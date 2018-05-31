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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14874) Россия (69463) СБУ (12534) Бабченко Аркадий (81)

 Надо осуждать не Украину, а Россию, - Порошенко об инсценировке убийства Бабченко

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал спецоперацию СБУ с инсценировкой смерти российского журналиста Аркадия Бабченко и порой негативную реакцию на нее. По словам Порошенко, нужно осуждать не Украину, а Россию, которая показала свое истинное лицо.

Об этом Порошенко заявил во время выступления в лицее в Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Вчера в результате блестящей спецоперации, которая была проведена героями из СБУ, весь мир увидел истинное лицо нашего врага. Засылают оружие, целые грузовики, засылают деньги, чтобы убивать украинцев, журналистов, убивать государственных деятелей. Когда поймали их на горячем, говорят, что мы не так действуем. Вам надо обвинять не украинцев, а Россию. Украинцы делают все возможное, чтобы держаться вместе и защитить себя. Уверяю, так будет и впредь", - заявил Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас у них будет шок, потом их будут драть во все щели за проваленную операцию, - Бабченко о реакции заказчиков его убийства

"Агрессор не прекращает попыток дестабилизировать ситуацию в Украине изнутри", - цитирует Порошенко Укринформ.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения

Источник: https://censor.net.ua/n3069051
 
   
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Всем подсунул лохотрон, а другие виноваты. Надо осуждать не Украину, а Россию, - Порошенко об инсценировке убийства Бабченко - Цензор.НЕТ 4134 В этом весь хитрожопый Вальцман. Надо осуждать не Украину, а Россию, - Порошенко об инсценировке убийства Бабченко - Цензор.НЕТ 5781
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кацапы значит не виноваты...в этом все подкацапники
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Всем подсунул лохотрон, а другие виноваты. В этом весь хитрожопый Вальцман Треба засуджувати не Україну, а Росію, - Порошенко про інсценування вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 318
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Всем подсунул лохотрон, а другие виноваты. В этом весь хитрожопый Вальцман .
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А че вы оправдываетесь то?
Факт заказа и оплаты есть!
Факт участтия в этом заказе козломордых есть!
Пускай пишут письма в Кремль Володе...своему сексуально-торговому партнеру
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Какие факты?!?!?!))))) Факты: Исполнитель - гражданин Украины, заказчик - гражданин Украины. Всё остальное домыслы супердетективов, расследующих преступления за 10 минут - аля Геращенко, Шмурдяк и иже с ними.
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Ватка тут не причём, тут шоколадный тролль какой-то объявился и жопу пороху вылизывает.
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Ты 100% кацап!!!!))) А знаешь как я тебя вычислил?)))
Это твоя аппеляция в споре с опонентом к...шоколадным жопам и их лизанию...
На генетическом уровне у мокшан страсть ко всему анальному и не мытому!))))
Ходи от сель АЛЕША
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исполнитель - гражданин Украины, организатор - гражданин Украины (если правда), заказчик будет сдан организатором СБУ-шникам, а затем и суду в Гааге. Треба засуджувати не Україну, а Росію, - Порошенко про інсценування вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 6270
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исполнитель - гражданин Украины, организатор - гражданин Украины

