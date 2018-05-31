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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14874) Россия (69463) изоляция (70)

 Сегодня Россия оказалась в тотальной изоляции, - Порошенко

Российская Федерация в настоящее время оказалась в изоляции, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Россия, которая думала, что об украинских вопросах и о российской агрессии в Украине забудут, сегодня оказалась в тотальной изоляции, начинает нести ответственность, начиная от сбитого малазийского самолета, где привлекают ее к суду. Уже мы завершаем процесс трибунала, завершая Стокгольмским арбитражем по Газпрому… Мы сегодняшний день выстроили систему защиты и обязали Россию и Газпром заплатить Украине $4 млрд 600 млн", - заявил П.Порошенко на церемонии открытия нового лечебного корпуса прикарпатского центра репродукции человека в четверг в Ивано-Франковске.

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Глава государства напомнил, что украинский вопрос постоянно стоит в повестке дня на всех международных встречах.

Источник: https://censor.net.ua/n3069080
 
   
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Пэдрятина, из-за тебя паРаша не в полной изоляции, потому что ты не вывел свой бизнес из нее и не прекратил торговлю с агрессором, только цинично врешь и считаешь украинцев дураками.
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Пэдрятина, из-за тебя паРаша не в полной изоляции, потому что ты не вывел свой бизнес из нее и не прекратил торговлю с агрессором, только цинично врешь и считаешь украинцев дураками.
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Приклади льоду до того місця чим сидиш і думаєш - полегшає !
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Или комментируй по делу или ты тролль, которому нечего сказать.
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Где все вышеперечисленное в ваших словах?
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А що там у Ліпецьку, рошен там вже 1,5 роки не працює, майно арештоване податковою.
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Та хай навіть і так, але воно таки не так... А війна скільки вже років йде..?
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Ще у Порошенко був завод "Звезда" у Севастополі, судоремонтний, але його націоналізувала окупаційна адміністрація Криму 2015 рік лютий.
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И еще. Почему суды только с Газпромом? А за Донбасс разворованный и разрушенный кто будет отвечать? А за украденный Крым? Почему не подаете в Гаагу за агрессию?Почему оккупантам в Донецке и Луганске даете воду бесплатно, а с украинцев дерете три шкуры? А ,Пэдряка?
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тому що треба побудувати вологін до Маріуполю, або у водовозках туди возити увесь південний дамбас на одному водогоні лебілосовкова система подачі води.
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Так за чотири роки водогін побудувати ... Ніхто навідь не чухався . І надалі все буде без змін .
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тому що це імперія Ахметова від Маріуполя до Донецька він і там і там грає за лінією фронту. А водогін треба будувати і від'єднатися від лугандону. Це підвищить ціну для рф на утримання цієї валізи.
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швидше за все в ізоляції опиниться шоколадний "борець" з корупцією, бо терпець у ЕС та Америки уривається - Порошенко виявився ще одним політичним імпотентом на взірець бджоляра Ющенка
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Вы прямо из госдепа вещаете? Откуда вам знать, что там уривається у ЕС и Америки?
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мудило, я "вещаю" з України! і уривається терпець на першу чергу в українців! грали в демократію з сволотою в 2014 коли треба було вішати на ліхтарях!
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Европа впервую очередь думает о своих жителях. Если у Параши газ им дешевле обходится, то будут брать его. Это понятно. Жаль, но понятно. Украина сама торгует с Рашкой, что, правда, тоже понятно - выбора нет особо. Полная интеграция с Европой займет много времени.
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Газпром будет Северным потоком с Украиной рассчитываться за свой долг.
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" 11:52, 30 мая 2018. «Нафтогаз» начал выбивать долг из «Газпрома»
Украинский «Нафтогаз» начал процесс взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 миллиарда долларов в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Стокгольма.
