EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  445  16
Материалы по теме:
Все про:миротворцы (686) Порошенко (14874) Россия (69463) Донбасс (16287)

 Миротворческая миссия ООН должна стать первым шагом к миру на Донбассе, дальше нам не надо никакой помощи, - Порошенко

Решение Совета Безопасности ООН относительно развертывания миротворческой миссии должно стать первым шагом на пути к миру на востоке Украины.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко на празднике последнего звонка в Ямницком лицее на Ивано-Франковщине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте: Глава МИД Польши Чапутович предложил назначить представителя ООН по конфликту в Украине и ввести в районы боевых действий миротворцев

"Первым шагом к миру является решение Совета Безопасности ООН относительно ввода миротворческого контингента, который должен быть развернут на востоке нашего государства", - отметил глава государства.

По его словам, как только на Донбасс придут миротворцы со всего мира, российские оккупационные войска уйдут прочь из Украины.

"И дальше нам не надо никакой помощи. Мы внутри Украины очень быстро достигнем взаимопонимания – главное, чтобы не было государства-агрессора", - отметил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только путем увеличения международного давления можно заставить РФ согласиться на развертывание миротворцев на Донбассе, - Климкин

Он напомнил, что сейчас в Нью-Йорке на заседании Совбеза ООН находится министр иностранных дел Павел Климкин, и Украина делает все возможное, чтобы решение о миротворческой миссии было принято.

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческое плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

Читайте: Польша выступает за введение миротворцев ООН на всю территорию конфликта на Донбассе, включая границу с РФ - Дуда

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3069057
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Поет соловьем. Петух.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это не оскорбление. Он уже достал своей корыстью за счет других.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Петух(вор, клептоман)--он и в Африке петух. Миротворческая миссия ООН должна стать первым шагом к миру на Донбассе, дальше нам не надо никакой помощи, - Порошенко - Цензор.НЕТ 887
 показать весь комментарий
 
 
миротворцы ООН= ОБСЕ-2 . какой толк от этих импотентов в голубых касках? если их орки куда не будут пускать-то они и не пойдут . нафига тогда они нужны?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
остогидло
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кому нам не надо? Єто он что, готовиться к тому, чтоб с антикоррупционнім судом всем нашим партнерам фигу показать? Очень надеюсь что нет, потому как для меня он президентом біть перестанет, и єто уже будет война. Відержит ли он войну с народом и цивилизованнім миром - надеюсь что нет.
 показать весь комментарий
 
На словах все просто, но вот ООН своих миротворцев вводить не спешит, почему?
 показать весь комментарий
 
 
одним предложением на твой вопрос не ответишь, подумай сам, хоть примерно, как выглядит эта процедура, как принимается решение, сколько и кто в этом участвует, там много вопросов. Надеюсь у Президента все получится.
 показать весь комментарий
 
 
Аби міг думати, то таке не питав би.)))
Право вето рашки поки усе перекреслює.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А эта миссия , наверное будет, если выберем вас на следующий срок. .............так панэ?
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко хоче зробити в Україні "КОСОВО", аби ніколи не повернути Донбас та Крим та остаточно визнати цю війну внутрішнім конфліктом.
 показать весь комментарий
 
 
Точно. Вместе с американцами, европейцми и украинской оппозицией.
И что делать?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
О,теперь ООН ,а как же две недели и победа ??? Петя,неужели ты не понимаешь ,что народ Украины ненавидит тебя уже в сто раз больше путина ,за твою наглую,циничную ложь и воровство .....
 показать весь комментарий
 
рузге, иди домой, водки нету, честно тебе говорю! Миротворча місія ООН має стати першим кроком до миру на Донбасі, далі нам не треба ніякої допомоги, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7981
 показать весь комментарий
 
 
Не мели чушь и не расписывайся за всех, езжай к путину, если он тебе больше нравится.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиротворческая миссия ООН должна стать первым шагом к миру на Донбассе, дальше нам не надо никакой помощи, - Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх