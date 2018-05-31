 Украина имеет право защищать свои нацинтересы и свою территорию, - пресс-секретарь Еврокомиссии Косьянчич об инсценировке убийства Бабченко

Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина находится в сложной ситуации безопасности... В этом контексте Украина, как и все другие страны, имеет право защищать свои национальные интересы и свою территорию", - прокомментировала представительница Еврокомиссии.

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Косьянчич отметила, что в ЕС с облегчением восприняли информацию и рады, что Бабченко жив.

Она прибавила, что ЕС находится в контакте с украинскими друзьями, чтобы получить больше информации о сложившейся ситуации.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".