Ну так Рамон Меркадер тоже мексиканцем был, но ведь никто не обвиняет мексов в убийстве Троцкого, а все почему то на Йосю кивают.
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смотри, один уже Шмурдяком обозвал, потом только уважительно - Зорян и Шкиряк )))
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Если честно, то я тоже не понимаю, почему Украину осуждают за то, что спасли человека от убийства, а к кацапии которае его организовывала, вопросов эвропейцы не имеют...
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Потому что еще не доказано что это кацапы. так только слова.
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Да кто осуждает-то. Заказчики и их прихлебатели.
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Надо осуждать не Украину, а Россию, - Порошенко об инсценировке убийства Бабченко - Цензор.НЕТ 4052Олена Монова3 ч · Думала, меня уже ничего не сможет удивить в деле Бабченко. Но люди снова берут и делают это, причем даже, казалось бы, вменяемые.Ах, СБУ нас обманула, как дальше жить и верить СБУ? Ведь если завтра напишут, что кого-то убили, мы же не сможем верить!И что? И что, йбнврт? Не сможете запилить в фейсбуке свечечку.gif, написать, как вы скорбите и обзвонить две трети контактов в телефонной книге, чтобы донести трагическую весть? Будете сидеть на жопе ровно, сопеть в две дырки, стравливать пар, чтобы не разорвало от фрустрации, и терпеливо ждать разъяснений, не кидаясь на жареную информацию, как шакалы на падаль? Так слава дяде б-гу!Инсценировка убийства спецслужбами - шаг, безусловно, нетривиальный, на него всегда идут вынужденно. Но уж точно спецслужбы не должны отчитываться перед обывателем и доказывать правомерность и необходимость такого шага. В Штатах существует целая Программа защиты свидетелей. Когда зачастую ФБР для спасения жизни человека инсценирует его смерть, дает ему новое имя, новую биографию, перемещает в другой штат. И все друзья, все родственники (кроме ближайших, тех, кого тоже поместили в эту программу и дали новые имена) до конца своих дней думают, что человек мертв.Или не до конца дней, а, например, до какого-нибудь громкого судебного процесса, где в качестве свидетеля появляется тот, кого все считали мертвым, и дает свидетельские показания. Потому что ТАК НАДО! Для спасения жизни надо. В интересах государства надо. И ни одному ховраху в голову не приходит орать «Ах, ФБР нас наебало!»А у нас орут. Даже тогда орут, когда гордиться надо. Тем, как виртуозно взули мордор. Тем, как красиво его переиграли. Любоваться на пылающие пердаки и гордиться блестящей работой СВОИХ. Так может они вам просто не свои? Ну так с этого надо было начинать.
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В том и дело, что многим кажется , что главные действующие лица "переиграли". Но время расставит всё по местам, в любом случае, просто надо подождать.
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Заказчик арестован, все ходы записаны, а оценку игры актеров оставим критикам...
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Отличие американской программы защиты свидетелей от Цирка СБУ лишь в одном! Объект, попавший под программу в США, найти практически невозможно, он живет и не парится! А СБУ - выставляет на всеобщее обозрение, брифинги проводит, интервью раздает. Президент лично поздравляет на камеру! Кто-то о Бабченко вообще подумал в этой ситуации? Да он и сам еще до конца не понимает, что жизнь его обесценилась в ноль! Не дай Бог что случится теперь, никто даже искать не будет.
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СБУ и будет искать. Или фсб опять страшно возбудится и озаботится его судьбой?
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Видишь ли, как то глубоко и структурно фиолетово, что согласно мид лишнехромоссомии и разных полит-корректных сообществ, не по фэншую вышло, да не по книжке с инструкциями из классики международнного права. Украина дала гибридной расейской чуме цапнуть сомое себя за собственную хитро-вы@#..*ую гибридную @опу. И это доставляет. Каков оппонент, таков и метод. Разумеется, вы хотите убивать, травить, воровать, поджигать; орать, что вас убили, обокрали подожгли и требовать расследования своих собственных преступлений по всему миру. Только до-выеживались вы со своей холопской ушлой смекалкой до того, что уже выработан на вас анти-вирус (по-народному: на каждую хитрую @опу найдется вентиль с пропеллером) Так что, будут вас плющить по всему миру вашими же "ихтамнетными/а нам по@#й" методами - не подвела хромоссомушка-то, Вел дан.
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"Уверяю, так будет и впредь". Вот этот сигнал нашим озабочено-обеспокоенным партнёрам я и хотел услышать от гаранта.
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Хочу услышать это от нашего МИДа, озвученное на международной площадке. Требую даже!
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Уверяю тебя, послы, а так же топ чиновники всех стран уже услышали президента Украины.
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Странно, как еще раша не вопит что их агента задержали незаконно и требуют отпустить.
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Дело в том,что как бы не поступили в этой ситуации такие никчемные конторы,как сбу и гпу-это всё будет казаться лажей и пиаром.Имидж есть имидж.😊
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ҐлавноЄ чьто ФСБ крістально-чістий как слєза распЙАтава мальчіка )))))))))))))))))) с распЙАтимі мальчікамі і іспанскім діспєТчєрам... )))))))))))
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А прі чєм здєсь фсбє? На дєгєнєратьов равняємься,чтьо лі?))))
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ФСБ -- єто еталон. Ґлавноє, что он крістально чіст. Для мєня єто главноє.

Якщо не хочете рівнятися на деґенератів, то не пишіть деґенеративні коментарі. Бо Ваші коментарі є слово-в-слово коментарями ФСБ.
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Слово-в-слово? Ну і де можна подивитись цей коментар фсб? По-моєму у порохососа просто загорілася дупа.😊
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А может, должен все-таки быть какой-то баланс между "цель оправдывает средства" и "стрельба из пушки по воробьям"?
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Иди расскажи это Литвиненко...Окуевой...Шеремету...Немцову...
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И где здесь аналогия? В ситуации с Бабченко исполнитель сам пришел в СБУ. Т.е. убийства именно им Бабченко не могло быть в принципе. Поэтому инсценировка и дезинформация не спасла жизнь журналиста, т.к. именно в этом конкретном случае именно с этим исполнителем убийства бы не было в принципе.
А теперь с другой стороны - как инсценировка с последующим сообщением о том, что это - инсценировка, помогает защитить Бабченко от возможных последующих попыток покушения? Да никак!
Если уж инсценировать смерть, то дальше использовать практики защиты свидетелей, при которых факт того, что человек не погиб, неизвестен заказчику.
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до СБУ вы исполнителя лично провожали ?)
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30.05.18 23:46 Главным элементом успеха в операции по "покушению" на Бабченко стало то, что нанятый исполнитель сам пришел в СБУ, - волонтер Шовкошитный

https://censor.net.ua/news/3068947/glavnym_elementom_uspeha_v_operatsii_po_pokusheniyu_na_babchenko_stalo_to_chto_nanyatyyi_ispolnitel

