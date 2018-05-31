 Сегодня Россия оказалась в тотальной изоляции, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Россия, которая думала, что об украинских вопросах и о российской агрессии в Украине забудут, сегодня оказалась в тотальной изоляции, начинает нести ответственность, начиная от сбитого малазийского самолета, где привлекают ее к суду. Уже мы завершаем процесс трибунала, завершая Стокгольмским арбитражем по Газпрому… Мы сегодняшний день выстроили систему защиты и обязали Россию и Газпром заплатить Украине $4 млрд 600 млн", - заявил П.Порошенко на церемонии открытия нового лечебного корпуса прикарпатского центра репродукции человека в четверг в Ивано-Франковске.

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Глава государства напомнил, что украинский вопрос постоянно стоит в повестке дня на всех международных встречах.