Так же арбитражный процесс между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по транзитному контракту может затронуть акции проектных компаний трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Речь идет о наложении обеспечительных мер на акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Акции могут быть уже заморожены."
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Да в какой изоляции пустослов. Недавно фрау Рибентроп сама приезжала к Хуйлу в гости, Макрон тоже самое, не прошло и недели как с Хуйлом улыбался..эт такая изоляция???
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Доктор приїхав, поміряв температуру, сказав - всьо і поїхав.
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Желаемое за действительное. Халва-халва-халва...
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Обезьяну с гранатой трудно изолировать. Евродурачки надеются,что её можно уговорить. Но её можно лишь уничтожить.
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ну то уничтожь, дурачок, и себя и весь мир вместе! есть другие варианті?
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У тебя в медкнижке лишь один вариант-неизлечимость мозга у мокши.
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Дело не в том, что РФ трудно изолировать, а в том что "кондитер", ничтоже сумняшеся, заявляет : " Россия .... оказалась в тотальной изоляции...", то есть врёт, по-обыкновению.
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навіть якщо рашку тотально ізолюють у ЕС то вона однаково входить у Брікс, буде з Азією торгувати, Туреччина теж незрозуміло себе веде, закуповує російську зброю хоч і у НАТО. Зовсім ізолювати неможливо.
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С обезьяной с гранатой самое то в футбол играть . ЧМ 2018 . О спорт - ты МИР !
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Мокшам отключили SWIFT, заблокировали все банковские счета запрещен въезд в Европу и Америку... Сегодня Россия оказалась в тотальной изоляции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8676 или что то не так.
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А им наплевать.Недавно опять сатану избрали на трон. Видимо не очень уж их давят.
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только ты рано смеешься, как известно веселее тому кто ржет последний... дай бог отключат.
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ПОЛНАЯ БЛОКАДА НУЖНА, а не "изоляция" (с торговлей и дипотношениями)!
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Грибники без опыта заблудились в лесу, и два дня питались грибами. Сейчас их нашли, но их показания не сходятся. Не совпадают даже эпохи....
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Ну я бы так не сказал ,Меркель пиезжала,Северный Поток - 2,стоить будут ,Макрон приезжал ,дружбу предлагал а вот ты петя со своей постоянной ложью и коррупцией реально можешь оказаться в изоляции ,при чём не в переносном а прямом смысле слова ...
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А про ложь можно подробнее, или это для красного словца?
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Легко ,кто обещал освобождение за две недели ,кто обещал продать свой бизнес ,кто обещал доллар по 10 гривен и не дороже ,кто обещал с коррупцией бороться а не возглавлять её ,кто говорил ,что у него нет офшоров ,кто обещал солдатам тысячу в день ,кто обещал жить по новому ,кто обещал избавиться от оллигархов ,кто Савченко героем называл а потом на нары бросил ,кто Савику Шустеру обещал умереть за свободу слова а потом выжил из Украины - это всё обещал пэтя мальдивский !!! Сьогодні Росія опинилася в тотальній ізоляції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3530Достаточно для начала ????
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К сожалению, нет.
Более того, даже Украина (вернее, ее руководство) не спешит изолироваться от рашки.
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Мне пофиг где рашка- мне важно где Украина! А она пеця в жопе. Сколько украинцев разбежалось по заработкам? Много ))) А сколько поляков или россиян приехало подзаработать в Украину? Ноль! Только черные тусуются по рынкам... так что пеця ПНХ.
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Тоесть, ты считаешь, если ты будешь платить поляку, а тот отсылать деньги в Польшу, то Украина от этого выиграет? Всем болванам звиздящим о гастарбайтерах полезно бы понимать хоть элементарные процессы в экономике. Украинский гастарбайтер зарабатывающий на Западе деньги для Украины ни чем не отличается от программиста в центре Киева который пишет ПО для тех же Американцев/Канадцев. Механизм один и тот же - Украина получает деньги извне посредством продажи труда своих граждан. А где этот гражданин работает - во Вроцлаве или Днепре не важно вообще. Боятся надо окончательной эммиграции, а не трудовой.
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По вашей логике Узбекистан с Таджикистаном самые могучие страны ?
