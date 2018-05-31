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 Политика Украины
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Все про:суд (20955) Бабченко Аркадий (81) Ромалийская Ирина (309)

 Суд сегодня рассмотрит ходатайство об аресте подозреваемого в организации убийства Бабченко

В Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Германа Б.Л. Рассмотрение данного ходатайства намечено сегодня на 17.00.

В Шевченковском райсуде Киева будут избирать меру пресечения подозреваемому в организации убийства Бабченко. Сегодня в 17:00 в Шевченковском суде Киева должно начаться заседание по избранию меры пресечения "Гражданину Г." - его подозревают в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом "Цензор.Нет" сообщают источники в суде.

Накануне глава СБУ Василий Грицак сообщил журналистам, что "гражданин Г." был задержан, а также продемонстрировал оперативное видео его задержания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надо осуждать не Украину, а Россию, - Порошенко об инсценировке убийства Бабченко

Вместе с тем на странице суда в Фейсбуке появилось сообщение: "На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Б.Л. - подозреваемого по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (подозреваемого в организации приготовления к террористическому акту, то есть к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека)".

Суд сегодня рассмотрит ходатайство об аресте подозреваемого в организации убийства Бабченко 01

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем". 

Источник: https://censor.net.ua/n3069066
 
   
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Я наверно в печерский суд подам на СМИ за плагиат

Неожиданное воскрешение
журналиста Аркадия Бабченко
сыграло на руку Москве,
укрепив ее заявления о том,
что западные СМИ готовы
верить любым «провокациям
противников» России, чтобы
нанести ей вред, сообщила
Guardian.
Подобная инсценировка стала
«невероятным идиотизмом со
стороны украинских спецслужб»,
но «урок усвоен - больше не
доверять официальным
сообщениям с Украины»,
подчеркивают британские
журналисты.
Неожиданное воскрешение
журналиста Аркадия Бабченко
обрадовало промосковские медиа
и онлайн-активистов,
отметила Guardian . Теперь они
чувствуют, что у них есть четкие
доказательства «ложного флага»,
под которым работает западная
пресса.
Так, новостной канал RT,
вещающий в Великобритании,
высмеял озабоченность
журналистов, которые опасались,
что этот инцидент подорвет
доверие к СМИ. «Ясно, что
общественность в странах НАТО
теряет веру в журналистику, о
которой им говорят их
телевидение, радио и
интернет», - подчеркнул ведущий
телеканала Афшин Раттанзи,
критикуя, прежде всего, CNN и
BBC.
«Все эти организации должны
принести извинения за то, что
они не проверяют новости,
полученные от сил, желающих
навредить России», - добавил он.
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Слова то какие знаеш
Я понимаю, у порохоботов мечта, хапнуть кучу американских гривен и свалить из Украины...одно но, это деньги украинцев на армию, пенсию, здравоохранение, образование, безопасность....поэтому порохоботы дружно берутся за руки и идут на три буквы!!! это туда >>>
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Пофиг что они там заявляют.
На Украину напала росися, убивает граждан Украины уже более четырёх лет, окулировала территорию моей Родины, а Меркель с Макроном на прошлой неделе с главным террористом планеты обнимались и обменивались любезностями. Так то ниче? Вот об этом хай напишут.
Ещё раз пофиг на их писания. Нам своє робить!
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За ним глаз да глаз теперь нужен. ФСБшники его убрать постараются.
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Хтось сумнівається, що буде 60 діб під вартою у СІЗО СБУ?
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Почему нет рассмотрений брилиантовых, янтарных, насирова, кернеса и прочих тварей. Почему нет рассмотрения беркутни майдановской, почему тут все так быстро？
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вочевидь - треба , як завжди , відволікти на це увагу електорату ...
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Шо Грицака будете арестовывать?! Ну циркачи!
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Интересно, почему Лавров не объявляет благодарность СБУ за спасение гражданина РФ? 29 мая ужеждаже возбуждали уголовное дело, что его не уберегли. http://www.interfax.ru/russia/614843
"За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России", - говорится в сообщении.
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Я вам и так решение суда скажу: "Убийства не было. Обвиняемого отпустить под залог."
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...Від "Адъютанта Его превосходительства" і "Семнадцати мгновений весны" до "Ликвидации" - ах, як же вони старалися! Ціла індустрія працювала на образ "інтеліґентного чекіста" - еліти людства.)) Такими вони хотіли себе бачити, такий портрет із себе "замовляли" культурі (і ретельно дбали, щоб ніякий інший не прорвався на публіку!), - і навіть найпросунутіші для свого часу російські "дисиденти" на це велись - на "магию власти", хай чорну, але ж - непоборну!.. ("Да неужели у КГБ можно выиграть?! - расхохотался Буш" (с) - це всіма любимий Довлатов, хароший парєнь, "врун, болтун и хохотун", теж свою цеглиночку в міф поклав: нєльзя, рєбята, нєльзя, цей монстр непереможний, навіть і не пробуйте...)
І тут - бац! - якісь «андерсенівські хлопчики», якісь х"хли, вічний "средний офицерский состав" рос. армії, що про нього всі ці "потомствєнниє чекісти", з усією їхньою зграєю "прікормлєнних"-заворожених медіатрубадурів, звикли думати тільки як про гарматне м'ясо, - раптом вийшов на авнсцену історії, з посмішечкою запорожця з картини Рєпіна тицьнув пальцем - і виявилося, що монстр-то - трухлий! Пустий всередині, як потьомкінська хата, і все те "бряцаніє" - звичайнісіньке гопництво, тільки мегаломанського масштабу…
Це дуже «шевченківський» сюжет, архетипальний. Хто читав «Шевченків міф України», мусить пам'ятати мій порівняльний аналіз образу рос. влади («Петербурзький текст») у Міцкевича - у Пушкіна - і в Шевченка: «де Міцкевич обурюється, гнівно потрясаючи п'ястуком свого Олешкевича, де Пушкін шанобливо схиляється, не в змозі відвести зачарованого зору від лику великодержавної Медузи, там Шевченко просто-напросто - глузує: по-гоголівсьокму й по-українському» (с.83 за останнім виданням).
От і в СБУ цього разу вийшло так само.)) - О. Забужко www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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"середній офіцерський склад", а на ньому то все і трималося, в т.ч. і їхня непоборність, а тепер нема, от і здулись кацапи.
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Гражданин Г., гражданин Г… Я уж на Гройсмана подумал, а это Герман. Фух, отлегло…
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Эта вся история полный фуфел...
Поставлял оптику для АТО. Появились подробности об организаторе покушения на Бабченко

