 Боец 24 ОМБр Юрий Довганык скончался в госпитале Днепра от ран, полученных на Донбассе, - Львовская ОГА

Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: С погибшим воином 24-й ОМБр Ярославом Дашкевичем простятся завтра на Виннитчине. ФОТО

Скончавшийся - львовянин Довганык Юрий Дмитриевич, боец 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила. Несколько дней назад ему исполнилось 47 лет.

Он умер в военном госпитале Днепра от тяжелых ранений, полученных на Донбассе. В пресс-службе ЛОГА не уточняют, когда именно он был ранен.