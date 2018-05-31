 Порошенко: Я отвергаю две крайности на пути к миру: касательно ура-патриотической идеи авантюрного военного наступления и капитуляции

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на празднике последнего звонка в Ямницком лицее в Ивано-Франковской области в четверг.
"Я отвергаю две крайности на пути к миру: касательно ура-патриотической идеи авантюрного военного наступления, что потребует миллионов жизней, и еще одну крайность – капитуляции", - заявил Порошенко.
При этом глава государства подчеркнул: "Мы никому не отдадим ни одного клочка украинской земли! И это мнение разделяют большинство украинцев".
😛
Ишь разошлись диванные стратЭги ))
Дебилы вы понимаете, что в случае вмешательства Раши, страны ЕС выразят обеспокоенность, а мы получим 50 тыщ штыков против нас на фронте в дополнение к тем 30-ти, что уже есть? И даже в самом лучшем раскладе, мы одномоментно потеряем около 15 тысяч убитыми и втрое больше раненными, что превосходит потери в войне за все 4 года боевых действий? Вы тупые бараны готовы к таким потерям? Первые же паскуды начнете орать зрада, когда пойдут трупы массой в морги. Вы думаете для раши проблема положить своих 50 тыщ в обмен на наши 15-ть, да вообще ни разу не проблема.
п.с. Ну и да... Допустим есть план быстрого наступления при поддержке Запада на случай вмешательства России. Вы думаете, что президент должен так и сказать заранее? Чтобы всё стало ясно сепарам и русне? Вы вообще думаете или только Зрада орете крендели убогие? )
Да только понимают ситуацию и не скулят, а я им помогаю, чем могу по старой памяти.
А ты поцреот долбанный хоть гривну армии дал?
Щоб довше заробляти на крові.
Щорічно Україну покидає або здихає від нелюдського життя мінімум 300-400 тисяч осіб. Всі його потуги крутяться лише навколо того щоб пробути на посаді 5 років збільшити капітал та привести до влади "мирним шляхом" Тимошенко на догоду Путіну, таким чином зберігши свій та бізнес інших олігархів. Бо у випадку справжньої "війни" треба буде віддати все це не окупанту, а українцям для захисту держави.
Пункты уже давно известны!
Санкции и обнищание рашки, революция в Рашке и смерть хуйла!
Новое правительство само вернёт все украденные территории, чтобы устоять во власти, снять санкции и успокоить бунтующий народ! Процесс долгий, но решаемый!
Я отвергаю две крайности на пути к цивилизации: касательно ура-патриотической идеи авантюрного "пересажаем всех коррупционеров" и капитуляции "воровать можно всем".
Лучший вариант - воровать можно... но, только своим!
Ох и налетело погани блин, как с ними быть, я хз ))
А ну да спамить болванов.
Це зрада!!! Відверта зрада всього населення України.
Укропобандерівець мабуть всрався тоді зразу
Путь Барыги - пионерить все, что пионерится!