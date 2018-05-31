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 Политика Украины
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 Порошенко: Я отвергаю две крайности на пути к миру: касательно ура-патриотической идеи авантюрного военного наступления и капитуляции

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил о неприемлемости разрешения конфликта на Донбассе как путем капитуляции, так и идеи военного наступления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на празднике последнего звонка в Ямницком лицее в Ивано-Франковской области в четверг.

"Я отвергаю две крайности на пути к миру: касательно ура-патриотической идеи авантюрного военного наступления, что потребует миллионов жизней, и еще одну крайность – капитуляции", - заявил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ООН на Донбассе может стать важным элементом возвращения мира на многострадальную украинскую землю, - Порошенко

При этом глава государства подчеркнул: "Мы никому не отдадим ни одного клочка украинской земли! И это мнение разделяют большинство украинцев".

Источник: https://censor.net.ua/n3069045
 
   
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У вас "гарант" уже четвёртый срок "царствует", вы всё глубже в "жопу" погружаетесь, а о себе не переживаете, всё об "хахлах" беспокоитесь...
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Кому война, а кому и мать родна!
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Его путь оставить все как есть и продолжать грести бабло.
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та мы поняли уже давно, война говно капитуляция говно а торговля самое оно, там же наши люди, а то что убивают 19 летних пацанов которые в 14 еще школьниками были это херня, жги петя, давай жги, после клоунады с бабченко уже должно быть похуй
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1 марта 2014 года Плешивый позвонил Меркельше и сказал : не вмешивайтесь в Крымские события,мы применим ядреное оружие....
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а кто такая эта муркель? какую должность в Украине она занимала?
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Дрочила Педофилу по ночам... и молилась на Северный Поток.Отвянь...
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Ну так вопрос. Какое отношение имеет эта бундесфрау к Украине?
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Всем трындюкам, которые жажут наступления - в военкомат быстро.
Ишь разошлись диванные стратЭги ))
Дебилы вы понимаете, что в случае вмешательства Раши, страны ЕС выразят обеспокоенность, а мы получим 50 тыщ штыков против нас на фронте в дополнение к тем 30-ти, что уже есть? И даже в самом лучшем раскладе, мы одномоментно потеряем около 15 тысяч убитыми и втрое больше раненными, что превосходит потери в войне за все 4 года боевых действий? Вы тупые бараны готовы к таким потерям? Первые же паскуды начнете орать зрада, когда пойдут трупы массой в морги. Вы думаете для раши проблема положить своих 50 тыщ в обмен на наши 15-ть, да вообще ни разу не проблема.
п.с. Ну и да... Допустим есть план быстрого наступления при поддержке Запада на случай вмешательства России. Вы думаете, что президент должен так и сказать заранее? Чтобы всё стало ясно сепарам и русне? Вы вообще думаете или только Зрада орете крендели убогие? )
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Кому Вы обьясняете, хуйлотролям и кацапёрдам? и что прикольно все под флагом Украины
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та я отечественным зрадофилам-вышкваркам, тут таких тоже дохрена
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Не парься , не мечи бисер перед свиньями. Тут много таких , которые горазды токо по клаве стучать , а придет время в погреб залезут или слиняют из страны
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Спочатку відслужи на передку сам, років так зо два потім будеш іншим натякати куди кому йти. Всіх ментів зібрати туди нехай звільняють від терористів українську землю. а то вже не влазять у свої костюми. а в потрульні ніхто не хоче йти працювати.
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Я свою отслужил крендель, да и сейчас пацаны на фронте там. Да хотят конечно в атаку.
Да только понимают ситуацию и не скулят, а я им помогаю, чем могу по старой памяти.
А ты поцреот долбанный хоть гривну армии дал?
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Т.е. дойдя до границы Украины, ты, как стратег с передка, победишь паРашу и заставишь выплатить репарации?
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с помощью отловленной в этом процессе русни. Массовое особое обращение с монголоидами приведет к нужной реакции со стороны удмуртских бояр, ну и плюс реальные суды со сдиранием шкуры с русни.
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Дружище,не в этом дело.просто Порошенко провозглашает взаимо исключающие тезисы:1.Воевать нельзя-большие потери.2.земли не отдадим.Т.е крым и ордло уже не наши земли?А как их вернуть без войны,может меркель с макронам строяшие газопроводы и спг с рф нам помогут?Просто хватит уже этой демогогии.он нас за идиотов держит?
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Петя, ми знаємо, що ти хочеш, це," Ні війни, ні миру".
Щоб довше заробляти на крові.
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У этих "стратегов" одноходовка - "Вперёд, в атаку!", а что произойдёт дальше, у них нет на это время сейчас думать...
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Наступления не будет.Захваченные куски Дамбасса пусть кормит Мавзолейный Педофил.Они того заслужили....,бегая с Триколором...Путлер приди...Кого освобождать? То быдло?
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Поки що їх годують Українці, постачають їм воду та світло за рахунок держави та податків.
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Это чистая правда. И лолите прийдется отвечать за это своей шкурой. А с соевыми шнрями все будет еще быстрее.
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а кто сказал что нам нужна дикая дамбасна? Ась? Это часом не твой пейсатый хозяин?
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поздравляю, наконец то ты укомплектован и не будешь отсебятину дурную нести
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то-то я гляжу, что вы своими словами пары слов связать не можете.
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Буде суд над зрадниками України, запам"ятайте сьогодні Порошенко особисто зізнався у державній зраді. Спочатку він не хотів підвищувати обороноздатність країни 4,5 роки тримаючи збройні сили на рівні 200 000 осіб (зберіг таку чисельність ще з часів Януковоча) незважаючи, що за його ж словами йде війна. А тепер не хоче звільняти від окупанта українські території бо "нібито" будуть мільйони життів.

