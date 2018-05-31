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 Политика Украины
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Все про:Евросоюз (11894) Бабченко Аркадий (81) Косьянчич (2)

 Украина имеет право защищать свои нацинтересы и свою территорию, - пресс-секретарь Еврокомиссии Косьянчич об инсценировке убийства Бабченко

В Евросоюзе отмечают, что ситуация относительно инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко вызвана необходимостью Украины защищать свои интересы в условиях российской агрессии.

Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина находится в сложной ситуации безопасности... В этом контексте Украина, как и все другие страны, имеет право защищать свои национальные интересы и свою территорию", - прокомментировала представительница Еврокомиссии.

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Косьянчич отметила, что в ЕС с облегчением восприняли информацию и рады, что Бабченко жив.

Она прибавила, что ЕС находится в контакте с украинскими друзьями, чтобы получить больше информации о сложившейся ситуации.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем". 

Источник: https://censor.net.ua/n3069081
 
   
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Как СБУ, однако, всех гнид скопом проявила: и у нас, и в романтизированной нами Европе. Украина имеет право защищать свои нацинтересы и свою территорию, - пресс-секретарь Еврокомиссии Косьянчич об инсценировке убийства Бабченко - Цензор.НЕТ 6188
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Спецоперация имела и "побочный" эффект - определили ху из ху на всех уровнях, от цензора до международных организаций. А это несоизмеримо больше чем спасение жизни одного Бабченка.
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рашка - фу!, ЕС - фе!, куда теперь оглобли поворачивать будем, шоколадный?
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Правильно ли я вас понял - шоколадный предводитель Украину в Европу больше не ведет?
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Какое у нас мудрое СБУ однако, а я и не знал!
Все тоже самое с инсценировкой, можно было сделать гораздо умнее и красивее, но СБУ все сделало через жопу и хрен бы они поймали заказчика если бы киллер сам не пришел в СБУ и не заявил что его хотят нанять для убийства. Так что задержание организатора (точнее нанимателя) это чистое везение, а пиара СБУ то сколько! Больше чем уверен, что несколько особо отличившихся даже новое звание получат!
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Хоть это нам не запрещают, у нас еще есть право СЕБЯ защищать.
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Шо, на всех "грязьпромовского" бабла не хватило?
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Ще пару років санкцій, і їм уже буде нічим прикормлювати своїх европейських маріонеток.
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"Пару рокiв" - то ви забагато щось намiряли...
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Короче, пострадали консервы, зрадуны и кацапы.
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Лето, жарко - консервы "взрываются", а у зрадоботов и всепропальщиков - бутулизм и деарея Украина имеет право защищать свои нацинтересы и свою территорию, - пресс-секретарь Еврокомиссии Косьянчич об инсценировке убийства Бабченко - Цензор.НЕТ 8204
А лично у бабы Юли, от расстройства острый приступ климакса - бедный Власенко, жесткое садо-мазо ему и Соболеву гарантировано,
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Вполне нормальная реакция, нормальное Европейской организации.
А не какие-то там "Репортеры без мозгов" или "Ананисты интернейшнл" .
СБУ - красавчики
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а хіба життя людини - то не є найвищою європейською цінністю?
чи хай він здохне, отой Бабченко, ніж отак оманювати поважних "журналістів без кордонів", "амнестірованих інтерней шинел" та інших "гуманістів", і хєр би з ними, тими цінностями?
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а без дешевого театру життя не можна було врятувати? якби кремлю потрібно було прибрати Бабченка, вони б його прибрали - їхні спецслужби мають тисячі агентів, навіть у генштабі, сбу, та верховній зраді!
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Что самое интересное, что если бы Бабченко в самом деле убили, то все мировое высокоморальное сообщество через пару дней забыло бы его имя. А так им очень обидно, что они зря выразили 2156 серьёзную озабоченность за последние 4 года действиями Путина.
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Ну вот. Слова не мальчика, а... немальчика.
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попытка заказного убийства предотвращена, журналист жив, СБУ - красавцы. Не доволен только кремль (заказчик убийства) и его подстилки.
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Здається, це перший розумний комент на спецоперацію з Бабченко.
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Ага, така "розумна" операція, що ніхто не може навіть розумно прокоментувати Украина имеет право защищать свои нацинтересы и свою территорию, - пресс-секретарь Еврокомиссии Косьянчич об инсценировке убийства Бабченко - Цензор.НЕТ 7647 Зате москальня тепер може всюди кричати, що замах на Скрипалів також інсценування...
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такое впечатление... что чуточку жалеют (некоторые) что быстро прошел адреналин и ничего на расее не спалили... и оплеух не навешали... и на спину не плюнули...
(за нашего мальчика рады!)
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об организаторе покушения на убийство Аркадия Бабченко - его зовут Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер»,
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Рашка агентов напрямую не завозит . Немецкое СП. - НЕ СЛИШКОМ ЛИ ЧАСТО НЕМЦЫ ПОМАГАЮТ РАШКЕ? СИМЕНС например , или Штанмайер, или Немецкая Волна .
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"Косьянчич отметила, что в ЕС с облегчением восприняли информацию и рады, что Бабченко жив."

