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 Политика Украины
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 С начала российской агрессии международные партнеры оказали ВСУ помощь на 350 млн долл., – Генштаб

С начала российской агрессии в 2014 году Украина получила материальную помощь от международных партнеров на сумму почти 350 млн долл.

Об этом сообщил вр.и.о. начальника ГУ военного сотрудничества и мирных операций Генерального штаба ВСУ Валентин Левчик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В течение 2014-2018 гг ВСУ получили помощь в виде материальных средств от 20-ти стран мира, а именно: техническая помощь (приборы ночного видения, средства связи, техника для разминирования, автомобильная техника, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, противотанковое вооружение и другое) - на сумму свыше $ 292 млн, а также медицинское и тыловое имущество - на сумму около $56 млн", - сказал чиновник на брифинге в четверг в Киеве.

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По словам Левчика, с начала года украинская армия получила материально-техническую и гуманитарную помощь на сумму свыше $45 млн. Это, по его словам - противотанковые комплексы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, приборы ночного видения, другие товары военного назначения и зимнее вещевое имущество.

"Ключевыми партнерами в предоставлении материально-технической помощи для ВСУ являются США, Канада, Великобритания и Литва", - подчеркнул представитель Генштаба.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069071
 
 
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Плешивый Педофил уже в твоей Одессе? И шо тама? С начала российской агрессии международные партнеры оказали ВСУ помощь на 350 млн долл., – Генштаб - Цензор.НЕТ 8855
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вистачить на кілька генеральських дач і декілька дорогих іномарок ... Від початку російської агресії міжнародні партнери надали ЗСУ допомогу на 350 млн дол., - Генштаб - Цензор.НЕТ 461
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Дохлому СССру Рузвельт отстегнул отстегнул в октябре 1941 года почти на миллиард долларов не только Тушонки и суповых сухих наборов С начала российской агрессии международные партнеры оказали ВСУ помощь на 350 млн долл., – Генштаб - Цензор.НЕТ 9299Жлобы
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Причем наверно под проценты😁
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Малувато звичайно, як для гарантів меморандумів, але і на цьому дякуємо. Краще ніж нічого(
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В сраку пусть засунут себе свои милионы и вертают ядерну бомбу!
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США понятно, Британия и Канада приятно, а вот Литва... литовцам отдельное человеческое спасибо, маленькая страна, рядом тоже Раша злобная, а не побоялись и помогли ребята.
Молодцы!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала российской агрессии международные партнеры оказали ВСУ помощь на 350 млн долл., – Генштаб
 
 
 
 
 
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