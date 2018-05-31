 Ожидаем, что страны ЕС по примеру США примут решение о предоставлении Украине летального оружия, - Генштаб ВСУ

Об этом сказал на брифинге в Киеве и.о. начальника главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ Валентин Левчик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Что касается предоставления летального оружия и обращения президента к странам-членам ЕС: вполне логично с нашей стороны рассматривать, что пример США станет хорошим поводом и будет побуждать или способствовать тому, что соответствующие страны-члены ЕС тоже примут решение о предоставлении летального оружия", - сказал он.

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"Да, мы этого ожидаем и надеемся на это, потому что это действительно нам нужно", - добавил Левчик.

Напомним, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 миллионов долларов.

30 апреля стало известно, что Украина получила Javelin.

Javelin - американский переносный противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтокрылых самолетов, которые заходят на посадку.