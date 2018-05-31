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 Происшествия, За рубежом
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 Авакову непонятна реакция международных организаций на спецоперацию СБУ: "Вы что, хотели, чтобы Бабченко был убит?"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков удивлен реакцией международных организаций на инсценирование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Аваков заявил журналистам во время брифинга после официальных мероприятий, приуроченных к первому выпуску курсантов Академии патрульной полиции.

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"Мне удивительны заявления многих международных организаций, которые говорят: "Что это такое? Дезинформируете наше общество". Вы что, хотели, чтобы Бабченко был убит? ... Amnesty International или "Репортеры без границ": вот у нас еще один погибший журналист? Украинские спецслужбы, слава Богу, предотвратили это убийство и, слава Богу, нашли необходимым задержать преступника именно в такой способ", - заявил Аваков.

По словам министра, мягко говоря, удивляют и шокируют такие заявления "неких международных авторитетов".

"Я думаю, что впредь украинские спецслужбы и правоохранительные органы не будут руководствоваться общественным мнением – что о нем скажет тот или иной псевдоморальный авторитет – а будет руководствоваться тем, чтобы на нашей территории было спокойно, и человек не подвергся нападению и убийству", - сказал он.

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Также Аваков заявил, что правоохранители, если бы имели возможность, проводили бы такие спецоперации и в других резонансных случаях.

"Мы лучше сделаем такую операцию – человек останется живым. Если бы была возможность проводить такие операции по всем остальным резонансным случаям, которые происходят у нас, то мы бы делали это каждый день. Но происходит то, что происходит", - заявил он.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Источник: https://censor.net.ua/n3069072
 
   
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Развели как Котят Партийцам РегиоАнловским всегда с рук сходило...Долов то- ПРойдёт,не ПРойдёт,как и с захватами Крыма и Донбасса-стыдоба одна....
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Они своими руками раскачивают ситуацию, поэтому и не понятна ситуация.
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Обман во имя спасения жизни людей оправдан . А обман во имя смерти л ненависти к людям (чем занимается Кремль ) не оправдаем .
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"Итак, об организаторе «покушения на убийство» Аркадия Бабченко - его зовут Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер», единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране. Оно имеет давние производственные отношения с Министерством обороны Украины, сам Борис известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО. Именно его оптика стоит стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения. Юрист по образованию он давно выбрал для себя любимое дело - оружие. Сегодня Шевченковский суд будет избирать ему меру пресечения. Чем же аргументирует СБУ необходимость содержания под стражей? Во-первых, заказчики убийства Бабченко, судя из документов, так и остались неустановленными. Их даже не искали. Во-вторых, из разговоров Бориса с «киллером» следует, что его квартира и завод за последние полгода неоднократно обыскивались той же СБУ с сотрудниками которой пришлось поделиться - в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов. Это много, очень много. Третье - в переписке в мессенджерах речь идет о чем угодно, но не об убийстве, а вот предположений «киллера» и допрашивающего его сотрудника сколько угодно. Да, списка потенциальных жертв в материалах тоже нет. Сам «киллер», действуя уже в рамках протокола о контроле за совершением преступления, предлагает «грохнуть» неких Тодора Пановского и Богданова, говоря о том, что последнего ненавидит «..з 14-го року». Провоцирует? Очень похоже. И последнее - а в чем интерес Бориса? Непонятно, а мотив должен быть установлен...Дело странное, но брифинг Генерального прокурора уже состоялся. Значит, будут, выпучив глаза, будут доказывать даже несуществующее.."
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Хватит тут Страну.уа цитировать. Арест Германа вполне может оказаться очередным этапом спецоперации.
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По логике идиотов Бабченко не имел права их разочаровывать и должен был дать сабя честно убить, чтобы их сопливые соболезнования не пропали даром.
Израиль плюет на мнение полезных идиотов и делает все для защиты своих граждан.
Правильно делает.
Украина сделала аналогичный шаг. Сейчас нужно смачно харкнуть на всех "обиженных".
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Никто из здравомыслящих людей, не подвергает ни малейшему сомнению ценность спасённой жизни журналиста, как и любой другой жизни честного человека. Вполне обоснованное сомнение вызывает вопрос, действительно ли "карнавал с воскрешением" был так критически необходим в процессе этого спасения. Никаких веских аргументов в пользу этого со стороны силовиков не последовало. Тайна следствия!
Простой короткий отчёт на ведомственном сайте о предотвращении СБУ заказного убийства- это не наш метод! Надо состряпать громкую перемогу! С обязательной аудиенцией спасённого в кабинете верховного спасителя. Чтоб сладкоежки затрепетали в неистовом экстазе.)) Вот только, те, кто не привык кушать всё что им подсовывают, задают неудобные вопросы. Это возмутительно!))
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"В основном его критикуют оттого, что его считают журналистом, но на самом деле Аркадий все-таки не совсем журналист. Он в большей мере общественный деятель и писатель."
вот таким его считает Пономарёв, Илья
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Если бы у СБУ не было зацепок для выхода на заказчиков из "русского мира", они бы просто повязали Германа, а не стали разыгрывать весь этот спектакль. Видимо там по цепочке замешаны другие люди и важно было выйти на них.
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Ну, не с сабаковским умом понимать европейские ценности, как и методы работы. Совок рулит.
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Националисты ярые и умеренные,уже поняли,что их развели,простой Народ развели-тех кто не стрелял...
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Не знаючи всіх подробиць,засуджувати чи виправдовувати складно.Але плани оперативних комбінацій розробляються для викриття злочинців,а не для того щоб буквально весь світ ахуєл.Думаю тут доречна цитата з нашого "сучасного класика": - Как-то по-дебильному написано.
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Мы не хотим, чтобы он был убит, но с венком теперь надо что-то делать, не пропадать же добру..
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вот с фейсбука бабченко - "..обтекать..драть..бля..чота"
он точно журналист или всё-таки за хлебом вышел к грицаку, луценко и порошенко?
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Запад уже приготовил для Украины очередную порцию глубочайшей озабоченности и поучений. А тут - бац и... все равно поучают. Такой траур сорвала СБУ! Да пошел этот Запад к черту!!! Главное что жив человек, о котором неподдельно скорбела Украина.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАвакову непонятна реакция международных организаций на спецоперацию СБУ: "Вы что, хотели, чтобы Бабченко был убит?"
 
 
 
 
 
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