 Сегодня Россия оказалась в тотальной изоляции, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Россия, которая думала, что об украинских вопросах и о российской агрессии в Украине забудут, сегодня оказалась в тотальной изоляции, начинает нести ответственность, начиная от сбитого малазийского самолета, где привлекают ее к суду. Уже мы завершаем процесс трибунала, завершая Стокгольмским арбитражем по Газпрому… Мы сегодняшний день выстроили систему защиты и обязали Россию и Газпром заплатить Украине $4 млрд 600 млн", - заявил П.Порошенко на церемонии открытия нового лечебного корпуса прикарпатского центра репродукции человека в четверг в Ивано-Франковске.
Глава государства напомнил, что украинский вопрос постоянно стоит в повестке дня на всех международных встречах.
Украинский «Нафтогаз» начал процесс взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 миллиарда долларов в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Стокгольма.
Так же арбитражный процесс между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по транзитному контракту может затронуть акции проектных компаний трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Речь идет о наложении обеспечительных мер на акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Акции могут быть уже заморожены."
Более того, даже Украина (вернее, ее руководство) не спешит изолироваться от рашки.
Мы с такими экономистами далеко укатим, ага.
Не Грося ли случайно экономику преподавал?
Очень похоже на: я закончу войну за две недели