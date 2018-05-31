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 "Я хочу видеть, какие последствия имеет конфликт для жизни людей", - глава МИД Германии Маас посетит Мариуполь

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в четверг прибудет в Украину с первым визитом, во время которого хочет, в частности, лично оценить ситуацию на востоке страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Главной темой моего визита будет положение в восточной Украине. Я хочу видеть, какие последствия имеет конфликт для жизни людей. Поэтому я и еду в Мариуполь", - заявил министр.

Он подчеркнул, что наконец-нужны действующее перемирие и прогресс в Минском процессе. Этот процесс длится уже почти четыре года и остается дорожной картой для решения конфликта. При этом, добавил политик, важно, чтобы был результат, и он четко дал это понять во время недавних переговоров в Москве, ведь для достижения существенного и видимого прогресса в Минском процессе нужно содействие со стороны России.

Говоря о миссии Организации Объединенных Наций, Маас отметил, что она может стать шансом для обеспечения перемирия и получения нового импульса для политического процесса; этим шансом надо воспользоваться. "Однако это требует того, чтобы миссия была сформирована рационально, чтобы она была действенной, а не цементировала статус-кво", - заметил он.

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"Мы не должны забывать, что этот конфликт остается опасным и для стабильности за пределами региона", - заявил глава немецкого МИДа.

Ранее министр говорил, что в случае избрания ФРГ непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2019-2020 гг. (голосование состоится 8 июня) украинская тематика станет одной из приоритетных в работе Германии в этом органе.

Источник: https://censor.net.ua/n3069062
 
 
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Он идиот? Пусть посмотрит фото послевоенного Берлина.
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Свозите ее в дом, где жила 15-летняя, убитая орками в День рождения, девочка.
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А почему порох везет его туда?Почему не в серую зону?
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Он сам просится в Мариуполь, но так как у нас нет денег на гпс можно случайно отвезти в серую зону.
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А я хочу пива и креветок...)))
Отвезите этого дебила на передок...пускай свои обосраные труселя потом покажет в Бундестаге...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Я хочу видеть, какие последствия имеет конфликт для жизни людей", - глава МИД Германии Маас посетит Мариуполь
 
 
 
 
 
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