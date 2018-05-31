 Исполнительный директор предприятия по производству оружия в Украине, - адвокат Солодко о подозреваемом в организации убийства Бабченко Германе

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат подозреваемого Евгений Солодко, информирует Цензор.НЕТ.
"Итак, об организаторе "покушения на убийство" Аркадия Бабченко - его зовут Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП "Шмайсер", единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране. Оно имеет давние производственные отношения с Министерством обороны Украины, сам Борис известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО. Именно его оптика стоит стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения. Юрист по образованию он давно выбрал для себя любимое дело - оружие", - написал адвокат.
"Сегодня Шевченковский суд будет избирать ему меру пресечения. Чем же аргументирует СБУ необходимость содержания под стражей? Во-первых, заказчики убийства Бабченко, судя из документов, так и остались неустановленными. Их даже не искали. Во-вторых, из разговоров Бориса с "киллером" следует, что его квартира и завод за последние полгода неоднократно обыскивались той же СБУ с сотрудниками которой пришлось поделиться - в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов. Это много, очень много. Третье - в переписке в мессенджерах речь идет о чем угодно, но не об убийстве, а вот предположений "киллера" и допрашивающего его сотрудника сколько угодно. Да, списка потенциальных жертв в материалах тоже нет. Сам "киллер", действуя уже в рамках протокола о контроле за совершением преступления, предлагает "грохнуть" неких Тодора Пановского и Богданова, говоря о том, что последнего ненавидит "..з 14-го року". Провоцирует? Очень похоже", - считает Солодко.
"И последнее - а в чем интерес Бориса? Непонятно, а мотив должен быть установлен...Дело странное, но брифинг Генерального прокурора уже состоялся. Значит, будут, выпучив глаза, будут доказывать даже несуществующее", - резюмировал адвокат.
Адвокат Евгений Солодко также защищал в суде экс-главу фракции Партии регионов Александра Ефремова и экс-министра юстиции Александра Лавриновича, ранее был внештатным помощником народного депутата от "Самопомочи" Елены Сотник.
Ранее следствие попросило арестовать подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
Почему-то никто не спешит лишить их статусов адвокатов, как в россии фейгина по беспределу.
Чи ти волієш -"По законам военного времени..."?
Це їх робота- ну от така паршива, як на мене, але робота.
Гарний адвокат, вартує свої 30 срібняків!
у них даже с самолетом не клЄиться ...
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1842334812760234&id=100009512001588
Благодаря слаженному сотрудничеству следователей прокуратуры города Киева и оперативников СБУ был задержан руководитель ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие "Шмайсер", которое специализируется на изготовлении травматического оружия. "Этот беспринципный тридцатиоднолетний гражданин пытался непосредственно на рабочем месте за 66 тысяч гривен продать боевые пистолеты Макарова, ТТ, а также пистолеты Шмайсер со "сбитыми" идентификационными номерами. Уже сообщено подозрение. Готовимся к избранию меры пресечения. Следственные действия продолжаются." - говорится в сообщении.
https://infokava.com/65809-na-rasprodazhe-boevogo-oruzhiya-zaderzhan-rukovoditel-profilnogo-predpriyatiya.html
Одно его выдает - стремление работать с минобороны и быть в курсе дел АТО. КТОТО киллера торопил , деньги давал.