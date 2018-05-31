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 Политика Украины
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Все про:капитал (67) коррупция (7130) налоги (2431) Данилюк Александр (276)

 Налог на выведенный капитал может стать коррупционным через 2-3 года из-за отсутствия прозрачного механизма его внедрения, - Данилюк

Налог на выведенный капитал (НнВК) может стать корупционным через два-три года, если не будет четкого и прозрачного механизма его внедрения, считает глава Министерства финансов Александр Данилюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Украинские производители и инвесторы поддерживают замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал, - Порошенко

"Не весь бизнес поддерживает налог на выведенный капитал. Однако Минфин разработал соответствующий законопроект... Вопрос в том, как он будет внедряться... Налог на выведенный капитал успешно может стать коррупционным через два-три года", - сказал глава Минфина в ходе встречи с бизнесом в четверг.

По словам министра, ведомство работает над поиском компенсаторов. Он подчеркнул, что президент поддерживает замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

"Мы сейчас работаем над одним вопросом - компенсаторы. Единой позиции нет, но многие поддерживают эту модель", - добавил А.Данилюк, напомнив, что позиция Минфина заключается в сокращении расходов бюджета на Генеральную прокуратуру и экономические отделы Службы безопасности Украины.

При этом он также подчеркнул: для такого решения позиции Минфина недостаточно, оно должно быть принято на уровне СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АП ожидает расчеты Минфина по балансу бюджета в дискуссии по законопроекту о налоге на выведенный капитал, - Шимкив

Президент Украины Петр Порошенко отложил подачу в Верховную Раду законопроекта о налоге на выведенный капитал, хотя ранее заявлял о готовности внести его в парламент, аргументируя это позицией международных партнеров. Ранее А.Данилюк заявлял, что ведомство планирует внести его пакетом вместе с Бюджетной резолюцией, где будут учтены компенсаторы бюджетных потерь, однако при условии согласования сокращения бюджетных расходов на уровне всех министерств и ведомств, а также парламента и местных органов власти.

В Международном валютном фонде считают возможным введение НнВК в Украине при наличии компенсаторов для покрытия возможных потерь бюджета.

Источник: https://censor.net.ua/n3069087
 
 
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Мутки-крутки со всех сторон, но исключительно себе на пользу
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В Украине ,к чему бы ваша шайка не притронулась - ВСЁ становится коррупционным и не через два-три года а моментально !!!
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Данилюк мріє так довго просидіти у своєму кріслі?)))
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Т.е. идея разогнать экономических карателей, ввиду их будущей неуместности, встречает яростное сопротивление их же родимых?
А "поиск компенсаторов" - это поиск новой кормовой базы для этих упырей?
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Налог на выведенный капитал может стать коррупционным через 2-3 года из-за отсутствия прозрачного механизма его внедрения, - Данилюк
Патамушо, ненадо быть умнее немцев!

Патамушо, надо уметь брать налоги внутри страны -- и выводи потом свои честные бабки, куда хош...

НО! -- если они тебе за бугром приносят прибыль, а живёшь ты в Бундесе -- то опять заплати немецкие налоги! -- и ты заплатишь... -- зихер! *)
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Виведений капітал тут- це виведений з бізнесу, а не з України.
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-- тебе написано русским-по белому: выведенный капитал
То есть: капитал заработан в Украине и без уплаты украинских налогов выведен в забугорный банк... ...или под украинский матрас. (см. Е-декларации)
Ферштандэн? -- я надеюсь...*)
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Ні. Це любі гроші, шо ти вивів з свого бізнесу- готівкою чи безготівково. Куди вивів- то інша справа. Та вони більше не є на рахунку твоєї фірми.
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Ботам пояснять бесполезно, у них задача другая.
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...хм... ...на Политэкономию ты уже не потянешь, бо молод и глуп!

Капитал! -- это деньги!

Их можно хранить, тратить, воровать и вкладывать. -- вариантов масса! -- если у тебя Деньги есть, конечно...?
Проблема в том, что деньги заработанные в Украине, не работают на Украину! -- просто у украинских гос. чиновников нет методов против Кости Сапрыкина...*)
Поэтому -- всех украинских чиновников, которые не могут организовать Налоговое Законодательство -- в паровозную топку! -- "Бъётся в тесной печурке Лазо..."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНалог на выведенный капитал может стать коррупционным через 2-3 года из-за отсутствия прозрачного механизма его внедрения, - Данилюк
 
 
 
 
 
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