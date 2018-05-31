 С начала российской агрессии международные партнеры оказали ВСУ помощь на 350 млн долл., – Генштаб

Об этом сообщил вр.и.о. начальника ГУ военного сотрудничества и мирных операций Генерального штаба ВСУ Валентин Левчик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В течение 2014-2018 гг ВСУ получили помощь в виде материальных средств от 20-ти стран мира, а именно: техническая помощь (приборы ночного видения, средства связи, техника для разминирования, автомобильная техника, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, противотанковое вооружение и другое) - на сумму свыше $ 292 млн, а также медицинское и тыловое имущество - на сумму около $56 млн", - сказал чиновник на брифинге в четверг в Киеве.

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По словам Левчика, с начала года украинская армия получила материально-техническую и гуманитарную помощь на сумму свыше $45 млн. Это, по его словам - противотанковые комплексы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, приборы ночного видения, другие товары военного назначения и зимнее вещевое имущество.

"Ключевыми партнерами в предоставлении материально-технической помощи для ВСУ являются США, Канада, Великобритания и Литва", - подчеркнул представитель Генштаба.

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