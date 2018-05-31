 У Сенцова выпадают зубы. Выглядит плохо, но готов идти до конца, - Собчак

Об этом сообщила ведущая "Эхо Москвы" Ксения Ларина, информирует Цензор.НЕТ.

"Ксения Собчак и Людмила Нарусова говорили по "Скайпу" с Олегом Сенцовым. Он непреклонен. Ксения уверяет, что решение им принято, и это человек, который пойдёт до конца. У него зубы начали выпадать. Выглядит плохо, худой, бледный. Но спокоен, как человек, принявший решение", - написала она.

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16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

31 мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.