https://strana.ua/news/144066-orhanizator-pokushenija-na-babchenko-vozhlavljal-sp-shmajser-v-ukraine.html

"Дело странное, но брифинг Генерального прокурора уже состоялся. Значит, будут, выпучив глаза, будут доказывать даже несуществующее..."

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Герман Борис Львович

Був помiчником у депутатiв

Гончаров Михайло Олександрович
Соціалістична партія України, 5 скликання

Плохой Ігор Іванович
Партія регіонів, 6 скликання ------
Сокращенное наименование: ТОВ"ПРИВАТНА СПРАВА-2000"
Наименование: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИВАТНА СПРАВА-2000"
Основной вид деятельности: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Адрес: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 9, офіс 55
Руководитель: ГЕРМАН БОРИС ЛЬВОВИЧ (всего 2 ЮЛ)
Учредители/Бенефициары: ГЕРМАН ЛЕВ БЕРКОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн.

ЗАЄЦЬ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 4000.00 грн.

ГЕРМАН БОРИС ЛЬВОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 5500.00 грн.
Состояние: зареєстровано
Дата актуальности сведений: Информация в этой таблице отображается в соответствии с данными ЕДР на дату 2018-05-22
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Плохой Ігор Іванович -----1989-90 - помічник військ. коменданта, залізн. станція «Георгіу-Деж», Росія.-----Народився 5 грудня 1968 р. (м. Новоросійськ, Краснодарський край, Росія).-----член фракції Партії регіонів (з 11.2007), член Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
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