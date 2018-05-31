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Все про:горячая вода (43) Киев (15936) Кличко (2538) Нафтогаз (2503) Гройсман (4076)

 Кличко требует от правительства заставить "Нафтогаз" вернуть киевлянам горячую воду

Киевский городской голова Виталий Кличко обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой вмешаться в ситуацию с отказом НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить горячее водоснабжение столицы.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Кличко требует от правительства заставить Нафтогаз вернуть киевлянам горячую воду 01

Кличко требует от правительства заставить Нафтогаз вернуть киевлянам горячую воду 02Кличко требует от правительства заставить Нафтогаз вернуть киевлянам горячую воду 03

"Мы просим безотлагательно провести совещание на уровне Кабинета министров Украины с участием представителей исполнительного органа Киевского городского совета, НАК "Нафтогаз Украины", КП "Киевтеплоэнерго" и других вовлеченных сторон для урегулирования ситуации и недопущения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера в городе Киеве", - говорится в обращении Кличко.

Напомним, в апреле этого года завершился договор города с ПАО "Киевэнерго". Исполнителем услуги горячего водоснабжения и отопления с мая стало коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". НАК "Нафтогаз" отказывается заключать договор на газоснабжение без урегулирования вопроса задолженности. По видению "Нафтогаза", городское предприятие должно взять на себя задолженность, которая сегодня у "Киевэнерго" перед ним.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, применение статьи 22 Закона Украины "О теплоснабжении", на которой настаивает НАК, как основания для возложения газовых долгов "Киевэнерго" на городское предприятие является противоречивым.

"Решение спора возможно либо в процессе переговоров или в судебной плоскости, однако пока эти процессы будут продолжаться - потребители не должны оставаться без услуги. Ведь в законе нет нормы, которая позволяла НАК не заключать соглашение с КП и оставлять потребителя без услуги. Более того, действующее законодательство гарантирует непрерывность в предоставлении коммунальных услуг и предусматривает перерыв в снабжении горячей воды лишь на время ремонтных работ. Столичная администрация подготовила обращение к Кабинету министров Украины, как к представителю владельца компании НАК "Нафтогаз" по этому вопросу", - пояснил Пантелеев.

По его словам, важно, чтобы договор на поставку газа с КП "Киевтеплоэнерго" для котельных и станций теплоснабжения был заключен в ближайшие дни.

"Сейчас 1336 потребителей города Киева подключены к ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вместо районных котельных и станций теплоснабжения, где сегодня отсутствует газоснабжение в связи с отказом НАК "Нафтогаз Украины" заключить договор с КП "Киевтеплоэнерго" на поставку природного газа. Именно поэтому где существует техническая возможность, мы присоединили здания к другим источникам теплоснабжения - к ТЭЦ, на которых пока газоснабжение не прекращено", - подчеркнул заместитель городского головы.

