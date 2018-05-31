 Суд сегодня рассмотрит ходатайство об аресте подозреваемого в организации убийства Бабченко

В Шевченковском райсуде Киева будут избирать меру пресечения подозреваемому в организации убийства Бабченко. Сегодня в 17:00 в Шевченковском суде Киева должно начаться заседание по избранию меры пресечения "Гражданину Г." - его подозревают в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом "Цензор.Нет" сообщают источники в суде.

Накануне глава СБУ Василий Грицак сообщил журналистам, что "гражданин Г." был задержан, а также продемонстрировал оперативное видео его задержания.

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Вместе с тем на странице суда в Фейсбуке появилось сообщение: "На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Б.Л. - подозреваемого по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (подозреваемого в организации приготовления к террористическому акту, то есть к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека)".

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".