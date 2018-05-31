 Налог на выведенный капитал может стать коррупционным через 2-3 года из-за отсутствия прозрачного механизма его внедрения, - Данилюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Не весь бизнес поддерживает налог на выведенный капитал. Однако Минфин разработал соответствующий законопроект... Вопрос в том, как он будет внедряться... Налог на выведенный капитал успешно может стать коррупционным через два-три года", - сказал глава Минфина в ходе встречи с бизнесом в четверг.
По словам министра, ведомство работает над поиском компенсаторов. Он подчеркнул, что президент поддерживает замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
"Мы сейчас работаем над одним вопросом - компенсаторы. Единой позиции нет, но многие поддерживают эту модель", - добавил А.Данилюк, напомнив, что позиция Минфина заключается в сокращении расходов бюджета на Генеральную прокуратуру и экономические отделы Службы безопасности Украины.
При этом он также подчеркнул: для такого решения позиции Минфина недостаточно, оно должно быть принято на уровне СНБО.
Президент Украины Петр Порошенко отложил подачу в Верховную Раду законопроекта о налоге на выведенный капитал, хотя ранее заявлял о готовности внести его в парламент, аргументируя это позицией международных партнеров. Ранее А.Данилюк заявлял, что ведомство планирует внести его пакетом вместе с Бюджетной резолюцией, где будут учтены компенсаторы бюджетных потерь, однако при условии согласования сокращения бюджетных расходов на уровне всех министерств и ведомств, а также парламента и местных органов власти.
В Международном валютном фонде считают возможным введение НнВК в Украине при наличии компенсаторов для покрытия возможных потерь бюджета.
А "поиск компенсаторов" - это поиск новой кормовой базы для этих упырей?
Патамушо, ненадо быть умнее немцев!
Патамушо, надо уметь брать налоги внутри страны -- и выводи потом свои честные бабки, куда хош...
НО! -- если они тебе за бугром приносят прибыль, а живёшь ты в Бундесе -- то опять заплати немецкие налоги! -- и ты заплатишь... -- зихер! *)
То есть: капитал заработан в Украине и без уплаты украинских налогов выведен в забугорный банк... ...или под украинский матрас. (см. Е-декларации)
Ферштандэн? -- я надеюсь...*)
Капитал! -- это деньги!
Их можно хранить, тратить, воровать и вкладывать. -- вариантов масса! -- если у тебя Деньги есть, конечно...?
Проблема в том, что деньги заработанные в Украине, не работают на Украину! -- просто у украинских гос. чиновников нет методов против Кости Сапрыкина...*)
Поэтому -- всех украинских чиновников, которые не могут организовать Налоговое Законодательство -- в паровозную топку! -- "Бъётся в тесной печурке Лазо..."