Источник: https://censor.net.ua/n3069069
 
   
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Он это все заработал. Даже дома пердит в общую трубу через шлангу.
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Почему задолженность,виталик? Кто деньги украл? А ну потребуй расследовать махинации в собственном ведомстве.
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Яке відношення мерія має до боргів "Київенерго"?
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А навіщо заключався договір? Щоб одна сторона "кинула" іншу? Хай вимагає ахметку розтрясти.
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А Киевэнерго эти долги за долги не считает, а считает что это разница в тарифах и себестоимости, не покрытая субсидиями из городского бюджета. Типа "Я не я и #опа не моя".
Причем две третьих этого "долга" образовалось уже при Кличко. Т.е. или городская администрация действительно не выплачивала положенные субсидии, и это долг города, либо городские чиновники подписывали акты выполненных работ с завышенными цифрами расходов. В любом случае кто-то за это должен ответить. Как минимум - уволен, а по хорошему должен сесть. Но все эти должности приносят неплохой доход тем, кто на них сейчас сидит, и наверняка были предметом политических торгов и кулуарных договоренностей, и просто так, даже за дело, наказать там сейчас никого нельзя. Вот и пытается Кличко выдавить слезу, но из него актер ещё хуже Сталлоне.
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На поставки горячей воды населению, естественно. Именно оказание этих услуг населения и являлось раньше предметом договора между городом и Киевэнерго. Значит, исполнитель (Киевэнерго) регулярно приносил акты выполненных работ (с подробными цифрами, это финансовый документ) на подпись заказчику (Киевской городской администрации), там какой-то чиновник их визировал, а потом либо Кличко лично подписывал, либо подписывал кто-то из его замов с правом подписи. После чего образовывалась бухгалтерская задолженность, (работы выполнены, но разница в тарифах и заявленной себестоимостью услуг не покрыта), которая позволяла Ахметову тупо не платить за потребленный газ. Денег нет, вот это вот всё.
Остап Бендер с его методам сравнительно честного отъема денег у граждан нервно рыдает в сторонке.
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о-о-о, явно видно человека, никогда не сталкивавшегося с государственным аппаратом. Обыкновенные.
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Бачу, що ти стикався... Скрін такого "Акту" виклади, пліз.
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долг перед Нафтогазом Ахмета Киевенерго, а признать по закону его должен новый приемник Киевтеплоенерго, который теперь принадлежит городу. Сделали все через жопу, невчитываясь. Теперь Ахмет потирает руки , никому ничего не должен, ну приблизительно как с Приватбанком, а городская власть не хочет платить по долгам Ахмета. В любом случае пострадают люди. Во-первых при отсутсвии горячей воды, а во-вторых, как обычно , чтобы дать воду будут закрывать Ахмет -долги из гос.бюджета, т.е. из наших карманов. А по сути, из наших карманов вытянут и переложат из родственных карманов госбюджета в государственный НаФТОГАЗ. А потом Нафтогаз отрабартует о больших прибылях.... И алигархи опять в плюсах!
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От тому Кличко і проти цього- це видно з тексту листа до Нафтогазу. Тобі щось в листі не подобається?
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Почти таже история с Укртелекомом после того как у Ахмета забрали. Домашний телефон не работает уже 3 месяца(правда приходят нулевые счета), автодозвон отвечает, что спионерили провода(и это наверное во всем Киеве? так вот просто всех нас считают идиотами), и проблема должна решится до сентября, а пока даже можете не звонить. Как я понимаю, настоящая проблема тоже в нерешенности правовремствования и по долгам. Представляю как бабушкам без мобильников звонить на 103!!!
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" По видению "Нафтогаза", городское предприятие должно взять на себя задолженность, которая сегодня у "Киевэнерго" перед ним."

А заставить Ахметова заплатить долг - не?
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Дуже просто - по роті Нацгвардії на об*єкти Ахметова - заводи, електростанції, фк Шахтар, офіс ДТЕК
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Реакцію на особу, яка є нев*їздною в США і мабуть уже і в Британію?