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Элементарные процессы в экономике подсказывают что зарплата это от силы 5% заработка от продукции, а Польша на польском предприятии заработает остальных 95%
Мы с такими экономистами далеко укатим, ага.
Не Грося ли случайно экономику преподавал?
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Благодаря энергичной деятельности президента Порошенко на своем посту Россия оказалась в жопе.
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Российская Федерация в настоящее время оказалась в изоляции, заявляет президент Украины Петр Порошенко. А как же Чемпионат Мира по футболу? А Северный поток 2? А Турецкий поток до границы ЕС? ХВАТИТ ПИЗДЕТЬ, ПЕТЯ! ХВАТИТ!
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Лучше бы смотрел, что у нас, а не за поребриком.
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Благодаря порошенко и его окружению мы сами окажемся в изоляции
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Может не стОило смешивать пиво с боярышником?
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Для остаточної капітуляції Хуйла необхідно запровадити ембарго на нафту і газ з підоРяхи. Все інше, як показала практика, малоефективне...
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Так весь газ рф уже почти наш😁 нефть в процессе😊
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Не, брехня. Прэпыздэнт Украины кормит масквичей шыкаладками, правда слепотрастовыми
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Нельзя же всю жизнь так врать,лохов хватает,но и здравомыслящих достаточно..?
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Якось некрасиво так про торгових партньорів говорити. )))
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Северный поток строит Киев,а не педофил... Сьогодні Росія опинилася в тотальній ізоляції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5469
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Джавелины мешают Педофилу Мавзолейному,и еще кое что Очко не Железное...Грузины за 5 дней войны в 2008 году сбили 10 РАБссиянских самолётов включая стратегический бомбардировщик... Сьогодні Росія опинилася в тотальній ізоляції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6723За Дудаева не буду,там были горы Ихтамнетов...
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Не звизди - больше половины самолётов в 2008-м были сбиты "дружественным огнём" осетинских "ополченцев" ... Сьогодні Росія опинилася в тотальній ізоляції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4958 А остальные - украинскими расчётами поставленных туда через Казахстан "Буков".
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Сегодня Россия оказалась в тотальной изоляции, - Порошенко
Очень похоже на: я закончу войну за две недели
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Армии по сути не было тогда,а аккумуляторы с танков и БТРов самолетов Индюкович продал за 5 копеек,горючки НОЛЬ...,в такой ситуации это самоубийство...
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Скажи правду, тебе ведь всё равно какой бред писать?
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На РАБссии давно Импортозамещениие Сьогодні Росія опинилася в тотальній ізоляції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6241Дерипаска не даст сбрехать с Вексельбергом,а Рома Абрамович уже не життель Лондона а Израиля... Сьогодні Росія опинилася в тотальній ізоляції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6241А братья вРОТЕННБЕРГИ сами с себя чняли Санкции Сьогодні Росія опинилася в тотальній ізоляції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6241
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Я гоффноедов не спамлю,руки марать о баранов жалко...
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"Сегодня Россия оказалась в тотальной изоляции, - Порошенко" - не Россия в тотальной изоляции, Петя коллаборант, а кремлёвский режим во главе с бесом путлером, также как и у нас в Украине, ты Хряк, в тотальной изоляции, а делать подобные заявления: "..Уже мы завершаем процесс трибунала, завершая Стокгольмским арбитражем по Газпрому… Мы сегодняшний день выстроили систему защиты и обязали Россию и Газпром заплатить Украине $4 млрд 600 млн", - заявил П. Порошенко" - это уже супер наглость, такое впечатление, что Шоколадник потерял связь с реальностью, а я утвердаю, что его надо проверить на дееспособность, нельзя рисковать таким большим государством и народом Украины из-за одного вора, даже мирового масштаба.
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Ну ты малехо перегнул батенька с тотальной изоляцией!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня Россия оказалась в тотальной изоляции, - Порошенко
 
 
 
 
 
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