Щорічно Україну покидає або здихає від нелюдського життя мінімум 300-400 тисяч осіб. Всі його потуги крутяться лише навколо того щоб пробути на посаді 5 років збільшити капітал та привести до влади "мирним шляхом" Тимошенко на догоду Путіну, таким чином зберігши свій та бізнес інших олігархів. Бо у випадку справжньої "війни" треба буде віддати все це не окупанту, а українцям для захисту держави.
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И что наш президент сказал?воевать нельзя,но земли не отдадим?это как?или ордло и крым не наша земля и кацапня нам ее просто отдаст?Вот почему я не долюбливаю порошенко!зачем вообще такие заявления,подразнить народ?Что он хотел сказать?Да скажи уже правду что высшие политическое руководство подписало капитуляцию-лайт ввиде минска1-2.И по факту сам президент устранился от обязаностей главнокомандующего летом 2014 когда началось прямое вторжение войск рф.Скажи уже народу ПРАВДУ что мы не можем воеватьс рф потому что у нас нет сил.Скажи уже всем что ты лично струсил в августе 14 го и зимой 15 го .Хватит уже этого лепета
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Сегодня один "допысувач" мне объяснял по пунктам как нужно возвращать Крым Порошенко: Я відкидаю дві крайності на шляху до миру: щодо ура-патріотичної ідеї авантюрного військового наступу і капітуляції - Цензор.НЕТ 5179

Пункты уже давно известны!
Санкции и обнищание рашки, революция в Рашке и смерть хуйла!
Новое правительство само вернёт все украденные территории, чтобы устоять во власти, снять санкции и успокоить бунтующий народ! Процесс долгий, но решаемый! Порошенко: Я відкидаю дві крайності на шляху до миру: щодо ура-патріотичної ідеї авантюрного військового наступу і капітуляції - Цензор.НЕТ 5331
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Типа "Порошенко":
Я отвергаю две крайности на пути к цивилизации: касательно ура-патриотической идеи авантюрного "пересажаем всех коррупционеров" и капитуляции "воровать можно всем".

