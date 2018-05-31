 Порошенко в четверг вечером встретится с главой МИД Германии Маасом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Сегодня после Ивано-Франковска я встречусь с министром иностранных дел Германии", - сообщил П.Порошенко в ходе церемонии запуска 3-й технологической линии производства цемента в с.Ямниця Ивано-Франковской области в четверг.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер анонсировал визит в Украину главы немецкого внешнеполитического ведомства Х.Мааса в четверг, 31 мая.

В свою очередь как сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, он с Х.Маасом намерены посетить Донбасс 1 июня.

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"Поскольку он новый на своей должности, он должен своими глазами увидеть, что там происходит", - сказал П.Климкин.