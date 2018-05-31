 Боец 24 ОМБр Юрий Довганык скончался в госпитале Днепра от ран, полученных на Донбассе, - Львовская ОГА

Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Скончавшийся - львовянин Довганык Юрий Дмитриевич, боец 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила. Несколько дней назад ему исполнилось 47 лет.
Он умер в военном госпитале Днепра от тяжелых ранений, полученных на Донбассе. В пресс-службе ЛОГА не уточняют, когда именно он был ранен.
Родным и близким искренние соболезнования.
Герої не вмирають!!!
Та й дивляться з пiд неба як на храм.
Мовляв: Зробили що змогли, на що хватило сили...
Що не змогли - дай Боже сили вам!