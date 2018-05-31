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 Политика Украины
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Все про:Генштаб ВС (866) оружие (3455) США (13773) Евросоюз (11894) Javelin (38) Левчик (1)

 Ожидаем, что страны ЕС по примеру США примут решение о предоставлении Украине летального оружия, - Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины ожидают, что после США летальную оружие Украина предоставят страны-члены Евросоюза.

Об этом сказал на брифинге в Киеве и.о. начальника главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ Валентин Левчик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Что касается предоставления летального оружия и обращения президента к странам-членам ЕС: вполне логично с нашей стороны рассматривать, что пример США станет хорошим поводом и будет побуждать или способствовать тому, что соответствующие страны-члены ЕС тоже примут решение о предоставлении летального оружия", - сказал он.

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"Да, мы этого ожидаем и надеемся на это, потому что это действительно нам нужно", - добавил Левчик.

Напомним, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 миллионов долларов.

30 апреля стало известно, что Украина получила Javelin.

Javelin - американский переносный противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтокрылых самолетов, которые заходят на посадку.

Источник: https://censor.net.ua/n3069076
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Президенту Порошенко можно доверить любое оружие.
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А вот доводить ситуацию до абсурда не надо. Президент Порошенко это имя, это касса наконец, в которую весь мир с радостью несет свои денежки.
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Не знаю як світ, а українці вже все начисто винесли до цієї каси, скоро останні штани понесуть...
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которое опять будет за1000 км от линии соприкосновения. "потому что низзя раздражать пуйла" ? )))
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Меркель, выделяй оружие- 4 года война идет изза вашей " озабоченности" .
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В нєї аж цілих чотири справних винищувачів! Барижити хочуть з расєєю, а захищати гандонів повинна Америка...
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А хіба хтось чи щось забороняє країнам заходу продавати Україні летальну зброю?
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Зачем Украине оружие если главком то на мальдивах то в дупель пьяный ,то говорит ,что силовым путём освобождать Украину не намерен ...
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А ще коли збирався АТО за лічені години закінчити...
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А еще когда из-за поребрика не шли танковые коллоны и по дамбасу бегали орки с голыми жопами. Или память девичья?
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Во тут зібралося кодло - хто проти того щоб Україні дали зброю (мокалів прошу не відповідати)?
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Американцы дали, дадут и европейцы, как бы не исходили здесь ватники
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А с какого бадуна дадут-то?Они ничем нам по сути не обязаны.тем более если мы без боя отдали Крым и не оказали большого сопротивления на донбассе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОжидаем, что страны ЕС по примеру США примут решение о предоставлении Украине летального оружия, - Генштаб ВСУ
 
 
 
 
 
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