 Камчатский депутат Пучковский потребовал организовать место для привязи своего мерина у здания краевого правительства: "Наиболее удобный способ передвижения - это мой конь Ракета"

Камчатский депутат от партии "Справедливая Россия" Михаил Пучковский подготовил официальное заявление к губернатору края, председателю Заксобрания и начальнику ГИБДД. Сейчас документ находится в партийном офисе, однако в распоряжении редакции ИА "Кам 24" имеется его копия, передает Цензор.НЕТ.

"В мои обязанности как депутата Законодательного собрания Камчатского края входит присутствие на сессиях. Принимая во внимание цены на бензин и продукты, я пришел к выводу, что возможности приехать к зданию правительства Камчатского края у меня, как у рядового пенсионера, нет. Поэтому вынужден в качестве средства передвижения использовать мерина по кличке Ракета", – сообщается в документе.

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Далее Михаил Пучковский просит определить место парковки и обеспечить коновязь у здания правительства на период ближайшей сессии, которая, как ожидается, состоится в третьей декаде июня.

Михаил Пучковский подтвердил изданию подлинность заявления. Завтра или же в понедельник депутат намерен отправить документ по указанным адресам – губернатору Владимиру Илюхину, председателю Заксобрания Валерию Раенко и руководителю краевого управления ГИБДД Александру Якушеву.

Депутат утверждает, что живет исключительно на пенсию. В связи с ростом цен на бензин на камчатских заправках, он уже не в состоянии ездить на собственном автомобиле. Покупать билеты на автобус, по словам Пучковского, для него тоже накладно.

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"Сегодня наиболее удобный способ передвижения для меня – это мой конь Ракета. Топливом его не надо заправлять, билеты за проезд он не требует – да и в еде неприхотлив", – сказал Пучковский.

Михаил Пучковский является депутатом Законодательного собрания на неосвобожденной основе. Зарплату за свое депутатство он не получает. Судя по декларации, которую Пучковский обнародовал как представитель Заксобрания, его доход в 2017 году составил 276 тысяч рублей. Народный избранник живет в частном доме за пределами Петропавловска-Камчатского. В его приусадебном хозяйстве имеется несколько лошадей.