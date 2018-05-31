 Решение Кабмина о переподчинении ГФС незаконно и не будет обнародовано, - Данилюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Решение еще не было обнародовано. Думаю, никогда не будет обнародовано, так как не отвечает системе общего государственного управления", – сказал он на встрече с бизнесом в Киеве в четверг.

А.Данилюк напомнил, что Минфин формирует политику в налоговой и таможенной сфере, а соответствующий орган, который реализует эту политику – ГФС, находится в координации министерства. Он отметил, что Минфин так работает с казначейством, Госфинмониторингом, и ГФС также должна быть в единой системе.

"Переподчинение – этот вопрос несколько раз поднимался. Я не знаю, что за этим стоит, но, точно, концентрация стольких полномочий, особенно в предвыборный период, в одних руках – это неправильно, и мы должны, в первую очередь, думать о государственных интересах и думать о государстве", – сказал министр финансов.

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По его мнению, нынешний конфликт станет толчком для реформирования ГФС.

"Хватит прикрывать то, что ничего не происходит. Есть предел терпению", – подчеркнул А.Данилюк.