Порохоботы - не читатели, а только пейсатели?
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зрадоботы верят всему,даже тому что на заборах написано фиг знает кем,лишь бы против Украины было)
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Иди уже нахер, нытик. Как тебя это вообще касается? Ты на этом спектакле случайный зритель.
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А Украину никто и не осуждает, осуждают правительство за не хорошие дела. Вот вы пан Пэтя, что хорошего сделали? Вот и убеждайте нас, что мы живем в цивилизованной стране, богато и счастливо. А мы как то разберемся, что и к чему. Может и пожалеем вас от непосильного труда.
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Ты кто такой? Лапоть, тебя босяцкий ник выдает. Нехай щастить!
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МИД РФ заявил, что в "недоразумении с Бабченко" был нарушен Будапештский меморандум и кодекс чести КГБ.
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Для начала...Не понятно каков эффект от той "операции" .Всеобщая эйфория застилает глаза. А смысл ради чего ? Для чего было обманывать Запад ? Неужели ему нельзя было доверять. И потом ,этот Бабченко...Кто его хорошо знает ? Не может ли он быть двойным агентом фсб ? Я не утверждаю.Просто подозрительный. И результата пока не вижу. Не уверен,что вообще есть.
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каапЙО обманює Захід як може. Від распЙАтава мальчіка до Боїнґа. Але до путіна черга стоїть щоб потиснути його криваву руку.
А живий Бабченко для Вас не результат?
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А его точно кто-то хотел убивать ? Эти манипуляции с подставами мало внушают доверия. Пшонку убивали. Югика. Да всех их убивали ))) Геращенко арестовать хотят. Но ! Это все виртуально )))
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А на Україну вони точно нападали? А "...за_двє_нєдєлі_дойдЬОм_до_Кієва..." -- це просто жарт?
Якщо Ви не кацапотроль, то чому не запитаєте у ґебні: чому ви так оперативно порушили кримінальну справу про вбивство "ґражданіна_расіі" Бабченка, і мовчите, коли американці зашкварили кілька сотень в Сирії? Чи про вбивство "мотороли_ґіві".
До чого тут Геращенко?
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Моторолу,гиви убил ахметов.Руками ходорковского. Чтобы не лезли на его добро ))
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Та мені до дупи хто їх утилізував. Вони були громадянами росії. Чому СК росії не порушив миттєво кримінальні справи про їх утилізацію? А у випадку з Бабченком -- може ще й раніше, ніж було оголошено про замах. Чому?
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да ты шо?Не ожидала такого от Ходорковского ...
Треба засуджувати не Україну, а Росію, - Порошенко про інсценування вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 5744
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А где вы слышали эйфорию?Простым людям глубоко пофиг,а у сои эйфория от того,что пролетают мимо второго тура
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Этот Бабченко пока вижу только детьми приёмными больше прикрывается.
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Ну почему, раз задержали организатора из кацапии - то теперь можно всему миру предъявлять что раша организовывает заказные убийства в Украине и уже не отвертеться, это как с Ерофеевым и Александровым.
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Ну так пусть покажут его. Фамилию назовут. Что за цирк с маскарадами ?
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Ну может еще не все следственные действия провели, по крайней мере в ближайшее время должны предъявить когда под стражу брать будут.
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До суда - буй вам, рашисты! Выкусите! Никаких утечек, визжите сколько хотите.
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Все понятно в Вашем комментарии, кроме одного! Эйфория в чем? И кому она застилает глаза?
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Наградить нужно Бабченко двумя медалями и одним орденом.И отправить в Великобританию на новое место проживания.
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Лучше обратно в Парашу.
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"Наебабченко" было такой силы, что с некоторых "либералов" облетела последняя скорлупа скрывающая вату.
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Тщательнее операции нужно готовить! Луценко такое запердолил, на брифинге, шо хоть в пушку заряжай! А потом жалуетесь... Думать надо!
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он совсем потерялся. Инсцениировало сбу, а нужно обвинять кацапов. Секель тв напоминает наш гидрант, шо, по сути, очень противно.
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Не обращайте внимания --кацапы лают , а караван Украина идет..
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Шо би там не балакали, а нам треба якось захищатися від ворога, який не гребує підлими методами у війні з нами.Всі способи добрі у боротьбі з цим ворогом. Слава Україні.
