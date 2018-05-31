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Все про:голодовка (577) Собчак (112) Сенцов (463)

 У Сенцова выпадают зубы. Выглядит плохо, но готов идти до конца, - Собчак

Российской журналистке Ксении Собчак удалось поговорить с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым, которого удерживают в колонии в Лабытнанги и который уже 18-й день голодает.

Об этом сообщила ведущая "Эхо Москвы" Ксения Ларина, информирует Цензор.НЕТ.

"Ксения Собчак и Людмила Нарусова говорили по "Скайпу" с Олегом Сенцовым. Он непреклонен. Ксения уверяет, что решение им принято, и это человек, который пойдёт до конца. У него зубы начали выпадать. Выглядит плохо, худой, бледный. Но спокоен, как человек, принявший решение", - написала она.

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16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

31 мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

У Сенцова выпадают зубы. Выглядит плохо, но готов идти до конца, - Собчак 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069058
 
 
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ця "славна" ксюша до чого не торкнеться - все запомиє
як і її хрещене пуйло
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Меняйте пока есть время, жалко парня ..
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тем более на Геращенка там дело заведено. можно менять
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да там по делам Савченко-Рубан и Бабченко должно быть более сотни задержаных фесебешников
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Вот так, 21 век, а система ГУЛАГа никуда не делась.
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я конечно стесняюсь спросить но раз уж зашел разговор, а вы знаете сколько людей в Украине не могут себе позволить лечение у стоматолога? лечение у стоматолога бъет по семейному бюджету лечение блядь, могут позволить себе только удалить зуб а протезировать это блядь событие, опевещены родственники, в долг просить нельзя он вставляет зубы, при покупке машины нищеброды обращаясь к родственникам за недостающими 500 долларов получают ответ денег нет в том году я зубы себе поставила, зубы это блядь как покупка машины или квартиры, правда бывает неудачная, к чему я это 23 года у всей Украины выпадали зубы и всем было похуй, и чем его зубы лучше зуб уже здохших без зубов и живущих без зубов
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Сенцова выпадают зубы. Выглядит плохо, но готов идти до конца, - Собчак
 
 
 
 
 
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