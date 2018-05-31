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 Камчатский депутат Пучковский потребовал организовать место для привязи своего мерина у здания краевого правительства: "Наиболее удобный способ передвижения - это мой конь Ракета"

На Камчатке депутат Законодательного собрания потребовал организовать место для привязи своего коня у здания краевого правительства. Избранник намерен приезжать на сессии в седле.

Камчатский депутат от партии "Справедливая Россия" Михаил Пучковский подготовил официальное заявление к губернатору края, председателю Заксобрания и начальнику ГИБДД. Сейчас документ находится в партийном офисе, однако в распоряжении редакции ИА "Кам 24" имеется его копия, передает Цензор.НЕТ.

"В мои обязанности как депутата Законодательного собрания Камчатского края входит присутствие на сессиях. Принимая во внимание цены на бензин и продукты, я пришел к выводу, что возможности приехать к зданию правительства Камчатского края у меня, как у рядового пенсионера, нет. Поэтому вынужден в качестве средства передвижения использовать мерина по кличке Ракета", – сообщается в документе.

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Далее Михаил Пучковский просит определить место парковки и обеспечить коновязь у здания правительства на период ближайшей сессии, которая, как ожидается, состоится в третьей декаде июня.

Михаил Пучковский подтвердил изданию подлинность заявления. Завтра или же в понедельник депутат намерен отправить документ по указанным адресам – губернатору Владимиру Илюхину, председателю Заксобрания Валерию Раенко и руководителю краевого управления ГИБДД Александру Якушеву.

Депутат утверждает, что живет исключительно на пенсию. В связи с ростом цен на бензин на камчатских заправках, он уже не в состоянии ездить на собственном автомобиле. Покупать билеты на автобус, по словам Пучковского, для него тоже накладно.

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"Сегодня наиболее удобный способ передвижения для меня – это мой конь Ракета. Топливом его не надо заправлять, билеты за проезд он не требует – да и в еде неприхотлив", – сказал Пучковский.

Михаил Пучковский является депутатом Законодательного собрания на неосвобожденной основе. Зарплату за свое депутатство он не получает. Судя по декларации, которую Пучковский обнародовал как представитель Заксобрания, его доход в 2017 году составил 276 тысяч рублей. Народный избранник живет в частном доме за пределами Петропавловска-Камчатского. В его приусадебном хозяйстве имеется несколько лошадей.

Источник: https://censor.net.ua/n3069061
 
   
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Теперь известному министру МИД будет удобно парковать себя на Камчатке. Камчатский депутат Пучковский потребовал организовать место для привязи своего мерина у здания краевого правительства: "Наиболее удобный способ передвижения - это мой конь Ракета" - Цензор.НЕТ 6467
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Вот оно как царь правит - сегодня холопы на конную тягу переходят, а завтра крепостное право обратно затребуют.
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Родственница решила драпать с Дальнего Востока.А до этого бросила дом в Славянске -за сепаратизм. Объясняю,дуре - не едь в Донецк.- Здесь херово.Не верит. Как об стенку горохом. А вы говорите даунбасяне...Так мозги засрать ,еще постароаться надо.
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Ну, видимо, на расейском ДВ настолько плохо, что даже в даунецке лучше.
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Не. Она думает,что в Донецке как в расии )) А тут пипец.- Бензина уже месяц нет на заправках. И весь хлам с рашки в тридорга свозят.
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Ну, правильно делает. Скоро кацапня (изолируя себя от "кругомвраги") вся на коней пересядет, а там и до пещерного образа жизни недалеко.
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Сэр, из вашего коня только что вылился весь бензин.
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Отличная инновация для страны-экспортера энергоносителей.
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Прикольная новость.
Я не против лошадей.
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Параша ще трохи повоює і біля "держдури" появиться парковка для собачих і оленячих запрягів.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКамчатский депутат Пучковский потребовал организовать место для привязи своего мерина у здания краевого правительства: "Наиболее удобный способ передвижения - это мой конь Ракета"
 
 
 
 
 
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