Лучший вариант - воровать можно... но, только своим!
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Ну понятно, все диванные герои в этой теме. Военкомат по вам плачет😁 Обосную свое мнение - реально ли пойти в наступление не имея Ольхи? Реально ли пойти в наступление не имея гром 2? Реально ли пойти в наступление не имея ударного бпла? Реально ли пойти в наступление с 10-тью оплотами? Реально ли пойти в наступление не имея собственного истребителя? Реально ли пойти не ударнвх вертолетов кроме ми24 с морально устаревшим оборудованием? Реально ли пойти в наступление когда не закончен Днепр? Реально ли пойти в наступление имея 2 млрд дол налички? Реально ли пойти в наступление имея только 1 боевой корабль 1992 года постройки? Правильно Порох говорит это все на сегодняшний день авантюра которая закончится очень печальными последствиями.
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Один из немногих адеватных в теме ))
Ох и налетело погани блин, как с ними быть, я хз ))
А ну да спамить болванов.
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ТЫ тут прав, все "болваны" вокруг мешают тихо воровать. Вот гады!
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На що було більше 4 років? Чи це не зрада, що за чотири роки не здійснене переозброєння в Україні, що має космічні технології, заводи. що простоюють очикуючи замовлень, науковий та людський потенціал (працюють за мінімалку)?
Це зрада!!! Відверта зрада всього населення України.
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за 4 года переозброить всю армию. которая разворовывалась 20 лет?
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Ты читать умеешь или только писака? Все процессе и делается в разы быстрее чем в самых развитых странах мира! Гром2 за 3 года уже довели до гос испытаний! Это просто нереально быстро! Ольха уже в серии! Ударный бпла ждет вооружение! Антонов за 1 год сделал невозможное. И так по всем пунктам. Иди коров паси или военкомат записывайся.
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смотрю я как 10 лет перевооружается невоюющая Польша и диву даюсь... Порошенко: Я відкидаю дві крайності на шляху до миру: щодо ура-патріотичної ідеї авантюрного військового наступу і капітуляції - Цензор.НЕТ 443
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Конечно против наступления. Весь бизнес против. Потому как для наступления нужно готовиться, усиленно - это мягко сказано. Все народное хозяйство должно быть перенаправлено для нужд фронта. Ну и, соответственно, никакого воровства с казны. А кто ж на такое согласится?
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100% правда. Під час війни олігарх не зможуть заробляти, от і все для цього ім людські життя. аби забрати в них останню копійку.
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Падлюка маніпулює як завжди. Хто ж закликає відвоювувати прямо зараз ці території чи йти прямо на мацкву, коли ми ще не готові для цього?! Все вже могло давно закінчитися, якби на місці безідейного торгаша-порохохряка був справжній президент. Треба було лише оточити лугандонію колючим дротом і не постачати безкоштовно манкуртам газ, воду і світло(як і крисму) адже відповідно до Женевської і Гаазької конвенцій, опікуватися окупованими територіями має ОКУПАНТ, з яким ти тварюка торгуєш вже протягом 4 років війни. Потягнув би мордор ці 4 роки цей лугандонівський анклав?
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А коли б потягнув? То що?
Укропобандерівець мабуть всрався тоді зразу
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Рошенівська гімняна муха завше про лайно марить 😁. Може і потягнув би АЛЕ це тягнув би кремль, а НЕ МИ. (І скільки б ще ВІН тягнув?) А ми за цей час готувалися б по хорватському сценарію і зберегли б життя наших хлопців...
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НАТО не даст Украине воевать с РАБссией..не ДАСТ,болваны бблин...
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НАТО до чого тут воно, нехай охороняють свої території. Україна не отримувала від НАТО жодної допомоги. ЇЇ надавали лише окремі країни, що є її членами.
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А что Украина уже в нату вступила? Чем эта ната помагала Украине кроме озабоченности?
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А навіщо ж воювати з рабсією якщо ми ще не готові до цього? Паркан-бетон-колючий дріт і нехай би окупант забезпечував весь той генетичний непотріб всім необхідним, згідно женевської і празької конвенції. Але ж пархатий порохохряк з хуйлом про все домовився...
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вах, какие все грозные призыватели, вешатели, люстратели, заодин день ато завершатели, барыгосвергатели, лодкошататели, агенты кремлятели...что ж ваш михомайдан так быстро сдулся? вас кровавый узурпатор не стрелял, водометами не поливал, светошумовыми гранатами с примотанными гвоздями не забрасывал, по больницам не отлавливал, в лес не вывозил, почему у третего майдана получилось вопреки всему и без лидера, а вы с лидером и при отсутствии всех "ништяков" "лигитимного" только сопла в стул разрядили?
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Интересно, а что между этими крайностями?
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Да, добавлю. Может какой то идиот мне объяснит?
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"Не ищите смысла в бессмысленном, иначе повредитесь мозгами...". Тут такая толпа "всехпобедителей" и "зраднюков" собралась, которые только "стратегические" проблемы решают... А когда ставишь конкретные вопросы, ты автоматически становишься "порохоботом" = "врагом Украины". А по сути вопроса - ничего... Одно балабольство и нагнетание эмоций...
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Нормальные герои всегда идут в обход. Президент Порошенко здесь не исключение.
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У України нема зброї стратегічної дістати до Москви, тому пряма війна з рашкою це тількі нові втрати теріторії, перетворити Україну на дамбас. Нема не протиракетної оборони ні деяких видів зброї ні ядерної зброї.
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ты за АЭСы забыл это наша зброя сдерживания против прямого вторжения, ты представляешь что будет вт.ч и РФ если например бабахнет Запорожская АЭС???
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ничего не будет. просто бабахнет ростовская аэс и все.
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що вам Чорнобилю мало? По перше бабах буде в 30 км зоні забруднення, а потім радіаційна хмара куди вітер понесе. Це зветься бий своїх щоб чужі лякалися.
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Как куда , по руслу днепра к каховке и далее к Херсону и далее в черное море к турции. А при взрыве ростовской аэс облако пойдет в сторону моцквы. И это прекрасно.
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Поедь и "бабахни"... Только не языком, на "Цензоре", а в Ростове, миной... "Всехпобедитель" хренов... Чего же ты у себя в Крыму, в феврале 2014-го, не положил всех "зелёных человечков"?!...
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ни тебе соевая свинья меня учить что мне делать.
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погуглі скільки % ядерного палива для своїх АЕС Україна отримує з рашки для початку.
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Правильно, Пепа, - краще під шумок бабло косити. )))
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Правильно!
Путь Барыги - пионерить все, что пионерится!
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во кацапёрды возбудились, значит всё правильно Порох делает
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Я отвергаю две крайности на пути к миру: касательно ура-патриотической идеи авантюрного военного наступления и капитуляции
 
 
 
 
 
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