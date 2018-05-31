 Украина имеет право защищать свои нацинтересы и свою территорию, - пресс-секретарь Еврокомиссии Косьянчич об инсценировке убийства Бабченко

Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина находится в сложной ситуации безопасности... В этом контексте Украина, как и все другие страны, имеет право защищать свои национальные интересы и свою территорию", - прокомментировала представительница Еврокомиссии.
Косьянчич отметила, что в ЕС с облегчением восприняли информацию и рады, что Бабченко жив.
Она прибавила, что ЕС находится в контакте с украинскими друзьями, чтобы получить больше информации о сложившейся ситуации.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
Все тоже самое с инсценировкой, можно было сделать гораздо умнее и красивее, но СБУ все сделало через жопу и хрен бы они поймали заказчика если бы киллер сам не пришел в СБУ и не заявил что его хотят нанять для убийства. Так что задержание организатора (точнее нанимателя) это чистое везение, а пиара СБУ то сколько! Больше чем уверен, что несколько особо отличившихся даже новое звание получат!
А лично у бабы Юли, от расстройства острый приступ климакса - бедный Власенко, жесткое садо-мазо ему и Соболеву гарантировано,
А не какие-то там "Репортеры без мозгов" или "Ананисты интернейшнл" .
СБУ - красавчики
чи хай він здохне, отой Бабченко, ніж отак оманювати поважних "журналістів без кордонів", "амнестірованих інтерней шинел" та інших "гуманістів", і хєр би з ними, тими цінностями?
(за нашего мальчика рады!)
И это надо всегда помнить, особенно читая тексты кремлеботов и местных радофилов.
"Російська Федерація звернулася до Північноатлантичного альянсу з проханням натиснути на Україну щодо зміни мовної норм закону "Про освіту".
Про це "Європейській правді" розповіло джерело в штаб-квартирі Альянсу, нагадавши про засідання Ради НАТО-Росія, що відбулося в Брюсселі 31 травня."
обвинить спецслужбы Украины в некомпетентности время было подходящим! А признать, что обосралась - нет, не время сейчас.
Ну а если это инсценировка с целью картинки а ля "распятый мальчик" - не хаить надо а доказывать и разоблачать фактами. А так весь этот хор возмущений дурно пахнет.
И Пфеффель ни словом, ни намёком.
И Госдеп красноречив, как рыба об лёд.
"Правдорубы" сейчас между молотом своих журналистов и наковальней своих целей.
А пресс-секретарь ЕК- то так, "попка дурак" на зарплате...