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МИ СПОСТЕРІГАЄМО НАРОДЖЕННЯ ЧЕРГОВОГО ПОРОХОБОТА
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Абсолютно согласен с Президентом! Что за комплексы, не понимаю? Из-за еврошлюх?!- эти мрази уже не знают чью жопу целовать от страха потерять свою сытую жизнь! Евротреш всегда был готов на компромис даже с Гитлером! В жопу их поучительные интонации. Эти евроублюдки ролсто обязаны помогать Украине! Ихние спецслужбы жидко обсираются по сравнению СБУ! И да! Американские спецслужбы используют подобную тактику всегда и не парятся! СБУ оказались на высоте!
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Опупеть просто можно от этих еврошлюх! 75 лет спустя уже ихние детки поучают украинцев уже...демократии!!! Йопаный бабай!!!! -Твой папа нас убивал за какие-то свои идеи!
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Тут багато хто переживає за реакцію Заходу, всяких там амністій і чиновників. А взагалі-то, а яке сране діло того Заходу? Захід тут при чому?! Зробили так, як вважали за потрібне, і тільки повний ідіот може вимагати, щоб його попереджали, що то все інсценування. Повний, абсолютний! От деякі західні ідіоти такими зараз і виглядають. Дивує лише, що до цих пір наше МЗС їм то не пояснило і їх нах не послало. А вартувало б, щоб не звізділи багато. Повірте, реакція їх буде зовсім несподіваною, ще й самі вибачаться.
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Да петя,от страха ты делаешь всё больше и больше глупых ошибок и это хорошо .... Треба засуджувати не Україну, а Росію, - Порошенко про інсценування вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 6139
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ларченко лерченко, ты же ник сменила из за плагиата, а продолжаешь плагиатить. Шо, своих мозгов нет？😀😀😀
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Действительно, верх цинизма осуждать методы защиты от кровавого агрессора какими бы они ни были, тем боле что он дают результат и спасают жизн людей.
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В американском сериале "фо зе пипл",ну там типа адвокаты VS прокуроры есть такая сцена где старики натаскивают молодняк т.е. учат примудрости на практике в зале суда.Так вот,одна молодая адвокат ципляется за каждую фразу обвинения,просто выносит мозг прокурорам и их помшникам.Тут гос.обвинители вызывают свидетили который дает никчемные показания типа небо было голубым,деревья зелеными...Один из прокуроров не понимает стратегии,а другой ему так подмигивает,типа смотри.Встает значит эта злая одвакатша и давай "а вы уверены,что небо было голубым,а деревья зелеными?..."И всем в зале суда стает понятно что адвокат этот не породистая авчарка которая загрызет ,но не даст обидить своего хазяина,а просто жалкая дворняга.Знаете такая собаченка на цепи которая гавкает на всех.Проехала машина ГАВ,прошел ребенок ГАВ,пробежал кот два раза гав!А если залезет вор и кинет кусок ливерки ,то в будку .К чему вся эта писанина?У меня нет притензий к сбу и мвд спасли Бабченко,молодцы!Но что сделали наши политики Климкин ,Гройсман(премер министр!!!!!)?Оно обвенили рф в убийсве через пару часов!понимаете?они как эта молодая адвокат умножили все обвинения если ни на ноль то на 0,1 .Не у кого не было сомнений в деле скрипалей и боинга,а теперь появятся.Так вот в конце проиграного процеса старший адвокат подозвал эту не опытную коллегу и сказал ,что если не знаешь ответов не задавай вопросов!замахнулся?бей!И бей так что бы не встал!
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"... что сделали наши политики Климкин ,Гройсман(премер министр!!!!!)?Оно обвенили рф в убийсве через пару часов!понимаете?"

Что тт удивительного, вся мировая пресса сделала тоже смое потому что еще римляляне говорили - "ищи кому это выгодно"
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Плив, плив і на березі всрався... кацап так довго писав і в кінці - бац, свиньособача методичка. Треба засуджувати не Україну, а Росію, - Порошенко про інсценування вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 5123
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передвай привет своему хуйлу, ему осталось не долго.
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Да уж, не получилась у Хитрожопого реклямка.
Даже западные пертнеры раскусили.
Абидна...
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Бойся, когда Россия кого-то хвалит.
Радуйся, когда сыпет проклятия.
Зазеркалье-Мордор патамушта.
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На его месте должон быть бы Я- думало ГаррранТелло...
Пакусители Меня ганориру..игнорируют, абидна и для
PR хренова...
😛
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Молодец Петя. Наконец мы сделали самостоятелный поступок не оглядываясь ни на кого. Для нас главное спасти людей, а не пилить бабло на газопроводах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадо осуждать не Украину, а Россию, - Порошенко об инсценировке убийства Бабченко
 
 
 
 
 
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