Сам «киллер», действуя уже в рамках протокола о контроле за совершением преступления, предлагает «грохнуть» неких Тодора Пановского и Богданова, говоря о том, что последнего ненавидит «..з 14-го року». Провоцирует? Очень похоже. И последнее - а в чем интерес Бориса? Непонятно, а мотив должен быть установлен...Дело странное, но брифинг Генерального прокурора уже состоялся. Значит, будут, выпучив глаза, будут доказывать даже несуществующее..