 Миротворческая миссия ООН должна стать первым шагом к миру на Донбассе, дальше нам не надо никакой помощи, - Порошенко

Об этом заявил Президент Петр Порошенко на празднике последнего звонка в Ямницком лицее на Ивано-Франковщине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Первым шагом к миру является решение Совета Безопасности ООН относительно ввода миротворческого контингента, который должен быть развернут на востоке нашего государства", - отметил глава государства.

По его словам, как только на Донбасс придут миротворцы со всего мира, российские оккупационные войска уйдут прочь из Украины.

"И дальше нам не надо никакой помощи. Мы внутри Украины очень быстро достигнем взаимопонимания – главное, чтобы не было государства-агрессора", - отметил Порошенко.

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Он напомнил, что сейчас в Нью-Йорке на заседании Совбеза ООН находится министр иностранных дел Павел Климкин, и Украина делает все возможное, чтобы решение о миротворческой миссии было принято.

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческое плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

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Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.