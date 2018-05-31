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 Боец 24 ОМБр Юрий Довганык скончался в госпитале Днепра от ран, полученных на Донбассе, - Львовская ОГА

В госпитале Днепра умер раненый в зоне проведения операции Объединенных сил воин 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

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Скончавшийся - львовянин Довганык Юрий Дмитриевич, боец 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила. Несколько дней назад ему исполнилось 47 лет.

Он умер в военном госпитале Днепра от тяжелых ранений, полученных на Донбассе. В пресс-службе ЛОГА не уточняют, когда именно он был ранен.

Источник: https://censor.net.ua/n3069044
 
 
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Светлая и вечная память Юрию......Пусть покоится с миром..........
Родным и близким искренние соболезнования.
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Меркельше с Макроном присылайте такие новости. Официально, почтой, с распиской о получении.
Герої не вмирають!!!
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Кожна смерть наших Героїв прошиває серце сумом і біль залишається назавжди. Вічна пам'ять і шана Юрію. Співчуття рідним і побратимам. Ми не вберегли нашого захисника.
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Спокiйною душею вiдлетiли,
Та й дивляться з пiд неба як на храм.
Мовляв: Зробили що змогли, на що хватило сили...
Що не змогли - дай Боже сили вам!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоец 24 ОМБр Юрий Довганык скончался в госпитале Днепра от ран, полученных на Донбассе, - Львовская ОГА
 
 
 
 
 
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