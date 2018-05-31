 Надо осуждать не Украину, а Россию, - Порошенко об инсценировке убийства Бабченко

Об этом Порошенко заявил во время выступления в лицее в Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Вчера в результате блестящей спецоперации, которая была проведена героями из СБУ, весь мир увидел истинное лицо нашего врага. Засылают оружие, целые грузовики, засылают деньги, чтобы убивать украинцев, журналистов, убивать государственных деятелей. Когда поймали их на горячем, говорят, что мы не так действуем. Вам надо обвинять не украинцев, а Россию. Украинцы делают все возможное, чтобы держаться вместе и защитить себя. Уверяю, так будет и впредь", - заявил Порошенко.
"Агрессор не прекращает попыток дестабилизировать ситуацию в Украине изнутри", - цитирует Порошенко Укринформ.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Факт заказа и оплаты есть!
Факт участтия в этом заказе козломордых есть!
Пускай пишут письма в Кремль Володе...своему сексуально-торговому партнеру
Это твоя аппеляция в споре с опонентом к...шоколадным жопам и их лизанию...
На генетическом уровне у мокшан страсть ко всему анальному и не мытому!))))
Ходи от сель АЛЕША
Ну так Рамон Меркадер тоже мексиканцем был, но ведь никто не обвиняет мексов в убийстве Троцкого, а все почему то на Йосю кивают.
Якщо не хочете рівнятися на деґенератів, то не пишіть деґенеративні коментарі. Бо Ваші коментарі є слово-в-слово коментарями ФСБ.
А теперь с другой стороны - как инсценировка с последующим сообщением о том, что это - инсценировка, помогает защитить Бабченко от возможных последующих попыток покушения? Да никак!
Если уж инсценировать смерть, то дальше использовать практики защиты свидетелей, при которых факт того, что человек не погиб, неизвестен заказчику.
https://censor.net.ua/news/3068947/glavnym_elementom_uspeha_v_operatsii_po_pokusheniyu_na_babchenko_stalo_to_chto_nanyatyyi_ispolnitel
Порохоботы - не читатели, а только пейсатели?
А живий Бабченко для Вас не результат?
Якщо Ви не кацапотроль, то чому не запитаєте у ґебні: чому ви так оперативно порушили кримінальну справу про вбивство "ґражданіна_расіі" Бабченка, і мовчите, коли американці зашкварили кілька сотень в Сирії? Чи про вбивство "мотороли_ґіві".
До чого тут Геращенко?
караванУкраина идет..
Что тт удивительного, вся мировая пресса сделала тоже смое потому что еще римляляне говорили - "ищи кому это выгодно"
Даже западные пертнеры раскусили.
Абидна...
Радуйся, когда сыпет проклятия.
Зазеркалье-Мордор патамушта.
Пакусители Меня ганориру..игнорируют, абидна и для
PR хренова...
😛