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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10495) Минфин (1213) Данилюк Александр (276) ГФС (2590)

 Решение Кабмина о переподчинении ГФС незаконно и не будет обнародовано, - Данилюк

Решение Кабинета министров о переподчинении ему Государственной фискальной службы (ГФС), которая сейчас координируется Министерством финансов, принято в нарушение регламента и является незаконным, заявляет министр финансов Александр Данилюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Решение еще не было обнародовано. Думаю, никогда не будет обнародовано, так как не отвечает системе общего государственного управления", – сказал он на встрече с бизнесом в Киеве в четверг.

А.Данилюк напомнил, что Минфин формирует политику в налоговой и таможенной сфере, а соответствующий орган, который реализует эту политику – ГФС, находится в координации министерства. Он отметил, что Минфин так работает с казначейством, Госфинмониторингом, и ГФС также должна быть в единой системе.

"Переподчинение – этот вопрос несколько раз поднимался. Я не знаю, что за этим стоит, но, точно, концентрация стольких полномочий, особенно в предвыборный период, в одних руках – это неправильно, и мы должны, в первую очередь, думать о государственных интересах и думать о государстве", – сказал министр финансов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переподчинение фискальной службы Кабмину вызвано деструктивной и провальной политикой Минфина, - Общественный совет при ГФС

По его мнению, нынешний конфликт станет толчком для реформирования ГФС.

"Хватит прикрывать то, что ничего не происходит. Есть предел терпению", – подчеркнул А.Данилюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3069075
 
   
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Дан старт предвыборному перетягиванию корыта!
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Что-то подобное припоминаю. Переподчинение "УЗ". Вой омеляна. Фин.потоки перераспределяются опять. А данилюкиомеляны в отставку не ходят от обиды. Те,чьи руки в их жопах,не поймут.
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)(уйлу только это и надо! Вечная украинская проблема - на 2 украинца 3 гетьмана!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение Кабмина о переподчинении ГФС незаконно и не будет обнародовано, - Данилюк
 
 
 
 
 
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