На націоналізацію Приватбанка якась реакція була? А Бєня - менш одіозна особистість...
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Вангую - Заходу буде пох. Так само як було пох, коли забирали активи у Курвченка чи Яника-малого.
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Я навіть "вангувати" не буду, бо чітко знаю, що для Заходу приватна власність- це священна корова. Чи тобі методи хУЙЛА до вподоби?
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Приватбанк - приватна власність? ФК Металіст - приватна власність?
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Тим паче, у випадку з Ахметовим мова йде про те, щоб забрати майно за борги. І на Заході це активно практикується...
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Можно паяльником. Неконституционно и непедагогично, но крайне эффективно.
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То Британії треба заводити справу не тільки за "Новачок", а й за "Паяльник"?
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Ну, горючую они вряд-ли уже вернут. Разве-что холодную. Пока она туда-сюда моталась - остыла Кличко требует от правительства заставить "Нафтогаз" вернуть киевлянам горячую воду - Цензор.НЕТ 4644
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Вірно вимагає- і уряд має задовольнити це клопотання.
От тільки не повернути гарячу воду, а нагнати з Києва Ахметова!
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Сначала надо отобрать, чтоб потом отдать половину. Так можно ж не отбирать.
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Да им некогда, гуляют после получения 40 миллионов баксов премиальных за выигранный суд у парашгазпрома на 35 человек. Как прогуляют, так с августа тарифы ещё поднимут. Кличко требует от правительства заставить "Нафтогаз" вернуть киевлянам горячую воду - Цензор.НЕТ 3578
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З ними гуляєш, що такий впевнений? Чи сам гуляв би? )))
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ты тупой? везде лезешь со своими вопросами, сиди и читай.
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він просто флудить - рейтинг темі накручує ... Кличко вимагає від уряду змусити "Нафтогаз" повернути киянам гарячу воду - Цензор.НЕТ 102
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А тобі шкода?
То крути своє.. Вже і так дописувачів позбулись, тобі ще забагато?
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Я й спитав- що читати? Твою маячню про "гулянки" я вже прочитав.)))
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так требование или просьба???????????? исправте заголовок
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людей кидают под поезд жкх, лишая субсидий брошенных родителей чьи дети уехали и забыли выписатся и родителей а им умерать от голода и долгов , тактично молчат, чего так?
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Бойлеры покупайте, намного дешевле выходит.
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А воды уже больше месяца нет. В прошлом году тоже так все с середины апреля юлозили, говорили будет вода скоро, а в итоге дали только в сентябре, после 5 месяцев отсутствия. Смотрю, это становится традицией, только причины для шоу придумывают новые, чтоб по ушам поездить, и естественно цены задрать еще выше на все, включая горячую воду. Выродки, вот и все, что можно сказать о всей нынешней власти. Кличко требует от правительства заставить "Нафтогаз" вернуть киевлянам горячую воду - Цензор.НЕТ 4762
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я 10 лет живу в Киеве и без горячей воды нас оставляют каждый год! отключают на 2 недели, а растягивают на месяц-полтора, так что и предыдущая и предпредыдущая власть отключали, только нынешние честно заявили сразу, что отключение на месяц.
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У меня завтра будет уже месяц и неделя, и вы думаете, что завтра дадут воду после подобной новости? Что касается честно, в прошлом году мне честно в течение всего лета говорили. что воду вот-вот дадут, и так пять месяцев подряд, в отопительный сезон 2016-2017 мне весь отопительный сезон честно говорили, что тепло вот вот включат, но его за 5 с гаком месяцев отопительного сезона у меня не было 34 дня, включая морозы по 14 - 15 градусов. А вот весной 2017 я уже читал и смотрел в СМИ, как проходил отчет о замечательном экономном отопительном сезоне. Вот и вся честность нынешней власти, только не знаю, куда её прикладывать. Кличко вимагає від уряду змусити "Нафтогаз" повернути киянам гарячу воду - Цензор.НЕТ 233
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Кличко два месяца спал-спал... спал-спал... и тут, как проснется, как ВОЗМУТИТСЯ!!!
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Тс-с! А то будет реформа всем недовольным - на все лето вырубить воду холодную, а горячую дать. И отопление включить по двойному тарифу.
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Братве нужно нажалитыся.Они за пару процентов помогут.
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Придурку , купи бойлер і не парся . При 2-х зонному лічильнику підігрів води втричі дешевший . Шо за дибіли керують нашою господаркою .
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Я, може, не дуже уважно читав, але слово "вимагаю" так і не побачив. Побачив : просимо провести нараду" Кіздєц!
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Кличко премиальным 46млн.$ позавидовал. Виталий, это не спортивно!
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Пачитайте, умники, млять!

Стаття 22. Умови зміни права власності та особливості правонаступництва зобов'язань у сфері теплопостачання
№ 4521-VI від 15.03.2011}
Якщо при централізованому теплопостачанні технологічні витрати теплової енергії або витрати палива теплогенеруючих, теплотранспортних, теплопостачальних організацій перевищують нормативний рівень, то це може стати підставою для розірвання існуючих договірних відносин з ними.
Зміна форми власності або перехід права власності на відповідні об'єкти з виробництва, постачання та транспортування теплової енергії, яка здійснюється в порядку, передбаченому законами України, не повинна призводити до погіршення умов та якості теплопостачання споживачам.
У разі якщо суб'єкту господарювання надано в користування (оренду, концесію, управління тощо) цілісний майновий комплекс (індивідуально визначене майно) з вироблення теплової енергії, такий суб'єкт стає правонаступником за борговими зобов'язаннями з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання, що виникли у суб'єкта господарювання, який раніше використовував зазначене майно (володів або користувався ним).
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мда пора поставить себе бойлер как сделала половина знакомых и забить хй на гарячую воду
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Господи, да дать ему по голове,иначе он не функционирует
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКличко требует от правительства заставить "Нафтогаз" вернуть киевлянам горячую воду
 
 
 
 
 
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