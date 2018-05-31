 ВСУ в 2018 году примут участие в 19 многонациональных учениях, - Генштаб

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В соответствии с указом президента Украины планируется, что в 2018 году около 16 тыс. военнослужащих с вооружением и военной техникой примут участие в составе подразделений ВСУ в 19 многонациональных учениях", - сообщили в Генштабе.

В частности, запланировано участие в 6 многонациональных учениях на территории Украины, 13 многонациональных учениях за границей, из них в 2 учениях НАТО.

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"Уже проведены 2 учения с участием украинских подразделений: "Платинум Игл - 2018" (Румыния) и "Комбайнд Резолв - 10" (Германия). Сейчас продолжаются три учения: Многонациональные тактические учения по подготовке подразделений вооруженных сил в рамках JMTG-U (Украина), "Флейминг Сворд - 2018" (Литва), танковые соревнования "Сильная Европа - 2018" (Германия)", - сообщил вр.и.о. начальника ГУ военного сотрудничества и мирных операций Генерального штаба Валентин Левчик..

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Кроме того, с начала года 28 офицеров ВСУ принимали участие в 7 международных учениях на уровне штабных офицеров или наблюдателей.