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Все про:нападение (1507) Одесса (4958) Стерненко (38)

 Одесский активист Стерненко назвал возможных заказчиков покушения на него

Одесский активист, экс-глава ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил, что нападение на него было заказом, связанным с его общественной деятельностью, и исключил любые другие мотивы.

Об этом Стерненко заявил в комментарии "Еспресо.TV", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Я исключаю любые бытовые или корыстные мотивы нападавших. Я убежден, что это был заказ. Тем более, исследуя биографии этих двух нападающих, я могу спокойно прийти к выводу, что они и раньше зарабатывали подобными вещами - нанимались в титушки различными политическими группами в Одессе. Тем более, это было уже не первое, а третье нападение", - сказал Стерненко.

Активист подчеркнул, что просил полицию предоставить ему охрану, но ему всегда отказывали.

"После первых двух раз я обращался к полиции с просьбой предоставить мне государственную охрану. Это предусмотрено действующим УПК. Мне в этом отказывали. После третьего нападения мне охрану вновь не обеспечили, мой адвокат подал соответствующее ходатайство", - рассказал Стерненко.

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По мнению пострадавшего, все нападения на него заказаны одним человеком.

"Если правоохранительные органы не доберутся до заказчика, эти события вполне могут повториться, меня могут пытаться снова убить. Я не знаю, кто это, я уверен, что это один и тот же человек", - добавил активист.

Стерненко предположил, что покушение могли организовать по заказу России или действующей власти Одессы и мэра Геннадия Труханова.

"Я предполагаю несколько версий. Одна из версий - это действующая городская власть, потому что давление, жесткий прессинг, угрозы моей жизни и здоровью стали появляться после того, как я принимал участие в протесте против застройки летнего театра в городе Одессе, после чего меня закрывали в СИЗО. Там задействованы прямые бизнес-интересы компаний, связанных с Трухановым. Версия вторая - это представители страны-агрессора Российской Федерации, поскольку значительная часть моей общественной деятельности направлена именно на противодействие гибридной российской агрессии в городе Одессе. Версия третья - возможно это кто-то из лиц, к которым мы в качестве активистов ходим на суды", - подытожил Стерненко.

Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

28 мая стало известно, что Стерненко продолжил лечение в Киеве и просит изменить подследственность производства по нападению на него.

Источник: https://censor.net.ua/n3069093
 
 
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О,то ещё тот активист ,он уже лишних года четыре на воле обитает .... Одесский активист Стерненко назвал возможных заказчиков покушения на него - Цензор.НЕТ 9604
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Получается если ты в составе группы нападёшь на кого-то,то тебя отпустят как свидетеля?
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После жести с убийством и воскрешением Бабченко какое-то там нападение на Стерненко - все равно что лимонад по сравнению с медицинским спиртом: не вставляет.
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Разница только в одном! Вслучае со Стерненко есть труп!
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То тебе провчити хотіли чи вбити? Бо ті, кого ти назвав, вбили б без "шуму та пилу".
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Ментальні кацапи (хахльі) - це якраз щіколадні дешеві інфошльондри. У вас же із ольгинсько-лахтинськими х@йлятами одна й та сама риторика щодо сцаря: "єслі нє ....., то кто?" (замість крапок прописується х@йло або порося).
Такі ви кумедні, інфопі4араси)
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Так, як і ВСІ інші українці. І москальські виверти теж вмію рахувати.
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За що ти вирішило "провчити" Стерненка, чмо ганебне?) За те що він наступив на хвоста лисій свинособаці труханову, бізнес-партнеру поросячому, фсбшнику, бандюку і мародеру? Ну-ну...)))
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тримай, кацапе http://babruisk.com/wp-content/uploads/2012/03/%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82-%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B0.jpg
Ти чесно заслужив на свою винагороду)
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"Версия вторая - это представители страны-агрессора Российской Федерации, поскольку значительная часть моей общественной деятельности направлена именно на противодействие гибридной российской агрессии в городе Одессе".

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Шо, еще один претендент на роль Бабенко Бубликова???
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Может остановиться лучше на версии, что заказчиком является первый муж Максаковой? Криминальный российский авторитет Тюрин? По-моему правдоподобно звучит!
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Шото зачастило у нас пакусительство... Одеський активіст Стерненко назвав можливих замовників замаху на нього - Цензор.НЕТ 243
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мУдератор, ти навіщо треш коменти? Ти таке слово як піАр, піАрщик, піАрас чув чи ні? Чи ти в обТруханих на підтанцьовці?
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У поросяти та його ОЗУ, до якої входить і лиса за..па.
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Похоже кацапня пытается устранить самых активных украинских активистов в Одессе (или напрямую или руками своего агента труханова) перед выборами, ведь в 2014 году Одессу отстояли именно активисты и ультрас - мусора и сбушники город фактически сдали кацапам.
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третий раз уже не убили, "залипуха какая-то".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдесский активист Стерненко назвал возможных заказчиков покушения на него
 
 
 
 
 
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