И это надо всегда помнить, особенно читая тексты кремлеботов и местных радофилов.
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українці завжди відкриті до конструктивного діалогу))))
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І залюбки дадуть в лоба за неконструктивний! )))
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ЗАПОРЖСКИМ КОЗАКАМ пора написать письмо Меркель .
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зайвим не буде))) особливо після лоббіювання ПП-2
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Росія підтримала Угорщину у суперечці з Україною в НАТО

"Російська Федерація звернулася до Північноатлантичного альянсу з проханням натиснути на Україну щодо зміни мовної норм закону "Про освіту".
Про це "Європейській правді" розповіло джерело в штаб-квартирі Альянсу, нагадавши про засідання Ради НАТО-Росія, що відбулося в Брюсселі 31 травня."
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Внутреннее дело Украины,каким способом и методом защитить любого гражданина.
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Представительница Amnesty International в Украине Гурьева об инсценировке убийства Бабченко: «Сейчас не время делать глобальные выводы».
обвинить спецслужбы Украины в некомпетентности время было подходящим! А признать, что обосралась - нет, не время сейчас.
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Если речь идет о спасении жизни - то я что-то не слышу чтоб кто-то сказал что СБУ не надо было этого делать. Советчиков может быть очень много когда надо спасать тонущего человека но находится один который долго не думая бросается в воду и сам рискуя но спасает человека. Но найдутся и такие что скажут этому спасителю: ты дурак , ты же и сам мог утонуть и т.д. Человек спасен?
Ну а если это инсценировка с целью картинки а ля "распятый мальчик" - не хаить надо а доказывать и разоблачать фактами. А так весь этот хор возмущений дурно пахнет.
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Вчера с женой была на эту тему дискуссия. Она поклонница Бабченки,но ей не понравилась операция СБУ. На мой аргумент " А эти все господа вообще себе понимают,шо в Украине - война, и дезинформация военного противника немножко отличается от обычной дезы правоохранителей в мирное время?" ответа у нее не нашлось. Интересно, а стали бы все эти господа так же критиковать Операцию Fortitude?
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Я не пойму что за собачий вой иностранных шавок вокруг этого,правильно все СБУ сделало, все остальное не важно.
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И "Хрыстя в намысти" шота вообще зашухарилась.
И Пфеффель ни словом, ни намёком.
И Госдеп красноречив, как рыба об лёд.

"Правдорубы" сейчас между молотом своих журналистов и наковальней своих целей.
А пресс-секретарь ЕК- то так, "попка дурак" на зарплате...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина имеет право защищать свои нацинтересы и свою территорию, - пресс-секретарь Еврокомиссии Косьянчич об инсценировке убийства Бабченко
 
 
 
 
 
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