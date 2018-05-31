 Одесский активист Стерненко назвал возможных заказчиков покушения на него

Об этом Стерненко заявил в комментарии "Еспресо.TV", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Я исключаю любые бытовые или корыстные мотивы нападавших. Я убежден, что это был заказ. Тем более, исследуя биографии этих двух нападающих, я могу спокойно прийти к выводу, что они и раньше зарабатывали подобными вещами - нанимались в титушки различными политическими группами в Одессе. Тем более, это было уже не первое, а третье нападение", - сказал Стерненко.

Активист подчеркнул, что просил полицию предоставить ему охрану, но ему всегда отказывали.

"После первых двух раз я обращался к полиции с просьбой предоставить мне государственную охрану. Это предусмотрено действующим УПК. Мне в этом отказывали. После третьего нападения мне охрану вновь не обеспечили, мой адвокат подал соответствующее ходатайство", - рассказал Стерненко.

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По мнению пострадавшего, все нападения на него заказаны одним человеком.

"Если правоохранительные органы не доберутся до заказчика, эти события вполне могут повториться, меня могут пытаться снова убить. Я не знаю, кто это, я уверен, что это один и тот же человек", - добавил активист.

Стерненко предположил, что покушение могли организовать по заказу России или действующей власти Одессы и мэра Геннадия Труханова.

"Я предполагаю несколько версий. Одна из версий - это действующая городская власть, потому что давление, жесткий прессинг, угрозы моей жизни и здоровью стали появляться после того, как я принимал участие в протесте против застройки летнего театра в городе Одессе, после чего меня закрывали в СИЗО. Там задействованы прямые бизнес-интересы компаний, связанных с Трухановым. Версия вторая - это представители страны-агрессора Российской Федерации, поскольку значительная часть моей общественной деятельности направлена именно на противодействие гибридной российской агрессии в городе Одессе. Версия третья - возможно это кто-то из лиц, к которым мы в качестве активистов ходим на суды", - подытожил Стерненко.

Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

28 мая стало известно, что Стерненко продолжил лечение в Киеве и просит изменить подследственность производства по нападению на него.