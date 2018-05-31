 Порошенко в четверг вечером встретится с главой МИД Германии Маасом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня после Ивано-Франковска я встречусь с министром иностранных дел Германии", - сообщил П.Порошенко в ходе церемонии запуска 3-й технологической линии производства цемента в с.Ямниця Ивано-Франковской области в четверг.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер анонсировал визит в Украину главы немецкого внешнеполитического ведомства Х.Мааса в четверг, 31 мая.
В свою очередь как сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, он с Х.Маасом намерены посетить Донбасс 1 июня.
"Поскольку он новый на своей должности, он должен своими глазами увидеть, что там происходит", - сказал П.Климкин.
11:52, 30 мая 2018
«Нафтогаз» начал выбивать долг из «Газпрома»
Украинский «Нафтогаз» начал процесс взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 миллиарда долларов в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Стокгольма. Об этом в среду, 30 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в украинском правительстве.
Ранее агентство сообщило о том, что арбитражный процесс между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по транзитному контракту может затронуть
акции проектных компаний трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Речь идет о наложении обеспечительных мер на акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Акции могут быть уже заморожены."
Российский политик Владимир Жириновский резко осудил инсценировку убийства Аркадия Бабченко, отметив, что Украина сделала еще одну попытку очернить Россию, а также заявил, что после журналиста Бабченко может быть совершено покушению на Илью Пономарева, бывшего депутата Госдумы РФ.
Парасюк выдыхай
а на счет Пономарева время все покажет