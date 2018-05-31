 Порошенко: Я отвергаю две крайности на пути к миру: касательно ура-патриотической идеи авантюрного военного наступления и капитуляции

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на празднике последнего звонка в Ямницком лицее в Ивано-Франковской области в четверг.

"Я отвергаю две крайности на пути к миру: касательно ура-патриотической идеи авантюрного военного наступления, что потребует миллионов жизней, и еще одну крайность – капитуляции", - заявил Порошенко.

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При этом глава государства подчеркнул: "Мы никому не отдадим ни одного клочка украинской земли! И это мнение разделяют большинство украинцев".