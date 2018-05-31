 Суд сегодня рассмотрит ходатайство об аресте подозреваемого в организации убийства Бабченко

В Шевченковском райсуде Киева будут избирать меру пресечения подозреваемому в организации убийства Бабченко. Сегодня в 17:00 в Шевченковском суде Киева должно начаться заседание по избранию меры пресечения "Гражданину Г." - его подозревают в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом "Цензор.Нет" сообщают источники в суде.
Накануне глава СБУ Василий Грицак сообщил журналистам, что "гражданин Г." был задержан, а также продемонстрировал оперативное видео его задержания.
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Вместе с тем на странице суда в Фейсбуке появилось сообщение: "На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Б.Л. - подозреваемого по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (подозреваемого в организации приготовления к террористическому акту, то есть к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека)".
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
Неожиданное воскрешение
журналиста Аркадия Бабченко
сыграло на руку Москве,
укрепив ее заявления о том,
что западные СМИ готовы
верить любым «провокациям
противников» России, чтобы
нанести ей вред, сообщила
Guardian.
Подобная инсценировка стала
«невероятным идиотизмом со
стороны украинских спецслужб»,
но «урок усвоен - больше не
доверять официальным
сообщениям с Украины»,
подчеркивают британские
журналисты.
Неожиданное воскрешение
журналиста Аркадия Бабченко
обрадовало промосковские медиа
и онлайн-активистов,
отметила Guardian . Теперь они
чувствуют, что у них есть четкие
доказательства «ложного флага»,
под которым работает западная
пресса.
Так, новостной канал RT,
вещающий в Великобритании,
высмеял озабоченность
журналистов, которые опасались,
что этот инцидент подорвет
доверие к СМИ. «Ясно, что
общественность в странах НАТО
теряет веру в журналистику, о
которой им говорят их
телевидение, радио и
интернет», - подчеркнул ведущий
телеканала Афшин Раттанзи,
критикуя, прежде всего, CNN и
BBC.
«Все эти организации должны
принести извинения за то, что
они не проверяют новости,
полученные от сил, желающих
навредить России», - добавил он.
Я понимаю, у порохоботов мечта, хапнуть кучу американских гривен и свалить из Украины...одно но, это деньги украинцев на армию, пенсию, здравоохранение, образование, безопасность....поэтому порохоботы дружно берутся за руки и идут на три буквы!!! это туда >>>
На Украину напала росися, убивает граждан Украины уже более четырёх лет, окулировала территорию моей Родины, а Меркель с Макроном на прошлой неделе с главным террористом планеты обнимались и обменивались любезностями. Так то ниче? Вот об этом хай напишут.
Ещё раз пофиг на их писания. Нам своє робить!
"За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России", - говорится в сообщении.
І тут - бац! - якісь «андерсенівські хлопчики», якісь х"хли, вічний "средний офицерский состав" рос. армії, що про нього всі ці "потомствєнниє чекісти", з усією їхньою зграєю "прікормлєнних"-заворожених медіатрубадурів, звикли думати тільки як про гарматне м'ясо, - раптом вийшов на авнсцену історії, з посмішечкою запорожця з картини Рєпіна тицьнув пальцем - і виявилося, що монстр-то - трухлий! Пустий всередині, як потьомкінська хата, і все те "бряцаніє" - звичайнісіньке гопництво, тільки мегаломанського масштабу…
Це дуже «шевченківський» сюжет, архетипальний. Хто читав «Шевченків міф України», мусить пам'ятати мій порівняльний аналіз образу рос. влади («Петербурзький текст») у Міцкевича - у Пушкіна - і в Шевченка: «де Міцкевич обурюється, гнівно потрясаючи п'ястуком свого Олешкевича, де Пушкін шанобливо схиляється, не в змозі відвести зачарованого зору від лику великодержавної Медузи, там Шевченко просто-напросто - глузує: по-гоголівсьокму й по-українському» (с.83 за останнім виданням).
От і в СБУ цього разу вийшло так само.)) - О. Забужко www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
Поставлял оптику для АТО. Появились подробности об организаторе покушения на Бабченко
https://strana.ua/news/144066-orhanizator-pokushenija-na-babchenko-vozhlavljal-sp-shmajser-v-ukraine.html
"Дело странное, но брифинг Генерального прокурора уже состоялся. Значит, будут, выпучив глаза, будут доказывать даже несуществующее..."
Був помiчником у депутатiв
Гончаров Михайло Олександрович
Соціалістична партія України, 5 скликання
Плохой Ігор Іванович
Партія регіонів, 6 скликання ------
Сокращенное наименование: ТОВ"ПРИВАТНА СПРАВА-2000"
Наименование: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИВАТНА СПРАВА-2000"
Основной вид деятельности: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Адрес: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 9, офіс 55
Руководитель: ГЕРМАН БОРИС ЛЬВОВИЧ (всего 2 ЮЛ)
Учредители/Бенефициары: ГЕРМАН ЛЕВ БЕРКОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн.
ЗАЄЦЬ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 4000.00 грн.
ГЕРМАН БОРИС ЛЬВОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 5500.00 грн.
Состояние: зареєстровано
Дата актуальности сведений: Информация в этой таблице отображается в соответствии с данными ЕДР на дату 2018-05-22