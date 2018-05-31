 Надо осуждать не Украину, а Россию, - Порошенко об инсценировке убийства Бабченко

Об этом Порошенко заявил во время выступления в лицее в Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Вчера в результате блестящей спецоперации, которая была проведена героями из СБУ, весь мир увидел истинное лицо нашего врага. Засылают оружие, целые грузовики, засылают деньги, чтобы убивать украинцев, журналистов, убивать государственных деятелей. Когда поймали их на горячем, говорят, что мы не так действуем. Вам надо обвинять не украинцев, а Россию. Украинцы делают все возможное, чтобы держаться вместе и защитить себя. Уверяю, так будет и впредь", - заявил Порошенко.

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"Агрессор не прекращает попыток дестабилизировать ситуацию в Украине изнутри", - цитирует Порошенко Укринформ.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.