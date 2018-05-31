 "Для чего это делается? Расколоть государство! Не дождетесь!", - Порошенко о критиках власти за спецоперацию с Бабченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на празднике последнего звонка в Ямницком лицее в Ивано-Франковской области в четверг.

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"Враг хочет, чтобы мы были разъединены, финансирует отдельные политические движения и партии посредством денег, которые запачканы кровью оккупированных территорий, финансируют наемных убийц, которые должны убивать журналистов для того, чтобы потом обвинить украинскую власть в бездеятельности", - сказал глава государства.

По его словам, когда выяснилось, что убийства не произошло и журналист жив, "они (отдельные политические движения. - Ред.) начинают высказывать обеспокоенность, опять-таки, действиями украинской власти, забыв прокомментировать действия страны, которая послала этих убийц к нам, финансируют их и ждет этих сообщений".

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П.Порошенко подчеркнул, что это делается для того, чтобы расколоть Украину. "Для чего это делается? Расколоть государство! Не дождетесь!" - отметил глава государства.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".