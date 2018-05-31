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 Исполнительный директор предприятия по производству оружия в Украине, - адвокат Солодко о подозреваемом в организации убийства Бабченко Германе

Адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный является директором компании по производству оружия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат подозреваемого Евгений Солодко, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте: Суд сегодня рассмотрит ходатайство об аресте подозреваемого в организации убийства Бабченко

"Итак, об организаторе "покушения на убийство" Аркадия Бабченко - его зовут Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП "Шмайсер", единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране. Оно имеет давние производственные отношения с Министерством обороны Украины, сам Борис известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО. Именно его оптика стоит стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения. Юрист по образованию он давно выбрал для себя любимое дело - оружие", - написал адвокат.

"Сегодня Шевченковский суд будет избирать ему меру пресечения. Чем же аргументирует СБУ необходимость содержания под стражей? Во-первых, заказчики убийства Бабченко, судя из документов, так и остались неустановленными. Их даже не искали. Во-вторых, из разговоров Бориса с "киллером" следует, что его квартира и завод за последние полгода неоднократно обыскивались той же СБУ с сотрудниками которой пришлось поделиться - в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов. Это много, очень много. Третье - в переписке в мессенджерах речь идет о чем угодно, но не об убийстве, а вот предположений "киллера" и допрашивающего его сотрудника сколько угодно. Да, списка потенциальных жертв в материалах тоже нет. Сам "киллер", действуя уже в рамках протокола о контроле за совершением преступления, предлагает "грохнуть" неких Тодора Пановского и Богданова, говоря о том, что последнего ненавидит "..з 14-го року". Провоцирует? Очень похоже", - считает Солодко.

"И последнее - а в чем интерес Бориса? Непонятно, а мотив должен быть установлен...Дело странное, но брифинг Генерального прокурора уже состоялся. Значит, будут, выпучив глаза, будут доказывать даже несуществующее", - резюмировал адвокат.

Адвокат Евгений Солодко также защищал в суде экс-главу фракции Партии регионов Александра Ефремова и экс-министра юстиции Александра Лавриновича, ранее был внештатным помощником народного депутата от "Самопомочи" Елены Сотник.

Ранее следствие попросило арестовать подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем". 

Исполнительный директор предприятия по производству оружия в Украине, - адвокат Солодко о подозреваемом в организации убийства Бабченко Германе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069097
 
 
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Эта петушня "адвокатская" защищает рубана, ефремова и похоже уже любых российских мразей.
Почему-то никто не спешит лишить их статусов адвокатов, как в россии фейгина по беспределу.
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К сожалению, на адвоката имеет право даже последний негодяй.
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На щастя. На твоє- теж. Исполнительный директор предприятия по производству оружия в Украине, - адвокат Солодко о подозреваемом в организации убийства Бабченко Германе - Цензор.НЕТ 2615
Чи ти волієш -"По законам военного времени..."?
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Ти хочеш того ж, що і в рашці? Дійсно хочеш?
Це їх робота- ну от така паршива, як на мене, але робота.
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Станет ли порядочный человек защищать людоедов? И этим всё сказано. Больше слов не нужно.
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Яка бідна овечка...)))
Гарний адвокат, вартує свої 30 срібняків!
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Так что Россия тут не причем?Что-то в этом деле не клеется.
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у росиян..естесссно..
у них даже с самолетом не клЄиться ...
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Энтузиазм генерального прокурора Луценко к сожалению не может заменить отсутствие у него профильного образования и навыков.
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И это тоже. В нас пропал дух авантюризма. Мы перестали бросать министров Януковича в мусорные баки.
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Цей Герман дуже жирний карась зі зв'язками в судах. До речі, він був помічником депутатів, одного соціаліста і другого - рига. Вже зрадофілітики пишуть у ФБ, що це все "махінації СБУ", а цей Геман "волонтер" і взагалі друг українців. )))
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Больше похоже на отжим оружейного заводика.
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последнее обновление у них аж за 13 й год Исполнительный директор предприятия по производству оружия в Украине, - адвокат Солодко о подозреваемом в организации убийства Бабченко Германе - Цензор.НЕТ 465 крутой заводик- патроны к травмату ну и тюнинг стволов Исполнительный директор предприятия по производству оружия в Украине, - адвокат Солодко о подозреваемом в организации убийства Бабченко Германе - Цензор.НЕТ 4808 прошу любить и жаловать Исполнительный директор предприятия по производству оружия в Украине, - адвокат Солодко о подозреваемом в организации убийства Бабченко Германе - Цензор.НЕТ 70 Украинско-Немецкое совместное предприятие «Шмайсер»
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ну вот и имеем малое производство как прикрытие для агентурной работы Исполнительный директор предприятия по производству оружия в Украине, - адвокат Солодко о подозреваемом в организации убийства Бабченко Германе - Цензор.НЕТ 3341
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Так я не понял, у СБУ к этому Герману давние претензии....... Исполнительный директор предприятия по производству оружия в Украине, - адвокат Солодко о подозреваемом в организации убийства Бабченко Германе - Цензор.НЕТ 2368 он шо таки не хочет делиться? Или он у них на пол-ставки терпилой подрабатывает?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1842334812760234&id=100009512001588
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Ты стрелки не переводи, а лучше скажи, если его взяли год назад на незаконной торговле оружием, почему он не сидит? То задержание было постановочным или спецоперация?
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та не он усердно пахтал на фсб Исполнительный директор предприятия по производству оружия в Украине, - адвокат Солодко о подозреваемом в организации убийства Бабченко Германе - Цензор.НЕТ 6638 не зря его немцы гоняли от г 11 х Исполнительный директор предприятия по производству оружия в Украине, - адвокат Солодко о подозреваемом в организации убийства Бабченко Германе - Цензор.НЕТ 7707 и патронов к ним
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Так его, что ФСБ от СБУ и Генплокулола отмазало? а как это? Исполнительный директор предприятия по производству оружия в Украине, - адвокат Солодко о подозреваемом в организации убийства Бабченко Германе - Цензор.НЕТ 9957
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Ну все теперь все встало на свои места. Вот интересно если этот герман пойдет в отказ и расскажет что никаких кацапов не было
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Ничего пока не стало, при чем здесь Бабченко к оружейной фирмочке?
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Это дело - действительно дело чести для Украины. На кону стоит репутация страны, и если не смогут ничего доказать, то сливай воду...слишком большой шум раздули...
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мндя и не слова про помощь армейцам на оф сайте Исполнительный директор предприятия по производству оружия в Украине, - адвокат Солодко о подозреваемом в организации убийства Бабченко Германе - Цензор.НЕТ 7803 А ведь какие заявления от адвоката Исполнительный директор предприятия по производству оружия в Украине, - адвокат Солодко о подозреваемом в организации убийства Бабченко Германе - Цензор.НЕТ 7803
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В принципе, адвокат занимается своим делом. ФСБ ему еще зелени сейчас отмусолит. Все гут. А то, что "консерва" занималась лазерными прицелами, так что? Вон Рубан тоже "занимался". Все занимались.
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не его профиль вот тебе прайс их Исполнительный директор предприятия по производству оружия в Украине, - адвокат Солодко о подозреваемом в организации убийства Бабченко Германе - Цензор.НЕТ 705 тыц Исполнительный директор предприятия по производству оружия в Украине, - адвокат Солодко о подозреваемом в организации убийства Бабченко Германе - Цензор.НЕТ 7889 какие там прицелы
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Богданова? Уж не того ли фейкового Офицера ФСБ, которого спасало уже СБУ от похищения? Короче. Спец. операция заключалась в отжатии оружейного завода! Подставной киллер провоцировал на организацию убийства Богданова, его кандидатура явно лучше чем Бабченко. Он же якобы предатель, бывший ФСБшник. Что-то не срасталось и подставили Бабченко! Как теперь СБУ вместе с Луценко будут выпутываться? Будем посмотреть!
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Давайте дождемся прослушки и видео СБУ. Про Савченко тоже верещали, что это гонево на патриотку, а потом все заткнулись. А адвокат, понятно, отрабатывает бабло, что он должен говорить? Что его подзащитный виновен? Так и Зайцева по мнению адвоката практически невинная девочка, несмотря на шесть трупов.
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2017-й год.
Благодаря слаженному сотрудничеству следователей прокуратуры города Киева и оперативников СБУ был задержан руководитель ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие "Шмайсер", которое специализируется на изготовлении травматического оружия. "Этот беспринципный тридцатиоднолетний гражданин пытался непосредственно на рабочем месте за 66 тысяч гривен продать боевые пистолеты Макарова, ТТ, а также пистолеты Шмайсер со "сбитыми" идентификационными номерами. Уже сообщено подозрение. Готовимся к избранию меры пресечения. Следственные действия продолжаются." - говорится в сообщении.
https://infokava.com/65809-na-rasprodazhe-boevogo-oruzhiya-zaderzhan-rukovoditel-profilnogo-predpriyatiya.html
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Все адвокаты работают на клиентов. Вон и адвокат кавказцев , избивших Найема, описывал их как волонтеров и невинных ягнят - НО ВИДЕО ПОКАЗАЛО ВСЕМ ВОЛЧАТ
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Короче Герман- глубоко законспирированный рашкин агент. На таких найти компромат сложно.
Одно его выдает - стремление работать с минобороны и быть в курсе дел АТО. КТОТО киллера торопил , деньги давал.
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История давняя год уже тянется... Заводик кому-то похоже покоя не дает...
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Не принимайте бред защиты близко к сердцу.
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Больше похоже что Германа сливает СБУ или конкуренты.
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Для сравнения сайт рабочей оружейной конторы из Украины тыц Исполнительный директор предприятия по производству оружия в Украине, - адвокат Солодко о подозреваемом в организации убийства Бабченко Германе - Цензор.НЕТ 5185
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